Дубай объявил о запуске альянса по распределению вакцин от коронавируса

В эмирате Дубай будет создан логистический альянс, которые ускорит распределение 2 млрд доз вакцин от коронавируса по программе COVAХ в развивающиеся страны, заявили в правительстве эмирата.

«По распоряжению вице-президента, премьер-министра страны, правителя Дубая Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума и в поддержку инициативы ВОЗ и ее усилий, направленных на справедливое распределение вакцины от COVID-19 по программе COVAX в 2021 году, эмират Дубай запускает новую мировую инициативу, к которой будут привлечены авиакомпания Emirates, портовый оператор Dubai Ports World, аэропорты Дубая и международный гуманитарный городок Дубая, для перевозки, хранения и оперативного распределения вакцины по миру», – цитирует пресс-релиз правительства РИА «Новости».

Указывается, что особое внимание будет уделено развивающимся странам, жители которых особенно пострадали от коронавируса.

Исполнительный директор авиакомпании Emirates Ахмед бен Саид Аль Мактум рассказал, что создать комплексное решение проблемы распределения вакцин можно благодаря логистическим возможностям каждого участника альянса.

Ранее глава Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) Сет Беркли заявил, что благодаря международному механизму поставок вакцин от коронавируса COVAX страны мира могут получить около 2,3 млрд доз.

COVAX – международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.