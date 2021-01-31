Врач назвал самые распространенные виды рака в России

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Андрей Каприн назвал самые частые виды рака у мужчин и женщин, напомнив, что людям в возрасте от 19 до 39 лет необходимо проходить обследование на онкологию раз в три года.

По его словам, чаще всего у мужчин диагностируют рак трахеи и бронхов. На втором месте – опухоль предстательной железы. «Четвертое место – желудок, пятое место – ободочная кишка», – сказал врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».

А у женщин, как отметил Каприн, традиционно – это рак молочной железы, на втором месте – рак кожи. «На третьем месте тело матки, четвертое место – ободочная кишка», – добавил онколог.

Для предупреждения рака он порекомендовал отказаться от злоупотребления алкоголем, табаком, красным мясом. Основным фактором онкологии врач также назвал ожирение, которое влияет на возникновение рака ободочной кишки.

Каприн напомнил, что людям в возрасте от 19 до 39 лет необходимо проходить обследование на онкологию раз в три года, а после сорока лет следует делать это раз в год.

Ранее врач заявил, что «волшебная» таблетка от рака вряд ли когда-то появится в мире, на данный момент главным инструментом в борьбе с онкозаболеваниями можно назвать их выявление на ранних стадиях.