Экс-депутат Рады назвал ошибку Зеленского в отношениях c Россией

Президент Украины Владимир Зеленский ошибся, отказавшись заключать прямой контракт на поставки газа из России, заявил бывший депутат Рады Евгений Мураев.

Мураев заявил в эфире телеканала «Наш», что Москва продолжает «давать посылы» о том, что предложение о прямых поставках голубого топлива открыто, но Зеленский игнорирует это, передает РИА «Новости».

«Сразу ставилось вилкой два договора: продление транзита и прямой контракт. Один подписали, а от второго отказались. Это в финансовом выражении бедствие не одного миллиарда долларов», – высказался эксперт.

Бывший парламентарий считает случившееся проблемой власти в Киеве, которой придется искать, где занять деньги.

«Какое бы решение не было, в итоге за все заплатит народ Украины (...) Это преступление. Безопасность жизнедеятельности – это ответственность правительства. Мы его нанимаем, чтобы оно обеспечивало условия существования. Если оно, чтобы получить индульгенцию на какие-то действия или в результате ошибки, приводит к тому, что кто-то замерзает, оно совершает преступление», – подчеркнул политик.

Он предположил, что Киеву будет сложно найти кредиторов, поскольку те опасаются, что «народ Украины может вывалить на улицу».

Мураев также выразил уверенность, что Зеленскому предстоит понести ответственность за высокие цены на газ в стране.

Напомним, в пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе: впервые в истории голубое топливо потечет в обход Украины. В результате Киев остался без виртуального импорта газа из Венгрии.

При этом в Кремле напомнили, что президент России Владимир Путин заявлял о готовности поставлять газ через Украину после 2024 года при наличии экономически целесообразных условий.

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