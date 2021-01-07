Синоптики рассказали о погоде в столице Москвичам пообещали «русскую зиму» на Рождество 7 января 2021, 10:55 Текст: Ксения Панькова

Настоящая русская зима со снегом и небольшими морозами ожидает москвичей в Рождество, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «С сегодняшнего дня у нас наступает настоящая русская зима. Температура, наконец, тоже вернется в климатическую норму. В Москве сегодня облачно, кратковременный снег, минус 4 (…) минус 6 в городе, в Подмосковье от минус 3 до минус 8», – цитирует РИА «Новости» Тишковца. Он добавил, что ожидается юго-восточный ветер три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление к вечеру составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы. Тишковец также сообщил, что в пятницу, субботу и воскресенье ночью в Москве ожидается минус 5 – минус 10. «Днем завтра с минус одного до минус 6, потом минус 3 – минус 8, а в воскресенье ночью уже минус 7-12, а днем минус 5 – минус 10», – сказал синоптик. Он отметил, что в эти дни также хороший снежный покров будет благоприятствовать катанию на лыжах. «Оставшиеся несколько праздничных дней можно посвятить лыжам, снежный покров хороший и погода довольно комфортная», – сказал Тишковец. По его словам, на следующей неделе в Москву придут аномальные сибирские морозы. «Несмотря на то, что скажется влияние солнечного антициклона, температура уже в понедельник под утро понизится до минус 15 – минус 20, днем не выше минус 12-17. А ко вторнику и вовсе будет минус 20-25, местами даже 27 ниже нуля, а днем в Москве минус 15-17, а по области минус 14-19, минус 15-20», – сказал Тишковец. Он отметил, что таких морозов не было ни прошлой, ни позапрошлой зимой. «Последние три года такого холода мы не наблюдали, у нас зимы были теплые. Поэтому впервые за несколько лет в Москве и центральной России ударят сибирские морозы. То есть зима с нормальными сугробами и аномальными морозами», – сказал Тишковец. Синоптик предупредил, что мощное похолодание начнется уже вечером в воскресенье. «Так что готовим зимние теплые вещи, впереди нас ждут испытания русскими морозами, что, наверное, тоже приятно, мы давно этого не видели», – продолжил он. Кроме того, Тишковец сообщил, что сугробы в Москве 7 января вырастут до 21-22 сантиметров. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что экстремально низкие температуры фиксируются на азиатской части России в течение полумесяца, последний раз подобное явление наблюдалось в январе 2006 года.

Берлин назвал условие производства вакцины «Спутник V» в ЕС 6 января 2021, 17:13 Текст: Евгения Шестак

Производство вакцин от коронавируса в Евросоюзе, в том числе российского препарата «Спутник V», теоретически возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA), заявила заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер. «Если говорить о производственных мощностях в Европе для российской вакцины, то это возможно, только если ЕМА этот препарат допустит», – цитирует ТАСС Деммер. При этом представитель минздрава ФРГ не смог уточнить, поступил ли такой запрос в ЕМА от России, и рекомендовал обратиться туда напрямую. Во вторник президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин. Британия призвала не допустить победы России в пандемии 6 января 2021, 17:43

Фото: Li Muzi/Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Пекин и Москва не должны выйти победителями из пандемии коронавируса, заявила посол Великобритании в Вашингтоне Карен Пирс. По ее словам, Соединенное Королевство и США должны объединить усилия, чтобы противостоять стратегическим вызовам со стороны Китая и России в период восстановления мира после пандемии коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg. «Мы не хотим однажды проснуться и обнаружить китайские стандарты в таких сферах, как искусственный интеллект и кибернетика. Второй большой вызов – это стратегическая конкуренция со стороны Москвы и Пекина», – сказала дипломат. Она обратила внимание на то, что Китай может стать трендсеттером для будущих технологических разработок в такой сфере, как искусственный интеллект, как это было с распространением ядерных технологий в 1950-х годах. Также Пирс подчеркнула, что США и Великобритании нужно «сделать все правильно», чтобы «открытые общества» преуспевали и могли «противостоять стратегическим вызовам со стороны Китая и России» после пандемии, заключила она. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что со среды в Британии из-за распространения коронавируса в третий раз вводится карантин. Напомним, в Британии выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В понедельник Британия обновила рекорд по суточному приросту больных COVID-19: количество выявленных случаев коронавируса в королевстве за минувшие сутки составило 58784. Британцев предупредили о «перегреве» системы здравоохранения. При взрыве в Луганске ранен глава народной милиции ЛНР 6 января 2021, 16:31

Фото: Народная милиция ЛНР/Youtube

Текст: Евгения Шестак

Глава управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко госпитализирован с ожогами после взрыва в жилом доме в Луганске. По предварительной информации, взрыв произошел в квартире одного из многоэтажных домов в Луганске около 01.05 ночи 6 января. В результате в трех окнах квартиры выбило стекла, повреждены стены и подъезд, передает «Русская Весна». Официальной версии причины взрыва в многоэтажке от правоохранителей ЛНР пока не последовало. Напомним, представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил о готовящейся провокации со стороны Киева. Ранее министерство государственной безопасности Луганской народной республики заявило об участившихся жалобах людей, пересекающих линию соприкосновения в Донбассе, на действия сотрудников Службы безопасности Украины на пункте пропуска «Станица Луганская». Грузия вместо границы с Россией провела «красную линию» 6 января 2021, 16:56 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил об «абсолютной неприемлемости» работы с Россией по делимитации и демаркации государственной границы, пока не будет решен вопрос «деоккупации» – отзыва признания Абхазии и Южной Осетии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «И говорить об этом излишне, пока Россия не сделает шаги в отношении деоккупации. «Красная линия» в нормализации отношений с Россией проходит по признанию нашей территориальной целостности», – сказал он Общественному ТВ Грузии – «Первому каналу». Глава грузинского внешнеполитического ведомства пообещал, что его страна будет увеличивать «международное давление на Россию» по этому вопросу. Как сказал Давид Залкалиани, «Россия не выполняет свои обязательства также по отношению к Украине, Приднестровскому урегулированию». «Координируем наши усилия с европейскими и неевропейскими партнерами, чтобы усилить давление на Россию, чтобы ей было некомфортно», – заявил он. При этом он подчеркнул, что Грузия взяла на себя обязательства решать конфликты мирным путем и не применять силу. «Теперь мы требуем, чтобы Россия ответила на это подобным шагом – международным обязательством не применять силу», – заявил глава МИД Грузии. Ранее министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил о том, что на Россию в будущем году будет оказываться «максимальное международное давление» для отзыва признания Абхазии и Южной Осетии, что было сделано Москвой после войны 2008 года. Лукашенко рассказал о нежелании здороваться с Зеленским «с колена» 6 января 2021, 13:12

Фото: Петр Сивков/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал своего российского коллегу Владимира Путина другом и рассказал, что не испытывает подобных чувств к руководителю Украины Владимиру Зеленскому. «Да, я его (Путина) считаю своим другом», – сказал Лукашенко в интервью программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде, фрагмент которой журналистка выложила в своем Telegram. Он отметил, что не испытывает подобных чувств к руководителю Украины Владимиру Зеленскому. «Я зла не держу на Володю Зеленского. Но с колена бы я с ним не здоровался», – сказал Лукашенко. Вероятно, Лукашенко таким образом сделал отсылку к словам бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который в сентябре прошлого года предложил здороваться коленом или локтем, чтобы защититься от коронавируса. «Переболел и никому этого не желаю. Поэтому не снимайте маски. Здоровайтесь коленом или локтем, надо себя беречь», – приводит слова Назарбаева РИА «Новости». Президент Белоруссии также отметил, что Минск собирается выстраивать отношения с Вашингтоном. «Соединенные Штаты Америки, и мы хотим и будем выстраивать отношения с ними», – сказал Лукашенко. Ранее Лукашенко заявил, что его в политике «загнали уже намертво» в одну команду с российским лидером Владимиром Путиным. В прошлом году белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал высказывание украинского коллеги Владимира Зеленского о том, что тот не собирается называть его президентом. «Грубо скажу: чья б корова мычала, а Зеленского молчала», – заявил он. Газпром сократил транзит газа через Украину 6 января 2021, 12:58

Фото: Евгений Самарин/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Газпром снизил транзит газа через Украину примерно со 180 млн кубометров в сутки в конце декабря примерно до 130 млн кубометров в сутки в начале января, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. «Оператор ГТС Украины» готов обеспечить больший объем транзита при соответствующих заявках Газпрома», – добавил Макогон в Facebook. Ранее сообщалось, что транзит газа в Европу в 2020 году составил 55,8 млрд кубометров – на 38% меньше, чем в 2019 году. «Оператор ГТС Украины» отмечал, что главными факторами снижения объемов транзита в Европу стали запуск новых газопроводов в обход Украины, а также уменьшение спроса на голубое топливо в ЕС и значительные запасы газа в европейских ПХГ. Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта. Глава ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявлял, что Киев будет добиваться поддержки ЕС для организации транзита газа через Россию в Европу из стран Центральной Азии, если Газпром не продлит контракт на использование украинской газотранспортной системы. Трампа потребовали отстранить от должности президента США 7 января 2021, 04:31

Фото: shealah_craighead/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Экс-президенты США, губернаторы штатов и члены Конгресса обвинили главу американского государства Дональда Трампа в беспорядках в Вашингтоне. Экс-президент США Барак Обама заявил, что «история справедливо запомнит сегодняшнее насилие в Капитолии, подогретое действующим президентом, который продолжал безосновательно лгать об итогах законных выборов, как момент великого бесчестия и позора для всей страны», передает РИА «Новости». Бывший президент США Билл Клинтон заявил о «беспрецедентном нападении на Капитолий, конституцию и страну», которое «разжигалось более чем четырьмя годами отравляющей политики, распространяющей преднамеренную дезинформацию, сеющей недоверие к системе и настраивающей американцев друг против друга». Экс-президент США Джордж Буш-младший заявил, что погромы «вызывают оторопь». По его словам, «так итоги выборов оспаривают в банановой республике, а не в демократической республике». Он возмутился «безответственным поведением некоторых политических лидеров, которые с момента прошедших выборов не демонстрировали достаточного уважения к институтам, традициям и правоохранительным органам», подогревали эмоции людей «неправдой и ложными надеждами». Буш отмечает, что «мятеж может нанести серьезный ущерб стране и репутации» США. MSNBC сообщает, что руководитель аппарата первой леди США Стефани Гришэм подала прошение об отставке «в связи с сегодняшним насилием на Капитолийском холме». Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер назвал штурм Капитолия сторонниками Трампа «осквернением храма демократии». Шумер обвинил Трампа в подстрекательстве беспорядков. Помощник спикера Палаты представителей Кэтрин Кларк назвала Трампа предателем страны и конституции, призвала отстранить его от должности. Губернатор штата Вермонт Фил Скотт, который как и действующий президент США является членом Республиканской партии, считает, что Трамп должен уйти в отставку, либо его следует отстранить, поскольку Трамп «в ответе за это мероприятие». Губернатор-демократ штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер также призвал отстранить Трампа: «На мой взгляд, нет сомнений, что его усилия по содействию перевороту представляют собой государственную измену нашей демократии, Конституции и всем американцам. Он представляет опасность для нашей страны. Он должен быть подвергнут импичменту и немедленно отстранен от должности». Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал события в Вашингтоне «неудавшейся попыткой государственного переворота». Он заявил: «Мы не позволим президенту Трампу, членам Конгресса, которые помогают ему или преступной толпе, которая штурмовала Капитолий нашей страны, украсть нашу демократию. Результаты выборов ясны, и воля американского народа будет выполнена». Сенаторы-демократы Патти Мюррей, Элизабет Уоррен, Эд Марки потребовали призвать Трампа к ответственности. Сенатор-республиканец Митт Ромни назвал ситуацию на Капитолии в столице США «восстанием, которое подстрекал президент». Сенатор Берни Сандерс заявил, что «человек, непосредственно ответственный за сегодняшний хаос – это Дональд Трамп». Сандерс выразил мнение, что Трамп войдет в историю как худший и самый опасный президент в истории США, передает RT. Напомним, член Палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит предъявление Трампу импичмента. Сторонники Трампа в Вашингтоне ворвались в Конгресс США, сорвав утверждение итогов президентских выборов. Макрона в Грузии назвали «жертвой педофилии» 6 января 2021, 17:23

Фото: Julien Mattia/Keystone Press Agency

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили, чья партия сейчас объединила всю оппозицию, назвал «жертвой педофилии» президента Франции Эмануэля Макрона за то, что тот распорядился сделать экс-премьера Грузии, лидера правящей «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили кавалером ордена Почетного легиона, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Эту награду присуждают Иванишвили, оказывается, за огромный вклад в дело борьбы с пандемией коронавируса. Нет, ну этот президент Франции правда жертва педофилии, и в этом виноваты его педагоги», – заявил Нателашвили в соцсетях. По его словам, «раньше французы так награждали президента ЦАР Бокассу, который потом, как оказалось, был людоедом». Эмануэль Макрон наградил Бидзину Иванишвили орденом Почетного легиона за создание международного благотворительного фонда и за вклад в борьбу с коронавирусом. Миллиардер и меценат, бывший премьер-министр Грузии пожертвовал десятки миллионов долларов на борьбу с пандемией. Ранее проигравшая выборы в парламент грузинская оппозиция обвинила Запад, признавший итоги голосования конкурентными и свободными, в «предательстве» и «продажности». Украинские воинские звания переведены на стандарты НАТО 6 января 2021, 14:34 Текст: Алина Назарова

Министр обороны Украины Андрей Таран подписал приказ, внедряющий в Вооруженных силах страны перечень кодов военных рангов Североатлантического альянса. «Данные решения призваны изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств. Фактически, это руководство к действиям кадровым органам переходить на новую философию работы, предусматривающее создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру по его подготовке, росту и обеспечению», – заявил Таран, передает РИА «Новости». Звания в украинской армии приводятся в соответствие со стандартами НАТО по закону, принятому Радой в июне 2020 года. В декабре прошлого года украинские пограничники комендатуры быстрого реагирования «ШКВАЛ» провели учения по стандартам НАТО. Также на Украине заявили, что страна готова увеличить взносы в операции НАТО. В начале декабря Минобороны Украины впервые сделало закупку для нужд вооруженных сил страны через Агентство НАТО по поддержке и закупкам. По данным СМИ, первой закупкой стало приобретение гусеничной ленты для боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2. Британия ослабила санкции против Крыма 6 января 2021, 21:06 Текст: Евгения Шестак

Великобритания сделала послабление в санкциях, введенных в отношении Крыма, сообщило правительство Соединенного Королевства. Согласно генеральной лицензии, теперь ГУП «Крымские морские порты» может передавать транзитные платежи за проход своих судов через Керченский пролив и стоянку – в случае, когда судно в экстренном порядке заходит в порт, оно должно заплатить за это. При этом, в соответствии с санкциями, введенными Евросоюзом, оператор не может производить платежи за услуги портов Севастополь или Керчь, передает РБК. Лицам, планирующим платеж ГУП «Крымские морские порты», необходимо сообщить об этом британскому регулятору, контролирующему соблюдение санкционного режима – OFSI. ГУП «Крымские морские порты» находится в тяжелом финансовом положении из-за режима западных санкций, резко сокративших объемы международных заходов в крымские порты. В 2019 году чистый убыток «Крымских морских портов» составил 175 млн рублей, в 2018 году было 411,7 млн рублей убытка. Ранее член сената Италии, член парламентской ассамблеи Совета Европы Мануэль Вескови заявил, что санкции, введенные Евросоюзом в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией, являются бессмысленным ходом и вредят простым людям. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкции, введенные против крымчан, которых на западе считают «жертвами аннексии», являются бредом и чушью. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Опубликовано фото сторонника Трампа в кресле Пелоси с ногами на столе 7 января 2021, 01:52 Текст: Антон Антонов

Один из демонстрантов, ворвавшихся в Конгресс США, сфотографирован развалившимся в кресле спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. На ее рабочем столе он оставил листок с надписью: «Мы не отступим!». Судя по снимкам, опубликованным BuzzFeed, некоторые из протестующих изучают документы и информацию в компьютерах американских законодателей, передает ТАСС. Сама Пелоси была эвакуирована из Капитолия и находится в безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Напомним, Пелоси просила направить подразделения Национальной гвардии в Вашингтон. Конгресс США не смог утвердить итоги президентских выборов, так как сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса. Трамп распорядился направить Национальную гвардию в Вашингтон, чтобы обеспечить порядок в столице. Ракету «Сармат» назвали посланием России США 6 января 2021, 15:08

Фото: Снимок с видео/Пресс-служба

Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Новейшая межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат» является посланием России к избранному президенту США Джо Байдену, Москва надеется, что новая администрация США будет сговорчивее при подписании соглашений по вооружениям, сообщает иранское информационное агентство Akharin Khabar. «Сармат» – это своего рода «послание», весть о текущих возможностях России и ее военных технологиях, прежде всего для США, их союзников в Европе, а также для других стран. Так получилось, что оно совпало по времени с приходом к власти новой администрации в Вашингтоне», – говорится в статье, передает РИА «Новости». Основная цель нового ракетного комплекса – преодолевать все существующие на данный момент и перспективные системы противоракетной обороны и лишить противника возможности ядерного сдерживания. Автор статьи отмечает, что такое оружие нужно только для применения в реальной ядерной войне, поэтому очевидно его стратегическое, а не тактическое значение. При этом он уточняет, что Россия ведет работу над большим спектром других вооружений, в числе которых беспилотный подводный аппарат «Посейдон», баллистическая ракета «Кинжал» или, например, лазерное оружие скрытого действия «Пересвет». «Вряд ли следует считать случайным стечением обстоятельств или простым совпадением заявления об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат» и приход к власти новой администрации в Вашингтоне», – считает автор. Россия надеется, что Байден будет сговорчивее в отношении подписания новых соглашений по вооружениям, заключает журналист. Ранее китайские СМИ сообщили, что российские военные комплексы «Сармат», «Авангард» и «Ярс» обладают выдающимися боевыми свойствами, они чрезвычайно опасны для потенциального противника. В ноябре президент Владимир Путин заявил, что, учитывая современные военно-политические риски, Россия будет заниматься модернизацией ядерных сил. «Сармат» (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету «Воевода» (по классификации НАТО – «Сатана», РС-20В). Опытно-конструкторские работы по этому проекту начались в 2011 году. «Сармат» будет способен атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны. «Академик Черский» прибыл к недостроенному участку «Северного потока – 2» 6 января 2021, 12:45 Текст: Алина Назарова

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», простояв почти месяц недалеко от Калининграда, снова вернулось к недостроенному участку газопровода «Северный поток – 2», свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic. Трубоукладчик в начале декабря уже провел несколько дней недалеко от датского острова Борнхольм, где находится незавершенный отрезок газопровода. Затем он вернулся в Россию и встал на рейд Куршской косы недалеко от Калининграда, передает РИА «Новости». В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем. США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как на этот раз американцы хотят навредить российскому газопроводу и получится ли у них снова остановить только что возобновленную стройку. В Германии создан фонд для обхода санкций США против «Северного потока – 2» 6 января 2021, 19:59 Текст: Евгения Шестак

Власти германской федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания поддержали создание специального фонда по защите климата в целях обхода санкций, выдвинутых США в отношении газопровода «Северный поток – 2». По информации Bloomberg, этот фонд позволит компаниям, задействованным в строительстве трубопровода, закупать оборудование и стройматериалы, это должно защитить их от ограничительных мер США, поскольку они будут делать это не напрямую, а именно через фонд, передает «Интерфакс». Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что американские санкции против «Северного потока – 2» являются открытым протекционизмом для продвижения сжиженного природного газа США на рынке Европы, страны ЕС понимают это и поддерживают строительство газопровода. Тем временем норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать «Северный поток – 2» в связи с вступлением в силу американских санкций после принятия в Конгрессе США проекта военного бюджета на 2021 финансовый год. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как на этот раз американцы решили навредить российскому газопроводу. В то же время МИД Германии подчеркнул неизменность позиции Берлина по «Северному потоку – 2». В Кремле неоднократно подчеркивали, что американские санкции против «Северного потока – 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции. Сторонники Трампа ворвались в Конгресс США 6 января 2021, 22:50

Фото: PBS NewsHour/Youtube

Текст: Антон Антонов

Протестующим удалось прорваться в здание Конгресса США, где проходило утверждение итогов президентских выборов, сообщил сенатор Джеймс Лэнкфорд. Он сообщил, что «протестующие находятся в здании». Лэнкфорд заявил: «Протестующие атаковали Капитолий и окружили зал Сената. Они попросили нас оставаться внутри». Конгресс США приостановил дебаты, Палата представителей и Сенат уходят на перерыв, передает РИА «Новости» и ТАСС. PBS News сообщает, что демонстранты ведут себя мирно, проходят через центральный зал Конгресса со статуями по огороженному канатами проходу – этим же путем до них шли и сами члены Конгресса. Охранники не вмешиваются. Протестующие ходят с флагами, рассматривают внутренне убранство, снимая все на видео. Некоторые идут с селфи-палками. При этом CBS сообщает, что стражи порядка применили газ для разгона демонстрантов в самом здании Конгресса. По данным канала, протестующие нападают на полицейских и отказываются покидать здание. Стражи порядка попросили законодателей использовать противогазы. Президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников действовать мирно: «Пожалуйста, поддержите нашу столичную полицию и правоохранителей. Они по-настоящему на стороне нашей страны. Оставайтесь мирными!». Как передает NBC News, в Сенате сообщили, что вице-президент США Майк Пенс вместе с сенатором Чаком Грессли были доставлены из Капитолия в безопасное место. Стражи порядка также приняли решение об эвакуации людей из двух расположенных поблизости зданий после того, как рядом с ними были обнаружены подозрительные пакеты. Речь идет о библиотеке Конгресса и одном из офисных зданий. Протестующие сторонники Трампа тем временем окружили здание Капитолия, вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу. Полиция не вмешивается. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер сообщила, что «в округе Колумбия с 18.00 среды (02.00 четверга мск), 6 января, до 6.00 четверга, 7 января, вводится комендантский час». На улицах можно находиться лишь тем, кто получил специальное разрешение, а также сотрудникам чрезвычайных служб. Сенатор Эд Марки сообщил, что он со своими сотрудниками «в безопасности, укрываются и следуют указаниям и протоколам полиции Капитолия». Сенатор Том Коттон заявил: «Насилие и анархия неприемлемы. Мы страна законов. Это должно прекратиться немедленно». Сенатор Рон Джонсон призвал тех, кто «вокруг Капитолия, уважать правоохранителей и мирно разойтись». Напомним, Конгресс США проводил процедуру формального утверждения итогов президентских выборов. Группа сенаторов возразила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. Палата представителей и Сенат начали обсуждение возражения. Тем временем сторонники действующего президента Дональда Трампа окружили Капитолий и вступили в столкновение с полицией. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД