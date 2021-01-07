Названы необычные симптомы инфаркта

Липкий налет на зубах, кислый вкус во рту и боль в челюсти могут стать предвестниками инфаркта, считает профессор Ланкастерского университета Адам Тейлор.

Тейлор объяснил, что похожий на липкую пленку налет на зубах должен вызывать обеспокоенность. Профессор пояснил, что в таком налете развиваются болезнетворные бактерии, которые могут оказаться в кровотоке. В итоге они могут привести к воспалению сосудов и сердечному приступу, передает «Ридус» со ссылкой на Express.

Возможной предпосылкой для возникновения инфаркта, по словам ученого, может стать кислый вкус во рту. Кроме того, он отметил, что стоит насторожиться, если возникла боль в челюсти, которая может быть по силе сопоставима с сильной зубной болью. Насторожить, как считает профессор, должны боль и давление в груди. Все это может говорить о сердечном приступе, добавил Тейлор.

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