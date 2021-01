В Госдуме объяснили необходимость поручений президента по поддержке людей с инвалидностью В ОП оценили поручения Путина по поддержке людей с инвалидностью 4 января 2021, 20:20 Текст: Абдулла Шакиров

Значимость поручений президента России Владимира Путина по поддержке людей с инвалидностью сложно переоценить, заявила секретарь Общественной палаты (ОП) Лидия Михеева. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций, в него вошли предложения членов ОП – председателя комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик Дианы Гурцкой и ее первого заместителя Сергея Бурлакова, сообщается на сайте ОП. «Президент сформировал перечень конкретных поручений, направленных на поддержку граждан с ограниченными возможностями здоровья. Сложно переоценить значимость такого внимания к проблемам граждан с инвалидностью. Общественная палата России как всегда не остается в стороне и с готовностью приступает к реализации поручений. Мы горды тем доверием, которое нам оказывают общество и государство, и постараемся предпринять все усилия для развития доступной среды и инклюзивных практик. Надеемся, в этой работе нам окажет помощь все гражданское общество – потребуются не только оценка существующей социальной инфраструктуры, но и предложения по ее улучшению», – прокомментировала Михеева. В списке озвученных членами ОП инициатив – поощрение творческих людей с инвалидностью, совершенствование дистанционного доступа инвалидов к банковским услугам, защита их от мошенников в финансовой сфере, создание условий для регулярного участия детей с ограниченными возможностями здоровья в сменах ведущих российских детских центров и лагерей. Признательность президенту за особое внимание решению проблем людей с инвалидностью выразила также Гурцкая, отметив, что Путин на встрече с инвалидами внимательно выслушал все предложения. «Есть огромное количество исполнителей, художников, актеров, которые пользуются заслуженной популярностью и несут свет своего творчества людям. Им тяжелее, чем другим, состояться в профессии, и их поощрение станет весомой поддержкой. Ведь нематериальное поощрение играет не менее важную роль, чем финансовая помощь или социальная поддержка», – сказала член ОП. Гурцкая также подчеркнула, что банковский сектор сегодня является одним из лидеров по удовлетворенности инвалидов доступностью получаемых услуг, однако ряд вопросов остается нерешенным, в частности защита от мошенников, создание института финансового защитника и использование биометрических данных и электронных подписей. «Первые два предложения должны повысить защищенность инвалидов в финансовой сфере, третье направлено на облегчение процесса взаимодействия инвалидов и банков. Владимир Владимирович поддержал наши предложения, свидетельством чему стали выпущенные поручения», – сообщила она. Ранее Путин дал поручения по поддержке инвалидов по итогам встречи с ними и с представителями общественных организаций 3 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

МИД России в Twitter ответил Помпео картиной «Отступление Наполеона из Москвы» 4 января 2021, 01:59

Фото: Общественное достояние

Текст: Антон Никитин

Министерство иностранных дел России прокомментировало слова госсекретаря США Майка Помпео о «жестокости» уходящей американской администрации по отношению к России, опубликовав в Twitter картину немецкого художника-баталиста XIX века Адольфа Нортена «Отступление Наполеона из Москвы». «Так держать, крутые парни ...», – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве в Twitter в ответ на слова Помпео о «жестокости» уходящей американской администрации по отношению к России, прикрепив к посту картину «Отступление Наполеона из Москвы». Way to go, tough guys... #LeadingFromTheFront https://t.co/Xf8nlqnav6 pic.twitter.com/OmBNXJik8T — MFA Russia(@mfa_russia) January 3, 2021 Накануне Помпео заявил, что ни одна американская администрация ранее не проводила настолько жесткую политику в отношении России. При этом он добавил, что с 2017 года администрация Трампа ввела санкции против «более чем 365 российских целей». Ранее советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен заявлял, что в России практически нечего подвергать санкциям. «Мы подвергли санкциям 300 организаций и олигархов в России, мы вели санкции против всех энергетических компаний», – заявил он. Напомним, инаугурация избранного президента США Джозефа Байдена запланирована на 20 января 2021 года. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп не стал признавать результаты выборов, но рекомендовал запустить первоначальные протоколы передачи президентских полномочий. При этом, по словам Трампа, Байден попадет в Белый дом, только если сможет доказать, что голоса на президентских выборах были получены не мошенническим путем. В Демократической партии США сообщили о планах провести виртуальную инаугурацию избранного президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена. Дело о сбитом Баку Ми-24 переквалифицировано на более тяжкую статью 4 января 2021, 09:52

Фото: МЧС Армении/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Уголовное дело по факту крушения военного вертолета Ми-24 на границе Армении и Азербайджана переквалифицировано российскими военными следователями на более тяжкую статью – умышленное убийство, сообщил информированный источник. «Уголовное дело, которое первоначально было возбуждено по статье 351 УК РФ (Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее смерть по неосторожности) переквалифицировано на более тяжкую статью – ч.2 ст. 105 (Умышленное убийство двух или более лиц)», – сказал источник «Интерфакса». Он уточнил, что если в первом случае предусмотрено наказание на срок до семи лет лишения свободы, то во втором – вплоть до пожизненного заключения. Источник отметил также, что данное решение принято по результатам следственно-оперативных действий, предпринятых в рамках дела. «При всей кажущейся очевидности преступления следователи должны были сначала возбудить уголовное дело по статье, по которой обычно расследуются подобные происшествия. А затем уж собрать материалы для более точной квалификации деяния, что и было сделано», – пояснил он. При том он затруднился сказать, как долго будет вестись следствие. «Тут есть определенные сложности, связанные с тем, что подозреваемые находятся на территории другого государства», – отметил источник. По его словам, расследование дела ведут военные следователи, базирующиеся на российской базе в Гюмри. В начале ноября 2020 года российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) вне зоны боевых действий. В Баку признали, что Азербайджан сбил российский вертолет Ми-24, опасаясь возможных провокаций с армянской стороны. Президент Ильхам Алиев принес извинения в связи с уничтожением вертолета, генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту произошедшего. В Баку заявили, что виновные будут наказаны. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества членов экипажа вертолета Ми-24, сбитого в небе Армении. Новак: «Северный поток – 2» будет завершен благодаря поддержке ЕС 4 января 2021, 10:29

Фото: Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Американские санкции против «Северного потока – 2» являются открытым протекционизмом для продвижения сжиженного природного газа США на рынке Европы, страны ЕС понимают это и поддерживают строительство газопровода, заявил вице-премьер России Александр Новак. «Конечно, это открытый протекционизм. Основная идея, почему против «Северного потока – 2» выступают наши заокеанские коллеги, связана прежде всего с необходимостью продвижения своей продукции, своего сжиженного природного газа», – заметил Новак в интервью РБК-ТВ, передает ТАСС. «Инструмент абсолютно не является конкурентным. Это все понимают, в том числе страны, которые заинтересованы в реализации этого проекта («Северного потока – 2»), европейские страны и компании. Они поддерживают проект, и я уверен, что с учетом этой поддержки он будет реализован», – добавил он. Новак также отметил, что надеется на завершение строительства в ближайшее время, но более точный прогноз по срокам давать не стал. «Я думаю, что вопрос времени – он технический. Его следует адресовать компании, которая занимается непосредственно реализацией (проекта)», – отметил вице-премьер. Он подчеркнул, что для Европы этот трубопровод является возможностью получения дешевого экологичного ресурса в долгосрочной перспективе с гарантированным объемом поставок. Тем временем норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать «Северный поток – 2» в связи с вступлением в силу американских санкций после принятия в Конгрессе США проекта военного бюджета на 2021 финансовый год. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как на этот раз американцы решили навредить российскому газопроводу. В то же время МИД Германии подчеркнул неизменность позиции Берлина по «Северному потоку – 2». В Кремле неоднократно подчеркивали, что американские санкции против «Северного потока – 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции. Украинские медики назвали враньем заявления властей о «Спутнике V» 4 января 2021, 07:25

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Текст: Антон Никитин

Председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко заявил, что главный санитарный врач Олег Ляшко лжет, утверждая, будто бы российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» невозможно зарегистрировать в стране. Кравченко на своей странице в Facebook напомнил, что еще в феврале 2020 года Всемирная организация здравоохранения «определила критерии для разработки вакцины от COVID-19 и рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин в связи с всемирной пандемией». Как отметил глава Национальной медицинской палаты Украины, к настоящему времени в мире по этой схеме зарегистрированы восемь вакцин. «При этом ни одна из них не завершила третью фазу клинических испытаний в полном объеме», – подчеркнул Кравченко. В частности, он указал, что завершение третьей фазы испытаний вакцины от Pfizer/BioNTech запланировано на январь 2023 года, вакцины от Moderna – на октябрь 2022 года, AstraZeneca – на сентябрь 2021 года, декабрь 2021 года, февраль 2023 года (проводится несколько исследований одновременно), Sinovac Biotech – май 2021 года, апрель 2021 года, сентябрь 2021 года, октябрь 2021 года (проводится несколько исследований одновременно). Касательно российской вакцины Кравченко сообщил, что по «Спутнику V» также проводится несколько исследований одновременно, а завершение третьей фазы запланировано на апрель 2021 года, май 2021 года, сентябрь 2021 года, декабрь 2021 года. Напомним, ранее глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины, заявив, вакцину якобы невозможно зарегистрировать из-за незавершенности третьей фазы клинических испытаний. Депутат Рады Илья Кива подчеркнул, что заявление Ляшко нацелено на то, чтобы «выслужиться» перед Вашингтоном. Медведчук назвал Ляшко «недоразумением от медицины». Генеральный директор госпредприятия «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов, между тем, сообщил о срыве контракта по вакцине от COVID-19. При этом Россия выразила готовность полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны. Машина ДПС на Урале закрыла автобус с детьми от вылетевшего на встречку авто 4 января 2021, 13:07 Текст: Алина Назарова

Полицейские, сопровождавшие на патрульной машине автобус с детской спортивной командой, предотвратили столкновение с легковым автомобилем в Челябинской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Автобус с детьми ехал по дороге между Миассом и Златоустом, когда со встречной полосы выскочила легковушка. Сопровождавшая спортсменов машина ДПС приняла на себя основной удар, сообщает телеканал «360». «На встречную полосу выехал водитель легкового автомобиля. Чтобы спасти детей, подставился полицейский автомобиль», – рассказал источник Ura.ru. После столкновения с машиной правоохранителей легковушка врезалась в автобус, но лишь немного повредила бампер транспортного средства. На кадрах с места аварии видно, что легковой автомобиль влетел в машину ДПС лоб в лоб. Оба транспортных средства сильно пострадали. В результате ДТП погиб один человек – пассажир выскочившего на встречную полосу легкового автомобиля, еще трое пострадали. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что за рулем Kia Ceed находился юноша 2000 года рождения. По данным Life, в момент аварии с ним в авто находились отец и мать. Отец в результате ДТП погиб, мать сейчас в больнице. Сам водитель госпитализирован с двумя переломами. Водитель машины ДПС, спасший школьников от столкновения, также находится в больнице. У 33-летнего инспектора перелом руки. Разговор Трампа и госсекретаря Джорджии сравнили с «Уотергейтом» 4 января 2021, 09:16 Текст: Алина Назарова

Публикация разговора президента США Дональда Трампа и госсекретаря штата Джорджия, в ходе которого американский лидер попросил пересчитать голоса в свою пользу, хуже «Уотергейта», заявил один из авторов расследования, повлекшего за собой Уотергейтский скандал и отставку президента Ричарда Никсона. Журналист Карл Бернстайн сказал в эфире канала CNN, что не испытал эффекта дежавю, когда узнал о содержании разговора. «Это намного хуже, чем то, что произошло в случае с «Уотергейтом». В Дональде Трампе воплотились президент-преступник и президент США, ведущий подрывную деятельность», – заявил один из журналистов-расследователей «уотергейтского дела». Бернстайн подчеркнул, что записанные слова президента представляют собой «бесспорное доказательство». «Запись содержит доказательство того, на что президент готов пойти, чтобы подорвать систему выборов, а также незаконно, некорректно и безнравственно подстрекать к совершению государственного переворота, чтобы остаться президентом США», – подчеркнул журналист, передает РИА «Новости». Он указал, что при правлении любого другого президента США эта запись привела бы к импичменту и призывам к отставке. Ранее газета Washington Post сообщила, что в ее распоряжении оказалась запись разговора Трампа и госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера. Американский лидер, согласно данным газеты, просил госсекретаря штата пересчитать голоса на выборах в его пользу. Он заявлял, что хочет «найти» 11 780 голосов, необходимых для победы в штате. В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Дональда Трампа. В гостиничном комплексе «Уотергейт» в 1972 году находился штаб кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна. 17 июня 1972 года (за четыре месяца до президентских выборов) в здании были задержаны взломщики, занимавшиеся настройкой подслушивающей аппаратуры и, по некоторым данным, фотографированием внутренних документов штаба демократов. Подозрения в том, что их отправил в «Уотергейт» Никсон, переизбранный на тех выборах на второй срок, усилились после появления информации об имеющихся у президента записях разговоров демократов, сделанных, правда, не в «Уотергейте». До конца загадка так разрешена и не была, однако «уотергейтский скандал», разгоревшийся после серии публикаций Вудворда и Бернстайна, привел к скорой отставке Никсона. МИД Эстонии дал прогноз по отношениям с Россией 3 января 2021, 21:51 Текст: Ольга Никитина

Власти Эстонии не ожидают существенных перемен в отношениях с Россией в наступившем году, заявил глава внешнеполитического ведомства республики Урмас Рейнсалу. «На вопрос, будет ли в этом году виден какой-то поворот в наших отношениях [с Россией], ответ отрицательный. И это, я считаю, позитивно, а не негативно», – сказал он в эфире радиостанции Kuku, передает ТАСС. Напомним, спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в новогоднем обращении заявил, что Тартуский мирный договор, по которому «была согласована граница между Эстонией и Россией», по международному праву якобы действует по сей день. В ответ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил Таллину не включать «избирательную память». Сенатор Сергей Цеков заявил, что изменение послевоенных границ между Россией и Эстонией невозможно. Он напомнил, что, согласно Конституции России, отторжение российской территории недопустимо. В свою очередь депутат Госдумы Елена Панина назвала высказывания спикера эстонского парламента неуместными. Она отметила, что их можно было бы считать комичными, если бы не тот факт, что у России и Эстонии до сих пор нет договора о границе. Пыллуаас не в первый раз выступает с подобным заявлением. В марте 2020 года он требовал от России «вернуть» республике якобы аннексированные территории. Кроме того, министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической партии (EKRE) Март Хельме заявлял, что Россия якобы «частично удерживает территорию республики». В Кремле указывали на неприемлемость подобных заявлений. В МИД России подчеркивали, что «такая позиция (...) не способствует формированию позитивных отношений между государствами». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на какие русские земли претендуют в Таллине. В России оценили решение Ирана обогащать уран до оружейного уровня 4 января 2021, 15:33

Фото: Vahid Salemi/AP/ТАСС

Текст: Алексей Нечаев

«Иран таким образом пытается добиться от Вашингтона отказа от выхода из ядерной сделки и создает проблему для Израиля», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал сообщения о запуске Ираном процесса обогащения урана на уровне 20%. «Это решение – инструмент давления на Соединенные Штаты, который направлен на то, чтобы они отказались от выхода из ядерной сделки. Кроме того, таким образом Тегеран повышает свое влияние на международную политику», – сказал эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. «С другой стороны – Байден является сторонником сохранения ядерной сделки с Ираном. По этой причине уходящая администрация Трампа сейчас делает все, чтобы вбить еще больше клиньев в отношения между Вашингтоном и Тегераном», – пояснил собеседник. Кроме того, решение Тегерана является проблемой для Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху уже заявил, что ускоренное обогащение урана в Фордо демонстрирует намерение Ирана разрабатывать ядерное оружие. «Такой же проблемой для Израиля является победа Байдена. Сейчас правительство Нетаньяху теряется в догадках о том, какой будет политика новой администрации США. Поэтому им важно, чтобы отношения между Вашингтоном и Тегераном максимально ухудшались», – отметил эксперт. При этом от других участников ядерной сделки в лице России, Франции и Германии пока не стоит ждать какой-то резкой реакции. «Москва, Париж и Берлин продолжают себя вести так, будто бы сделка остается в силе. Тем не менее, они также ждут, когда придет новая администрация США и выскажет свою позицию по сделке. Поэтому, думаю, после 20 января все начнется по новой», – прогнозирует Ткаченко. Ранее стало известно, что Иран запустил процесс обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо. Об этом сообщил официальный представитель правительства Али Рабии. «Президент Ирана несколькими днями ранее распорядился начать обогащение на уровне 20%. Несколькими часами ранее после ряда предварительных мер... начался процесс подачи газа UF6 (гексафторида урана). Первый продукт будет получен через несколько часов», – сообщил Рабии, передает РИА «Новости». В декабре в Иране ратифицировали инициированный парламентом закон «Стратегическая мера по отмене санкций», который предполагает производство урана с уровнем обогащения 20% и выше (такой считается оружейным). Закон предполагает задействование в течение трех месяцев центрифуг новых поколений: 1 тыс. центрифуг IR-2M и минимум 174 центрифуг IR-6. Количество последних обязывают довести до 1 тыс. за один год. В то же время ядерная сделка предполагает только использование центрифуг первого поколения IR-1 и обогащение урана на уровне 3,67%. Закон обязывает правительство отказаться от доппротокола с МАГАТЭ по расширенным проверкам ядерной деятельности, если в течение двух месяцев с момента «вступления в силу» закона стороны сделки не выполнят соглашение. Депутаты настаивают на нормализации банковских операций и экспорта нефти в Европу, чему мешают санкции США. Постановление готовилось давно, однако в свете убийства высокопоставленного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в конце ноября парламент рассмотрел его в ускоренном режиме. Президент Ирана Хасан Роухани, первоначально выступивший против закона, ранее заявлял, что Тегеран фактически год назад, когда сократил выполнение ядерных обязательств, отказался от положений ядерной сделки по обогащению урана и центрифугам – тем пунктам, на выполнении которых в своем законе настаивают парламентарии. Россиян предупредили об экстремальных холодах 4 января 2021, 15:00

Фото: Евгений Софронеев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Экстремально низкие температуры фиксируются на азиатской части России в течение полумесяца, последний раз подобное явление наблюдалось в январе 2006 года, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Я даже не знаю, как его назвать, антициклонище… Он уже полмесяца бродит по азиатской части страны. По нашим оценкам, еще пять дней температура будет ниже нормы на 10-15 градусов в таких густонаселенных районах, как Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край, юг Красноярского края. Конечно же, там очень холодно… Морозы сорокаградусные в этих регионах», – сказал Вильфанд. По его словам, такой затяжной антициклон редкое явление. «Последний раз аналогичная ситуация с экстремально холодной погодой была во второй половине января 2006 года», – уточнил синоптик, передает РИА «Новости». Как отметил Вильфанд, затяжные экстремальные температуры представляют собой опасное погодное явление, требующее от коммунальных служб очень напряженной работы. Он уточнил, что аномально холодная погода ниже нормы на семь градусов сохранится в Курганской области, в Омской области ожидается сильный мороз с минимальными температурами ниже минус 40 градусов в течение более чем трех суток, в Приморском крае среднесуточные температуры будут на 7-10 градусов ниже нормы, в Ханты-Мансийском автономном округе холодная аномалия будет доходить до 15 градусов ниже нормы, в Алтайском крае будет минус 40 и ниже. «Некоторые регионы Урала тоже с аномально холодной погодой. Там на семь градусов и более ниже многолетних значений, ниже нормы», – сказал Вильфанд. В 2020 году синоптики также зафиксировали в России большое количество погодных аномалий. Так, зима 2019-2020 годов стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений. В Москве впервые средняя температура в это время года оказалась выше нуля градусов. Анонсирован залповый пуск «Цирконов» с «Адмирала Горшкова» 4 января 2021, 04:32

Фото: кадр Первого канала

Текст: Антон Никитин

Фрегат Северного флота проекта 22350 «Адмирал Горшков» до конца 2021 года впервые выполнит залповый пуск гиперзвуковых ракет «Циркон» в рамках госиспытаний ракетного комплекса, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Согласно плану государственных испытаний ракетного комплекса, до конца 2021 года с фрегата «Адмирал Горшков» будет выполнена первая залповая стрельба несколькими ракетами «Циркон». Ракеты будут запущены с борта корабля с интервалом в несколько секунд», – приводит слова источника РИА «Новости». В оборонно-промышленном комплексе пояснили, что залповая стрельба «призвана обеспечить не только испытания ракет, но и проверить возможности комплекса управления вооружением корабля, в частности, при выполнении им задач с нанесением массированного ракетного удара одновременно по морским и наземным целям». Источник добавил, что пуски будут выполняться в обстановке мощного радиоэлектронного противодействия, так как «Циркон» оснащен уникальной по характеристикам помехоустойчивости системой самонаведения и ее возможности необходимо подтвердить в ходе испытаний. Напомним, в 2020 году программа летно-конструкторских испытаний российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» выполнена в полном объеме: проведено три успешных пуска с фрегата Северного флота «Адмирал Горшков», из них два – по морским целям и один по наземной. В конце декабря 2020 года стали известны сроки начала госиспытаний «Циркона». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как гиперзвуковая триада России удерживает планету от третьей мировой войны. Российская ракета «Циркон» является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя, при этом ее скорость достигает около девяти скоростей звука, а максимальная дальность стрельбы – до 1000 км. «Циркон» может поражать с одинаковой эффективностью как надводные, так и наземные цели. В Польше предотвратили теракт с применением химикатов против мусульман 4 января 2021, 16:54

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Текст: Абдулла Шакиров

В Польше задержали двух мужчин, планировавших теракт с применением взрывчатых веществ и химикатов. Злоумышленники хотели совершить нападение на «религиозный объект исламского сообщества» – предположительно, мечеть, сообщил Станислав Жарын, пресс-секретарь министра, координирующего работу спецслужб. Задержание террористов проводилось после расследования Агентства внутренней безопасности Польши, мужчинам предъявлены обвинения государственной прокуратурой в Щецине на северо-западе страны, передает The first News. «Обвиняемые планировали применить ядовитые вещества против определенных людей. Их целью было предотвратить исламизацию Польши. Они выражали крайне правые взгляды, один из них сказал, что необходимо уничтожить определенные религиозные группы, призывая к насилию», – рассказал Жарын. Ранее россиянина выслали из Польши по подозрению в связи с террористами. Рубль вырос к доллару и евро 4 января 2021, 10:24 Текст: Алина Назарова

Курс рубля уверенно растет к доллару и к евро в начале 2021 года на фоне обновления стоимостью нефти максимумов с марта прошлого года. Курс доллара расчетами «завтра» на 10.17 мск понедельника падал на 69 копеек – до 73,72 рубля, курс евро опустился на 1,09 рубля, составиав 90,42 рубля, передает РИА «Новости». Мартовский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 2,3% – до 53 долларов за баррель, обновляя максимумы с марта 2020 года. Нетаньяху отреагировал на решение Ирана обогащать уран до оружейного уровня 4 января 2021, 15:43 Текст: Абдулла Шакиров

Иран демонстрирует намерение развивать военную ядерную программу, но Тель-Авив не позволит Тегерану создать ядерное оружие, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Решение Ирана продолжать нарушать свои обязательства, повышать уровень обогащения и развивать промышленные мощности для этого нельзя объяснить ничем иным, кроме дальнейшей реализации его намерения развивать военную ядерную программу. Израиль не позволит Ирану производить ядерное оружие», – написал Нетаньяху в Twitter. В понедельник Тегеран объявил о запуске процесса обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо. В декабре в Иране ратифицировали инициированный парламентом закон «Стратегическая мера по отмене санкций», который предполагает производство урана с уровнем обогащения 20% и выше (такой считается оружейным). Закон предполагает задействование в течение трех месяцев центрифуг новых поколений: 1 тыс. центрифуг IR-2M и минимум 174 центрифуг IR-6. Количество последних обязывают довести до 1 тыс. за один год. В то же время ядерная сделка предполагает только использование центрифуг первого поколения IR-1 и обогащение урана на уровне 3,67%. Китай ответил на обвинения США в утечке COVID-19 из лаборатории Уханя 4 января 2021, 14:28 Текст: Абдулла Шакиров

Слова заместителя советника президента США по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджера об утечке COVID-19 из лаборатории Уханя являются низкокачественной ложью и слухами, заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин. «Поттинджер является высокопоставленным официальным лицом, и вопреки ожиданиям все еще повторяет эту низкокачественную ложь и слухи. Я очень надеюсь на то, что американская сторона прояснит, является ли это личным мнением Поттинджера или это официальная позиция администрации США», – цитирует Чуньин РИА «Новости». Уточняется, что ранее Поттинджер заявил, что согласно последним разведывательным данным, наиболее вероятная причина пандемии COVID-19 – утечка из сверхсекретного Уханьского института вирусологии, расположенного в 11 милях от рынка Уханя. Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Глава Госдепартамента США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Госсекретарь США обещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона по поводу коронавируса. Украинская разведка испугалась «вторжения России» в Херсонскую область 4 января 2021, 02:57 Текст: Антон Никитин

В Службе внешней разведки Украины утверждают, что Вооруженные силы России потенциально могут «под надуманным предлогом» совершить марш-бросок в Херсонскую область для установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала. В разведывательном ведомстве Украины полагают, что Россия способна пойти на такой шаг для решения вопроса водоснабжения Крыма, передает РИА «Новости». В отчете службы также отмечается, что ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде. При этом сотрудники СВР Украины не упоминают, что Украина в одностороннем порядке прекратила подачу воды в Крым. Напомним, 1 января президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении заявил, что хочет написать о том, что «Крым принадлежит Украине», не в Сети, а «на песке на пляже в Ялте». В Крыму высмеяли ошибку Зеленского, а в Совфеде заметили, что «Зеленский вновь попал в просак». Кроме того, в России Зеленскому посоветовали вспомнить строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад. Напомним также, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, однако в 2020 году в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. Для преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Кроме того, Крыму выделили около 5 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения. В результате усилий Министерства обороны России 19 декабря в систему водоснабжения Севастополя начала поступать вода из Кадыковского карьера, а несколькими днями ранее Севастополь начал получать воду из озера на горе Гасфорта. Президент Владимир Путин пообещал не экономить на восстановлении водоснабжения Крыма. По его словам, запасов воды в Крыму достаточно, просто этим раньше не занимались. Глава государства отметил, что сейчас работы по розыску пресной воды ведутся широко, у правительства есть четкий план действий по восстановлению водоснабжения полуострова. Он добавил, что это также касается Новороссийска и Геленджика. Так, в Севастопольском регионе Крыма в районе строительства водозабора на реке Бельбек во время геологической разведки обнаружили новые подземные источники воды. Проблемы водоснабжения полуострова также предложили решить с помощью опреснителей, к строительству которых будут привлечены российские компании. Тем временем в конце декабря 2020 года в Верховную раду был внесен законопроект, запрещающий восстанавливать подачу воды в Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ дал совет Киеву «заняться наконец улучшением дел в своей стране».