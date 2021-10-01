Кремль подтвердил обсуждение Путиным строительства двух АЭС в Турции Путин поприветствовал участников финала студенческого чемпионата по программированию 1 октября 2021, 13:10 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин направил телеграмму участникам финала 44-го Международного студенческого чемпионата по программированию (ICPC), отметив, что в России развитию IT-технологий уделяется повышенное внимание, передает пресс-служба Кремля. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил, что Россия «уже дважды, в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, принимала эти авторитетные соревнования, и всегда они проходили на самом высоком организационном уровне». «В нынешнем году финальные встречи состоятся в Москве. В острой и напряженной борьбе студентам и аспирантам ведущих вузов планеты предстоит продемонстрировать свои знания и навыки, серьезный творческий, интеллектуальный потенциал, умение находить оригинальные, интересные, а главное, эффективные решения сложнейших задач, убедительно доказать свое право быть первыми», – указал Путин. Он также подчеркнул, что «в России развитию IT-технологий уделяется повышенное внимание, это наш безусловный приоритет, и потому мы искренне гордимся успехами наших университетских команд на международных чемпионатах по программированию, профессионализмом и самоотдачей их преподавателей и наставников». «Уверен, что эти состязания станут для участников и гостей большим, запоминающимся событием, послужат наращиванию международного сотрудничества в сфере образования и науки, укреплению личных, человеческих контактов. Желаю вам новых достижений и всего наилучшего», – заключил российский лидер. ICPC – это крупнейшая студенческая командная олимпиада по программированию, своими корнями она уходит в соревнование, проводившееся в Техасском университете в 1970. Свой нынешний облик чемпионат принял в 1977 году. Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Узбекистан составляют Северный Евразийский регион, ежегодно делегирующий на финальный турнир свои лучшие команды. Отметим, что команды российских университетов побеждали с 2012 по 2019 год.

В Кремле объяснили выбор «красивой переводчицы» на встречу Путина и Трампа 28 сентября 2021, 20:02

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин не участвует в выборе переводчиков для переговоров, этим вопросом занимается российский МИД, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом представитель Кремля прокомментировал утверждение, что Путин в 2019 году якобы специально выбрал красивую переводчицу для переговоров с действующим тогда президентом США Дональдом Трампом. «Переводчиков обеспечивает МИД по заявке администрации президента. Путин сам не участвует в этом процессе», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Источник в МИД России заявил, что теперь ведомство знает, о чем думают члены американской делегации на переговорах, если они обращают внимание на внешность переводчицы российского президента. «Теперь мы знаем, о чем думают высокопоставленные члены американских делегаций на переговорах с русскими. Их можно понять, учитывая десятилетия экспериментов с феминизмом и гендером в США», – сказал он. О переводчице на переговорах Трампа и Путина написала в своей книге бывшая пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм. Она указала, что экс-советник Трампа Фиона Хилл считала, что президент России специально выбрал для переговоров с президентом США в Японии «привлекательную брюнетку», чтобы отвлечь американского коллегу. Ранее племянница Трампа психолог Мэри Трамп написала книгу «Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире». Путин анонсировал повышение пенсий 28 сентября 2021, 15:14

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Повышение пенсий в России продолжится, средства на индексацию заложены в проект федерального бюджета, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии. Средства на такие индексации заложены в бюджет», – сказал глава государства, передает ТАСС. Президент отметил также необходимость при подготовке бюджета на будущую трехлетку по возможности запускать дополнительные меры поддержки граждан, прежде всего семей с детьми. В том числе, по его словам, речь может идти о единовременных выплатах семьям, в которых растут школьники, «а также всем российским пенсионерам, военнослужащим, курсантам, сотрудникам правоохранительных органов». «Подчеркну, что такая адресная поддержка именно дополняет, является частью системной работы, направленной на повышение доходов граждан», – заверил Путин. На прошлой неделе Путин заявил, что необходимо вытащить значительное количество граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования. В то же время Путин заявил, что российская экономика восстановилась, хотя ситуация на глобальных рынках остается сложной и нестабильной. Эрдоган заявил об обсуждении с Путиным окончательного решения проблемы Идлиба 30 сентября 2021, 13:23

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи обсудил «окончательное и устойчивое решение» проблемы сирийского Идлиба. «Мы с Путиным провели искренний и плодотворный разговор. Говорили о том, что пришло время для окончательного и устойчивого решения в Сирии, главным образом в Идлибе. Мы определим дорожную карту. Наши главы МИД и Минобороны будут над ней работать», – сказал Эрдоган. Тем временем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, Путин и Эрдоган на встрече в Сочи подчеркнули важность выполнения прежних договоренностей по Сирии, передает РИА «Новости». «Здесь я, к сожалению, не могу вдаваться в конкретику, я полностью этой информацией не обладаю. Но тема действительно обсуждалась... Была подтверждена приверженность ранее достигнутым договоренностям, была подчеркнута необходимость их выполнения в плане вытеснения из Идлиба террористических элементов, которые там еще присутствуют, которые могут представлять угрозу и выполнять агрессивные наступательные действия в отношении сирийской армии», – сказал Песков. Так он ответил на вопрос, связано ли отступление турецкой армии из Идлиба с договоренностями на встрече Путина и Эрдогана. Путин и Эрдоган провели переговоры накануне в Сочи. Это была первая очная встреча российского президента с момента его самоизоляции. Кулеба: Зеленский просил Эрдогана «замолвить слово» перед Путиным 30 сентября 2021, 15:32

Фото: John Macdougall/dpa/Global look Press

Текст: Евгения Шестак

Президент Украины Владимир Зеленский попросил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о помощи в освобождении 450 украинцев, которые якобы удерживаются в Донбассе и России, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Президент Зеленский передал президенту Эрдогану список из 450 украинских заключенных... и попросил президента Эрдогана замолвить слово за них перед президентом Путиным, потому что нам необходимо освобождать наших людей из российских застенков», – цитирует РИА «Новости» Кулеба. По его словам, президенты провели долгую встречу тет-а-тет в Нью-Йорке, затем долгая встреча в составе делегаций. «Мы, что называется, сверили часы, и по вопросам двусторонней повестки дня, и по вопросам, которые президент Эрдоган намеревался поднять во время встречи с президентом Путиным», – добавил он. Ранее Зеленский передал генсеку ООН Антониу Гутеррешу, генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и президенту США Джо Байдену список из почти 450 украинцев, которые якобы удерживаются на неподконтрольных территориях в Донбассе и в России. В сентябре Зеленский посетил США, где принял участие в работе Генассамблеи ООН. Президент Украины на ГА ООН заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова. Эрдоган назвал Путина «дорогим другом» 29 сентября 2021, 14:18

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Турции Тайип Эрдоган, прилетевший в среду в Сочи, заявил, что рад возможности лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, которого назвал своим дорогим другом. «Мой дорогой друг, я очень рад провести с вами встречу лицом к лицу. Действительно, пандемия коронавируса разлучила многих друзей. Число умерших от COVID-19 в мире превышает 4,7 млн человек. Несмотря на все меры, которые мы принимаем, наша борьба продолжается в тяжелых условиях», – подчеркнул Эрдоган, передает ТАСС. Он также заявил, что Турция благодарна России за вклад в борьбу с лесными пожарами, которые охватили республику минувшим летом. «Прежде всего я хочу выразить вам свою благодарность в связи с пожарами в нашей стране. Спасибо за ваш вклад в борьбу с лесными пожарами. К сожалению, в ходе нее героически погибли ваши и наши граждане. В ходе телефонных переговоров мы об этом говорили, но я бы хотел вновь выразить слова соболезнования. Друзья действительно познаются в беде», – отметил Эрдоган. Кроме того, Эрдоган заявил, что первый блок АЭС «Аккую» могут открыть в 2022 году, передает РИА «Новости». «Я также хочу отметить, да, я посетил «Аккую». Строительство идет по плану. Мне доложили, что в определенное время строительство атомной электростанции завершится. Считаю, что в следующем году мы сможем открыть первый блок этой атомной электростанции», – сказал Эрдоган на встрече с Путиным в Сочи, отметив, что «идет активная работа» по строительству АЭС. АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция, строящаяся в Турции, в провинции Мерсин. Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составляет 1200 МВт. Строительство первого энергоблока АЭС с участием Росатома началось в апреле 2018 года, второго – в апреле 2020 года, третьего – в марте нынешнего года. Ранее в среду в Сочи началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин на переговорах поблагодарил Эрдогана за позицию по строительству «Турецкого потока» и указал, что Россия и Турция не только компенсировали потери товарооборота из-за пандемии коронавируса, но и нарастили его. Путин и Эрдоган обсудят двусторонние отношения и региональные проблемы – ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Для Путина это будет первая публичная очная встреча после того, как он ушел на карантин. Песков заявил о возможности участия Путина в саммите по Афганистану 29 сентября 2021, 18:48

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин примет решение о своем участии в чрезвычайном саммите G20 по Афганистану после того, как будут уточнены все детали, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Решение будет принято президентом после уточнения всех деталей», – заявил Песков, передает ТАСС. В среду премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что чрезвычайный саммит «Группы двадцати», посвященный ситуации в Афганистане, состоится 12 октября. Как корреспондент ТАСС уточнил в пресс-службе правительственного дворца Киджи, встреча пройдет в формате видеоконференции. Напомним, замглавы МИД России Сергей Вершинин представлял Россию на министерской встрече G20 по ситуации в Афганистане на полях Генассамблеи ООН. В конце октября в Риме состоится итоговый саммит G20. Путин рассказал о планах перехода России к низкоуглеродной экономике 30 сентября 2021, 11:15

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Российские власти ведут активную работу по формированию условий для перехода к низкоуглеродной экономике, сообщил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. «Наши страны решают целый ряд задач по сокращению негативного влияния человеческой деятельности на окружающую среду. Речь идет о переходе к новому энергетическому укладу, подразумевающему сокращение использования углеводородного топлива и ускоренную декарбонизацию экономики. Это требует объединения усилий и федеральных, и региональных властей. И, пользуясь случаем, хотел бы отметить, что в России ведется активная работа по формированию условий для перехода к низкоуглеродной экономике», – сказал Путин, передает ТАСС. Он также указал, что производство СПГ в России может достигнуть 140 млн тонн в год к 2035 году. «Мы продолжаем работу по диверсификации поставок природного газа, в том числе и СПГ. Рассчитываем к 2035 году увеличить его производство, я эту цифру назову и не то, что я надеюсь, уверен, что она будет достигнута – 140 миллионов тонн в год», – сказал президент. Путин добавил, что Россия видит в этой области поле для совместной работы с Казахстаном, передает РИА «Новости». Межрегиональные форумы России и Казахстана проводятся ежегодно, начиная с 2003 года. Предыдущий состоялся в ноябре 2019 года в Омске. Очередной форум был запланирован на 2020 год в казахстанском Кокшетау, однако он был перенесен на более поздний срок в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Путин призвал «вытащить людей из трущоб» 28 сентября 2021, 14:54

Фото: kremlin.ru

Текст: Алина Назарова

Новая программа расселения аварийного жилья должна быть запущена в России уже в 2022 году, чтобы «вытащить людей из трущоб», заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года», – подчеркнул он, передает ТАСС. По словам Путина, граждане, живущие в таких домах, должны начать получать качественное, современное жилье уже со следующего года. «Прошу учесть это в проекте бюджета», – распорядился президент. Как считает глава государства, создание современной, комфортной среды для жизни граждан – это важная задача. «И здесь в части развития городов и поселков мы также ставим перед собой большие цели. Прежде всего имею в виду ускорение действующей программы расселения аварийного жилья», – указал он. Также президент заявил, что российские власти могут ввести дополнительные меры поддержки граждан, прежде всего – для семей с детьми. На прошлой неделе Путин заявил, что необходимо вытащить значительное количество граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования. В то же время Путин заявил, что российская экономика восстановилась, хотя ситуация на глобальных рынках остается сложной и нестабильной. Кремль оценил переговоры Путина и Эрдогана в Сочи 30 сентября 2021, 13:10

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели конструктивные, своевременные, нужные и полезные для Москвы и Анкары контакты, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Это были весьма конструктивные, своевременные и нужные контакты, очень полезные для двух сторон», – сказал Песков, передает РИА «Новости». По его словам, речь в первую очередь шла о двусторонних отношениях. «По экономике просели по товарообороту в 2020 году, об этом уже президент говорил, там более чем на 20%, но за первые семь-восемь месяцев этого года уже на 55% подросли в нашем совместном торгово-экономическом обороте. То есть не только отыграли падение предыдущего года, но и добавили еще свыше 30%, это очень хорошая динамика, позитивная. Лишний раз подтверждает очень хороший потенциал, который есть в плане торгово-экономического сотрудничества наших двух стран», – отметил Песков. Он также сообщил, что Путин поднял на переговорах с Эрдоганом тему ограничений на российские товары. «Было обращено внимание на взаимные ограничения, которые сохраняются в экономике. Это дополнительные ввозные пошлины, например, которые в Турции действуют на целый ряд позиций металлургической продукции, на фанеру, на шины. Президент Путин поднимал эту тему в разговоре с господином Эрдоганом», – сказал Песков. Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество в космической сфере. «Упоминали сотрудничество в космосе. Возможность подготовки турецкого космонавта и так далее. Об этом тоже заводил речь президент Путин», – сказал Песков. Путин и Эрдоган провели переговоры накануне в Сочи. Это была первая очная встреча российского президента с момента его самоизоляции. Путин посоветовал Эрдогану ревакцинироваться «Спутником V» 29 сентября 2021, 17:06 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин рассказал лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что не заболел коронавирусом после контакта с инфицированным, и рекомендовал турецкому коллеге при следующей ревакцинации от коронавируса воспользоваться российским «Спутником V». Прощаясь с Эрдоганом на террасе своей резиденции после переговоров в Сочи, Путин рассказал, что фактически провел эксперимент над этой вакциной, которой он привился весной. По его словам, несмотря на то, что он провел целый день с одним из адъютантов, который позже получил положительный тест на коронавирус, сам глава государства не заболел. «Несмотря на то, что я провел день с инфицированным человеком, я не заболел. Так что в следующий раз, когда будете ревакцинироваться, то «Спутником», – посоветовал Путин Эрдогану. «Я уже это сделал, третью дозу», – ответил президент Турции, передает ТАСС. «Тогда в следующий раз», – с улыбкой парировал Путин. Он также отметил, что у него по-прежнему высокие титры антител к коронавирусу. «У меня титры высокие, слава Богу, пронесло (не заболел)», – сказал Путин, уточнив, что у него титры находятся в диапазоне 15-16. В свою очередь Эрдоган сообщил, что у него титры в районе тысячи, на что президент России ответил, что это разные методики подсчета, передает РИА «Новости». Ранее Путин сообщил, что в его окружении заболели коронавирусом три десятка человек. Причиной, по словам российского лидера, стала поздняя ревакцинация. В середине сентября Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Позже он уточнил, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек. Президент также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни». Путин и Эрдоган в среду провели переговоры в Сочи. Это была первая очная встреча российского лидера с момента его ухода на карантин. Путин анонсировал повышение темпов индексации зарплат военным 28 сентября 2021, 15:05 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин заявил, что темпы индексации зарплат военных и сотрудников правоохранительных органов будут повышены на 5%. «В 2023 году всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысим темпы индексации окладов денежного содержания на 5 процентов дополнительно», – передает его слова РИА «Новости». Кроме того, будет увеличено денежное довольствие сотрудников правоохранительных органов – МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других: в ближайшие два года общая сумма их денежного содержания будет расти темпами по 9% в год. Путин пояснил, что таким образом будет сокращен разрыв в доходах сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих Минобороны, который образовался в последние годы. Ранее Путин заявил главе Минобороны Сергею Шойгу, что доходы российских военных должны регулярно повышаться в соответствии с экономической ситуацией в стране. Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи 29 сентября 2021, 13:35

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Алина Назарова

В Сочи началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайип Эрдогана, сообщает канцелярия турецкого лидера. «Переговоры нашего президента и президента Российской Федерации Владимира Путина в Сочи начались», – сообщили в администрации Эрдогана, передает ТАСС. Путин и Эрдоган обсудят двусторонние отношения и региональные проблемы – ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Для Путина это будет первая публичная очная встреча после того, как он ушел на карантин. Эрдогана его сопровождает глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан. Также в состав делегации входит глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун и пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын, передает РИА «Новости». Накануне Эрдоган заявил, что рассчитывает на «важные решения» в ходе переговоров «один на один» с Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября. Сообщалось, что повестка на переговорах между Путиным и Эрдоганом будет самой обширной, от двусторонних отношений до Сирии и других региональных конфликтов. Песков назвал чушью заявления о намеренном кашле Путина на встрече с Трампом 29 сентября 2021, 15:52 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал чушью заявления о том, что Владимир Путин якобы намеренно кашлял в 2019 году на встрече в Осаке с Дональдом Трампом, зная, что тот боится микробов. «Это полная чушь», – сказал РИА «Новости» Песков. Так он прокомментировал слова бывшего пресс-секретаря Трампа Стефани Гришэм, которая привела в своей книге слова экс-советника бывшего президента США по России Фионы Хилл, сказанные ей про встречу двух президентов в Осаке в 2019 году. Хилл предположила, что Путин, несколько раз кашлявший на переговорах, якобы «пытался спровоцировать известную боязнь микробов Трампа». Песков напомнил слова Путина об условиях транзита газа через Украину 28 сентября 2021, 13:55 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин говорил о готовности России поставлять газ через Украину после 2024 года при наличии экономически целесообразных условий, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент Путин говорил о готовности после 2024 года продолжать транзит через Украину в случае, если на это будут соответствующие экономически выгодные и экономически целесообразные условия», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Он также указал, что заключенный между Россией и Венгрией газовый контракт не нарушает чьи-либо права и международные нормы, а потому вряд ли кто-то, включая Украину, может вмешиваться в эти торгово-экономические связи. Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Но пострадавшая сторона в этой ситуации только Украина – новый контракт лишает ее схемы виртуального реверса газа, который Киеву опять придется закупать у России. В Сочи завершились переговоры Путина и Эрдогана 29 сентября 2021, 16:27 Текст: Евгения Шестак

В Сочи завершилась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщили в канцелярии турецкого лидера. «Переговоры президентов в Сочи завершились», – приводит ТАСС сообщение администрации Эрдогана. Беседа российского и турецкого лидеров проходила в закрытом для прессы режиме и продлилась 2 часа 45 минут. После переговоров Путин вышел проводить Эрдогана на крыльцо сочинской резиденции, где они поговорили о случаях заражения коронавирусом в окружении главы российского государства. По словам Путина, он не заразился коронавирусом благодаря высокому титру антител. «У меня титры высокие, мне, слава Богу, повезло», – сказал он. Ранее в среду в Сочи началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин на переговорах поблагодарил Эрдогана за позицию по строительству «Турецкого потока» и указал, что Россия и Турция не только компенсировали потери товарооборота из-за пандемии коронавируса, но и нарастили его. Эрдоган в свою очередь заявил, что рад возможности лично встретиться с российским лидером. Путин и Эрдоган обсудили двусторонние отношения и региональные проблемы – ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Для Путина это будет первая публичная очная встреча после того, как он ушел на карантин.