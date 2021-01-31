В Кремле рассказали о разных позициях с США по Украине

Призывы сторонника Алексея Навального Леонида Волкова идти на несанкционированные митинги 31 января являются «чистейшей подставой». Незаконные акции срежиссированы США, которые пытаются любой ценой заморозить проект газопровода «Северный поток – 2» и ищут причины ввести новые санкции, заявил координатор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Поволжье Михаил Мурыгин.

Вашингтон давно хочет продавать сжиженный газ в Европу, но проект трубопровода с российским газом по более низкой цене мешает этим планам. Народ «просто начали открыто юзать с момента «отравления» Навального, сообщил Мурыгин на своей странице во «ВКонтакте».

«Поймите, сейчас у них следующая задача: устроить рубилово с ментами и беспорядки, дать тем самым красивую картинку для Европы. Мало того, что убивают химическим оружием массового поражения (пишу и смеюсь), так еще в стране хаос! Дворец! Аквадискотека! Комната для грязи! Фрау Меркель, работать с ними нельзя!», – написал координатор фонда.



Мурыгин обратил внимание на то, что Навальный и Волков, а также члены их семей уже несколько лет находятся в США и Европе. Также, его словам, в ФБК сейчас творится хаос, поэтому его члены вряд ли встанут на защиту участников незаконных акций. Кроме того, он рассказал, что сторонники Навального даже не пытались подавать уведомления на проведение демонстраций 23 и 31 января, нарушив тем самым законную формальность. Поскольку юридически митинги незаконны и по российскому, и по европейскому законодательству, Европейский суд по правам человека не удовлетворит оспаривание штрафов за участие в акциях, отметил Мурыгин.

«Я всегда был за любой протест, всегда за митинги, всегда за выражение людьми своего мнения.

Но сейчас вас тупо подставляют и пуляют, как торпеды. И если даже я, человек, который работал руководителем штаба, организовывал все самые крупные митинги Навального в Саратове, кто вел его президентскую кампанию, наблюдение и кто знает как там все на самом деле, а не по картинке в YouTube, говорю это, подумайте», – обратился Мурыгин к своим подписчикам.



Координатор ФБК предупредил, что участников митингов после задержаний ждет предательство со стороны людей Навального, приводя в качестве доказательств собственный пример.

«Мой штаб был всегда в пятерке или десятке лучших. Я был реально на хорошем счету. Вы все меня знаете, я занимался штабом 24/7(!) И даже меня кинули, своего же координатора (сейчас у меня минус 500 тыс. штрафов: часть за митинги, часть за расследование). Представьте, ты делаешь штабное расследование в сфере госзакупок, это расследование проверяют и согласовывают, потом на тебя подают в суд, и они говорят: «Чувак, пока. Мы тебя не знаем. Ну, попробуй посудиться. Оплачивать не будем», – сообщил он.

Тем временем заявление Мурыгина прокомментировала супруга лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова Анастасия, которая согласилась с мнением координатора ФБК в Поволжье. «Собиралась написать примерно то же, но покороче. Однако даже лучше, когда это делает прозревший навальнист», – написала женщина в Twitter.

Ранее следователи объявили в розыск руководителя сети региональных штабов блогера Алексея Навального Леонида Волкова из-за видеозаписей, на которых он призывает несовершеннолетних участвовать в незаконных акциях.

Напомним, после несанкционированных акций в России следователи возбудили 21 уголовное дело.

Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.