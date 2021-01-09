В Таджикистане 80-летнего мужчину приговорили к семи годам тюрьмы за экстремизм

Суд приговорил 80-летнего жителя Таджикистана Дониера Набиева к семи годам лишения свободы за организацию деятельности экстремистской организации, сообщили в пресс-центре МВД.

«Житель района Рудаки 80-летний Дониер Набиев решением суда признан виновным по статье 307 Уголовного кодекса за организацию деятельности экстремистской организации», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

В МВД уточнили, что Набиев в годы гражданской войны «в структуре Партии исламского возрождения (ПИВ) действовал как шариатский судья и приговаривал к наказаниям, вплоть до смертной казни, невинных жителей республики», в частности, Хатлонской области.

Действия Набиева попали под амнистию после Общего соглашения о мире, подписанного правительством и Объединенной таджикской оппозицией (куда входила ПИВ) в 1997 году. С подписанием соглашения завершилась пятилетняя гражданская война в Таджикистане.

«Однако после того, как деятельность ПИВ была запрещена в 2015 году, Набиев продолжил свою незаконную деятельность», – добавили в МВД. По данным следствия, мужчина по системам денежных переводов через третьи страны получал деньги, выделенные спецслужбами определенных стран и тратил их для распространения экстремистских идей, на покупку, публикацию и распространение экстремистской литературы, для привлечения молодежи в ряды джихадистских групп.

«Определенную сумму денег через Пянджский район Хатлонской области отправил в Афганистан для финансовой поддержки членов боевого крыла бывшей ПИВ – «Джамаат Ансаруллах», а часть средств использовал для своих нужд», – отметили в МВД.

Набиев был задержан в августе 2020 года, суд над ним проходил за закрытыми дверями.

Партия исламского возрождения (ПИВ), действовавшая официально в Таджикистане с 1999 года была запрещена в сентябре 2015 года. Власти Таджикистана возложили на ПИВТ ответственность за вооруженный мятеж, совершенный экс-замминистра обороны страны Абдухалимом Назарзода 4 сентября 2015 года. Партию обвинили в финансировании попытки государственного переворота.

Напомним, в сентябре 2015 года в Таджикистане заместителем министра обороны страны Абдухалимом Назарзода была предпринята попытка государственного переворота. Генерал и его сторонники, после неудачной попытки переворота скрылись в Рамитском ущелье, где спецоперация по их обезвреживанию продолжалась 12 дней. Потери среди правительственных сил составили 14 человек.