В России ужесточили правила размещения пиротехники в торговых залах

Торговым объектам на территории России площадью менее 25 квадратных метров с 1 января 2021 года запрещено размещать в торговом зале пиротехнические изделия весом более 100 килограммов, говорится в правилах противопожарного режима.

«Для объектов торговли площадью торгового зала менее 25 квадратных метров количество пиротехнических изделий не должно превышать более 100 килограммов по массе брутто. Загрузка пиротехническими изделиями торгового зала объекта торговли не должна превышать норму загрузки склада либо кладового помещения», – говорится в правилах противопожарного режима в России, утвержденных постановлением правительства, передает РИА «Новости».

Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев сообщил, что выступает за ограничение и регламентирование использования зимой реагентов, которые вредят окружающей среде, советующая инициатива рассматривается в Госдуме.