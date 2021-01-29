Ростех решил повысить имидж продукции отечественного ОПК за рубежом

Предприятия Ростеха намерены усилить работу по устранению замечаний к поставляемым за рубеж технике и вооружениям, сообщает пресс-служба «РТ-Техприемка» – компании, занимающейся, в том числе, управлением качества поставок продукции госкорпорации.

«В связи с высокой конкуренцией на международном рынке современные промышленные предприятия обязаны уделять пристальное внимание работе с клиентами. К данному вопросу относятся скорость принятия и обработки запросов, выстраивание системы управления качеством на производстве и т.д. Все это направлено на повышение удовлетворенности потребителей продукции, а значит и на повышение финансовых и репутационных показателей компании», – передает РИА «Новости» слова заместителя гендиректора по качеству и развитию АО «РТ-Техприемка» Василия Никулина.

В этой связи центр компетенций системы управления качеством госкорпорации «Ростех» провел совещание с предприятиями авиационной отрасли, оборонно-промышленного комплекса и «Рособоронэкспортом», направленное на укрепление репутации госкорпорации на мировой арене в качестве надежного поставщика. На совещании были рассмотрены проблемные вопросы по рекламационной работе с продукцией военного назначения, поставляемой на экспорт.

«Обсуждение в рамках проведенного совещания показало нацеленность и готовность оборонных предприятий корпорации к решению проблемных вопросов, связанных с обработкой рекламационных актов со стороны иностранных заказчиков», – рассказал Никулин.

Ранее в Минобороны сказали, когда мировой рынок вооружения вернется к докризисным темпам роста.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД