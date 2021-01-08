Вирусолог сказал, что остановит пандемию коронавируса

Пандемию новой коронавирусной инфекции остановит эффективный лечебный препарат, который будет разработан в будущем и который не будет использоваться как средство профилактики, считает ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.

«На данный момент вакцина – это единственный препарат, который существует. Со временем разработают и какие-то лечебные препараты. От некоторых разработчиков мы уже слышим о создании препаратов, но пока мы их еще либо не видим, либо они оказались не такими уж безболезненными. Не сомневаюсь, что действенный препарат создать возможно», – сказал он Ura.ru. По словам вирусолога, использовать его как средство профилактики будет невозможно.

Чепурнов также отметил, что непрофильные препараты, которые лечат другие болезни, уже есть. В случае с коронавирусом это снотворное мелатонин, которое, по данным ученых, способно противодействовать заражению и тяжелой форме болезни, а также повышает эффективность вакцинации. При этом эксперт предупредил, что без назначения врача данный препарат использовать не стоит. Также вирусолог напомнил, что в России разработаны два препарата от коронавируса, о которых ранее сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Однако он отметил, что их эффективность пока не доказана.

В свою очередь один из старейших вирусологов России на условиях анонимности рассказал изданию, что во всем мире люди работают над созданием эффективного лекарства, но только создать препарат от вируса очень сложно. «Нужно соблюсти сразу три условия. Так как вирус является внутриклеточным паразитом, необходимо, чтобы лекарство обладало способностью проникать внутрь клетки и при этом не ломало обмен клетки, иначе лекарство будет убивать организм», – уточнил он. Именно из-за этого процесс создания препарата от COVID-19 затянулся, заключил источник.

Между тем в декабре по поручению президента Владимира Путина началась масштабная добровольная вакцинация россиян от коронавируса. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, в России произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V». Прививку от коронавируса сделали более 1 млн россиян. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит COVID.