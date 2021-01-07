Путин поздравил россиян с Рождеством Синоптики рассказали о погоде в столице 7 января 2021, 06:10 Текст: Антон Антонов

Облачная погода, небольшой снег, гололедица ожидаются в Москве, сообщают синоптики. Днем в городе будет от минус 3 до минус 5 градусов, ночью температура сохранится на том же уровне. Ветер восточный, 3–8 м/c. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба. В Подмосковье дневная и ночная температуры будут колебаться от минус восьми до минус трех градусов. Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и Подмосковье до 11.00 8 января, передает ТАСС.

