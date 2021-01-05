Задержан устроивший стрельбу в Москве мужчина с ружьем и гранатой Гражданин Финляндии устроил ДТП с запряженной лошадьми каретой в Петербурге 5 января 2021, 05:22 Текст: Антон Антонов

В Санкт-Петербурге карета, запряженная лошадьми, наехала на автомобиль, сообщают СМИ. Машина в момент ДТП стояла на светофоре. В результате столкновения у кареты отвалились передние колеса. Управлял каретой гражданин Финляндии 1977 года рождения. Ни люди, ни лошади не пострадали, передает РЕН ТВ.

