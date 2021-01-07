Иракский суд выдал ордер на арест Трампа

Экс-президенты США, губернаторы штатов и члены Конгресса обвинили главу американского государства Дональда Трампа в беспорядках в Вашингтоне.

Экс-президент США Барак Обама заявил, что «история справедливо запомнит сегодняшнее насилие в Капитолии, подогретое действующим президентом, который продолжал безосновательно лгать об итогах законных выборов, как момент великого бесчестия и позора для всей страны», передает РИА «Новости».

Бывший президент США Билл Клинтон заявил о «беспрецедентном нападении на Капитолий, конституцию и страну», которое «разжигалось более чем четырьмя годами отравляющей политики, распространяющей преднамеренную дезинформацию, сеющей недоверие к системе и настраивающей американцев друг против друга».

Экс-президент США Джордж Буш-младший заявил, что погромы «вызывают оторопь». По его словам, «так итоги выборов оспаривают в банановой республике, а не в демократической республике». Он возмутился «безответственным поведением некоторых политических лидеров, которые с момента прошедших выборов не демонстрировали достаточного уважения к институтам, традициям и правоохранительным органам», подогревали эмоции людей «неправдой и ложными надеждами». Буш отмечает, что «мятеж может нанести серьезный ущерб стране и репутации» США.

MSNBC сообщает, что руководитель аппарата первой леди США Стефани Гришэм подала прошение об отставке «в связи с сегодняшним насилием на Капитолийском холме».

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер назвал штурм Капитолия сторонниками Трампа «осквернением храма демократии». Шумер обвинил Трампа в подстрекательстве беспорядков. Помощник спикера Палаты представителей Кэтрин Кларк назвала Трампа предателем страны и конституции, призвала отстранить его от должности.

Губернатор штата Вермонт Фил Скотт, который как и действующий президент США является членом Республиканской партии, считает, что Трамп должен уйти в отставку, либо его следует отстранить, поскольку Трамп «в ответе за это мероприятие».

Губернатор-демократ штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер также призвал отстранить Трампа: «На мой взгляд, нет сомнений, что его усилия по содействию перевороту представляют собой государственную измену нашей демократии, Конституции и всем американцам. Он представляет опасность для нашей страны. Он должен быть подвергнут импичменту и немедленно отстранен от должности».

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал события в Вашингтоне «неудавшейся попыткой государственного переворота». Он заявил: «Мы не позволим президенту Трампу, членам Конгресса, которые помогают ему или преступной толпе, которая штурмовала Капитолий нашей страны, украсть нашу демократию. Результаты выборов ясны, и воля американского народа будет выполнена».

Сенаторы-демократы Патти Мюррей, Элизабет Уоррен, Эд Марки потребовали призвать Трампа к ответственности. Сенатор-республиканец Митт Ромни назвал ситуацию на Капитолии в столице США «восстанием, которое подстрекал президент».

Сенатор Берни Сандерс заявил, что «человек, непосредственно ответственный за сегодняшний хаос – это Дональд Трамп». Сандерс выразил мнение, что Трамп войдет в историю как худший и самый опасный президент в истории США, передает RT.

Напомним, член Палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит предъявление Трампу импичмента. Сторонники Трампа в Вашингтоне ворвались в Конгресс США, сорвав утверждение итогов президентских выборов.