Член Конгресса заболел коронавирусом после двух прививок вакциной Pfizer

Коронавирус выявили у члена Конгресса США от штата Массачусетс Стивена Линча, до этого он привился препаратом Pfizer/BioNTech, сообщило издание The Washington Post.

Вторую дозу вакцины конгрессмен получил до инаугурации президента США Джо Байдена 20 января, однако точная дата не называется. По словам пресс-секретаря Линча Молли Роуз Тарпи, перед церемонией у него был отрицательный тест, передает РИА «Новости».

Она добавила, что симптомов у Линча нет, чувствует он себя хорошо. Политику предстоит работать удаленно, он будет находится на карантине неделю. Пресс-секретарь уточнила, что Линч следовал всем рекомендациям и продолжает это делать после прививки.

По данным The Washington Post, еще один член конгресса от этого же штата получила положительный тест на коронавирус – Лори Трэхэн. Заболевание у нее также протекает бессимптомно.

«Я призываю всех относиться к этому вирусу серьезно и следовать рекомендациям носить маску, сохранять безопасную социальную дистанцию, избегать больших собраний и по возможности оставаться дома», – заявила Трэхэн.

Ранее в США 56-летний врач Грегори Майкл скончался после прививки вакциной американской компании Pfizer и германской BioNTech.

Отметим, это не первый случай смерти после прививки вакциной Pfizer. Так, в Португалии врач Соня Асеведу внезапно умерла после прививки американской компании Pfizer и германской BioNTech. Также шесть человек, привившихся Pfizer, погибли в США. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии.

Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину, а член Палаты представителей США, республиканец Кевин Брэйди, в декабре 2020 года получивший первую дозу вакцины Pfizer, заболел COVID-19.