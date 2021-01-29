Немецкий регулятор подтвердил контакты с Россией по «Спутнику V»

Немецкий Институт Пауля Эрлиха, отвечающий в ФРГ за контроль над оборотом лекарственных препаратов, подтвердил, что контактирует с российской стороной по вопросу возможной регистрации и дальнейшего производства в ЕС вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил глава института Клаус Цичутек.

«Совместной работой я это не назову, потому что у нас другие задачи, чем у разработчиков, но да, уже были запросы, были контакты по этому вопросу. Институт Пауля Эрлиха оказывает международную поддержку. Это значит, мы проконсультировали российских коллег в формате видеоконференции по вопросам регулирования (оборота медицинских препаратов в ЕС) в отношении двух аспектов», – цитирует РИА «Новости» Цичутека.

По его словам, первый аспект таких консультаций касался существующих в ЕС требований для регистрации. Вторым аспектом был вопрос дальнейших консультаций в ЕС в отношении регистрации в Европейском агентстве по лекарственным средствам, в том числе с коллегами из других стран союза.

«Это значит, что такие контакты продолжаются. Мы работаем с учетом того, что производство возможно будет также и в Европе, чтобы производство, если оно будет, отвечало нашим требованиям (качества), для этого данные (по вакцине) должны быть в таком виде, чтобы когда встанет вопрос о такой вакцине, она была допущена», – добавил Цичутек.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выражала готовность к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза.

До этого постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе.

В тот же день европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) сообщил о получении заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор.