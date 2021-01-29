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В Белом доме заявили о «несдержанности» Байдена по вопросам России
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Президент США Джозеф Байден «никогда не сдерживался» в том, что касается президента России Владимира Путина и действий Москвы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Псаки заявила, что «у президента Байдена были четкие цели, которые он хотел передать в ходе этого разговора», передает РИА «Новости».
«Он никогда не сдерживался в том, что касается президента Путина или его опасений по поводу действий российского правительства. И он, конечно, четко передал это во время разговора», – добавила она.
Напомним, телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник.
Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы.
Песков рассказал о владельцах «дворца» в Геленджике
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Владельцем «дворца» в Геленджике является один или несколько предпринимателей, в Кремле не имеют права разглашать имена владельцев здания, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Что касается владельцев этого объекта, согласитесь, что очевидно, что владельцем является предприниматель. Действительно, это большой объект, хорошо известный в Геленджике. И один или несколько прямо или опосредованно владеют этим объектом», – рассказал Песков, передает РИА «Новости».
При этом он заявил, что в Кремле не имеют права и не будут разглашать имена владельцев здания. «Согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев. И мы не собираемся этого делать, это просто был бы некорректно», – ответил Песков на вопрос о том, кому принадлежит этот объект.
Пресс-секретарь президента также опроверг ремарку представителей СМИ о том, что в расследовании Навального якобы не утверждается, что президент или его родственники являются собственниками объекта юридически: «Не соглашусь с вами, в этом расследовании утверждается, что это «дворец Путина» и что он строился для Путина». «И Путин однозначно ответил на этот вопрос. Мало того, он сказал, что ни он, ни его родственники не имеют и не имели никакого отношения, тем более отношения собственности к этому объекту», – напомнил Песков.
Комментируя конкретные обращения от журналистов о том, что над объектом находится зона, в пределах которой нельзя летать, пресс-секретарь президента отметил, что «этих журналистов переадресовали в ФСО». «Они же говорят: «Почему охраняется ФСО?». Вот мы переадресовали в ФСО. И почему там нельзя летать, почему бесполетная зона, мы это переадресовали в ФСБ. ... Это именно те ведомства, которые и должны отвечать на эти вопросы, потому что это вопросы, которые в их компетенции», – уточнил Песков.
Президент Владимир Путин 25 января назвал монтажом и компиляцией «расследование» блогера Алексея Навального о якобы дворце главы государства под Геленджиком. Глава государства подчеркнул, что ничего из собственности в «расследовании» Навального не принадлежит ни ему, ни его родственникам.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.
Байден пошутил в ответ на вопрос про разговор с Путиным
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден пошутил в ответ на вопрос о разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным.
В конце пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала C-SPAN, журналист из зала спросил покидающего помещение Байдена, о чем он разговаривал с президентом России. «О вас. Он шлет наилучшие пожелания», – приводит ответ главы 46-й американской администрации РИА «Новости».
Во вторник президенты России и США по инициативе Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В тот же день Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ. Глава комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что на ближайшем пленарном заседании 27 января Совфед ратифицирует продление ДСНВ. Ранее Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ.
В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.
В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
Белый дом назвал инициатора разговора между лидерами России и США
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Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом состоялся по инициативе американского лидера, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Он (Байден) позвонил президенту Путину сегодня [во вторник] во второй половине дня с намерением обсудить нашу готовность продлить ДСНВ на пять лет, а также подтвердить нашу решительную поддержку суверенитета Украины перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России, а также поднять вызывающие обеспокоенность вопросы», – приводит слова Псаки ТАСС.
По словам пресс-секретаря Белого дома, Байден планировал обсудить с российским лидером продление российско-американского двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), а также ситуацию вокруг Украины, блогера Алексея Навального, американские выборы и другие вопросы. Псаки пообещала опубликовать заявление Белого дома по итогам переговоров.
Во вторник президенты России и США в ходе телефонного разговора обсудили продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ. Ранее Байден заметил, что наличие разногласий с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ.
В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.
В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
Путин поговорил по телефону с Байденом
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белого дома Джозефом Байденом. В ходе беседы российский лидер поздравил американского коллегу с началом работы на посту президента.
Путин во время разговора отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечает интересам обеих стран, а учитывая особую ответственность сторон за поддержание безопасности в мире – всего международного сообщества, сказано на сайте Кремля.
Лидеры двух стран обсудили возможность сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса и в других сферах, в том числе торгово-экономических. Стороны также рассмотрели вопрос об одностороннем выходе США из Договора по открытому небу и план действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование и инициативу России о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН. Как отмечается в сообщении, беседа президентов носила откровенный характер, стороны договорились поддерживать контакт.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за добрые отношения с США и если новая американская администрация будет готова к сотрудничеству, то Путин ответит взаимностью.
20 января Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации.
Кампания по раскрутке «расследования» Навального про дворец началась за границей
Материал про фильм блогера Алексея Навального о якобы принадлежащем Путину дворце под Геленджиком, вышедший в The Economist, был помечен как реклама.
В социальных сетях обратили внимание на то, что лондонское издание The Economist в Facebook поставило под этой статьей тег «Реклама». Это было сделано в качестве меры предосторожности, чтобы британские власти «не придрались в случае проверки». Такая пометка ставится в случае проплаченных статей, отмечает Regnum. Тираж The Economist составляет 1,6 млн экземпляров.
Президент Владимир Путин 25 января назвал монтажом и компиляцией «расследование» Навального о якобы дворце главы государства под Геленджиком. Глава государства подчеркнул, что ничего из собственности в «расследовании» Навального не принадлежит ни ему, ни его родственникам.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.
Путин призвал Европу к взаимной любви
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Россия и Европа – это одна цивилизация, они должны быть вместе, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн.
Россия, заявил глава государства, «хочет и стремится наладить диалог с Европой, но любовь должна быть взаимной». «Вы знаете, у нас (у России и Европы – прим. ВЗГЛЯД) есть вещи абсолютно фундаментального характера. Это общая культура. Крупнейшие политические деятели Европы недавнего прошлого говорили о необходимости развития отношений между Европой и Россией, указывая на то, что Россия есть часть Европы – и географически, и, что самое главное, в культурном смысле. По сути, это одна цивилизация», – заявил Путин, говоря о том, каким он видит будущее отношений между Россией и Европой, передает РИА «Новости».
По его словам, Россия и Европа являются «абсолютно естественными партнерами в экономике и науке». При этом, подчеркнул президент, диалог должен быть честным.
Путин отметил, что если Россия и Европа смогут подняться над этими проблемами прошлого, избавиться от этих фобий, то их ждет безусловно позитивный этап в отношениях.
Также, выступая в Давосе, Путин заявил, что социально-экономические проблемы являются ключевым вызовом для всего мира, а основной задачей является выход из бедности. Кроме того, российский лидер указал, что социальное расслоение сейчас наблюдается как в мире в целом, так и в отдельных странах. Помимо этого, Путин назвал четыре основных приоритета для благополучия человека.
Кремль анонсировал «интересное выступление» Путина на «давосской неделе»
Выступление президента Владимира Путина на мероприятии высокого уровня «Давосская повестка дня» 27 января будет объемным и очень интересным, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Тема Давоса хорошо известна. Это новые мировые условия, в которых мы живем, новые вызовы и так далее. Поэтому обещает быть достаточно объемным и очень интересным это выступление», – передает ТАСС слова Пескова. «Конечно же, я не буду сейчас как-то анонсировать основные моменты», – добавил он.
Ранее Песков сообщил, что Путин выступит на всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе 27 января.
Путин разъяснил Байдену ситуацию с Навальным
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора разъяснил американскому коллеге Джо Байдену ситуацию с блогером Алексеем Навальным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Что касается этой темы, то да, она была затронута президентом Соединенных Штатов Америки. Были даны необходимые разъяснения со стороны президента Путина», – заявил Песков, говоря о том, поднималась ли в этом разговоре тема с Алексеем Навальным.
В ответ на реплику о том, что Белый дом писал об этом, а в пресс-службе Кремля соответствующее сообщение то появлялось, то удалялось, пресс-секретарь президента возразил: «У нас был единый текст, который был опубликован сразу», передает РИА «Новости».
На просьбу уточнить, есть ли по этому вопросу у Путина и Байдена взаимопонимание или их позиции сильно отличаются, представитель Кремля повторил: «С нашей стороны были представлены необходимые разъяснения».
Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы.
Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Суд отправил блогера под арест на месяц.
Отвечая на заявления Запада по поводу задержания Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны.
США призвали Россию и Турцию вывести войска из Ливии
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Россия и Турция должны незамедлительно приступить к выводу войск из Ливии и отозвать оттуда иностранных наемников, заявил временный поверенный в делах США при ООН Ричард Миллс.
«Мы призываем все внешние стороны, включая Россию, Турцию и ОАЭ, уважать суверенитет Ливии и немедленно прекратить любое военное вмешательство в Ливию. В соответствии с октябрьским соглашением о прекращении огня мы призываем Турцию и Россию незамедлительно инициировать вывод своих сил из страны и убрать иностранных наемников и военных марионеток, которых они наняли, финансировали и поддержали в Ливии», – приводятся слова Миллса на сайте миссии США в ООН.
Представитель Соединенных Штатов сообщил, что Вашингтон беспокоят продолжающиеся обнаружения мест массовых захоронений в районах, освобожденных Ливийской национальной армией (ЛНА), а также «масштабы нарушений прав человека и норм международного гуманитарного права в Ливии во время гражданской войны». По словам Миллса, для независимого расследования международная миссия должна получить «безопасный и беспрепятственный доступ на всю территорию Ливии».
Россия неоднократно отвергала свое присутствие в Ливии. Так, в декабре 2019 года глава МИД Сергей Лавров назвал слухами сообщения о том, что на стороне ЛНА якобы воюют российские наемники. В апреле прошлого года в МИД заявили, что в Ливии нет ни одного российского военнослужащего.
Путин объяснил причины кризисов в мире
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Президент Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн, заявил, что социальное расслоение сейчас наблюдается как в мире в целом, так и в отдельных странах.
«Мы видим кризис прежних моделей и инструментов экономического развития, усиление социального расслоения как на глобальном уровне, так и в отдельных странах. Мы об этом и раньше говорили, но сегодня это вызывает резкую поляризацию общественных взглядов, провоцирует рост популизма, правого и левого радикализма и других крайностей», – приводит его слова РИА «Новости».
«Рост экономических проблем и неравенство раскалывают общество, порождают социальную, расовую, национальную нетерпимость, причем такое напряжение прорывается наружу даже в странах с, казалось бы, устоявшимися гражданскими и демократическими институтами, призванными сглаживать, гасить подобные явления и эксцессы», – указал президент.
«Все это неизбежно сказывается и на характере международных отношений – не добавляет им стабильности и предсказуемости», – констатировал глава государства.
Путин указал, что доходы в развитых странах достались 1% населения, а у остальных доходы не росли. Глава государства отметил, что посткризисное восстановление экономики в мире идет непросто, растет социальная напряженность.
По словам российского лидера, глобализация привела к значительному росту прибыли американских и европейских корпораций. Он отметил, что основную выгоду от глобального роста получили развивающиеся страны. «Однако результатом такого встраивания в глобальную экономику стали не только рабочие места и экспортные поступления, но и социальные издержки, включая существенный разрыв в доходах граждан», – отметил российский президент.
Также Путин заявил, что социально-экономические проблемы являются ключевым вызовом для всего мира, а основной задачей является выход из бедности.
Посольству США вручили ноту из-за распространения антироссийских фейков
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Представителю посольства США вручена нота протеста в связи с участием американских интернет-гигантов в массовом распространении фейков, связанных с Россией, говорится в заявлении МИД России.
«Отмечаем масштабное распространение недостоверных «фейков» о России американскими цифровыми платформами, которые системно тиражируют провокационный контент, скоординировано распространяемый, в свою очередь, посольством США в Москве», – говорится в документе, размещенном на сайте МИД.
Представителю США, вызванному в МИД, как отметили в ведомстве, 27 января вручена нота протеста с предупреждением, «что российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги».
Отмечается, что предпринятые администрацией крупнейших американских соцсетей рестриктивные действия в отношении размещаемого на их платформах контента «нанесли удар по демократической системе ценностей и международной информационной архитектуре». «Допустимость произвольного и нетранспарентного цензурирования цифровыми платформами медиаконтента в отсутствие соответствующего решения суда ставит под вопрос предназначение государства как гаранта выполнения международных обязательств по обеспечению свободы выражения мнений теми субъектами, которые находятся под его юрисдикцией», – подчеркнули в МИД.
В ведомстве добавили, что тем самым «нарушены положения Международного пакта о гражданских и политических правах, хельсинкского Заключительного акта и ряда других решений ОБСЕ».
«Эти документы США подписали. Прецедент доказывает, что американские ИТ-гиганты способны беспрепятственно самостоятельно формировать облик современной коммуникационной инфраструктуры в интересах своих корпораций и их «кураторов», игнорируя основополагающие демократические и этические нормы. Таким образом, международное сообщество сталкивается с вызовами полной неуправляемости информационного пространства и незащищенности персональных данных, аккумулированных соцсетями», – говорится в сообщении.
В дипведомстве также обратили внимание на масштабное распространение «фейков» о России американскими цифровыми платформами.
«Обсуждение рисков для свободной коммуникации и соблюдения прав человека, которые несет в себе монополия американских ИТ-гигантов на медиарынке, ведется на профильных международных площадках уже не первый год. Однако любые попытки усилить регулирование соцсетей наталкиваются на сопротивление западных коллег и классифицируются как «нападки на свободу слова». Назрела необходимость совместной предметной работы в профильных международных структурах, прежде всего в рамках ООН, Совета Европы и ОБСЕ», – констатировали в МИД.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что США ранее заявляли, что намерены бороться с фейками в информационном пространстве. При этом она подчеркнула, что, если о фейке заявляет российская сторона, американские соцсети никогда не будут информировать своих пользователей о наличии опровержения ложной информации.
Напомним, рабочая группа Общественной палаты (ОП) России по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета обнаружила в соцсетях около 100 ложных сообщений, связанных с несанкционированными акциями 23 января.
На прошлой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.
Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.
Путин поручил привить от коронавируса почти 70 млн россиян
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Необходимо привить около 70 млн россиян от коронавирусной инфекции, заявил президент Владимир Путин.
«В эту прививочную кампанию, связанную с гриппом, почти 70 млн человек привили. Мне [глава Роспотребнадзора Анна] Попова докладывала вчера – 68 млн. Примерно на такие же показатели должны выйти и по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией», – заявил президент в ходе совещания с правительством, передает ТАСС.
Президент отметил, что производство вакцины от коронавирусной инфекции в России идет с опережением графика. «Министр [промышленности и торговли Денис] Мантуров докладывал о том, что промышленность работает даже с опережением графика по количеству выпускаемых препаратов», – заявил глава государства.
Президент отметил, что в России по сравнению со многими европейскими странами уровень заболеваемости COVID-19 ниже. «На 100 тыс. населения у нас примерно 12 человек заболевших. Это в четыре раза меньше, чем в европейских странах, во многих европейских странах», – сказал Путин.
Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания сообщила, что на данный момент произведено 8,2 млн доз, для вакцинации граждан в медицинские организации направлено 2,7 млн доз.
Она добавила, что разница между объемами производства и доступными для вакцинации дозами обоснована контролем качества и безопасности вакцин.
Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
Масштабную вакцинацию нгачали проводить в декабре, возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя.
Путин открыл транспортную развязку в Химках
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги М-10 «Россия» и улицы Репина в подмосковных Химках.
В хоте мероприятия Путин поблагодарил строителей новой развязки. «Хочу поблагодарить вас за результат работы: замечательно. Для города очень важно, и для работников «Энергомаша», это одно из крупнейших предприятий отрасли», – обратился Путин к строителям на церемонии открытия развязки.
В лице строителей этой развязки он также поблагодарил всех дорожников страны, отметив, что практически все планы 2020 года по дорожному строительству были выполнены. «Благодаря тому, что мы прислушались к рекомендациям врачей, эпидемиологов и не стали останавливать дорожное строительство, во-первых, все выполнили, во-вторых, рабочие места сохранили, зарплаты ваши сохранили, и дороги построили», – подчеркнул президент.
Объект был создан в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Основная задача развязки – соединить старые и новые Химки, обеспечить транспортную доступность промышленной части города, передает РИА «Новости».
В апреле 2019 года во время посещения НПО «Энергомаш» президент России дал поручение решить проблему транспортного соединения между старыми и новыми Химками. После этого было принято решение о строительстве двухуровневой развязки общей протяженностью 3,5 км с эстакадой через Ленинградское шоссе, которая соединит улицу Репина с улицей Дружбы.
В октябре 2019 года Путин на встрече с главой Подмосковья Андреем Воробьевым призвал ускорить реализацию проекта, подчеркнув, что «люди ждут» эту развязку. 21 января Кремль сообщил о выполнении поручения Путина по развязке в Химках.
Общая площадь транспортной развязки составляет порядка 40 тыс. квадратных метров, протяженность основного хода – 0,8 километра с путепроводом, длина которого 158 метров. Число полос движения по основному ходу от двух до пяти с расчетной скоростью движения 70 километров в час.
Титов согласился взять Путина на работу в виноделие
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Уполномоченный по правам бизнесменов Борис Титов, семья которого владеет российской компанией по производству вин «Абрау-Дюрсо», заявил о готовности взять на работу президента Владимира Путина.
«Думаю, что не найдется предпринимателя, который бы отказался от такого предложения. В области права Владимир Владимирович очень хорошо знает винодельческую отрасль, поскольку он подписывал закон о винограде и вине, который сегодня вовсю работает и развивает виноделие в России», – написал Титов в Instagam.
В понедельник Владимир Путин признался, что его интересует виноделие как сфера деятельности. Он не исключил, что по завершении президентской карьеры пошел бы работать в эту отрасль. «У меня советник есть, Борис Титов, который является владельцем «Абрау-Дюрсо». <...> Может быть, когда я работу закончу (на посту президента, прим. ВЗГЛЯД), я пойду работать советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист в области права. Сейчас мы закон приняли, и я в этом кое-что начинаю понимать», – пояснил Путин. После этого акции «Абрау-Дюрсо» выросли на 10%.
В конце 2020 года вина «Абрау-Дюрсо» возглавили рейтинг российских игристых вин стоимостью до 1 тыс. рублей, который ежегодно составляет Роскачество. Стоит отметить, что первое место «Абрау-Дюрсо» занимает третий год подряд.
Эксперт оценил шансы американцев сорвать продление СНВ-3
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«В Сенате достаточно лишь одного демократа, голосующего против продления СНВ-3, чтобы республиканцам удалось полностью заблокировать эту идею», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя выступление конгрессменов-республиканцев против продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений сроком на пять лет.
«Республиканцы действительно могут сорвать процесс продления СНВ-3. Чтобы этого не допустить, администрация Байдена может найти какую-то процедурную уловку и не отправлять документ на одобрение Конгресса под предлогом того, что это не новый договор, а продление старого, поэтому его можно не утверждать. Тогда для подписания ДСНВ не будет препятствий», – объяснил политолог-американист Малек Дудаков.
Однако в случае, если договор СНВ-3 все же будет отправлен на рассмотрение Конгресса, есть опасность, что достаточное количество голосов для его продления не наберется. «А в Сенате сейчас ровно половина мест за республиканцами. Демократы имеют перевес лишь в один голос вице-президента Камалы Харрис. Поэтому достаточно хотя бы одного демократа, голосующего против продления ДСНВ, чтобы заблокировать эту идею», – рассказал политолог.
«При этом такая спешная ратификация договора российской стороной была вполне логичной. Для России продление СНВ-3 – приоритетный вопрос, и вчера мы поступили в соответствии с поговоркой «куй железо, пока горячо». Ведь пока Джо Байден настроен на подписание ДСНВ, лучше поторопиться и не дожидаться нового ухудшения отношений, которое отложит этот вопрос в долгий ящик», – заключил Дудаков.
Накануне старшие республиканцы комитетов по иностранным делам и делам вооруженных сил Палаты представителей Майкл Маккол и Майк Роджерс раскритиковали администрацию Джо Байдена за решение продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на пять лет.
«Вызывает разочарование, что администрация Байдена упустила возможность договориться о более серьезной версии нового договора, который бы включал нестратегические ядерные вооружения и сильный режим проверок. Первоначальный договор не покрывает новые системы», – приводит ТАСС текст заявления республиканцев, опубликованного на сайте комитета по иностранным делам.
Напомним, во вторник президенты России и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России внес в Госдуму законопроект о продлении ДСНВ. В среду Госдума и Совфед ратифицировали соглашение.
В МИД подчеркнули, что Россия и США договорились продлить ДСНВ на условиях Москвы. Соглашение вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменялись Россия и США, и будет действовать до 5 февраля 2026 года. Президент Владимир Путин назвал продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений шагом в правильном направлении. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
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