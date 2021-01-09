При пожаре в госпитале в Индии погибли десять младенцев

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В Германии уверены, что строительство «Северного потока – 2» будет доведено до конца

Экономика Германия взялась за защиту «Северного потока – 2» от ЕС
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Протесты в Белоруссии все еще продолжаются

Политика 2021-й создаст новые кризисы прямо у российских границ
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Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» – одно из важнейших событий в военной области в 2020 году

Общество Как будут выглядеть войны будущего
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Пограничный конфликт у озера Жаланашколь, 1969 год

В мире Как Китай забрал территорию у бывших советских республик
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На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии

Происшествия Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты
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Мнения Жертва подо Ржевом была принесена не зря

Мнения Сможем ли мы жить без Америки?

Мнения Мы – люди зимы

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Видео Как изменится жизнь в России в 2021 году

Видео Новая комедия с Зеленским

Видео Что изменит уход Меркель
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Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны

Фоторепортажи Сторонники Трампа разгромили Капитолий
Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске

Фоторепортажи Россияне нарядили новогодние елки с фантазией
«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года

Фоторепортажи Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года
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Новости дня В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Новости дня Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Новости дня Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
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В связи с санкциями Спортивного арбитража какая мелодия могла бы звучать вместо гимна России на Олимпиаде в Токио?
  • «Все идет по плану» Егора Летова

  • «Выйду ночью в поле с конём»

  • «Катюша»

  • «Мгновения» (Не думай о секундах свысока)

  • «Нас не догонят»

  • Прощание славянки

  • Увертюра Чайковского «1812 год»
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    Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?

    При пожаре в госпитале в Индии погибли десять младенцев

    9 января 2021, 08:24

    Текст: Елизавета Булкина

    При пожаре в отделении по уходу за новорожденными в больнице в индийском штате Махараштра погибли по меньшей мере десять младенцев, сообщил телеканал NDTV.

    Пожар вспыхнул в субботу около 02.00 (23.30 пятницы мск), в отделении находилось 17 детей. Семерых младенцев удалось спасти, однако среди них есть пострадавшие, передает ТАСС.

    10 детей в возрасте от нескольких дней до трех месяцев погибли от отравления угарным газом.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с трагедией. «Мучительная трагедия в Бхандаре, штат Махараштра, где мы потеряли драгоценные молодые жизни. Мои мысли со всеми семьями погибших. Надеюсь, пострадавшие поправятся как можно скорее», – написал он в Twitter.

    Причины пожара выясняются, предположительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания.


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