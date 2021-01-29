Патрульный корабль спустили на воду в Крыму Минобороны отчиталось о выполнении планов поставки новых образцов вооружения в 2020 году 29 января 2021, 13:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Планы по поставке в ВС России новых образцов вооружения в 2020 году выполнены на 99,8%, сообщил в ходе Единого дня приемки военной техники замминистра обороны Алексей Криворучко. «Планы по поставке новых образцов вооружения, военной и специальной техники выполнены на 99,8%, ремонта - на 99,7%», – передает ТАСС слова Криворучко. Он доложил министру обороны Сергею Шойгу, что развернута работа по размещению государственного оборонного заказа 2021 года. «Благодаря практике заключения долгосрочных государственных контрактов мы сегодня имеем 86,8% от объема госзаказа», – отметил он. Шойгу, в свою очередь, сообщил, что в 2020 году в эксплуатацию введены 3200 зданий и сооружений. «Что касается строительства объектов для нужд Вооруженных сил. В условиях борьбы с коронавирусной инфекцией мы не только ввели в эксплуатацию 3200 зданий и сооружений, но и по поручению президента Российской Федерации дополнительно построили в сжатые сроки 30 многофункциональных медицинских центров», – сказал министр. По его словам, в рамках государственной программы вооружения своевременно обустроена инфраструктура РВСН в Калужской и Оренбургской областях, что позволило поставить ракетные комплексы на боевое дежурство. «В целях проведения летных испытаний перспективного ракетного комплекса стратегического назначения возведены необходимые объекты на космодроме Плесецк. Там же в интересах Космических войск реконструирован монтажно- испытательный комплекс для разгонного блока ракеты- носителя тяжелого класса «Ангара-А5», – добавил министр. Помимо этого, продолжил он, введены в строй Северо-Кавказское суворовское военное училище во Владикавказе, новый комплекс Тверского суворовского училища и филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. «Таким образом, запланированные мероприятия по строительству объектов были выполнены в полном объеме», – констатировал Шойгу. Ранее в Минобороны России сообщали, что сухопутные войска России в 2021 году получат больше 400 современных танков, БТР и БМП.

ФСБ объяснила бесполетную зону под Геленджиком 27 января 2021, 10:15

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Бесполетная зона около Геленджика была установлена летом 2020 года из-за «возросшей активности стран НАТО». В ФСБ заявляют, что других подведомственных ей объектов там нет, сообщили СМИ. Бесполетная зона в районе мыса Идокопас была установлена приказом Минтранса от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности, говорится в ответе ФСБ, сообщает РБК. По данным ведомства, причиной стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО» относительно территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю. Административный комплекс заставы был введен в эксплуатацию в октябре 2020 года, сообщили в ФСБ. В ФСБ указали, что отряд занимается «защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля». «Других задач на отделение не возложено», – подчеркнули в ведомстве. В свою очередь в Федеральной службе охраны (ФСО) также подчеркнули, что в районе Геленджика нет охраняемых объектов и не действуют никакие запреты и ограничения. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя обращения от журналистов о том, что над так называемым дворцом в Геленджике находится бесполетная зона, отметил, что «этих журналистов переадресовали в ФСО». «Они же говорят: «Почему охраняется ФСО?» Вот мы переадресовали в ФСО. И почему там нельзя летать, почему бесполетная зона, мы это переадресовали в ФСБ. (...) Это именно те ведомства, которые и должны отвечать на эти вопросы, потому что это вопросы, которые в их компетенции», – уточнил Песков. Президент Владимир Путин 25 января назвал монтажом и компиляцией «расследование» блогера Алексея Навального о якобы дворце главы государства под Геленджиком. Глава государства подчеркнул, что ничего из собственности в «расследовании» Навального не принадлежит ни ему, ни его родственникам. В НАТО объяснили заход эсминца США в Черное море 28 января 2021, 22:38

Фото: U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Scott Pittman

Текст: Алина Назарова

Официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску приветствовала заход эсминца ВМС США «Портер» в Черное море и объяснила проводимые союзниками по НАТО учебные операции в регионе «продолжающимся наращиванием военной мощи» России. «Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску приветствовала развертывание, заявив: «Черное море имеет стратегическое значение для НАТО. Три союзника – Болгария, Румыния и Турция – являются прибрежными государствами, в то время как Грузия и Украина – близкие партнеры. В ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и ее продолжающееся наращивание военной мощи в Черном море альянс увеличил свое оборонительное присутствие в регионе, строго привержен безопасности Черного моря», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Ранее в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны России) сообщили, что вооруженный крылатыми ракетами эсминец военно-морских сил США «Портер» зашел в Черное море, за ним следят силы Черноморского флота. В свою очередь посольство США в Украине информировало, что эсминец ВМС США проведет учебные операции по поддержанию морской безопасности в регионе. Ранее в Черное море вошел также американский боевой корабль «Дональд Кук» и судно обеспечения «Ларами». В Дании заявили о восстановлении Россией статуса военной сверхдержавы 29 января 2021, 09:35 Текст: Наталья Ануфриева

Россия при президенте Владимире Путине смогла вернуть себе статус военной сверхдержавы, заявил бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен. Эллеманн-Йенсен отметил в статье для издания Berlingske обновленные и хорошо обученные сухопутные силы России, показавшие свою эффективность в Сирии. Также он высоко оценил модернизацию военно-воздушных сил и, в частности, системы противовоздушной обороны, передает РИА «Новости». Экс-министр также указал, что Россия остается сверхдержавой и благодаря ядерному арсеналу. Однако, на его взгляд, есть в российском ВПК и слабые места, однако они компенсируются мощью в других областях. В качестве примера Эллеманн-Йенсен привел военно-морские силы, которые не подходят для крупных операций в мировом океане, при этом подводные лодки, по его словам, современны и хорошо вооружены. Ранее бывший президент США Барак Обама в своей книге «Земля обетованная» написал: «У (президента России Владимира) Путина была только одна проблема: Россия больше не была сверхдержавой. Хотя у нее был ядерный арсенал, уступавший только нашему, у России не было сети союзников и баз, которые позволяли США проецировать военную силу по всему глобусу». В России поспорили с этим мнением. Россия и США договорились продлить ДСНВ на условиях Москвы 27 января 2021, 09:42

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Россия и США приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. «На наших условиях: на пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было «довесков», – сказал Рябков, комментируя условия продления договора. Он добавил, что Москва приветствует решение администрация президента США Джо Байдена продлить ДСНВ. «По большому счету, это обоюдовыгодное решение. Оно единственно правильное. У нас появляется значительный запас времени, чтобы запустить и провести углубленные двусторонние переговоры по всему комплексу вопросов, влияющих на стратегическую стабильность, обеспечить надежную безопасность нашего государства на длительный период вперед», – сказал Рябков. Тем временем Международный комитет Совфеда, а также комитет верхней палаты парламента по обороне и безопасности на заседании в среду рекомендовали ратифицировать закон о продлении СНВ-3, сообщили источники РИА «Новости» в комитетах. Ранее в среду президент Владимир Путин поручил МИД провести с США переговоры о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Во вторник президенты России и США по инициативе Джо Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения. Глава комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что Совфед ратифицирует продление ДСНВ на ближайшем пленарном заседании 27 января. В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ. Разработчик раскрыл подробности создания ракетного комплекса для ВДВ 29 января 2021, 08:16 Текст: Дмитрий Зубарев

Ростех завершает разработку новейшего авиадесантируемого самоходного противотанкового ракетного комплекса (СПТРК) «Корнет-Д1» для ВДВ, рассказал индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев. «Речь идет о комплексе «Корнет-Д1». Это принципиально новый комплекс – от штатного, стоящего на вооружении комплекса «Корнет», в нем осталась только система управления ракетой в полете. «Корнет-Д1» для ВДВ размещается на шасси БМД-4М, что обеспечивает его авиадесантирование с помощью штатных средств, разработанных ранее для БМД-4М», – передает РИА «Новости» ответ Оздоева на соответствующий вопрос. По его словам, сейчас комплекс проходит испытания. Оздоев отметил, что для правильной эксплуатации нового комплекса нужно переобучить не только стрелков-наводчиков, но и командиров боевых машин и подразделений. Боевая машина нового СПТРК оснащена двумя автоматизированными пусковыми установками, причем каждая из них имеет отдельный телетепловизионный прицел, что позволяет наводчику днем и ночью обстреливать сразу две цели, разнесенные по дальности, фронту и высоте. Установки также оснащены автоматом сопровождения, наводящим ракеты на цель без участия оператора. Кроме того, в боевой машине «Корнета-Д1» размещена полноценная выносная пусковая установка ПТРК, которая может использоваться параллельно. Для «Корнета-Д1» разработаны ракеты с повышенной дальностью, способные поражать в том числе воздушные цели. «Дальность полета противотанковой ракеты с тандемной кумулятивной боевой частью увеличена до восьми километров, дальность полета ракеты с термобарической боевой частью до десяти километров. Ракета с термобарической боевой частью в своем составе имеет неконтактный датчик цели, который позволяет поражать малоскоростные воздушные цели», – отметил Оздоев. Комплекс также получил машину командира взвода, оснащенную, кроме пусковых установок, средствами разведки и целеуказания. Командирский «Корнет-Д1» обеспечивает связь в режиме реального времени не только между боевыми машинами внутри подразделения, но и с командованием. Оздоев пояснил, что предыдущая версия самоходного противотанкового комплекса «Корнет», созданная на шасси БМП-3, имеет дальность стрельбы до пяти километров. Наведение ракет в этой версии выполняется в полуавтоматическом режиме через оптический прицел. Выносная пусковая установка размещена внутри машины поблочно и используется только в случае неработоспособности основной боевой машины. В апреле 2017 года сообщалось, что в течение двух лет в войска начнут поступать новые самоходные противотанковые комплексы «Корнет-Д1». В январе 2019 года Минобороны анонсировало испытания ПТРК «Корнет-Д1». Коллекцию «оружия КГБ» выставили на аукцион в США 27 января 2021, 08:39 Текст: Алина Назарова

Большая коллекция предметов времен холодной войны, в том числе замаскированное оружие, которым, как утверждается, владели агенты КГБ СССР, уйдет с молотка в США после разорения музея шпионажа КГБ в Нью-Йорке. Собрание принадлежит владельцу музея шпионажа КГБ в Нью-Йорке Юлиусу Урбайтису. Из-за пандемии коронавируса галерею пришлось закрыть, а коллекцию – выставить на продажу, пишет Daily Mail. Урбайтис собирал вещи, связанные с КГБ, на протяжении 30 лет. В открытом в 2019 году музее экспонировались как предметы из его личной коллекции, так и приобретенные специально для галереи артефакты и их копии. Среди выставленных на продажу экспонатов – миниатюрные пистолеты, спрятанные в губной помаде (оценен примерно в 1500 фунтов стерлингов, около 155 тыс. рублей) и авторучке; специальные камеры, скрытые в галстуке, пачке сигарет, пепельнице (оценена в 900 фунтов, около 93 тыс. рублей), портсигаре и перстне. Один из самых дорогих лотов – специальный набор для сверления узких отверстий в стенах, в которые затем можно было бы вставить микрофоны и камеры. Этот лот оценивается примерно в 4400 фунтов стерлингов (453 тыс. рублей). Кроме того, в коллекции есть «шпионский зонт», в котором спрятан шприц с ядом. Он оценен в 3700 фунтов стерлингов (380 тыс. рублей). Всего за коллекцию планируют выручить 365 000 фунтов (37,6 млн рублей), передает РИА «Новости». В России завершили испытания первой электрической торпеды 27 января 2021, 12:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) завершила госиспытания первой созданной в постсоветской России электрической торпеды, серийные образцы уже поступают на вооружение ВМФ, заявил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов. «В 2020 году мы завершили госиспытания также первой российской электрической торпеды... Сегодня первые серийные образцы новых электрических торпед уже поступили на вооружение ВМФ России», – передает РИА «Новости» слова Обносова в интервью газете «Военно-промышленный курьер». Обносов подчеркнул, что в СССР подобные торпеды выпускались, но обладали менее высокими тактико-техническими характеристиками. «Они значительно превосходят западные образцы по бесшумности хода, дальности действия, глубине погружения и дальности обнаружения цели системой самонаведения», – добавил гендиректор. Он не указал, какое название получила торпеда. Напомним, в 2018 году сообщалось, что завод «Дагдизель» построит для ВМФ России 73 электрические торпеды УЭТ-1 до 2023 года. Руководитель департамента по обеспечению гособоронзаказа Минобороны России контр-адмирал Андрей Вернигора подписал контракт на 7,2 млрд рублей с с директором «Дагдизеля» Раулем Ильясовым. Путин поручил МИД провести с США переговоры о продлении ДСНВ 27 января 2021, 09:14

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поручил МИД провести с США переговоры о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). «Поручить МИД России провести переговоры с американской стороной о заключении указанного международного договора, содержащего основные положения, одобренные правительством Российской Федерации, и по достижении договоренности обеспечить его заключение», – говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, поручено принять предложение правительства о заключении международного договора о продлении договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года. Другим указом Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова официальным представителем главы государства при рассмотрении Федеральным Собранием вопроса о продлении ДСНВ. «Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального Собрания РФ вопроса о ратификации Соглашения о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года», – говорится в документе. Во вторник президенты России и США по инициативе Джо Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения. Глава комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что Совфед ратифицирует продление ДСНВ на ближайшем пленарном заседании 27 января. В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ. Госдума ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ 27 января 2021, 13:20

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Государственная дума на пленарном заседании в среду ратифицировала соглашение о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет – до 2026 года. «В январе 2021 года достигнуто принципиальное согласие сторон продлить Договор на пять лет», – говорится в пояснительной записке к документу, передает РИА «Новости». Ранее в среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия и США приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы. Соглашение вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменялись Россия и США, и будет действовать до 5 февраля 2026 года. Во вторник президенты России и США по инициативе Джо Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения. В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ. Эсминец ВМС США «Портер» собрался провести учения в Черном море 28 января 2021, 14:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Эсминец ВМС США Porter проведет учебные операции по поддержанию морской безопасности в регионе, сообщило посольство США на Украине. «Эсминец ВМС США «Портер» движется протоками к Черному морю, где проведет операции по поддержанию морской безопасности в регионе. Корабли и самолеты ВМС США регулярно действуют в Черном море для поддержки наших союзников и партнеров по НАТО!» – передает РИА «Новости» сообщение посольства. В субботу в Минобороны России сообщили, что силы Черноморского флота ведут слежение за вооруженным крылатыми ракетами эсминцем США «Дональд Кук», зашедшим в Черное море. Машина разминирования «Листва» получила усиленную СВЧ-пушку 28 января 2021, 13:16 Текст: Дмитрий Зубарев

Российскую машину дистанционного разминирования «Листва», созданную для Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), оснастят более мощной СВЧ-пушкой, сообщила госкорпорация «Ростех». «Существуют планы по модернизации СВЧ-установки с увеличением импульсной мощности не менее чем на пять мегаватт. Это позволит повысить дальность уничтожения взрывных устройств», – передает РИА «Новости» сообщение компании. «Листва» также получит новые системы управления и освещения обстановки. Модернизацию машины ведет краснодарский приборный завод «Каскад» холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех»). Не имеющая аналогов «Листва» применяется в РВСН для сопровождения мобильных стратегических ракетных комплексов «Ярс» и «Тополь-М». Машина способна обнаружить взрывные устройства на дальности до 100 метров, после чего сверхвысокочастотным излучением подрывает их или выводит из строя их электронику. «Листва» смонтирована на базе бронеавтомобиля «Булат». Комплекс имеет характерные внешние особенности: на крыше машины установлена параболическая антенна СВЧ-излучения, а в носовой части корпуса навешен похожий на ограждение поисковый модуль. Члены экипажа «Листвы» могут работать и снаружи бронеавтомобиля, тогда они надевают спецкостюмы, защищающие от электромагнитного излучения. В ОАК рассказали о повышении безопасности полетов на МиГ-35 26 января 2021, 14:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Специалисты Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» изобрели и запатентовали новое корректирующее устройство, которое повышает безопасность полетов на истребителях МиГ-29 и МиГ-35, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). «Инженеры корпорации «МиГ» получили патент на нелинейное корректирующее устройство для систем автоматического управления самолетом. Изобретение уже испытано и установлено на истребителях МиГ-29М/М2 и МиГ-35», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Как пояснили в ОАК, российским специалистам удалось решить проблему колебаний, вызванных при ручном управлении самолетом на режимах энергичного маневрирования (так называемых PIO-колебаний). Они приводят к нестабильности в системах управления воздушным судном и провоцируют аварийные ситуации. «Запатентованное устройство позволит повысить безопасность полета и снизить загрузку летчика в кабине», – сказал управляющий директор «МиГа» Андрей Герасимчук. Нелинейное корректирующее устройство устанавливается перед рулевым приводом. Оно помогает боевой машине не выходить на предельно допустимый режим скорости и исключает временное запаздывание сигнала, поступающего в рулевой привод. МиГ-35 оснащается новыми двигателями с увеличенной тягой, имеет возможность дозаправки топливом в полете и выполнения роли танкера. Кроме того, полностью унифицированы одноместный и двухместный варианты самолета по конструкции планера, комплексу бортового оборудования и выполняемым функциям. Ранее МиГ-35 решили оснастить перспективным вооружением. Разработчик рассказал о создании ЗРК «Тор» корабельного базирования 27 января 2021, 08:23 Текст: Дмитрий Зубарев

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» станет межвидовым: на его основе создается комплекс корабельного базирования, сообщил гендиректор ИЭМЗ «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей») Фанил Зиятдинов. «Мы стремимся сделать ЗРК «Тор-М2» межвидовым: работаем над созданием комплекса корабельного базирования. По всем этим направлениям мы планомерно двигаемся вперед», – передает ТАСС слова Зиятдинова в интервью журналу «Национальная оборона». По словам главы «Купола», сейчас идут работы по модернизации комплекса в целом, а также его ключевых узлов и приборов. В частности, разрабатываются более совершенные фазированная антенная решетка, пассивный обнаружитель, вычислители и т. д. «Большой блок работ направлен на переход на современную элементную базу, это вообще постоянный, непрерывный процесс», – пояснил он.

Также ведется диверсификация несущей базы – в модельном ряду планируется появление изделия на колесном плавающем шасси. «Также вдвое увеличена дальность ретрансляции данных с батарейного командного пункта, обеспечена возможность визуального оповещения оператора боевой машины (БМ) о подлете целей с дальности до 90 км, решен целый ряд других задач», – добавил Зиятдинов. Напомним, в октябре главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков рассказал, что малогабаритная ракета для ЗРК «Тор-М2» создается в России для борьбы с тактическими беспилотными летательными аппаратами. Китай отреагировал на решение России и США продлить ДСНВ 27 января 2021, 10:51 Текст: Алина Назарова

Китайское правительство приветствует решение Москвы и Вашингтона продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. «Китай приветствует договоренность США и России продлить СНВ-3. Его продление будет содействовать поддержанию глобальной стратегической стабильности», – сказал он, передает ТАСС. Ранее в среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия и США приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы. Во вторник президенты России и США по инициативе Джо Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения. Глава комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что Совфед ратифицирует продление ДСНВ на ближайшем пленарном заседании 27 января. В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ. На ЧФ прошли учения по уничтожению корабля условного противника 27 января 2021, 08:42 Текст: Дмитрий Зубарев

На Черноморском флоте проведено совместное учение сил Морской авиации с береговым ракетным комплексом «Бал» по уничтожению корабля условного противника, сообщает Минобороны. «Для выполнения задачи по комбинированному уничтожению цели в воздух была поднята дежурная группа самолётов из состава Морской авиации и ПВО ЧФ, а расчеты БПКРК «Бал», дислоцированные на территории полуострова Крым, совершили марш в позиционный район и развернули боевое дежурство. На первом этапе учения экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М нанесли учебные ракетные и бомбовые удары по надводной цели, отработав сложные фигуры пилотажа при заходе на боевой курс», – передает официальный сайт Минобороны. На втором этапе расчеты комплекса «Бал» взяли «вражеский» корабль на сопровождение, привели установку к бою и отработали алгоритм действий по нанесению ракетных ударов по условной цели с применением электронных пусков. В учении принимали участие более 200 военнослужащих, четыре Су-30СМ, два Су-24М и дивизион БПКРК «Бал» из состава ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота. Напомним, в начале декабря ЧФ провел учения в полном составе. В учениях был задействован весь корабельный состав Черноморского флота, в том числе фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Пытливый», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев», малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Ингушетия», а также большие десантные корабли, малые противолодочные корабли, подводные лодки, тральщики и суда вспомогательного флота. Выход кораблей в море обеспечивали самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО Черноморского флота.