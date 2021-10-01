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Экс-депутат Рады назвал ошибку Зеленского в отношениях c Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский ошибся, отказавшись заключать прямой контракт на поставки газа из России, заявил бывший депутат Рады Евгений Мураев.
Мураев заявил в эфире телеканала «Наш», что Москва продолжает «давать посылы» о том, что предложение о прямых поставках голубого топлива открыто, но Зеленский игнорирует это, передает РИА «Новости».
«Сразу ставилось вилкой два договора: продление транзита и прямой контракт. Один подписали, а от второго отказались. Это в финансовом выражении бедствие не одного миллиарда долларов», – высказался эксперт.
Бывший парламентарий считает случившееся проблемой власти в Киеве, которой придется искать, где занять деньги.
«Какое бы решение не было, в итоге за все заплатит народ Украины (...) Это преступление. Безопасность жизнедеятельности – это ответственность правительства. Мы его нанимаем, чтобы оно обеспечивало условия существования. Если оно, чтобы получить индульгенцию на какие-то действия или в результате ошибки, приводит к тому, что кто-то замерзает, оно совершает преступление», – подчеркнул политик.
Он предположил, что Киеву будет сложно найти кредиторов, поскольку те опасаются, что «народ Украины может вывалить на улицу».
Мураев также выразил уверенность, что Зеленскому предстоит понести ответственность за высокие цены на газ в стране.
Напомним, в пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе: впервые в истории голубое топливо потечет в обход Украины. В результате Киев остался без виртуального импорта газа из Венгрии.
При этом в Кремле напомнили, что президент России Владимир Путин заявлял о готовности поставлять газ через Украину после 2024 года при наличии экономически целесообразных условий.
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Зеленский приказал запустить аппарат к Луне
К 2024 году Украина должна запустить собственный космический модуль на Луну, такую задачу поставил президент страны Владимир Зеленский, сообщил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
«Владимир Александрович (Зеленский) ставит задачу, чтобы мы в 2022 году запустили следующие спутники, а в 2024 – модуль на Луну», – сказал Уруский, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Он добавил, что его ведомство обеспечило заключение сделки для запуска аппарата «Сич-2»в декабре 2021 года.
Ранее сообщалось, что Украина намерена доставить свой флаг на Луну в 2022 году в рамках своей первой совместной с британской компанией Spacebit.
Wintershall и Газпром решили нацелить часть газопроводов в Северном море на CO2
Немецкая Wintershall Dea начинает реализацию научно-исследовательского проекта для изучения потенциала использования части газопроводов в южном секторе Северного моря, которые принадлежат совместному с Gazprom EP International предприятию Wintershall Noordzee B. V., для транспортировки CO2 и его последующего хранения, сообщила компания.
В сообщении Wintershall Dea указывается, что «в южном секторе Северного моря пролегают свыше 4 тыс. 800 километров трубопроводов, из которых 1 тыс. 200 километров эксплуатируются компанией Wintershall Noordzee, совместным предприятием Wintershall Dea AG и Gazprom EP International B.V. (50:50)», передает РИА «Новости».
Отмечается, что «данные трубопроводы могли бы быть частично использованы для транспортировки СО2».
«Кроме того, Wintershall Noordzee эксплуатирует множество истощенных месторождений. Их также можно было бы потенциально использовать для хранения СО2, что может внести значительный вклад в защиту климата», – добавляется в релизе.
Уточняется, что предварительные расчеты по данному вопросу вселяют надежду. Так, полученные на сегодня результаты свидетельствуют о том, что перепрофилирование морских трубопроводов для безопасной и эффективной транспортировки сжиженного СО2 возможно. Поэтому, по мере продвижения исследовательских работ, будет выполнен анализ технической осуществимости и проведена соответствующая сертификация.
«У континентального шельфа Нидерландов – огромный потенциал: по оценкам экспертов в этом районе возможно обеспечить хранение свыше 800 миллионов тонн СО2. Этого достаточно, чтобы хранить 30 суммарных годовых объемов выбросов промышленности Нидерландов или 8 суммарных годовых объемов выбросов промышленности Германии (по данным за 2018 год)», – отмечает Wintershall Dea.
Подчеркивается, что предприятия, у которых неизбежно возникают технологически обусловленные выбросы, например, в сталелитейной, цементной и химической промышленности, в скором времени будут зависеть от доступности близлежащих объектов для улавливания и безопасного хранения выбросов СО2.
Кроме того, данным способом можно было бы безопасно хранить и двуокись углерода, образующуюся при получении «голубого водорода» из природного газа.
В марте сообщалось, что Газпром и Wintershall Dea задумались о транспортировке водорода по трубе.
В ЛНР объяснили «уход по-английски» представителя Киева с переговоров по Донбассу
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«Резников был раздражен предложенными ему конструктивными идеями», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник, комментируя «уход по-английски» с заседания по Донбассу представителя Киева Алексея Резникова. Он обещал ответить на все вопросы, но вместо этого досрочно отключился от видеоконференции.
«Киев совершенно не заинтересован в урегулировании конфликта в Донбассе. Нынешняя киевская власть не понимает, как Украина может существовать без этой войны», – убежден Родион Мирошник, представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске.
«Они к войне относятся как к продукту, который можно продать Западу. Киев давно монетизировал конфликт в Донбассе и не собирается от него отказываться. Поэтому тот же Резников находится в сложном положении. Перед ним стоит задача продолжать диалог, но при этом ни о чем не договариваться», – пояснил политик.
Мирошник рассказал, что «на последнем заседании по Донбассу Резникову сделали несколько конструктивных предложений, в том числе по изменениям в дорожной карте». «Конструктив очень сильно раздражает Резникова, вгоняя его на практическую стезю деятельности, которая Резникова не интересует. Поэтому он делает такие истеричные выходки», – полагает собеседник.
Говоря о возможном визите замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Москву, Мирошник отметил, что «у Кремля нет оснований закрываться от консультаций с представителями американской администрации». «Возможно, наличие канала коммуникаций будет полезно для решения российско–американских вопросов, а вот насчет влияния на конфликт в Донбассе, не думаю, что после ее визита в Россию что-то изменится», – полагает собеседник.
Он напомнил, что «США используют Украину в качестве инструмента для раздражения России». «Подавляющее большинство решений Киева согласованы с США, в том числе с Госдепом и непосредственно с Нуланд. Опыт показывает, что американцы решают свои собственные задачи, а не задачи урегулирования конфликта в Донбассе».
Напомним, полпред и глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила о том, что и. о. главы киевской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Резников обещал ответить на все вопросы, но вместо этого досрочно отключился от видеоконференции.
По словам Никоноровой, Резников «в конце попросту отключился от заседания контактной группы до его официального завершения». При этом представитель Киева «так и не ответил на поставленные ему довольно неудобные вопросы», хотя «громогласно» обещал это сделать.
В ДНР такой шаг считают «апогеем саботажа» Киевом «не только всех обязательств по минскому пакету, но и обещаний, которые были даны буквально парой часов ранее». Никонорова сообщила, что от Резникова «три часа пытались добиться» ответов, а он «удалился «по-английски», не сделав ничего для того, чтобы попытаться прийти к хотя бы минимальным зафиксированным результатам этих многочасовых переговоров».
Полпред России на переговорах Контактной группы Борис Грызлов, оценивая заседание, заявил, что Украина саботирует мирный процесс в Донбассе, а ОБСЕ перестает быть активным участником урегулирования конфликта.
Ранее стало известно, что Вашингтон и Москва обсуждают возможность приезда в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, точная дата визита пока не назначена, но в переговорах фигурирует ноябрь. Посол России в США Анатолий Антонов сообщал, что российскую визу Нуланд пока не выдали.
Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что «вопрос о выдаче въездной визы в Россию заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд прорабатывается».
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ФСБ сообщила о побеге главреда The Insider Доброхотова на Украину
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Главный редактор The Insider (признано в России СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов в августе незаконно пересек границу России и направился на территорию Украины, сообщает ФСБ.
«Задокументирован факт незаконного пересечения в августе 2021 года государственной границы России в направлении Украины главным редактором интернет-издания The Insider Романом Доброхотовым при посредничестве иных лиц», – говорится в релизе спецслужбы, передает РИА «Новости».
По данным ФСБ, Доброхотов в ночь на 1 августа прибыл в приграничное с Украиной село Колещатовка Воронежской области. «Далее в нарушение действующего законодательства он скрытно в пешем порядке убыл на украинскую территорию в обход установленных пунктов пропуска. На основании полученных данных органами безопасности возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК России («Незаконное пересечение государственной границы»)», – добавили в ФСБ.
Там также уточнили, что Доброхотова планируется объявить в розыск и задержать.
Ранее адвокат журналиста Юлия Кузнецова сообщила, что в отношении Доброхотова возбуждено уголовное дело о незаконном пресечении границы, в квартире его родителей и супруги прошли обыски.
Тем временем RT сообщает, что с момента признания в июле 2021 года иноагентом издание The Insider получило 9,3 млн рублей пожертвований в криптовалюте. Это в пять раз больше, чем за весь предыдущий период – с января 2020 года издание собрало на криптокошельки 1,8 млн в рублевом эквиваленте, свидетельствуют данные анализатора блокчейна Blockchair на 29 сентября.
The Insider держит кошельки для пожертвований в трех криптовалютах: биткоине (BTC), эфире (ETH) и стелларе (XLM). По данным Blockсhair, всего к 29 сентября 2021 года на них поступило 3.7 BTC, 0.55 ETH и 317 XLM. По курсам на 29 сентября стоимость всех валют в рублях составляла 11,1 млн рублей (153,1 тыс. долларов).
26 сентября изданию пришло самое крупное пожертвование за все время существования кошелька – 3,037 ВТС одним платежом. На момент операции эта сумма составляла 9,1 млн рублей.
В конце июля к Доброхотову уже приходили правоохранители. Источник в правоохранительных органах рассказал, что дело возбуждено столичной полицией 26 апреля по статье 128.1 УК РФ «Клевета». Жертвой клеветы, по версии следствия, стал нидерландский журналист Макс ван дер Верфф – The Insider писал, что Минобороны России якобы «сливает» через него информацию о сбитом в Донбассе Boeing рейса MH17.
Ван дер Верфф, комментируя обыски у Доброхотова по делу о клевете, заявлял, что ждет извинений и опровержения. Он также сказал, что в Нидерландах против него организована кампания, однако прямых угроз он не получал. Доброхотов после допроса остался в статусе свидетеля.
В Совфеде ответили на угрозы Украины создать России «серьезные проблемы»
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«Заявления украинских политиков – это пиар-шоу. Им нужно показать обществу, что они хоть чем-то занимаются», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности создать «серьезные проблемы» для России, которые «вынудят ее прекратить агрессию».
«Они говорят это каждый месяц с 2014 года. Таким образом они просто напоминают о себе», – уверен член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. «Какие проблемы они могут создать России? Разве у них появилось ядерное или гиперзвуковое оружие? Или армия выросла до 2 млн человек и денежно-валютные запасы сравнялись с американскими? – задается он вопросами. – Ничего такого не произошло. Кроме того, России всегда есть, чем ответить».
По словам сенатора, все заявления украинских политиков – «это пиар-шоу». «Надо же показать обществу, что они хоть чем-то занимаются. Вот они и говорят, что будут создавать проблемы России, – полагает Климов. – Может, плюнут в нашу сторону или к бабке сходят. Может быть, отбросы выльют на границе с Россией, чтобы к нам запах шел. Я не знаю, какие проблемы они собираются нам создать. Все варианты они обсудили уже множество раз».
«Теоретически Украина может начать полномасштабную агрессию в Донбассе. Но тем самым они создадут проблемы не нам, а себе, потому что Донбасс, согласно международному праву, входит в состав Украины, а начинать полномасштабные военные действия против собственного населения – это проблема куда серьезнее, чем пытаться как-то напугать Россию», – резюмировал собеседник.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности создать «серьезные проблемы» для России. По его словам, Киев работает над созданием условий, которые «вынудят Россию прекратить агрессию».
Министр обвинил российские власти в «манипуляциях, лжи и цинизме». По его словам, Киев работает со своими партнерами над тем, чтобы создать условия, которые «вынудят Россию прекратить агрессию», передает «РБК-Украина».
«Именно такая Россия ведет войну и агрессию против Украины. Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы», – сказал Кулеба.
По его словам, Киев работает со своими партнерами над условиями, которые якобы вынудят Москву прекратить агрессию.
Ранее Кулеба заявлял, что Украина не собирается разрывать дипломатические отношения с Россией из-за выборов в Госдуму в Крыму и Донбассе. По его мнению, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль».
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Кулеба: Зеленский просил Эрдогана «замолвить слово» перед Путиным
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Президент Украины Владимир Зеленский попросил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о помощи в освобождении 450 украинцев, которые якобы удерживаются в Донбассе и России, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Президент Зеленский передал президенту Эрдогану список из 450 украинских заключенных... и попросил президента Эрдогана замолвить слово за них перед президентом Путиным, потому что нам необходимо освобождать наших людей из российских застенков», – цитирует РИА «Новости» Кулеба.
По его словам, президенты провели долгую встречу тет-а-тет в Нью-Йорке, затем долгая встреча в составе делегаций. «Мы, что называется, сверили часы, и по вопросам двусторонней повестки дня, и по вопросам, которые президент Эрдоган намеревался поднять во время встречи с президентом Путиным», – добавил он.
Ранее Зеленский передал генсеку ООН Антониу Гутеррешу, генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и президенту США Джо Байдену список из почти 450 украинцев, которые якобы удерживаются на неподконтрольных территориях в Донбассе и в России.
В сентябре Зеленский посетил США, где принял участие в работе Генассамблеи ООН. Президент Украины на ГА ООН заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова.
Эксперт объяснил желание Европы увеличить поставки угля из России
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«Европа пытается подстраховаться на случай нехватки газа в начале следующего года», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя желание Европы увеличить поставки угля из России на фоне энергетического кризиса и приближающейся зимы.
«Европа не планирует массово увеличивать закупки угля сейчас, а старается подстраховаться и договориться о том, что при необходимости они купят дополнительные объемы угля в начале следующего года», – полагает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Именно тогда, по его словам, во второй части отопительного сезона станет понятно, насколько продолжительной и морозной будет зима, и соответственно – хватает ли европейцам накопленного газа. Эксперт также указал, что «Европа не отказывается от политики «экологизирования» своего производства электроэнергии, но в данный момент там отмечается кризис, вызванный дефицитом энергии из-за дороговизны газа».
«Решение потреблять больше угля принадлежит не государствам, а коммерческим компаниям», – подчеркнул Юшков. Что касается экспортных возможностей России, то к ним могут быть добавлены поставки угля, добытого в Донбассе. «Донецкий уголь тем или иным образом уже попадает на мировой рынок. Скорее всего, он под маркой российского угля и уходит на экспорт», – полагает эксперт.
Напомним, по сообщению Bloomberg, Европа просит у России больше угля, чтобы облегчить энергетический кризис с приближением зимы, а также на фоне рекордных цен на газ. Источник агентства отмечает, что в течение многих лет Европа в значительной степени отказывалась от угля, чтобы «экологизировать» свое производство электроэнергии, однако на сегодняшний день она испытывает кризис энергоснабжения.
По словам пресс-секретаря Минэнерго России, согласно прогнозам, экспорт угля, в том числе для производства электроэнергии в Европу, в текущем году не изменится и составит около 48 млн тонн. При этом в первом полугодии он вырос на 2,4 процента, до 22,5 млн тонн.
«Если все европейские коммунальные предприятия перейдут на уголь, это приведет к огромному росту спроса на уголь, который одна Россия не может обеспечить в такой короткий срок», – сказала главный аналитик Wood Mackenzie Ltd. в Хьюстоне Наташа Тюрина.
В свою очередь в Министерстве энергетики России заявили, что в ведомство не поступало обращений со стороны КНР и стран Евросоюза по вопросам наращивания экспорта угля из России.
В четверг стоимость газа в Европе в начале торгов превысила 1100 долларов, продолжив обновлять рекорды. Из-за взлета цен на газ накануне обанкротились еще три энергокомпании в Британии. Консалтинговая энергетическая фирма Baringa не исключает, что в Великобритании может остаться лишь 10 из почти 50 поставщиков электроэнергии для бытового потребления.
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Цена газа в Европе превысила 1150 долларов за 1 тыс. кубометров
Стоимость газа в Европе в ходе торгов в четверг продолжает обновлять исторический рекорд и после преодоления психологической отметки в 1,1 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров превысила 1150 долларов, свидетельствуют данные биржи ICE.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее на этой неделе цена газа в Европе впервые в истории превысила 1 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров, а в четверг утром превысила уже 1,1 тыс. долларов.
Украина заявила об остановке транзита российского газа в Венгрию
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Украина лишилась возможности импорта природного газа из Венгрии по так называемому виртуальному реверсу из-за прекращения транзита по ее территории российского природного газа венгерской стороне, сообщили в компании «Оператор ГТС Украины».
В организации заявили, что «с учетом того, что импорт природного газа из Венгрии осуществлялся путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют», передает ТАСС.
Там указали, что «с начала новых газовых суток (7.00) 1 октября 2021 года приостановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии», заявки на транзит не поступили, «несмотря на то, что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24,6 млн кубометров в сутки», передает РИА «Новости».
Гендиректор компании Сергей Макогон отметил, что Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушала обязательств.
«Украинский маршрут – экономически выгодный, потому что является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию (...) Монополизация газовых маршрутов Газпромом, которую мы сейчас наблюдаем, ставит вопрос об основополагающих принципах функционирования газовых рынков ЕС – конкурентности и прозрачности. Усиление доминирующего положения одного игрока и использования им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено», – заявил он.
Напомним, в пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе.
В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию.
При этом впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным».
Экс-депутат Верховной рады Тарас Чорновол заявил, что реакция Будапешта на недовольство Киева контрактом на поставки газа из России в Венгрию является «наглостью».
В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт.
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В Киеве похвастались способностью помешать России применить ядерное оружие
Внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович рассказал, почему, по его мнению, Россия не использует ядерное оружие против Украины.
«Мы используем свои возможности в России, о которых они прекрасно знают, поэтому они не пойдут на это», – передает РИА Новости ответ Арестовича в интервью YouTube-каналу Politka-live на вопрос о том, что будет делать Украина, если Россия использует ядерное оружие.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности создать «серьезные проблемы» для России. По его словам, Киев работает над созданием условий, которые «вынудят Россию прекратить агрессию». В четверг сенатор Андрей Климов сказал газете ВЗГЛЯД, что заявления украинских политиков – это пиар-шоу. Им нужно показать обществу, что они хоть чем-то занимаются.
Цена газа в Европе превысила 1130 долларов за 1 тыс. кубометров
Стоимость газа в Европе в ходе торгов в четверг продолжает обновлять исторический рекорд и после преодоления психологической отметки в 1,1 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров превысила 1130 долларов, свидетельствуют данные биржи ICE.
Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 1134,33 доллара за 1 тыс. кубометров, или 94,49 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Общий рост цены газа с начала дня составляет более 8%, передает ТАСС.
Ранее на этой неделе цена газа в Европе впервые в истории превысила 1 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров, а в четверг утром превысила уже 1,1 тыс. долларов.
Председатель правления Газпрома Алексей Миллер ранее заявлял, что сильное отставание в закачке газа в ПХГ Европы и растущий спрос на газ привели к тому, что цены на этот вид топлива в Европе побили рекорды и могут превысить их значения в ближайшее время.
США собрались поставить Украине шесть патрульных катеров
США и Украина заключили контракт на шесть американских патрульных катеров на сумму 84,25 млн долларов, сообщил Пентагон.
Договоренности касаются проектирования, строительства и оснащения катеров Mark VI. Планируется, что сборка завершится в 2025 году. Речь идет о «шести патрульных катерах и, возможно, двух дополнительных», передает РИА «Новости».
В июне сообщалось, что Соединенные Штаты намерены поставить Украине до 16 патрульных катеров Mark VI, другое вооружение и военную технику на общую сумму около 600 млн долларов. Mark VI нередко описываются как «новейшие», но ВМС США списывают их – частично из-за ненужности, частично из-за дороговизны эксплуатации.
Прокачка по газопроводу «Ямал – Европа» упала втрое
Прокачка голубого топлива по газопроводу «Ямал – Европа» в пятницу сократилась в 2,8 раза по отношению к уровню предыдущего дня, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.
За период с 7.00 до 8.00 мск прокачка составила около 0,8 млн кубометров в час, тогда как в четверг в среднем она была на уровне 2,2 млн кубометров.
При этом снижение поставок по газопроводу началось во вторник, когда они упали с уровня 3,4 млн кубометров в час в более чем в два раза. Газпром объяснял, что выполняет все заявки на поставку газа в Европу, а снижение потока по газопроводу «Ямал – Европа» временное, связанное с заявками одного из клиентов.
Газопровод «Ямал – Европа» протяженностью более 2 тыс. километров проходит по территории четырех стран: России, Белоруссии, Польши и Германии – и может прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год. Польским участком газопровода длиной 683 километра владеет EuRoPol Gaz и управляется газотранспортным оператором Gaz-System.
Накануне сообщалось, что прокачка газа по газопроводу «Ямал – Европа» в среду увеличилась почти на 60% после более чем двукратного падения накануне.
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Офис Зеленского решил сменить генпрокурора Украины
Офис президента Украины Владимира Зеленского после увольнения спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова планирует сменить генерального прокурора Ирину Венедиктову, сообщили СМИ.
«По данным источников «Цензор.нет», офис президента вслед за увольнением Разумкова собирается организовать сбор голосов для замены генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Наиболее вероятным кандидатом для замены является прокурор Киева Олег Кипер», – передает «Цензор.нет» со ссылкой на источник.
Также, по данным издания, ожидается смена главы Нацбанка Кирилла Шевченко. Вместо него может быть назначен советник главы офиса президента Тимофей Милованов.
«Глава ОП Андрей Ермак сбивает и дискредитирует Разумкова, который был первым номером партийного списка "Слуг народа" на выборах, чтобы в преддверии выборов полный контроль над партией и фракцией захватил именно офис. Под вопросом также замена ряда министров и глав облгосдаминистраций, которые не являются самостоятельными и не конфликтуют с Ермаком, но их должности нужны для торговли в парламенте, чтобы договориться с группами, несогласными с увольнением Разумкова и Венедиктовой, и чтобы одновременно завести новых, согласных на все депутатов», – приводятся слова главного редактора издания Юрия Бутусова.
Ранее председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подтвердил, что депутаты парламентского большинства начали процедуру по его отставке с должности спикера Рады.
Газпром и Молдовагаз продлили контракт на месяц
С 1 октября контракт с Молдовагазом на поставку газа потребителям в Молдавии продлевается на месяц, сообщил Газпром.
Компании «подписали документ о продлении действующего контракта». Также о продлении контракта сообщили министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну и Молдовагаз. В Молдовагазе пояснили, что «переговоры по более длительным срокам действия и ценовым условиям контракта продолжатся», передает ТАСС.
Напомним, молдавское правительство отказалось участвовать в переговорах Молдовагаза и Газпрома о поставках газа в Молдавию, которой грозит рост тарифов. Молдавия приобретает газ у Газпрома с 2008 года, ежегодно продлевая контракт. Глава Молдовагаза Вадим Чебан сообщал, что осенью Молдавию ждет рост тарифов на газ, потому что действующий контракт о закупке по льготной стоимости завершается в конце сентября.