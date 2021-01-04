Разговор Трампа и госсекретаря Джорджии сравнили с «Уотергейтом» Демократы попросили ФБР возбудить дело против Трампа 4 января 2021, 20:45 Текст: Абдулла Шакиров

Члены палаты представителей США от Демократической партии Тед Лью и Кэтлин Райс обратились в ФБР с просьбой начать уголовное расследование в отношении действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа после публикации записи его разговора с госсекретарем штата Джорджия. «Кэтлин Райс и я считаем, что Дональд Трамп совершил несколько преступлений во время телефонного разговора с Раффенспергером. Сегодня попросили ФБР возбудить уголовное дело», – написал конгрессмен в Twitter. Ранее газета Washington Post сообщила, что в ее распоряжении оказалась запись разговора Трампа и госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера. Американский лидер, согласно данным газеты, просил госсекретаря штата пересчитать голоса на выборах в его пользу. Он заявлял, что хочет «найти» 11 780 голосов, необходимых для победы в штате. В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Трампа.

Ключевых членов команды Байдена уличили в получении денег от бизнеса 2 января 2021, 02:33

Фото: Liu Jie/Xinhua/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Претендующий на должность госсекретаря Соединенных Штатов в новой администрации Энтони Блинкен и кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен в прошлом получали крупные суммы от ряда компаний. Из материалов, которые Йеллен и Блинкен предоставили в управление по вопросам этики правительства США, следует, что за последние два года Йеллен выплатили суммарно более 7 млн долларов ряд крупных компаний. В их числе американские банки Citigroup и Goldman Sachs, а также корпорация Google. Йеллен получила эти деньги в качестве оплаты за выступления перед сотрудниками компаний, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press. Блинкен сообщил, что за последние два года ему выплатили около 1,1 млн долларов за работу в компании WestExec Advisors, которая оказывает консультационные услуги. Блинкен является одним из ее основателей. В числе клиентов фирмы инвестиционная группа Blackstone, банк Bank of America, компании Facebook, Uber и Boeing. Выдвинутая Байденом на должность директора нацразведки США Эврил Хейнс также представила материалы указанному управлению. Согласно этим данным, она тоже работала в WestExec Advisors и получила около 55 тыс. долларов. По оценкам издания Politico, Хейнс также заплатили около 180 тыс. долларов за консультации компании Palantir. Ранее стало известно, что сын избранного президента США Хантер Байден поддерживал контакты с Блинкеном во время работы в руководстве украинской компании Burisma. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждать Москве от нового главы внешнеполитического ведомства США. Разговор Трампа и госсекретаря Джорджии сравнили с «Уотергейтом» 4 января 2021, 09:16 Текст: Алина Назарова

Публикация разговора президента США Дональда Трампа и госсекретаря штата Джорджия, в ходе которого американский лидер попросил пересчитать голоса в свою пользу, хуже «Уотергейта», заявил один из авторов расследования, повлекшего за собой Уотергейтский скандал и отставку президента Ричарда Никсона. Журналист Карл Бернстайн сказал в эфире канала CNN, что не испытал эффекта дежавю, когда узнал о содержании разговора. «Это намного хуже, чем то, что произошло в случае с «Уотергейтом». В Дональде Трампе воплотились президент-преступник и президент США, ведущий подрывную деятельность», – заявил один из журналистов-расследователей «уотергейтского дела». Бернстайн подчеркнул, что записанные слова президента представляют собой «бесспорное доказательство». «Запись содержит доказательство того, на что президент готов пойти, чтобы подорвать систему выборов, а также незаконно, некорректно и безнравственно подстрекать к совершению государственного переворота, чтобы остаться президентом США», – подчеркнул журналист, передает РИА «Новости». Он указал, что при правлении любого другого президента США эта запись привела бы к импичменту и призывам к отставке. Ранее газета Washington Post сообщила, что в ее распоряжении оказалась запись разговора Трампа и госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера. Американский лидер, согласно данным газеты, просил госсекретаря штата пересчитать голоса на выборах в его пользу. Он заявлял, что хочет «найти» 11 780 голосов, необходимых для победы в штате. В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Дональда Трампа. В гостиничном комплексе «Уотергейт» в 1972 году находился штаб кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна. 17 июня 1972 года (за четыре месяца до президентских выборов) в здании были задержаны взломщики, занимавшиеся настройкой подслушивающей аппаратуры и, по некоторым данным, фотографированием внутренних документов штаба демократов. Подозрения в том, что их отправил в «Уотергейт» Никсон, переизбранный на тех выборах на второй срок, усилились после появления информации об имеющихся у президента записях разговоров демократов, сделанных, правда, не в «Уотергейте». До конца загадка так разрешена и не была, однако «уотергейтский скандал», разгоревшийся после серии публикаций Вудворда и Бернстайна, привел к скорой отставке Никсона. В Сенате США решили оспорить итоги президентских выборов 2 января 2021, 22:21

Фото: Alex Edelman/CNP/AdMedia/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Группа сенаторов США от Республиканской партии объявила о намерении выразить формальное возражение против итогов голосования выборщиков в день утверждения результатов американских президентских выборов Конгрессом 6 января. «Конгресс должен немедленно назначить избирательную комиссию с полными полномочия проводить расследование и устанавливать факты, чтобы провести срочную десятидневную проверку итогов выборов в спорных штатах», – приводит РИА «Новости» текст совместного заявления сенаторов, опубликованного изданием The Hill. Семеро действующих и четверо избранных членов верхней палаты Конгресса США выступили за то, чтобы по итогам проверки конкретные штаты оценили выводы комиссии и при необходимости провели слушания в заксобраниях штата для заверения скорректированных итогов выборов. «Соответственно, мы намерены 6 января проголосовать против выборщиков из спорных штатов», – говорится в заявлении. В числе подписантов значатся сенаторы Тед Круз, Рон Джонсон, Джон Кеннеди, Марша Блэкберн и другие. Также о намерении выступить против итогов голосования выборщиков заявил сенатор республиканец Джош Холи и около 140 членов нижней палаты от Республиканской партии. В случае возражений законодателей в обеих палатах против итогов голосования выборщиков Конгресс не сможет автоматически утвердить результаты, а обе палаты вынуждены будут провести обсуждение продолжительностью до двух часов, чтобы решить, поддержать ли возражения парламентариев. В первый день 2021 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал проведение большого митинга в Вашингтоне в день официального утверждения итогов американских выборов обеими палатами Конгресса США (6 января). Напомним, в последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Ранее Трамп обвинил Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) в бездействии относительно фальсификаций в ходе президентских выборов. Ранее в Демократической партии США сообщили о планах провести виртуальную инаугурацию «избранного президента» Соединенных Штатов Джозефа Байдена. Позже стало известно, что сторонники действующего президента США собрались провести альтернативную «онлайн-инаугурацию» Дональда Трампа. Трамп анонсировал большой митинг в Вашингтоне 1 января 2021, 23:55

Фото: Rod Lamkey - CNP/

Consolidated News Photos/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал проведение большого митинга в Вашингтоне в день официального утверждения итогов американских выборов обеими палатами Конгресса США. «Большой митинг протеста пройдет в Вашингтоне, округ Колумбия, 6 января в 11.00 (19.00 мск). (...) Огромное количество доказательств будет представлено шестого числа. Мы одержали победу, большую!» – написал Трамп в своем Twitter. 6 января Сенат и Палата представителей Конгресса США должны официально утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, состоявшегося 14 декабря. Напомним, в последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Ранее Трамп обвинил Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) в бездействии относительно фальсификаций в ходе президентских выборов. Ранее в Демократической партии США сообщили о планах провести виртуальную инаугурацию «избранного президента» Соединенных Штатов Джозефа Байдена. Позже стало известно, что сторонники действующего президента США собрались провести альтернативную «онлайн-инаугурацию» Дональда Трампа. Экс-главы Пентагона предостерегли от использования ВС США в борьбе за власть 4 января 2021, 06:33

Фото: mpi34/MediaPunch via www.imago-i/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Бывшие министры обороны Соединенных Штатов в совместном открытом письме на страницах The Washington Post предостерегли гражданское и военное руководство США от попыток вовлечь Вооруженные силы в споры относительно итогов президентских выборов. «Попытки вовлечь Вооруженные силы США в решение споров относительно выборов подтолкнут нас на опасную территорию, к нарушению законов и конституции. Гражданскому и военному руководству, которое отдаст распоряжение претворить в жизнь подобные меры, придется отвечать за эти действия, в том числе нести уголовную ответственность за тяжелые последствия их действий для нашей республики», – приводит текст обращения бывших руководителей Пентагона ТАСС. Среди подписавших письмо десять бывших министров обороны Соединенных Штатов, в том числе занимавших этот пост в администрации Дональда Трампа Джеймс Мэттис и Марк Эспер, а также Эштон Картер, Дик Чейни, Уильям Коэн, Роберт Гейтс, Чак Хейгел, Леон Панетта, Уильям Перри и Дональд Рамсфелд. По их словам, нынешнее руководство Пентагона должно «воздержаться от любых политических действий, которые бы подрывали результаты выборов или же создавали препятствия для новой [президентской] команды». Напомним, в конце декабря избранный президент США Джозеф Байден пожаловался на сопротивление Пентагона передаче власти новой американской администрации. Ранее американские СМИ сообщали, что в администрации Трампа подозревают главу действующей администрации США в подготовке захвата власти. В Белом доме считают, что Трамп готовится отменить результаты президентских выборов. По версии СМИ, в связи с такой угрозой командование ВС США и военными частями, дислоцированными около Вашингтона, обсуждают свои действия на случай введения президентом военного положения. Конгресс преодолел вето Трампа по военному бюджету США 1 января 2021, 22:33

Фото: Alex Edelman/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей преодолел вето американского президента Дональда Трампа на проект оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2021-й финансовый год в размере 740 млрд долларов. Инициативу поддержал 81 член контролируемого республиканцами Сената, против высказались 13 законодателей. После того, как обе палаты Конгресса США преодолели вето американского президента Дональда Трампа, положения военного бюджета Соединенных Штатов на 2021-й финансовый год, который включает расширение санкций в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», вступают в силу, передает ТАСС. Напомним, 24 декабря Трамп ветировал военный бюджет Соединенных Штатов на 2021-й финансовый год, потребовав снять с американских технологических компаний защиту от исков, отменить обязательное переименование военных объектов в честь деятелей Конфедеративных Штатов Америки, а также раскритиковал положения документа, противоречащие политике действующей администрации по возвращению домой американских военных. 29 декабря Палата представителей Конгресса США преодолела вето Трампа на военный бюджет Соединенных Штатов на 2021-й финансовый год. Проект бюджета предусматривает введение односторонних американских санкций в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», а также против Турции в связи с покупкой российских зенитных ракетных систем С-400. В Кремле неоднократно подчеркивали, что американские санкции против «Северного потока – 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции. Трампа заподозрили в запугивании властей Джорджии из-за итогов выборов 3 января 2021, 23:27

Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Действующий президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре требовал от секретаря Джорджии Брэда Раффенспергера «найти» достаточное количество голосов в свою поддержку, чтобы подтвердить победу в штате на прошедших выборах, сообщила The Washington Post со ссылкой на аудиозапись разговора. Согласно опубликованной на сайте издания аудиозаписи, Трамп фактически запугивал секретаря штата и его юридического советника Райана Джермани, намекая на возможную уголовную ответственность, передает ТАСС. «Все, что я хочу сделать, это следующее: я просто хочу найти 11780 голосов <...>, поскольку мы выиграли в этом штате», – заявил Трамп. При этом президент США намекнул, что если Раффенспергер и Джермани не найдут бюллетени, которые были отданы в его поддержку, а затем уничтожены, то оба они могут фактически считаться соучастниками преступления. «Вы знаете, что они сделали, и вы это не раскрываете. Это уголовное преступление, это уголовное преступление. И вы не можете допустить этого. Это большой риск для вас и для вашего юриста Райана», – сказал глава Белого дома. Он также фактически взывал к партийной дисциплине, напоминая о том, что Раффенспергер сам является республиканцем. Трамп утверждал, что секретарь штата своим бездействием подрывает шансы на победу своих однопартийцев – сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер, которые 5 января будут участвовать во втором туре выборов в Сенат Конгресса США в Джорджии. По сведениям издания, Раффенспергер и Джермани в свою очередь настаивали на том, что результаты президентских выборов в Джорджии соответствовали действительности, а нарушений, о которых говорит Трамп, зафиксировано не было. От исхода голосования в Джорджии зависит соотношение сил в верхней палате Конгресса США. Республиканская партия по итогам прошедших 3 ноября в стране всеобщих выборов довела свое представительство в Сенате (100 мест в целом) до 50 мест против 48 у демократов. Но с избранием Камалы Харрис вице-президентом Соединенных Штатов у демократов появляется преимущество. Согласно американскому законодательству, вице-президент возглавляет Сенат и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделятся поровну. Таким образом, теперь вопрос контроля над Сенатом будет окончательно решаться во время второго тура выборов в Джорджии, где на кону стоят сразу два мандата. Накануне группа сенаторов США от Республиканской партии объявила о намерении выразить формальное возражение против итогов голосования выборщиков в день утверждения результатов американских президентских выборов Конгрессом 6 января. 1 января Трамп анонсировал проведение большого митинга в Вашингтоне в день официального утверждения итогов американских выборов обеими палатами Конгресса США. В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Ранее Трамп обвинил Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) в бездействии относительно фальсификаций в ходе президентских выборов. Лидер республиканцев в Палате представителей усомнился в победе Байдена 4 января 2021, 03:55

Фото: Rod Lamkey/CNP/

CNP/AdMedia/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти поддержал попытки ряда парламентариев оспорить объявление кандидата от Демократической партии Джо Байдена избранным президентом Соединенных Штатов. «Я думаю, это правильно, чтобы у нас [в Конгрессе] были обсуждения [итогов американских выборов]. Как вы видите сейчас, сенаторы будут возражать, Палата представителей будет возражать (против объявления Байдена избранным президентом Соединенных Штатов – прим. ВЗГЛЯД) – как иначе можно решить проблемы с выборами?» – приводит РИА «Новости» текст заявления Маккарти изданию Hill. Напомним, 2 января группа сенаторов США от Республиканской партии объявила о намерении выразить формальное возражение против итогов голосования выборщиков в день утверждения результатов американских выборов Конгрессом 6 января. В первый день 2021 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал проведение большого митинга в Вашингтоне в день официального утверждения итогов американских выборов обеими палатами Конгресса США (6 января). В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Ранее Трамп обвинил Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) в бездействии относительно фальсификаций в ходе американских выборов. Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Дональда Трампа. Пелоси переизбрали спикером Палаты представителей Конгресса США 4 января 2021, 00:58

Фото: Stefani Reynolds/CNP/

AdMedia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Представительница Демократической партии США Нэнси Пелоси избрана спикером Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов 117-го созыва. Новый, 117-ый созыв Конгресса США начал свою работу в воскресенье, 3 января. 80-летняя Пелоси получила поддержку большинства конгрессменов, одержав верх над 55-летним республиканцем Кевином Маккарти. Пелоси избирают спикером нижней палаты Конгресса США уже в четвертый раз: этот пост она занимала в Конгрессе 116-го созыва, а также с января 2007 года по январь 2011 года (110-й и 111-й созывы), передает ТАСС. По итогам прошедших 3 ноября 2020 года всеобщих выборов Демократическая партия США лишилась части мандатов, однако сохранила большинство в Палате представителей. Ранее Пелоси переизбрали лидером Демократической партии в Палате представителей. Между тем 2 января группа сенаторов США от Республиканской партии объявила о намерении выразить формальное возражение против итогов голосования выборщиков в день утверждения результатов американских выборов Конгрессом 6 января. В первый день 2021 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал проведение большого митинга в Вашингтоне в день официального утверждения итогов американских выборов обеими палатами Конгресса США (6 января). Напомним, в последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Ранее Трамп обвинил Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) в бездействии относительно фальсификаций в ходе американских выборов. Дававший Пенсу право решать итоги выборов иск отклонили в Техасе 2 января 2021, 08:28 Текст: Наталья Ануфриева

Федеральный суд в американском штате Техас отклонил иск с требованием признать, что вице-президент Майк Пенс может решать, какие голоса выборщиков учитывать при их формальном подсчете на заседании конгресса 6 января. Согласно постановлению судьи Джереми Кернодла, иск отклонен, так как у истцов отсутствует процессуальная правоспособность, передает РИА «Новости». Ранее адвокаты члена палаты представителей США от Техаса Луиса Гомерта и 11 выборщиков штата Аризона сообщили, что Майк Пенс отказался от их предложения присоединиться к попытке пересмотреть результаты выборов. Тогда Гомерт и выборщики подали иск, пытаясь доказать, что вице-президент имеет исключительные полномочия определять, каких президентских выборщиков будет учитывать конгресс при удостоверении результатов выборов. Минюст США просил федеральный суд Техаса отказать в рассмотрении данногоо иска. Министерство в этой ситуации представляет интересы Пенса, который по закону председательствует в сенате и будет вести заседание 6 января. Напомним, в последний день 2020 года действующий президент США Дональд Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Он обвинил Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) в бездействии относительно фальсификаций в ходе президентских выборов, а также анонсировал большой митинг в Вашингтоне. В Демократической партии США сообщили о планах провести виртуальную инаугурацию «избранного президента» Соединенных Штатов Джозефа Байдена. Позже стало известно, что сторонники действующего президента США собрались провести альтернативную «онлайн-инаугурацию» Дональда Трампа. К дому спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси подкинули свиную голову 2 января 2021, 15:24 Текст: Наталья Ануфриева

Неизвестные исписали граффити дом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и подкинули свиную головы, сообщают местные СМИ. Телеканал Fox News сообщает, что речь идет о доме Пелоси в Сан-Франциско в штате Калифорния, передает РИА «Новости». Среди надписей на гаражной двери – перечеркнутая сумма «$2K» (2 тыс. долларов – такую разовую выплату демократы предлагают произвести на каждого американца в качестве помощи на фоне пандемии), «Отмените арендную плату!», «Мы хотим все!», «Универсальный минимальный доход». По бокам были оставлены два символа анархистов – буква «А» в круге. Кроме того, по сообщениям местного телеканала KRON4, к дому подкинули свиную голову, а также разлили искусственную кровь. Инцидент произошел в пятницу, кровь отмыли, а дверь затянули черной пленкой. Ранее стало известно, что увеличение выплат американцам в связи с коронавирусом до 2 тыс. долларов будут обсуждать в Сенате США только вместе с требованиями расследования нарушений на выборах и установления ответственности соцсетей. Трамп раскритиковал Сенат США за преодоление вето на военный бюджет 2 января 2021, 00:58 Текст: Антон Никитин

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подверг критике контролируемый республиканцами Сенат Конгресса США за преодоление вето на проект военного бюджета на 2021-й финансовый год. «Наш республиканский Сенат только что упустил возможность избавиться от раздела 230 [американского закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года], который предоставляет неограниченные полномочия крупнейшим технологическим компаниям [по защите от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента]. Убого!» – написал Трамп в своем Twitter. Он также подверг критике Сенат за нежелание принимать утвержденный Палатой представителей Конгресса законопроект об увеличении регулярных прямых выплат американским гражданам в рамках мер стимулирования экономики в условиях пандемии с 600 долларов до 2 тыс. долларов. «Теперь они хотят дать людям, разоренным китайским вирусом (так Трамп называет новый коронавирус), 600 долларов, а не 2 тыс. долларов, в которых они так отчаянно нуждаются. Нечестно и неумно!» – заявил глава Белого дома. Накануне Сенат США вслед за Палатой представителей преодолел вето Трампа на проект оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2021-й финансовый год. Напомним, 24 декабря Трамп ветировал военный бюджет Соединенных Штатов на 2021-й финансовый год, потребовав снять с американских технологических компаний защиту от исков, отменить обязательное переименование военных объектов в честь деятелей Конфедеративных Штатов Америки, а также раскритиковал положения документа, противоречащие политике действующей администрации по возвращению домой американских военных. 29 декабря Палата представителей Конгресса США преодолела вето Трампа на военный бюджет Соединенных Штатов на 2021-й финансовый год. Трамп и госсекретарь Джорджии поспорили об итогах выборов в штате 4 января 2021, 04:58

Фото: Erin Schaff/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер поспорили в Twitter о ходе и результатах президентских выборов в американском штате. Трамп сообщил, что в субботу провел телефонный разговор с Раффенспергером о «мошенничестве на выборах» в Джорджии. При этом госсекретарь штата, по словам американского лидера, «не хотел или не смог» ответить на вопросы о предполагаемых нарушениях в ходе голосования. В ходе разговора глава американской администрации заявлял, в том числе, об уничтожении бюллетеней и «мертвых» избирателях, передает РИА «Новости». «При всем уважении, президент Трамп. То, что вы говорите, – неправда. Правда раскроется», – ответил американскому лидеру госсекретарь Джорджии. Ранее The Washington Post сообщила, что действующий президент США Дональд Трамп якобы требовал от секретаря Джорджии Брэда Раффенспергера «найти» достаточное количество голосов, чтобы подтвердить победу в штате на прошедших выборах. В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Ранее Трамп обвинил Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) в бездействии относительно фальсификаций в ходе американских выборов. Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Дональда Трампа. Харрис обвинила Трампа в злоупотреблении полномочиями 4 января 2021, 06:59 Текст: Антон Никитин

Избранная вице-президент США Камала Харрис выразила мнение, что действующий американский лидер Дональд Трамп якобы злоупотребил полномочиями, оказав давление на секретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера с целью изменить итоги выборов в этом штате, согласно которым победу одержал Джозеф Байден. «Вы все слушали этот записанный разговор?» – приводит ТАСС текст обращения Харрис к собравшимся на митинге в Джорджии в поддержку кандидатов от Демократической партии во втором туре выборов в Сенат Конгресса США. «Это, определенно, было возгласом отчаяния, в первую очередь это он и был. Но также это было откровенным и неприкрытым злоупотреблением полномочиями со стороны президента Соединенных Штатов», – заявила Харрис. Ранее в Белом доме анонсировали участие Трампа в «победном митинге» в штате Джорджия. Незадолго до этого Трамп поспорил с госсекретарем Джорджии Брэдом Раффенспергером о ходе и результатах президентских выборов в этом американском штате. Накануне СМИ сообщили, что Трамп якобы требовал от Раффенспергера «найти» достаточное количество голосов, чтобы подтвердить победу в Джорджии на прошедших выборах. В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Дональда Трампа. Трамп собрался на «победный митинг» в штат Джорджия 4 января 2021, 05:34 Текст: Антон Никитин

Действующий президент США Дональд Трамп в понедельник отправится из Вашингтона в штат Джорджия для участия в «победном митинге», свидетельствует распространенный пресс-службой Белого дома график американского лидера. «Президент [США Дональд Трамп] отправится из Белого дома в 18.10 (02.10 мск 5 января) на победный митинг в Долтон, штат Джорджия», – приводит текст документа ТАСС. В Джорджии 5 января будет проходить второй тур выборов в Сенат Конгресса США, от исхода которого зависит соотношение сил в верхней палате законодательного органа. Ранее Трамп сообщал, что 4 января отправится в Джорджию, чтобы выступить на митинге в поддержку участвующих в этих выборах сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер. Одновременно с этим он настаивает на том, что и сам победил в Джорджии на прошедших в ноябре президентских выборах. При этом, согласно официальным результатам, победу в штате одержал его противник демократ Джозеф Байден с 49,5% голосов избирателей против 49,26% у республиканца Трампа. Ранее Трамп поспорил с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером о ходе и результатах президентских выборов в американском штате. Накануне The Washington Post сообщила, что Трамп якобы требовал от Раффенспергера «найти» достаточное количество голосов, чтобы подтвердить победу в Джорджии на прошедших выборах. В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Дональда Трампа.