Жириновский назвал пандемию гражданской войной

Появилась новая версия происхождения коронавируса

Вирус Sars-Cov-2 мог появиться в результате эволюции в теле заболевшего странной пневмонией в 2012 году китайского шахтера, образцы этого вируса оправляли в лабораторию в Ухане, откуда, возможно, произошла утечка, заявил исполнительный директор американской организации Bioscience Resource Project Джонатан Латэм.

Латэм заявил, что вирус может производить «эволюционные скачки» и проходить через много мутаций, находясь в теле одного человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

«Много сотен мутаций произошли в одном шахтере, чтобы привести к образованию Sars-Cov-2. Десятилетия уместились примерно в шесть месяцев. Наша теория предполагает, что аналогичная эволюция происходила внутри легких шахтеров после загадочной болезни в 2012 году, и утверждает, что произошла утечка вируса из медицинского образца, полученного от шахтеров, инфицированных в ходе вспышки», – сказал Латэм.

Согласно версии Латэма, в 2012 году у шестерых шахтеров, убиравших остатки помета летучих мышей в шахте китайской провинции Юньнань, диагностировали «похожую на пневмонию» болезнь. Трое из них скончались, другие пробыли в больнице до полугода. Через год после смертей ученые из Уханя нашли в том месте коронавирус летучих мышей RaTG13, на 96% идентичный вызывающему COVID-19 вирусу.

«Мы знаем, что коронавирусы были разнообразными и многочисленными рядом с шахтой, и мы знаем, что некоторые их шахтеров долгое время пребывали в больнице. Их лечение длилось шесть месяцев и привело к эволюции новых адаптированных человеческих коронавирусов», – сказал Латэм.

Образцы вируса, которым болели шахтеры, направляли исследователям в Ухань, где была зарегистрирована вспышка COVID-19.

Напомним, согласно одной из версий, коронавирус Sars-Cov-2, вызывающий заболевание COVID-19, мог появиться в результате рекомбинации генов вирусов, поражающих летучих мышей и панголинов. Согласно этой теории, «встреча» вирусов, породившая Sars-Cov-2, прошла на территории Уханьского рынка морепродуктов.

Вместе с тем высказываются версии об искусственном происхождении заболевания, а также версии об утечке вируса из лаборатории в Ухане.

Напомним, в августе специалисты Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний Китая попросили ВОЗ проверить версию о том, что коронавирус мог быть завезен в Ухань с помощью упаковок замороженных полуфабрикатов.