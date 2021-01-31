В Госдуме объяснили цель санкций Запада из-за Крыма

Западные санкции, которые применяются против России, направлены на сдерживание развития российского государства, а Крым был лишь формальным поводом для их введения, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Западные страны ввели бы санкции против России в любом случае. Крым – лишь подвернувшийся формальный повод. Главная цель – помешать становлению России как одной из самых мощных и ведущих стран мира. Только начинают какие-либо из стран становиться экономически самостоятельными и независимыми, Запад сразу включают механизм санкций. Пример тому не только Россия, но и Китай. Идет вялотекущая холодная война. Но с Россией разговаривать языком силы и санкций бесполезно и никому не советуем», – рассказал Шеремет РИА «Новости».

По мнению депутата, пора призвать США к ответу за вмешательства в дела Украины. По его словам, из-за действий американского правительства в 2014 году «некогда процветающая страна в центре Европы превратилась в буферную зону и место для политических экспериментов западных кукловодов».

Шеремет подчеркнул, что «санкции американцы должны ввести против себя».

Ранее посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан заявил, что Вашингтон и его союзники не намерены ослаблять санкции в отношении Москвы, введенные после присоединения Крыма к России.

Кандидат на пост главы Минфина США в администрации Джозефа Байдена, экс-глава ФРС Джанет Йеллен заявила о строгой приверженности санкциям против России по Украине и Крыму.

В декабре прошлого года саммит глав государств Евросоюза принял решение в очередной раз продлить экономические санкции в отношении России. Летом 2020 года постоянные представители 27 стран – членов ЕС согласовали продление на год ограничительных мер против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией. Украина попросила усилить санкции против Москвы.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.