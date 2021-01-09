При пожаре в госпитале в Индии погибли десять младенцев

При пожаре в отделении по уходу за новорожденными в больнице в индийском штате Махараштра погибли по меньшей мере десять младенцев, сообщил телеканал NDTV.

Пожар вспыхнул в субботу около 02.00 (23.30 пятницы мск), в отделении находилось 17 детей. Семерых младенцев удалось спасти, однако среди них есть пострадавшие, передает ТАСС.

10 детей в возрасте от нескольких дней до трех месяцев погибли от отравления угарным газом.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с трагедией. «Мучительная трагедия в Бхандаре, штат Махараштра, где мы потеряли драгоценные молодые жизни. Мои мысли со всеми семьями погибших. Надеюсь, пострадавшие поправятся как можно скорее», – написал он в Twitter.

Причины пожара выясняются, предположительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания.