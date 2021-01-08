Малышева назвала тех, кому необходимо в первую очередь вакцинироваться от COVID

Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила группы людей, кому необходимо как можно скорее сделать прививку от коронавируса.

По словам медика, нужнее всего вакцинация людям с ожирением и диабетом.

«Особенно тем, кто старше 50 лет. Риск попасть в больницу и в реанимацию у них в два раза выше чем у остальных. Риск умереть от коронавируса выше на 50 %», – написала Малышева в своем Instagram. Также вакцинация, по словам телеведущей, необходима людям старше 65 лет.

Детям же прививку делать не нужно, добавила Малышева, поскольку они «практически не болеют, практически не умирают от коронавируса».

Она также пояснила, что прививку делать не надо тем, кто переболел COVID-19. «Официальные рекомендации не предусматривают вакцинацию раньше, чем через шесть месяцев после перенесенной болезни», – отметила врач.

«Вакцина либо полностью защитит вас от болезни, либо защитит от тяжелого течения коронавируса. Кроме того, вакцинация создаст популяционный иммунитет, который защитит нас всех, и резко ослабит коронавирус», – подчеркнула Малышева.

Масштабная добровольная вакцинация россиян от коронавируса началась по поручению президента Владимира Путина в декабре. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, в России произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V». Прививку от коронавируса сделали более 800 тыс. россиян. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит COVID.