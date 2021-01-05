Во время авиаудара в Мали погибли 100 человек
5 января 2021, 15:38
По меньшей мере 100 человек погибли в результате авиаудара по населенному пункту Бунти в центральной части Мали, рассказал глава местной администрации Адама Гриаба.
Инцидент произошел в ночь на 4 января, кто стоит за воздушным ударом, пока неизвестно, передает агентство «Анадолу».
Как сообщил Гриаба, количество жертв может возрасти до 150. Отмечается, что в момент бомбардировки в селе проходила свадьба, большинство участников которой погибли.