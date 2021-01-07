Иракский суд выдал ордер на арест Трампа

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7 января, четверг | Последнее обновление — 15:18 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Москве отреагировали на беспорядки в США
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Для русских холод особенно важен. Зима – священное время года. Русские, как и татары, как и карелы, как и народы Сибири, умеют жить с зимой в ладу. Холод делает нас бодрыми.
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В медицине есть понятие «детоксикация» – меры, которые должны помочь организму избавиться от накопленных ядов. Но яды бывают не только химическими; мы можем быть глубоко отравлены ложными представлениями о себе и о мире, цинизмом и безнадегой.
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Инфантильность, ведомость, чрезмерная чувствительность, привычка к комфортной и максимально безопасной среде, которую, по их мнению, им обязаны обеспечивать. В общем, поколение снежинок как оно есть.
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Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненные. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Иракский суд выдал ордер на арест Трампа
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Суд в Ираке выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа по делу убийства замглавы народного ополчения Ирака «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса, сообщила пресс-служба иракского Высшего судебного совета.
«Судья в суде Эр-Расафа (район Багдада – прим. ВЗГЛЯД), уполномоченный вести расследование убийства замглавы народного ополчения (…), принял решение выдать ордер на арест президента США Дональда Трампа на основании положений статьи 406 действующего уголовного кодекса Ирака», – приводит РИА «Новости» сообщение.
Также в пресс-службе отметили, что «расследование будет продолжено для установления других причастных к этому преступлению, будь то иракцы или иностранные граждане».
В сообщении уточняется, что решение о выдаче ордера на арест судья принял после завершения предварительного расследования. Он заслушал показания истцов по делу об убийстве аль-Мухандиса – членов семьи убитого главы ополчения.
Напонмим, 3 января американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель главы «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса. Из-за этого США и Иран оказались на пороге войны.
МИД России назвал убийство «авантюрным шагом». Турция заявила, что глубоко обеспокоена ростом напряженности в отношениях между США и Ираном.
Трампа потребовали отстранить от должности президента США
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Экс-президенты США, губернаторы штатов и члены Конгресса обвинили главу американского государства Дональда Трампа в беспорядках в Вашингтоне.
Экс-президент США Барак Обама заявил, что «история справедливо запомнит сегодняшнее насилие в Капитолии, подогретое действующим президентом, который продолжал безосновательно лгать об итогах законных выборов, как момент великого бесчестия и позора для всей страны», передает РИА «Новости».
Бывший президент США Билл Клинтон заявил о «беспрецедентном нападении на Капитолий, конституцию и страну», которое «разжигалось более чем четырьмя годами отравляющей политики, распространяющей преднамеренную дезинформацию, сеющей недоверие к системе и настраивающей американцев друг против друга».
Экс-президент США Джордж Буш-младший заявил, что погромы «вызывают оторопь». По его словам, «так итоги выборов оспаривают в банановой республике, а не в демократической республике». Он возмутился «безответственным поведением некоторых политических лидеров, которые с момента прошедших выборов не демонстрировали достаточного уважения к институтам, традициям и правоохранительным органам», подогревали эмоции людей «неправдой и ложными надеждами». Буш отмечает, что «мятеж может нанести серьезный ущерб стране и репутации» США.
MSNBC сообщает, что руководитель аппарата первой леди США Стефани Гришэм подала прошение об отставке «в связи с сегодняшним насилием на Капитолийском холме».
Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер назвал штурм Капитолия сторонниками Трампа «осквернением храма демократии». Шумер обвинил Трампа в подстрекательстве беспорядков. Помощник спикера Палаты представителей Кэтрин Кларк назвала Трампа предателем страны и конституции, призвала отстранить его от должности.
Губернатор штата Вермонт Фил Скотт, который как и действующий президент США является членом Республиканской партии, считает, что Трамп должен уйти в отставку, либо его следует отстранить, поскольку Трамп «в ответе за это мероприятие».
Губернатор-демократ штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер также призвал отстранить Трампа: «На мой взгляд, нет сомнений, что его усилия по содействию перевороту представляют собой государственную измену нашей демократии, Конституции и всем американцам. Он представляет опасность для нашей страны. Он должен быть подвергнут импичменту и немедленно отстранен от должности».
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал события в Вашингтоне «неудавшейся попыткой государственного переворота». Он заявил: «Мы не позволим президенту Трампу, членам Конгресса, которые помогают ему или преступной толпе, которая штурмовала Капитолий нашей страны, украсть нашу демократию. Результаты выборов ясны, и воля американского народа будет выполнена».
Сенаторы-демократы Патти Мюррей, Элизабет Уоррен, Эд Марки потребовали призвать Трампа к ответственности. Сенатор-республиканец Митт Ромни назвал ситуацию на Капитолии в столице США «восстанием, которое подстрекал президент».
Сенатор Берни Сандерс заявил, что «человек, непосредственно ответственный за сегодняшний хаос – это Дональд Трамп». Сандерс выразил мнение, что Трамп войдет в историю как худший и самый опасный президент в истории США, передает RT.
Напомним, член Палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит предъявление Трампу импичмента. Сторонники Трампа в Вашингтоне ворвались в Конгресс США, сорвав утверждение итогов президентских выборов.
Трамп пообещал «адскую битву» за пост президента
Действующий глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз заявил, что намерен оспаривать результаты президентских выборов и не «отдаст» пост главы государства Джозефу Байдену.
Трамп пообещал устроить «адскую битву» за президентское кресло, если демократы «захватят» сенат и Белый дом, передает РИА «Новости».
По мнению американского лидера, у него «отбирают победу», поскольку он имеет «огромный перевес» по результатам голосования.
Напомним, Washington Post сообщала, что в ее распоряжении оказалась запись разговора Трампа и госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера. Американский лидер, согласно данным газеты, просил госсекретаря штата пересчитать голоса на выборах в его пользу. Он заявлял, что хочет «найти» 11780 голосов, необходимых для победы в штате. Члены Палаты представителей США от Демократической партии Тед Лью и Кэтлин Райс обратились в ФБР с просьбой начать уголовное расследование против Трампа.
В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Трампа.
Трамп обратился к протестующим в Вашингтоне
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Глава американского государства Дональд Трамп призвал протестующих в Вашингтоне разойтись по домам.
Он заявил в видеообращении, что у него и его сторонников «украли выборы», выборы «были сфальсифицированными». Однако он призвал демонстрантов «идти домой», так как в США «должен быть мир», «должны быть закон и порядок». Трамп призвал «уважать замечательных людей от закона и порядка» и не «играть на руку» противникам. «Мы любим вас. Вы очень особенные… Я знаю, что вы чувствуете, но идите домой. И идите с миром», – приводит его слова РИА «Новости».
Twitter пометил видеообращение Трампа «о фальсификации выборов» как спорное и запретил его комментировать, лайкать или ретвитить «из-за опасности насилия».
Канал CNBC прервал трансляцию обращения президента США. Ведущий Шепард Смит остановил ее на словах Трампа о том, что «выборы были сфальсифицированы». «Я не собираюсь это слушать, – заявил Смит. – Всем известно, что выборы не сфальсифицированы», – передает ТАСС.
Facebook и YouTube заблокировали видео. Вице-президент Facebook Гай Розен заявил: «Это чрезвычайная ситуация, и мы принимаем необходимые чрезвычайные меры, включая удаление видео президента Трампа. Мы удалили его, потому что, с учетом всех обстоятельств, мы считаем, что оно способствует скорее увеличению риска происходящего насилия, чем его снижению».
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Пентагон подтвердил, что «Нацгвардия Вашингтона мобилизована на помощь федеральным правоохранительным органам». Тем временем сотрудники спецназа ФБР вошли в здание Конгресса, куда ранее ворвались десятки протестующих. Канал NBC показал кадры, на которых более дюжины сотрудников спецназа в сопровождении полиции Капитолия ходят по коридорам Конгресса.
По информации CNN, некоторые сторонники действующего президента США не собираются покидать здание Конгресса, чтобы как можно дольше задержать процесс утверждения итогов прошедших президентских выборов.
Напомним, избранный президент США Джозеф Байден назвал протестующих «бандой» и призвал Трампа потребовать окончания осады Капитолия, где конгрессмены не смогли утвердить итоги президентских выборов, так как сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса.
Трамп велел направить Национальную гвардию в Вашингтон
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Глава американского государства Дональд Трамп распорядился направить Национальную гвардию в Вашингтон, где его сторонники ворвались в Конгресс США, сообщила пресс-секретарь президента Кейли Макинэни.
Макинэни сообщила, что «по распоряжению президента Трампа направляется Национальная гвардия наряду с другими правоохранительными службами федерального уровня». Корреспондент Washington Post Дэн Ламот со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что «вся Национальная гвардия Вашингтона будет приведена в действие сегодня, что означает выход на службу сегодня вечером около 1100 гвардейцев», передает РИА «Новости».
Губернатор соседнего с американской столицей штата Вирджиния Ральф Нортэм сообщил, что по просьбе мэра Вашингтона Мюриэл Боузер направляет в Вашингтон служащих Национальной гвардии и 200 сотрудников местной полиции в связи с беспорядками, передает ТАСС.
Губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган также направляет полицию и Нацгвардию в Вашингтон «на помощь департаменту полиции столицы и полиции Капитолия».
CNN со ссылкой на представителя полиции сообщает, что протестующих «успешно вытеснили» из зала заседаний Сената США и из всего крыла Капитолия, в котором располагается Сенат. Тем временем группа людей пыталась пробиться в двери галереи северного фасада Капитолия, полиция изнутри стала распылять слезоточивый газ. Протестующие скандировали: «Стыдитесь!». CNN сообщает, что при беспорядках в центре Вашингтона пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов, один из них госпитализирован.
Вице-президент США Майкл Пенс заявил: «Мирный протест является правом каждого американца, но с этой атакой нельзя мириться, все причастные к этому будут привлечены к ответственности по всей строгости закона». По его словам, «насилие и разрушения, происходящие в Капитолии, должны немедленно прекратиться». Он потребовал «уважать сотрудников правоохранительных органов и немедленно покинуть здание».
ABC сообщает, что часть сторонников Трампа начинает покидать ступени Конгресса США, многие протестующие уходят от здания Капитолия. При этом значительная часть участников акции по-прежнему не расходится. Вокруг стен Капитолия сейчас находятся силы полиции, они не дают протестующим попасть внутрь. Сами демонстранты не проявляют агрессии. Они размахивают флагами и выкрикивают лозунги в поддержку действующего президента США.
Напомним, Пентагон отказался направить Национальную гвардию к Капитолию, когда об этом попросили власти города и спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Конгрессу США пришлось прервать утверждение итогов президентских выборов, поскольку сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили столкновения с полицией и ворвались в Конгресс США.
В Конгрессе США захотели объявить Трампу импичмент
Член Палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит предъявление президенту США Дональду Трампу импичмента.
Она заявила, что «начала подготовку статей для объявления импичмента». По ее мнению, Трамп «должен быть отправлен в отставку Палатой представителей и выдворен из офиса Сенатом США». Омар считает, что нельзя «позволить ему оставаться на посту, это вопрос сохранения Республики». Как заявила представительница Демократической партии США, необходимо «исполнить присягу», передает РИА «Новости».
Напомним, сторонники Трампа в Вашингтоне ворвались в Конгресс США, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В Капитолии произошла стрельба, есть пострадавшие.
В сентябре 2019 года демократы в Конгрессе США уже запускали процедуру импичмента Трампа, утверждая, что президент США якобы шантажировал Украину для проведения расследования против Джо и Хантера Байденов. Подконтрольный республиканцам Сенат оправдал Трампа.
Макфол сравнил события в Вашингтоне с революцией 1917 года
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Бывший американский посол в России Майкл Макфол сравнил сторонников президента США Дональда Трампа с большевиками.
Он заявил в Twitter, что беспорядки в Вашингтоне нужно сравнивать не с 1776 годом, когда приняли Декларацию независимости США, а с 1917 годом. Макфол считает, что сторонники Трампа хоть и называют себя антикоммунистами, но их действия, по мнению бывшего посла США, напоминают действия большевиков. «К счастью, там, где Ленин преуспел, они (сторонники Трампа) потерпели неудачу», – заявил Макфол.
По его мнению, в США наблюдается раскол не между консерваторами и либералами, а между сторонниками автократии и демократии. Демократов, по его мнению, явное большинство. Однако, как заявил Макфол, «революционеры во всем мире не раз доказывали, что не нужно быть большинством, чтобы свергнуть демократию или угрожать ей».
Напомним, сторонники Трампа в Вашингтоне ворвались в Конгресс США, сорвав утверждение итогов президентских выборов. Позднее их вытеснили из Капитолия. Экс-президенты США, чиновники, губернаторы штатов и члены Конгресса обвинили Трампа в беспорядках в Вашингтоне. Звучат призывы отстранить его от должности президента США, член Палаты представителей Ильхан Омар заявила, что готовит предъявление Трампу импичмента.
Трамп предрек «начало коммунизма» в США при победе демократов
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Если к власти в США придут демократы, это станет «началом коммунизма» для Соединенных Штатов, заявил президент страны Дональд Трамп на митинге в Джорджии.
Он выступил в поддержку переизбирающихся в этом штате сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер. Трамп заявил, что от решения избирателей «зависит страна». «Весь мир смотрит, – сказал он. – Удостоверьтесь в том, что ваши голоса будут засчитаны». Трамп заявил, что «радикальные демократы хотят забрать места в Сенате», но республиканцы намерены «сражаться».
Трамп продолжил настаивать, что «с большим отрывом» победил на президентских выборах. Как подчеркнул Трамп, он прибыл в Джорджию, чтобы «демократы не украли голоса». Он призвал избирателей «не позволить демократам украсть Белый дом», передает ТАСС.
«Они говорят: он жалуется насчет Джорджии. Нет-нет. Я жалуюсь насчет восьми штатов и думаю, что выиграю их все», – заявил Трамп, пообещав, что ситуация в ближайшее время изменится. Действующий президент сказал: «Посмотрите, что будет в последующие пару недель, что произойдет и что откроется», – передает РИА «Новости».
Напомним, избранный президент Джозеф Байден на митинге в Джорджии раскритиковал Трампа за то, что он только жалуется и «попросту не хочет работать». 5 января в американском штате Джорджия пройдет второй тур выборов в Сенат США. В том случае, если оба мандата достанутся демократам, в Сенате возникнет паритет – 50 на 50, и тогда судьбу наиболее важных законов и назначений будет решать 101-й голос – голос вице-президента США Камалы Харрис.
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Трамп запретил помощнику вице-президента Пенса входить в Белый дом
Действующий президент США Дональд Трамп запретил входить в Белый дом ключевому помощнику вице-президента Майка Пенса после того, как тот отказался отменить результаты прошедших президентских выборов, сообщили СМИ.
Как сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник, речь идет о главе аппарата Пенса, Марке Шорте, который консультировал вице-президента США по вопросам, связанным с подсчетом голосов коллегии выборщиков. По данным телеканала, Шорту теперь «запрещено входить в Белый дом», передает РИА «Новости».
Вице-президент США Майк Пенс председательствует на заседании конгресса, на котором должны утвердить результаты президентских выборов.
Ранее Конгресс утвердил поданные за Байдена голоса 16 выборщиков от Джорджии, Мичигана и Невады. Также Сенат отклонил возражения против утверждения голосов выборщиков в Пенсильвании.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену
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Действующий президент США Дональд Трамп пообещал, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену, при этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник Дэн Скавино.
«Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, и факты говорят в мою пользу, тем не менее, 20 января произойдет упорядоченная передача власти», – привел слова Трампа в Twitter Скавино.
Трамп, как сообщает его помощник, добавил, что, «хотя это означает конец величайшего первого срока в истории президентства, это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой».
Ранее Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил
избрание Байдена президентом США.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Демократы попросили ФБР возбудить дело против Трампа
Члены палаты представителей США от Демократической партии Тед Лью и Кэтлин Райс обратились в ФБР с просьбой начать уголовное расследование в отношении действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа после публикации записи его разговора с госсекретарем штата Джорджия.
«Кэтлин Райс и я считаем, что Дональд Трамп совершил несколько преступлений во время телефонного разговора с Раффенспергером. Сегодня попросили ФБР возбудить уголовное дело», – написал конгрессмен в Twitter.
Ранее газета Washington Post сообщила, что в ее распоряжении оказалась запись разговора Трампа и госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера. Американский лидер, согласно данным газеты, просил госсекретаря штата пересчитать голоса на выборах в его пользу. Он заявлял, что хочет «найти» 11 780 голосов, необходимых для победы в штате.
В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Трампа.
Трамп обещал представить «истинные» итоги выборов президента США
Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что озвучит «истинные» результаты президентских выборов в США во время своего выступления.
Он заявил в Twitter, что нельзя «сертифицировать результаты голосования», так как те ошибочны. «Истинные цифры» Трамп обещал представить во время своего ближайшего выступления, а также во время выступления 6 января. По его словам, у республиканцев есть и достоинства, и недостатки, но они «никогда не забывают». Администрация Twitter отметила запись Трампа как сомнительное сообщение.
Так он отреагировал на заявление сенатора-республиканца Тома Коттона, выступившего против попыток оспорить победу Джо Байдена на выборах. Axios называет сенатора близким соратником Трампа, а также заявляет, что Коттон является потенциальным кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2024 году.
Белый дом сообщал, что 5 января Трамп отправится из Вашингтона в штат Джорджия для участия в «победном митинге». В Джорджии 5 января будет проходить второй тур выборов в Сенат Конгресса США, от исхода которого зависит соотношение сил в верхней палате законодательного органа.
Прокурор в Джорджии выразила готовность расследовать звонок Трампа
Прокуратура Джорджии готова добиваться правосудия в связи с публикацией записи разговора президента США Дональда Трампа с госсекретарем штата Брэдом Раффенспергером, заявила прокурор крупнейшего в Джорджии округа Фултон Фани Уиллис.
Она заявила, что «возмущена новостями о телефонном разговоре президента». По словам Уиллис, которая вступила в должность 1 января, член избирательной комиссии штата уже предложил госсекретарю запустить расследование, после чего «комиссия сможет передать дело прокуратуре округа и штата». Уиллис обещала «бесстрашно и беспристрастно добиваться правосудия». Как заявила прокурор, «любой, кто нарушит законы Джорджии» в ее юрисдикции, будет «привлечен к ответственности», передает ТАСС.
Напомним, Washington Post сообщила, что в ее распоряжении оказалась запись разговора Трампа и госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера. Американский лидер, согласно данным газеты, просил госсекретаря штата пересчитать голоса на выборах в его пользу. Он заявлял, что хочет «найти» 11780 голосов, необходимых для победы в штате. Члены Палаты представителей США от Демократической партии Тед Лью и Кэтлин Райс обратились в ФБР с просьбой начать уголовное расследование против Трампа.
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NYT заявила о нежелании Пенса пытаться отменить результаты выборов в США
Как утверждают СМИ, вице-президент США Майкл Пенс заявил главе американского государства Дональду Трампу, что, вероятно, не может признать недействительными результаты голосования выборщиков.
Трамп заявлял в Twitter, что «у вице-президента есть полномочия для того, чтобы признать недействительными выборщиков, которые были избраны мошенническим образом». По версии New York Times, Пенс полагает, что у него нет таких полномочий. Он при этом заявил, что продолжит рассматривать данный вопрос. Как пишет NYT, Трамп хочет, чтобы у избирателей сложилось впечатление, что победа «была украдена» у него, передает РИА «Новости».
Трамп назвал материал New York Times «фейковыми новостями» и заявил, что Пенс «никогда такого не говорил». По словам Трампа, он и Пенс «полностью согласны, что вице-президент имеет полномочия, чтобы действовать». Трамп добавил, что «выборы 3 ноября в оспариваемых штатах были коррумпированными». В частности, «не соответствовало конституции то, что они сделали крупномасштабные изменения в правилах выборов под диктовку местных судей и политиков, а не законодательных штатов».
Как заявил глава американского государства, «вице-президент имеет ряд возможностей в соответствии с конституцией США». Так, «он может отменить сертификацию результатов или вернуть их обратно в штаты для изменения и сертификации», «отменить сертификацию незаконных и коррумпированных результатов и послать их в Палату представителей для голосования из расчета «один штат – один голос».
Напомним, New York Times уже заявляла, что Трамп якобы выражал недовольство тем, что Пенс недостаточно активно его защищал. По версии издания, Трамп «прислушивается к республиканцам», которые считают, что «вице-президент Майкл Пенс мог бы помочь повлиять на выборы в ходе обычно являющейся рутинной процедуры ратификации итогов голосования в следующем месяце, хотя на самом деле это невозможно».
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Суд в США отклонил требование Трампа отменить итоги выборов в Джорджии
Окружной судья Марк Коэн отклонил иск адвокатов президента США Дональда Трампа, который требовал отменить итоги выборов в Джорджии, сообщают СМИ.
Иск подали в конце 2020 года. Трамп обвинил власти штата в нарушении избирательного законодательства. По его словам, они проигнорировали правила сбора и обработки отправленных по почте бюллетеней. Кроме того, в иске выдвигалось обвинение в «ненадлежащей сертификации» результатов голосования.
Судья заявил, что данный иск находится «за пределами беспрецедентного». По мнению суда, «выборы, сертификация и подача бюллетеней являются окончательными», а власти штата полностью выполнили все требования закона, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Напомним, Трамп в очередной раз заявил, что намерен оспаривать результаты президентских выборов и не «отдаст» пост главы государства Джозефу Байдену. Он пообещал «адскую битву» за пост президента.
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Байден призвал Трампа потребовать окончания осады Капитолия
Избранный президент США Джозеф Байден назвал протестующих «бандой» и призвал действующего главу государства Дональда Трампа потребовать окончания осады Капитолия.
По мнению Байдена, Трамп должен «выступить по национальному телевидению, чтобы выполнить свою клятву, защитить конституцию и потребовать окончания этой осады». Также Байден призвал «эту банду уйти и позволить демократии работать». По его словам, события в Вашингтоне «не отражают Америку и это должно закончиться сейчас же». Байден считает, что «демократия подверглась беспрецедентной атаке». Он сказал, что «ничего подобного не происходило в новейшей истории». Как заявил избранный президент, «это не протест, а мятеж», передают РИА «Новости» и ТАСС.
Тем временем Reuters сообщает, что бюллетени с итогами голосования выборщиков находятся в безопасности, они были эвакуированы из захваченного протестующими здания Конгресса США.
Напомним, Конгресс США не смог утвердить итоги президентских выборов, так как сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса. Трамп распорядился направить Национальную гвардию в Вашингтон, чтобы обеспечить порядок в столице.
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