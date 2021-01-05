Фетисов оценил поражение россиян в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею в полуфинале чемпионата мира оказалась существенно слабее канадской сборной, несмотря на отсутствие игровой практики у соперника, прокомментировал поражение россиян депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

«Ребята старались, но проиграли по всем статьям. Самое интересное то, что канадцы вообще не играли с марта – были закрыты все лиги, буквально за пару недель они собрались. У нас в это время была и КХЛ, и кубки всякие. Даже без игровой практики они переиграли нашу команду. Это удручающая ситуация. Лучше бы я не видел этого», – сказал Фетисов в интервью Sport24.

По мнению Фетисова, ни один из хоккеистов сборной России не попал бы в сборную Канады с таким уровнем игры. Он отметил, что понимание хоккея и навыки у современных российских игроков совершенно разные по сравнению с канадцами. Также, по словам депутата, главный тренер сборной никак не определяет игру нынешней команды. «Я писал Игорю (Ларионову) накануне: «Зачем тебе нужно то, на что ты не влияешь? Все может в любой момент перевернуться». Уровень хоккея не дает возможности расти, продвигать что-то новое», – сказал Фетисов.

По мнению спортсмена, в российском хоккее назрела системная проблема и он «идет не по тому пути». Вместе с тем он считает, что вряд ли кто-то будет что-либо менять, поскольку «у кого-то другие планы». Фетисов также выразил недовольство тем, что, несмотря, на большие вложения в хоккей, Россия пока не может хвастаться игроками высокого уровня.

«Ко мне приходит информация, как депутату мне пишут родители, и я смотрю, что происходит на самом деле и куда это все катится…Если меня спрашивают о том, что я вижу, то я вижу большие проблемы. Предупрежден, не значит, что подготовлен. Здесь, наверное, другая тема. Мы столько вложили в развитие хоккея в последнее время, что просто обидно, что у нас не появляются игроки уровня, который мы сейчас увидели у Канады», – заявил Фетисов.

Сборная России по хоккею проиграла команде Канады в полуфинальном матче чемпионата мира среди игроков до 20 лет, который проходит в канадском Эдмонтоне. Российская сборная уступила со счетом 0:5.