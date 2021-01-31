Дептранс сказал, когда снимут ограничения парковки в центре Москвы

Участники несанкционированной акции в Москве пытаются пройти в сторону СИЗО «Матросская Тишина» со стороны Комсомольской площади, часть митингующих вышла на Третье транспортное кольцо (ТТК), осложнив движение транспорта. На месте работают сотрудники ОМОН, которым в итоге удалось оттеснить большую часть собравшихся с проезжей части.

Также протестующие пытались помешать движению в районе площади трех вокзалов. Участники незаконного митинга собрались группами и устроили шествие, некоторые из них вышли на проезжую часть, передает ТАСС.

Сотрудники правоохранительных органов, которые следят за порядком на акции, оттеснили митингующих от Комсомольской площади в сторону метро «Красные ворота», протестующие пытаются скрыться от правоохранителей через дворы.

Сообщается, что неподалеку от Комсомольской площади участники несанкционированной акции устроили драку между собой. Также затруднено движение транспорта на Каланчевской улице.

При этом в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) пояснили, что автомобильное движение в районе Комсомольской площади не перекрыто, но осложнено из-за людей на проезжей части. «Движение на Комсомольской площади не перекрыто, но сильно осложнено. Пешеходы выходят на проезжую часть, мешают движению личного и городского транспорта. Мы настоятельно просим соблюдать правила дорожного движения, не выходить на проезжую часть», – отметили в ЦОДД.

На всех точках незаконного митинга полиция предупреждает об ответственности за участие в несогласованных мероприятиях. Некоторые из участников акции задержаны.

Напомним, сторонники блогера Алексея Навального призывали выходить на акции в его поддержку 31 января. В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.

МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.