Дептранс сказал, когда снимут ограничения парковки в центре Москвы

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31 января, воскресенье | Последнее обновление — 19:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Москве полиция спасла мужчину от самосожжения
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«Коронавирусные» погромы в Нидерландах привлекли внимание к личности местного премьера Марка Рютте, подавшего прошение об отставке. Удивительно, но столь разные государства, как Россия, Турция и Польша, имеют все основания радоваться, если по итогам выборов Рютте уйдет на политическую пенсию.
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Подавляющее большинство жителей самопровозглашенных республик в Донбассе хотят – как крымчане – вернуться в родную гавань. С Украиной их связывают теперь разве что бомбы, которые регулярно прилетают в жилые дома с украинской территории, да пенсии, которые украинская власть вынуждена платить чужим, по ее мнению, людям.
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Идея борьбы с нынешним государством состоит не в том, чтобы даровать людям еще намного больше пенсий, зарплат, больниц, доступных лекарств, низких дотированных тарифов, газовых труб, пособий, стипендий и прочих ништяков. Она состоит в том, чтобы забрать – если для себя, и отдать – если для заграницы.
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28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
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Президент России Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Глава государства напомнил, что раньше местным жителям было сложно добраться из района в район, на это уходило очень много времени. Президент поздравил строителей с этим событием и поблагодарил за работу
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Дептранс сказал, когда снимут ограничения парковки в центре Москвы
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На центральных улицах Москвы начнут к 6.00 понедельника парковка будет снова доступна, сообщил столичный департамент транспорта.
«Ограничения парковки на центральных улицах начнут снимать сегодня ночью. К 6 утра парковка будет снова доступна», – говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
Накануне депстранс сообщил, что по требованию полиции в воскресенье в Москве нельзя будет припарковаться на нескольких улицах и набережных в центре города.
Собянин: Больше половины жителей Москвы переболели коронавирусом
Большая часть москвичей уже переболели коронавирусной инфекцией, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Больше половины москвичей переболело <...> Им спешить вакцинироваться сейчас нет никакого смысла», – заявил Собянин в эфире «России 1», передает ТАСС.
Ранее Собянин объявил о смягчении антикоронавирусных мер: режим удаленной работы в столице перестает быть обязательным, а рестораны и клубы смогут работать ночью.
Также он снял с работодателей обязанность перевести на удаленку как минимум 30% сотрудников, предоставив им право самостоятельно принимать соответствующие решения.
Напомним, президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, что позволяет аккуратно снимать введенные ограничения.
Участники незаконной акции в Москве попытались перекрыть движение в районе ТТК
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Участники несанкционированной акции в Москве пытаются пройти в сторону СИЗО «Матросская Тишина» со стороны Комсомольской площади, часть митингующих вышла на Третье транспортное кольцо (ТТК), осложнив движение транспорта. На месте работают сотрудники ОМОН, которым в итоге удалось оттеснить большую часть собравшихся с проезжей части.
Также протестующие пытались помешать движению в районе площади трех вокзалов. Участники незаконного митинга собрались группами и устроили шествие, некоторые из них вышли на проезжую часть, передает ТАСС.
Сотрудники правоохранительных органов, которые следят за порядком на акции, оттеснили митингующих от Комсомольской площади в сторону метро «Красные ворота», протестующие пытаются скрыться от правоохранителей через дворы.
Сообщается, что неподалеку от Комсомольской площади участники несанкционированной акции устроили драку между собой. Также затруднено движение транспорта на Каланчевской улице.
При этом в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) пояснили, что автомобильное движение в районе Комсомольской площади не перекрыто, но осложнено из-за людей на проезжей части. «Движение на Комсомольской площади не перекрыто, но сильно осложнено. Пешеходы выходят на проезжую часть, мешают движению личного и городского транспорта. Мы настоятельно просим соблюдать правила дорожного движения, не выходить на проезжую часть», – отметили в ЦОДД.
На всех точках незаконного митинга полиция предупреждает об ответственности за участие в несогласованных мероприятиях. Некоторые из участников акции задержаны.
Напомним, сторонники блогера Алексея Навального призывали выходить на акции в его поддержку 31 января. В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
В Москве полиция спасла мужчину от самосожжения
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Сотрудник полиции и прохожие спасли жизнь мужчине, который поджег себя в центре Москвы, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.
Отмечается, что полицейский на улице Большая Бронная заметил мужчину, который внезапно облил себя горючей жидкостью и предпринял попытку самосожжения.
«Подручными средствами пожаротушения и личным форменным обмундированием полицейский, а также присутствовавшие на месте происшествия граждане, в течение нескольких секунд погасили пламя. Пострадавший передан бригаде скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении пресс-службы.
В свою очередь источник РИА «Новости» в медицинских кругах сообщил, что пострадавшего доставили в НИИ имени Склифосовского с ожогами примерно 60% тела. Он находится без сознания. Также стало известно, что мужчина состоял на учете в психологическом диспансере.
В декабре СК Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту убийства местной жительницы города Дзержинска, которую облили бензином и подожгли знакомые.
Суд арестовал напавшего на бойца ОМОН в ходе акции в Москве таксиста
Арестован таксист Валерий Евсин, обвиняемый в нападении на омоновца в ходе незаконной акции в Москве, сообщила пресс-служба Пресненского суда столицы.
«Пресненский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евсина Валерия Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти»), и отправил его под арест сроком до 28 марта 2021 года», – цитирует сообщение суда ТАСС.
Напомним, Евсин был задержан во вторник. Его подозревают в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированной акции 23 января в центре Москвы.
Мосгорсуд сообщал, что за неделю московские суды арестовали 285 человек за участие в незаконной акции 23 января в столице. Также было вынесено 706 постановлений о штрафах за это же нарушение.
Ранее сообщалось, что после незаконной акции было возбуждено семь уголовных дел, после этого стало известно еще о двух уголовных делах о применении насилия против представителей власти в Петербурге и Москве.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.
Собянин назвал условие для дальнейшего снятия ограничений
Следующее снятие введенных из-за коронавируса ограничений в Москве зависит от того, как люди будут выполнять нынешние требования, заявил мэр Сергей Собянин.
«Зависит во многом от того, как мы будем соблюдать меры санитарной безопасности, но все равно еще хрупкая динамика... Дальше будем смотреть по ситуации. К сожалению, все еще большое количество людей находится в больнице в тяжелом состоянии», – сказал он, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».
По словам мэра, в столице в первую очередь отменяются те меры, которые касаются экономики. «От этого зависит и благополучие людей, и городской бюджет, и развитие города, и психологическое состояние граждан», – пояснил Собянин.
Он также сообщил, что в резервные ковидные госпитали сохранятся в Москве до следующего осенне-зимнего периода. «Резервные госпитали продолжают свою работу, мы их не закрываем, они будут в «горячем резерве» всегда. Я думаю, что до осенне-зимнего периода <...> мы не будем их трогать, чтобы они всегда нас страховали», – сказал он, передает ТАСС.
При этом, напомнил мэр, часть больниц уже переводят в плановый режим работы, поскольку потребность в них сокращается. «У нас загрузка (коронавирусных) коек достигала 14 тыс., сейчас мы ушли на отметку ниже 10 (тыс.), в районе 9 тыс. коек одномоментно заполнено», – уточнил он.
Ранее в пятницу Собянин заявил, что больше половины жителей Москвы переболели COVID-19.
27 января Собянин объявил о смягчении антикоронавирусных мер: режим удаленной работы в столице перестает быть обязательным, а рестораны и клубы смогут работать ночью. Также он снял с работодателей обязанность перевести на удаленку как минимум 30% сотрудников, предоставив им право самостоятельно принимать соответствующие решения.
Перед этим президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, что позволяет аккуратно снимать введенные ограничения.
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Система «Безопасный город» помогла раскрыть больше 5 тыс. преступлений в Москве
Полиция раскрыла более 5 тыс. преступлений в российской столице в 2020 году с помощью системы «Безопасный город», сообщили в ГУ МВД по Москве.
В сообщении на сайте ведомства указывается, что за 2020 год «с использованием системы городского видеонаблюдения – правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» – было раскрыто 5 тыс. 85 преступлений, из них 40 убийств, 516 грабежей, 129 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, 2 тыс. 713 краж».
Всего в системе видеонаблюдения функционирует более 189 тыс. камер.
Ее применение также способствует профилактике правонарушений в общественных местах как в повседневной жизни, так и при проведении массовых мероприятий и акций, в ходе которых существует повышенный риск актов вандализма, краж, нанесения вреда здоровью.
В том числе за счет использования системы «Безопасный город» по итогам 2019 года уровень преступности в общественных местах города снизился на 6%, на улицах – на 12%.
В первом полугодии 2020 года число квартирных краж и угонов автомобилей уменьшилось на 40%.
Также в первом полугодии минувшего года с помощью этой системы выявлялись и предотвращались случаи нарушения карантина по коронавирусу в период действия ограничительных мер.
Напомним, в феврале 2020 года президент России Владимир Путин призвал повысить уровень раскрываемости преступлений.
Заведениям в центре Москвы рекомендовали закрыться 31 января
Власти рекомендуют учреждениям общепита, находящимся в центральной части Москвы, приостановить работу с 11.00 31 января, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
«Рекомендуем заведениям общественного питания приостановить работу с 11.00 до 19.00 воскресенья», – сказал он «Интерфаксу».
При этом он подчеркнул, что закрытие магазинов и кафе в центре Москвы во время незаконных акций 31 января носит рекомендательный характер.
«Мы можем жестко запретить продавать алкоголь и напитки в стеклянной таре... и рекомендуем закрыться. А сейчас они и сами приняли решение: ГУМ, ЦУМ, «Детский мир», «Охотный ряд», что они закроются. В этом ничего сверхъестественного нет», – цитирует РИА «Новости» Немерюка.
Он также сообщил, что никакого специального совещания с представителями предприятий общепита не было. Немерюк отметил, что закрытие магазинов и кафе в центре Москвы на фоне незаконных акций нормальная практика.
«Регулярно при крупных мероприятиях они закрываются. Компенсаций и каких-то послаблений за это совершенно не предусмотрено», – сказал он, отвечая на вопрос, будут ли власти компенсировать временное закрытие предприятий в центре города.
Представитель власти уточнил, что рекомендации о закрытии 31 января предусмотрены для тех заведений, которые условно находятся в 100-метровой зоны от Лубянки. «Но четкой границы здесь нет, это они пусть на свое усмотрение принимают решение», – пояснил Немерюк.
Он также сообщил, что проверок соблюдения рекомендаций по закрытию заведений общепита в центре Москвы не будет.
Кроме того, представитель власти заявил, что заведения в центре Москвы, которым рекомендовано приостановить работу 31 января, после 19.00 смогут начать работу.
«С 11.00 до 19. А дальше они могут по своему графику работать, в том числе и ночью», – добавил он.
Немерюк также сообщил, что власти Москвы приносят извинения за неудобства, которые могут быть связаны с возможными провокациями на фоне запланированных незаконных акций.
Ранее Немерюк сообщил, что в Москве Магазин «Детский мир», ТЦ «Наутилус» и рестораны, прилегающие к Лубянской площади будут закрыты в ближайшее воскресенье из-за планируемых несанкционированных акций.
В свою очередь официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что МВД России вновь призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, отметив, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
Напомним, после несанкционированных акций в России следователи возбудили 21 уголовное дело.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Синоптики рассказали о погоде в столице
Облачная погода, небольшой снег, гололедица и до минус четырех градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщают синоптики.
Днем температура воздуха в городе составит два-четыре градуса мороза. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус пяти градусов, передает ТАСС.
Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит около 732 мм ртутного столба.
В Подмосковье температура будет колебаться в пределах минус двух-семи градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус восемь градусов.
На нескольких улицах в центре Москвы решили запретить парковки в воскресенье
По требованию полиции 31 января в Москве нельзя будет припарковаться на нескольких улицах и набережных в центре города, сообщил центр организации дорожного движения столицы.
«По требованию полиции в воскресенье нельзя будет припарковаться на следующих улицах: Моховая улица, улица Охотный ряд, Театральный проезд, Новая площадь, Китайгородский проезд, Москворецкая и Кремлевская набережные. На этих улицах будут установлены запрещающие знаки», – приводит РИА «Новости» сообщение.
Ранее руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что власти рекомендуют учреждениям общепита, находящимся в центральной части Москвы, приостановить работу с 11.00 31 января.
В свою очередь официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что МВД России вновь призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, отметив, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
Напомним, после несанкционированных акций в России следователи возбудили 21 уголовное дело.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Дептранс сообщил об изменениях работы московского метро 31 января
По требованию полиции 31 января станция «Арбатская» Филевской линии московского метро временно будет конечной в связи с закрытием станции «Александровский сад», сообщил столичный департамент транспорта.
«По требованию полиции станция «Арбатская» Филевской линии 31 января временно будет конечной в связи с закрытием станции «Александровский сад». Будьте внимательны, планируйте маршруты заранее», – сообщил дептранс в своем Telegram-канале.
Ранее дептранс сообщил, что по требованию полиции 31 января в Москве нельзя будет припарковаться на нескольких улицах и набережных в центре город.
Кроме того, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что власти рекомендуют учреждениям общепита, находящимся в центральной части Москвы, приостановить работу с 11.00 31 января.
В свою очередь официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что МВД России вновь призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, отметив, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
Напомним, после несанкционированных акций в России следователи возбудили 21 уголовное дело.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Пожар на рынке «Каширский двор» в Москве потушен
Возгорание на территории рынка «Каширский двор» в Москве ликвидировано, сообщил источник в экстренных службах.
«Горевший на территории «Каширского двора» ангар потушен. Предварительно, без пострадавших», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
Напомним, пожар произошел на рынке «Каширский двор» в районе 33-го км МКАД, горевший ангар обрушился.
Москвичам посоветовали не переодеваться в весеннюю одежду
Москвичам рано надевать весеннюю одежду, это может привести к стрессу для организма, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Этой зимой в Москве неоднократно наблюдались «температурные горки», когда столбики термометров опускались в двадцатиградусные морозы, а спустя несколько дней приходила оттепель. В частности, после оттепели в российской столице вновь начинают устанавливаться минусовые температуры, передает РИА «Новости».
«Важно не расслабляться и не доставать в срочном порядке весеннюю одежду, не складывать в шкаф головные уборы. Такое потепление зимой коварно резким возвращением от тепла к минусу, что само по себе является стрессом для организма. Переохлаждение тоже вызывает стресс и пагубно влияет на иммунитет, вследствие этого организм становится уязвимым к вирусам и бактериям», – сказал Тяжельников.
Он добавил, что одеваться нужно так, чтобы можно было что-то снять, когда жарко, например в метро или в офисе, и надеть, когда холодает. В таких случаях нужно одеваться многослойно.
В офисе желательно носить сменную обувь, чтобы ноги не были влажными. Вспотевшими опасно выходить на холод.
«Несмотря на то, что термометр показывает ноль градусов, такое потепление относительно. Воздух немного прогревается, но от промерзшей земли идет холод. Поэтому не стоит отказывается от шапки и от утепления ног. Кроме того, при потеплении часто бывают осадки, туманы. Сырость даже при нулевой температуре может привести к переохлаждению», – добавил врач.
Ранее синоптики спрогнозировали рекордно высокие температуры в европейской части России.
На вакцинацию от коронавируса в Москве записались около 500 тыс. человек
В столице на вакцинацию от коронавируса записались порядка полумиллиона москвичей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью передаче «Неделя в городе» на телеканале «Россия-1».
«На сегодняшний день [на вакцинацию от коронавируса] записалось около полумиллиона человек», – передает слова градоначальника ТАСС.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице привито более 320 тыс. жителей. Ежедневно вакцинацию проходят от 15 тыс. до 20 тыс. москвичей, а записываются от 17 тыс. до 25 тыс. человек.
Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
Омбудсмен Москвы заявила об отсутствии обращений по задержаниям на незаконной акции
Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева не получала обращений от жителей столицы по задержаниям на несанкционированной акции, которая проходит в воскресенье.
«Нет, обращений пока ее было, мы держим ситуацию на контроле. Общей картины по задержанным и по наличию нарушений у нас пока нет», – передает ее слова РИА «Новости».
Ранее пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщила, что около 300 человек принимают участие в несанкционированной акции в центре Москвы.
Ранее официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, отметив, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
Напомним, после несанкционированных акций 23 января следователи возбудили 21 уголовное дело. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Все станции московского метро вернулись в штатный режим работы
Все станции московского метро, закрытые в связи с несанкционированным акциями, в настоящее время работают в штатном режиме, сообщил столичный департамент транспорта со ссылкой на московский метрополитен.
«Мосметро: все станции метро работают штатно», – говорится в Telegram-канале дептранса.
В воскресенье с 8.00 на вход и выход закрывались станции московского метрополитена «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост", «Лубянка», «Китай-город», «Сухаревская» и «Красные ворота», передает РИА «Новости».
Ранее официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, отметив, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
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