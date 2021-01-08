Малышева назвала тех, кому необходимо в первую очередь вакцинироваться от COVID

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8 января, пятница | Последнее обновление — 10:42 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российский рынок акций обновил исторический максимум
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Стартовавшую 8 января 1942 года Ржевскую битву трудно назвать однозначной победой – потери огромные, задачи не выполнены. Частично это отражено в мрачной возвышенности установленного в апреле 2020-го Ржевского мемориала Советскому Солдату. Но принесла ли эта грандиозная битва одну лишь боль, утрату и обширные раны?
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Принято считать, что мир нуждается в США, как в универсальном балансире. Но то, что сейчас мы все в той или иной мере используем Америку, совершенно не означает, что страны мира, за редкими исключениями, в ней действительно нуждаются с точки зрения собственного выживания.
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Для русских холод особенно важен. Зима – священное время года. Русские, как и татары, как и карелы, как и народы Сибири, умеют жить с зимой в ладу. Холод делает нас бодрыми.
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Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненные. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Малышева назвала тех, кому необходимо в первую очередь вакцинироваться от COVID
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Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила группы людей, кому необходимо как можно скорее сделать прививку от коронавируса.
По словам медика, нужнее всего вакцинация людям с ожирением и диабетом.
«Особенно тем, кто старше 50 лет. Риск попасть в больницу и в реанимацию у них в два раза выше чем у остальных. Риск умереть от коронавируса выше на 50 %», – написала Малышева в своем Instagram. Также вакцинация, по словам телеведущей, необходима людям старше 65 лет.
Детям же прививку делать не нужно, добавила Малышева, поскольку они «практически не болеют, практически не умирают от коронавируса».
Она также пояснила, что прививку делать не надо тем, кто переболел COVID-19. «Официальные рекомендации не предусматривают вакцинацию раньше, чем через шесть месяцев после перенесенной болезни», – отметила врач.
«Вакцина либо полностью защитит вас от болезни, либо защитит от тяжелого течения коронавируса. Кроме того, вакцинация создаст популяционный иммунитет, который защитит нас всех, и резко ослабит коронавирус», – подчеркнула Малышева.
Масштабная добровольная вакцинация россиян от коронавируса началась по поручению президента Владимира Путина в декабре. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, в России произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V». Прививку от коронавируса сделали более 800 тыс. россиян. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит COVID.
Берлин назвал условие производства вакцины «Спутник V» в ЕС
Производство вакцин от коронавируса в Евросоюзе, в том числе российского препарата «Спутник V», теоретически возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA), заявила заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер.
«Если говорить о производственных мощностях в Европе для российской вакцины, то это возможно, только если ЕМА этот препарат допустит», – цитирует ТАСС Деммер.
При этом представитель минздрава ФРГ не смог уточнить, поступил ли такой запрос в ЕМА от России, и рекомендовал обратиться туда напрямую.
Во вторник президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин.
Британия призвала не допустить победы России в пандемии
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Пекин и Москва не должны выйти победителями из пандемии коронавируса, заявила посол Великобритании в Вашингтоне Карен Пирс.
По ее словам, Соединенное Королевство и США должны объединить усилия, чтобы противостоять стратегическим вызовам со стороны Китая и России в период восстановления мира после пандемии коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
«Мы не хотим однажды проснуться и обнаружить китайские стандарты в таких сферах, как искусственный интеллект и кибернетика. Второй большой вызов – это стратегическая конкуренция со стороны Москвы и Пекина», – сказала дипломат.
Она обратила внимание на то, что Китай может стать трендсеттером для будущих технологических разработок в такой сфере, как искусственный интеллект, как это было с распространением ядерных технологий в 1950-х годах.
Также Пирс подчеркнула, что США и Великобритании нужно «сделать все правильно», чтобы «открытые общества» преуспевали и могли «противостоять стратегическим вызовам со стороны Китая и России» после пандемии, заключила она.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что со среды в Британии из-за распространения коронавируса в третий раз вводится карантин.
Напомним, в Британии выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В понедельник Британия обновила рекорд по суточному приросту больных COVID-19: количество выявленных случаев коронавируса в королевстве за минувшие сутки составило 58784. Британцев предупредили о «перегреве» системы здравоохранения.
Стало известно о нелегальной вакцинации от COVID украинских чиновников
Киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Вакцинация проходит в одной из частных клиник столицы, сообщили украинские СМИ.
По словам продавцов, вакцина, которой прививаются киевские политики, разработана компаниями Pfizer и BioNTech, которой с 27 декабря начали прививаться в Евросоюзе, пишет Страна.ua.
Представителям украинской элиты начали предлагать нелегальный препарат около недели назад по цене от 1 до 3 тыс. евро, в то время, как в Европу ее продают по 15,5 евро. При этом после вакцинации клиенты не получают никакого документа, подтверждающего факт прививки, отмечается в сообщении. По разным версиям, вакцина была привезена на Украину из ЕС или Израиля.
«Банкует на кассе некий Гриша, который заранее предупреждает клиентов о сумме, которую необходимо иметь при себе. Каким образом определяется цена, я так и не понял. Очевидно, по количеству колец на пальцах. Все знакомые прививались по разным ценам. Кто-то заплатил 2,5 тыс. Гриша представитель некоего Романа Гольдмана, который позиционирует себя как израильский медик. Деньги принимаются кэшем, не проводятся через официальную кассу клиники. Происхождение вакцины и как ее содержат – не разглашается», – сообщил один из бизнесменов, привившийся нелегальной вакциной.
Между тем врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что информация о нелегальной вакцинации циркулирует уже около недели. Как отметила Голубковская, это вполне может происходить на Украине, отказавшейся от процедуры проверки качества вакцин. По ее словам, все вакцины, которые последние пять лет завозились в страну через международные закупки, не проверялись государством. «Нам достаточно слова «преквалификация» ВОЗ, хотя для вакцин должны быть жестко соблюдены условия транспортировки. Вы же помните, какие были скандалы с повторно замороженной вакциной от полиомиелита, которую сняли с производства и нам подарили?», – отметила она.
Ранее жители Украины просили президента республики Владимира Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства.
Глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины. Депутат Рады Илья Кива подчеркнул, что заявление Ляшко нацелено на то, чтобы «выслужиться» перед Вашингтоном. Медведчук назвал Ляшко «недоразумением от медицины».
При этом Россия выразила готовность полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.
Украинская компания подтвердила заявку на регистрацию «Спутника V»
Харьковская компания «Биолек» сообщила, что подала в минздрав Украины заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Она сообщила, что «было отправлено заявление о государственной регистрации лекарственного средства – вакцины Гам-КОВИД-Вак» производства Центра имени Гамалеи, передает ТАСС.
Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что российскую вакцину якобы невозможно зарегистрировать из-за незавершенности третьей фазы клинических испытаний. Отметим, что третью фазу не завершила ни одна из вакцин от коронавируса в мире.
Украинские чиновники поссорились из-за госзакупок вакцин от коронавируса
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов намерен отстранить государственное предприятие «Медицинские закупки Украины» от приобретения вакцин от коронавируса из-за действий ее руководства по дискредитации страны.
«Думаю, что в ближайшее время мы сменим компанию, которая будет исполнять эту техническую функцию по закупке вакцин, поскольку мы не можем рисковать обеспечением вакцинами украинцев», – сказал он, передает ТАСС.
Министр обвинил генерального директора предприятия «Медицинские закупки Украины» Арсена Жумадилова в дискредитации государства перед мировым сообществом. «Вследствие его действий начали ухудшаться наши позиции на переговорах (по поставкам вакцин), и это уже не шутки», – добавил министр.
Между тем ранее Жумадилов обвинил министра здравоохранения в затягивании и срыве переговоров по закупке вакцины. Степанов в среду отверг эти обвинения и сообщил, что Украина в ближайшее время подпишет новые договоры с компаниями, которые будут поставлять вакцины. Он не уточнил, о каких компаниях идет речь.
Тем временем СМИ сообщили, что киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Вакцинация проходит в одной из частных клиник столицы.
В начале января глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины, заявив, что вакцину якобы невозможно зарегистрировать из-за незавершенности третьей фазы клинических испытаний.
Депутат Рады Илья Кива подчеркнул, что заявление Ляшко нацелено на то, чтобы «выслужиться» перед Вашингтоном. Медведчук назвал Ляшко «недоразумением от медицины», а председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко заявил, что главный санитарный врач лжет, утверждая, будто бы российскую вакцину от коронавируса невозможно зарегистрировать в стране.
При этом Россия выразила готовность полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.
«Спутником V» вакцинировались более 1 млн россиян
К настоящему моменту в России прививку от коронавируса «Спутник V» сделали более одного миллиона человек, сообщил Российский фонд прямых инвестиций.
«Больше 1 млн человек в России сейчас провакцинированы «Спутником V», – говорится в Twitter-аккаунте производителя вакцины.
С 1 января россияне, вакцинировавшиеся против новой коронавирусной инфекции, могут получить сертификат о вакцинации в личном кабинете на портале госуслуг.
Масштабная добровольная вакцинация россиян от коронавируса началась по поручению президента Владимира Путина в декабре. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, в России произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит COVID-19.
После прививки Pfizer в Норвегии умерли два человека
В Норвегии умерли два человека, сделавшие прививку от коронавируса вакциной американской компании Pfizer, сообщило Норвежское агентство лекарственных средств.
«5 января мы получили два сообщения о смертях, произошедших через несколько дней после вакцинации», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Представители агентства проверят, является ли вакцина причиной смерти или же это совпадение, что смерть произошла вскоре после вакцинации. В агентстве добавили, что сейчас прививают людей из групп риска, у которых слабое здоровье и присутствуют серьезные заболевания.
Вакцинация с использованием препарата, произведенного американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, стартовала в Норвегии 27 декабря 2020 года. Первыми в стране были привиты жители дома престарелых в Осло. Власти в настоящее время начали расследование того, связаны ли смерти с вакцинацией.
Это не первые сообщения о смерти после прививки вакциной Pfizer. Так, в Португалии врач Соня Асеведу внезапно умерла после прививки вакциной от коронавируса, созданной совместно американской компанией Pfizer и германской BioNTech. Также США погибли шесть человек, привившихся Pfizer. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии.
Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину, а член Палаты представителей США, республиканец Кевин Брэйди, в декабре получивший первую дозу вакцины Pfizer, заболел коронавирсной инфекций.
Назван идеальный момент для вакцинации от COVID
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Переболевшим коронавирусом нужно проходить вакцинацию от COVID, когда количество тел снижается до показателей «серой зоны», заявил ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.
По словам вирусолога, производители тестов на антитела к коронавирусу используют разную шкалу для определения иммунитета, но у всех них есть показатель, который называется «серой зоной». «Когда количество антител будет близко к серой зоне, тогда самое подходящее время для вакцинации. Тогда переболевание послужит бустом, такой платформой, после которой прививка даст даже лучшие результаты», – цитирует «Ura.ru» Чепурнова.
Он уточнил, что наличие антител в организме необходимо проверять с периодичностью в полтора месяца, поскольку их число постепенно сокращается. Эксперт также предупредил, что пока у человека высокий уровень антител, лучше не ставить прививку от коронавируса, так как она может оказаться неэффективной.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что к настоящему моменту в России прививку от коронавируса «Спутник V» сделали более 1 млн человек.
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В России за сутки выявили 24,2 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявлено 24246 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 24 246 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 11,8% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4 842, Санкт-Петербурге – 3 649, Московской области – 1 131. Всего в стране выявлено 3 284 384вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 662 668человек, из них 22 632 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксированы 518 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 59 506человек.
Накануне, 4 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 23 351. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 895.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Телеведущая Лера Кудрявцева заболела коронавирусом
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Российская телеведущая Лера Кудрявцева получила положительный результат теста на коронавирус, из-за чего ей пришлось отказаться от поездки в Дубай.
Кудрявцева рассказала, что перед Новым годом после похода на елку заболела ее дочь Маша. Поэтому семья встретила праздник без многочисленных родственников. Сейчас девочка выздоравливает, передает РИА «Новости».
Телеведущая планировала провести каникулы в Дубае. Чтобы отправиться в путешествие, туристы должны заранее сдать тест на коронавирус. Результат анализа был положительным, и звезде пришлось отменить поездку.
Кудрявцева отметила, что болезнь проходит в легкой форме. Комментаторы посочувствовали ей и пожелали скорейшего выздоровления.
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За минувшие сутки в России выявлено 24 217 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,3 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5142, Санкт-Петербурге – 3341, Московской области – 1097.
Минздрав опроверг заявление о недостаточной проверке «Спутника V»
Решение о регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» принималось с учетом ее высокой эффективности, заявил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко.
Регулятор также получил данные о безопасности аденовирусной платформы, которую специалисты Центра имени академика Н. Ф. Гамалеи использовали для создания препарата, передает РИА «Новости».
По словам замминистра, этот шаг был «абсолютно оправдан», так как позволял обеспечить защиту россиян от COVID-19 в сжатые сроки.
«По аналогичному пути пошли зарубежные регуляторы США, ЕС, Великобритании: применение препаратов Pfizer, Moderna и AstraZeneca для широкой вакцинации идет параллельно с продолжающимися клиническими исследованиями», – пояснил Фисенко.
Он отметил, что в настоящее время безопасность и эффективность применения препарата «Спутник V» дополнительно контролируется с использованием данных федерального регистра вакцинированных.
«Российская вакцина «Спутник V» в ходе клинических исследований и масштабной вакцинации населения показывает высокую эффективность и безопасность», – добавил Фисенко.
В свою очередь директор центра Гамалеи Александр Гинцбург также сообщал, что вакцина «Спутник V» проверена, производители других вакцин в мире идут по такому же принципу, как и Россия, при регистрации препарата и массовой вакцинации от коронавируса.
Ранее сообщалось, что председатель Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду заявила, что Россия и Китай проявили смелость и пошли на риск широкомасштабной вакцинации с использованием, не прошедшей все испытания вакцины от коронавируса.
Напомним, о том, что в Брюсселе пока даже не рассматривают заявку создателей вакцины «Спутник V» разрешить ее продажу в ЕС. Как полагают эксперты, европейская бюрократия будет максимально затягивать процесс признания российской вакцины. Одновременно в западных и российских оппозиционных изданиях появилась серия материалов, в которых настойчиво выражалось сомнение в надежности «Спутника V» и при этом в комплиментарном стиле освещались аналогичные американские разработки. Как известно, российская вакцина стала прямым конкурентом продуктам западных компаний Pfizer и Moderna.
Главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава Николай Брико сказал газете ВЗГЛЯД, что иностранным фармацевтическим корпорациям важно принизить значение чужих вакцин, очернить своих конкурентов, так как сейчас начинается конкуренция между вакцинами на крупнейших мировых рынках.
В России за сутки выявили 24,2 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявлено 24 217 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 24 217 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 11% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5142, Санкт-Петербурге – 3341, Московской области – 1097. Всего в стране выявлено 3 308 601 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 685 723 человек, из них 23 055 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксированы 445 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 59 951 человек.
Накануне, 5 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 24 246. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 29.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Привившийся вакциной Pfizer американский конгрессмен заболел COVID-19
Член Палаты представителей США, республиканец Кевин Брэйди, в декабре получивший первую дозу вакцины от COVID-19 компании Pfizer, сообщил, что заболел коронавирсной инфекций.
«Сегодня врач палаты представителей сообщил мне, что я сдал положительный тест на COVID-19, я соблюдаю карантин. В соответствии с рекомендацией я получил первую дозу вакцины Pfizer 18 декабря и недавно сдал отрицательный тест на COVID в день Нового года», – сообщил Брэйди, передает РИА «Новости».
Ранее в Португалии врач Соня Асеведу внезапно умерла после прививки вакциной от коронавируса, созданной совместно американской компанией Pfizer и германской BioNTech. Также США погибли шесть человек, привившихся Pfizer. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии.
Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину.
Нетаньяху призвал «немедленно ввести полный карантин» в Израиле
Власти Израиля должны «немедленно ввести полный карантин» из-за коронавируса, иначе придется дорого заплатить, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
Он выразил уверенность, что правительство одобрит такое решение. По его словам, «Кнессет должен немедленно это принять». Как заявил Нетаньяху, любая задержка позволяет болезни распространяться еще быстрее. Минздрав предлагал ввести новые ограничения с 8 января, передает РИА «Новости».
Позднее власти страны сообщили, что правительство Израиля одобрило введение ужесточенных карантинных мер. Карантин вступит в силу с полуночи 7 января сроком на 14 дней.
Напомним, третий всеобщий карантин в Израиле вступил в силу 27 декабря, но предполагалось, что он продлится две недели. С 23 декабря Израиль закрыл въезд для иностранцев и ввел обязательный карантин для возвращающихся израильтян в связи с появлением нового типа коронавируса.
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Боливия зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
Власти Боливии объявили о регистрации вакцины «Спутник V» на основе российских данных клинических исследований, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ объявляет о регистрации вакцины «Спутник V» Государственным агентством по лекарствам и технологиям в сфере здравоохранения Многонационального государства Боливия (Agencia Estatal De Medicamentos Y Tecnologias En Salud, AGEMED). Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization)», – приводит РИА «Новости» сообщение фонда.
Одобрение AGEMED было получено без осуществления дополнительных клинических исследований на территории Боливии на основе результатов третьей фазы клинических исследований в России.
Поставки будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах. Соглашение позволит обеспечить вакциной более чем 20% населения страны.
«Регистрация «Спутник V» в Боливии спасет множество жизней и предотвратит распространение коронавируса с помощью безопасной и эффективной вакцины, созданной на проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Мы высоко ценим партнерство с регулирующими органами Боливии и ожидаем одобрения вакцины по процедуре ускоренной регистрации другими странами в Латинской Америке и по всему миру в ближайшем будущем», – сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил соглашение с правительством Сербии о поставке в страну 2 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», что позволит привить 1 млн человек.
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