Австралия собралась ограничить доминирование Google на рынке рекламы Кононенко оценил призыв Памелы Андерсон удаляться из соцсетей 28 января 2021, 12:50

Фото: РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Вслед за фотомоделью Памелой Андерсон вряд ли люди начнут удаляться из социальных сетей, поскольку они разучились коммуницировать очно, а некоторые на своих аккаунтах еще и зарабатывают немаленькие деньги, сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко. Известная американская актриса и модель, защитница прав животных Памела Андерсон сообщила поклонникам, что удаляется из всех соцсетей, поскольку ведение аккаунтов занимает у нее слишком много времени. Своим подписчикам она порекомендовала последовать своему примеру. «Памела Андерсон в очередной раз вышла замуж, поэтому, полагаю, что отказ от социальных сетей обоснован тем, что она собирается посвятить все свое время новому молодому мужу», – рассуждает Кононенко. Ранее Андерсон сообщила, что вышла замуж за своего 40-летнего телохранителя Дэна Хейхерста. Для фотомодели это уже шестой брак. «Я не думаю, что это явление станет массовым или трендовым, потому что люди разучились коммуницировать очно, более привычно им это делать заочно, для них это удобно. К тому же довольно большое количество людей зарабатывают на социальных сетях немаленькие деньги – они же не будут от этого отказываться», – говорит собеседник. Блогер также подчеркивает, что удалиться из соцсетей – абсолютно маргинальное решение, которое человек принимает, когда психует, или же, как Памела Андерсон, выходит замуж и решает посвятить себя семье. «А может быть, ей просто скучно в соцсетях, ей же уже 53 года. Наверное, ей просто там неинтересно», – полагает Кононенко. В декабре прошлого года свои странички в Twitter и Instagram удалила британская актриса гайанского происхождения Летиша Райт.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Госпитализированная с коронавирусом народная артистка СССР Алиса Фрейндлих находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили в пресс-службе клинической больницы имени Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге, где лежит актриса. «Состояние средней тяжести, аппетит хороший, общается с окружающими, настрой позитивный, разрешено передвигаться в пределах палаты», – сообщили ТАСС в больнице. Перед Новым годом Фрейндлих госпитализировали в Санкт-Петербурге с диагнозом «коронавирус». 12 января стало известно, что состояние актрисы стабильное, она начала проходить физиотерапию и ЛФК. Ранее во вторник сообщалось, что актриса переведена из палаты интенсивной терапии в лечебное отделение в связи с улучшением состояния. Эксперт объяснил сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp 26 января 2021, 18:10

Фото: Debarchan Chatterjee/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

«Судя по тому, что доступ удалось восстановить в достаточно сжатые сроки, проблема скорее всего была на программном уровне», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель группы сопровождения клиентов КРОК Облачные сервисы Ренат Сайфутдинов, комментируя сбой в соцсетях Facebook, Instagram и мессенджере WhatsApp. Согласно данным сервиса Downdetector, который отслеживает отключения популярных интернет-ресурсов, в работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджере WhatsApp у российских пользователей зафиксировали сбой. «Facebook, Instagram и WhatsApp интегрированы между собой. Поэтому совершенно ясно, что сервисы, отвечающие за авторизацию пользователей российского и северо-европейского региона, расположены в одном дата-центре. На сбои жаловались как раз жители России, Финляндии и Эстонии. И может быть миллион причин этого сбоя. Но судя по тому, что доступ удалось восстановить в достаточно сжатые сроки, проблема скорее всего была на программном уровне. Устранение неисправностей вычислительного оборудования заняло бы гораздо больше времени», – говорит Сайфутдинов. Он отмечает, что подобные инциденты не редкость, и, как правило, все они краткосрочные. Это популярные каналы коммуникации, в которых люди проводят по несколько часов в день, поэтому любая неполадка в инфраструктуре на виду. Одни из последних глобальных сбоев в работе Facebook, Instagram и WhatsApp случились весной и летом 2020 года, причиной стало программное обеспечение (ПО), используемое командой разработки. В январе текущего года российские пользователи обнаружили сбои в работе соцсети Twitter. Массовые неполадки в работе Интернета зафиксированы на востоке США 26 января 2021, 22:11

Фото: Jens Buttner/ZB/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Жители городов на Восточном побережье США во вторник столкнулись с трудностями при попытках получить доступ к сети Интернет, сообщило Associated Press. Неполадки возникли у жителей Вашингтона, Нью-Йорка, Бостона. Представители крупного оператора связи Verizon сообщили, что в нью-йоркском районе Бруклин был перерезан принадлежащей компании кабель. Однако нет ясности относительно того, является ли это причиной происходящего, передает ТАСС. Согласно оценкам на портале Downdetector, отслеживающем работу популярных интернет- ресурсов, в указанном районе США имеют место массовые перебои в работе ряда сетевых сервисов. В их числе поисковая система Google, приложение Zoom, портал YouTube. Ранее во вторник на территории США произошел сбой в работе сервиса видеоконференций Zoom. Кроме того, с проблемами столкнулись российские пользователи социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp. Все три программных продукта принадлежат американской компании Facebook. Напомним, в апреле 2019 года Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа. Отец тиктокеров Милохиных встал на колени перед сыном 26 января 2021, 13:46

Фото: Пусть говорят/YouTube

Текст: Ольга Никитина

Отец известных тикток-блогеров Дани и Ильи Милохиных Вячеслав Крапчин в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале на коленях попросил прощения у одного из сыновей. «На Новый год я загадывал два желания: увидеть красивый белый снег, который редко выпадает на юге, где мы живем, и встретиться с сыновьями. Наконец-то мои желания стали исполняться», – приводит слова Кравчина Life.ru. Мужчина признался, что ради наследников в свое время ему даже приходилось идти на преступления, например, воровать, из-за чего несколько лет он провел за решеткой. Позднее Вячеслав завел новую семью. «Я знал, что дети добились успеха, очень гордился ими. Связаться с ними не пытался по очень простой причине: люди бы не так это поняли. Все бы подумали, что мне нужны пиар и деньги, а мне это не нужно», – сказал он. В эфире Первого канала уточнили, что Крапчин встретился с Ильей впервые за 17 лет. Что же касается матери братьев Милохиных, то она, поняв в какой-то момент, что на супруга надеяться бессмысленно, решила на время оставить детей под опекой государства, но так за ними и не вернулась. Впоследствии она во второй раз вышла замуж и родила еще двоих детей. Из всех родственников о Дане и Илье вспоминала лишь их бабушка Антонина, которая иногда забирала детей к себе. Илья выразил надежду, что его знаменитый младший брат, который не пришел на шоу, когда-нибудь все же решится встретиться с биологическими матерью и отцом. Ранее Даня Милохин, на которого подписаны 7,5 млн человек, похвастался, что меньше чем за месяц потратил 1 млн 400 тыс. рублей. В Telegram появилась функция переноса переписки из WhatsApp 27 января 2021, 23:47

Фото: Thomas Trutschel/

photothek via w/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Мессенджер Telegram внедряет функцию переноса переписки пользователей из других приложений, в частности WhatsApp, следует из описания обновления, размещенного в магазине приложений AppStore. «Теперь можно перенести в Telegram историю переписки из других приложений – например из WhatsApp, Line или KakaoTalk», – приводит ТАСС текст описания обновления в магазине приложений AppStore. Кроме того, после обновления мессенджера пользователи смогут без следа удалять созданные группы для всех участников, секретные чаты из списка чатов, а также историю звонков. Напомним, 16 января мессенджер WhatsApp отложил сроки введения новой политики, в соответствии с которой пользователи должны делиться данными с социальной сетью Facebook. Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, включив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В частности, компания собиралась получить сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о бегстве пользователей в Telegram из-за новой политики WhatsApp. Так, после обновления пользовательского соглашения от принадлежащего Facebook мессенджера отказалась администрация президента Турции. Кроме того, из WhatsApp в Telegram ушла глава ЦИК Элла Памфилова. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров неоднократно предупреждал владельцев смартфонов об опасности использования приложения WhatsApp, призывая пользователей удалить со своих устройств принадлежащий Facebook мессенджер из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности. Австралия собралась ограничить доминирование Google на рынке рекламы 28 января 2021, 05:31

Фото: Muller-Stauffenberg/

www.imago-images.de/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Австралийская государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC) призвала власти страны принять меры для решения проблем в связи с доминированием американской корпорации Google на национальном рынке цифровой рекламы. «Google сегодня является крупнейшим поставщиком всех ключевых рекламных услуг и единственным поставщиком рекламных технологий. По оценкам ACCC, доля Google [на рынке цифровой рекламы] в Австралии колеблется от 50% до 100% в зависимости от вида услуг. Проблема отсутствия конкуренции на рынке цифровой рекламы требует решения», – приводит ТАСС текст предварительного отчета регулятора, подготовленного по поручению правительства Австралии. «В этой отрасли [производства и размещения цифровой рекламы] действительно отсутствуют конкуренция, выбор и прозрачность. Значительное присутствие на рынке рекламных технологий и конкурентные преимущества платформы в сфере цифровых услуг дает Google возможность и стимул развивать свой бизнес и влиять на конкурентную среду», – подчеркнул председатель ACCC Род Симс. В комиссии отметили, что уже сейчас Google часто действует как монополист. «Рекламные возможности сервиса YouTube продаются исключительно через платформы Google, и рекламодатели <…> вынуждены использовать рекламные технологии Google для покупки этих услуг», – сказано в отчете. ACCC предложила ряд возможных вариантов решения проблем в индустрии рекламных технологий. Даны рекомендации, которые, как ожидается, лягут в основу правительственных мер по регулированию рынка цифровой рекламы. Они, в частности, включают требование о проведении независимых проверок транзакций и пользователей платформ, назначение отраслевого омбудсмена для разрешения жалоб и споров. В прошлую пятницу американская корпорация Google пригрозила Австралии отключением интернет-поиска в случае принятия закона, обязывающего обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент. В сентябре минувшего года Facebook пригрозила блокировкой новостей для пользователей в Австралии. В апреле 2020 года Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) обязала Facebook, Google и другие компании платить информационным агентствам за использование контента. Эксперт: IT-гиганты знают о гражданах больше государства 27 января 2021, 21:43 Текст: Андрей Самохин

Президент в своей речи отметил непомерно возросшее влияние транснациональных цифровых гигантов на глобальные политические и экономические процессы в мире. Властям разных стран пора взять IT-гигантов под свой контроль. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД юрист Александр Журавлев, комментируя онлайн-выступление Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «IT-гиганты с помощью специальных алгоритмов навязывают один контент и блокируют другой, и за счет этого могут уже влиять не только на коммерческие предпочтения, но и на образ мыслей своих пользователей. Ведь они знают о гражданах разных стран порой больше, чем власти этих стран. И это влияние сильно выросло во время пандемии», – считает председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. «США, многие страны Евросоюза, Турция в прошлом году усилили регулирование интернет-платформ в своих сегментах Сети. Среди принятых мер – не только зачистка Сети от деструктивного контента, но и пресечение необоснованной онлайн-цензуры, которую позволяют себе эти платформы. Кроме того, власти стараются создать конкурентные условия внутренних IT-рынков, чтобы защитить персональные данные своих граждан. Наконец, власти добиваются от гигантов правильной оплаты налогов», – напоминает эксперт. «Россия тоже модернизирует свое законодательство для регулирования этих платформ по модели других государств. Наши власти обоснованно требуют соблюдения национального законодательства, соблюдения прав человека. Еще одна задача – локализация юридических офисов. То есть надо добиться, чтобы IT-корпорации открыли у нас полноценные филиалы, обладающие полномочиями для диалога с нашими ведомствами, а не просто торговые представительства. Тогда начнется их взаимодействие с нашим государством в правовом поле», – пояснил Журавлев. Среди мер, которые сейчас находятся «в работе», собеседник назвал развитие законодательства о защите персональных данных россиян. «Мы подняли штрафы для интернет-платформ за деструктивный контент и ввели законодательную возможность замедления их трафика. Но последнее – это крайняя мера. К ней лучше прибегать только в случае упорного отказа соблюдать наши законы. Нужно разработать еще и более мягкие технические меры, аналогичные тем, которые США применяли к Tik-Tok: запрет скачивать приложение (marketplace), запрет его обновления, ограничение услуг хостинга», – перечислил эксперт. В качестве примера Журавлев привел правила о контроле за соцсетями, принятые недавно в Турции и Евросоюзе:«Давайте сравним наше законодательство в этой сфере с регламентом, принятым в ЕС под аббревиатурой GDPR (General Data Protection Regulation)». «Конечно, нам есть куда стремиться – как с точки зрения создания прозрачного оборота персональных данных, так и наказаний за нарушение установленного порядка. Безусловно, необходимо еще начать регулировать алгоритмы, которые используют платформы. Эти алгоритмы должны стать прозрачными, чтобы не подталкивать скрытно пользователя к определенным решениям. Таковы и требования европейцев. Кроме того, государству надо экономически стимулировать отечественных игроков этой отрасли, чтобы они могли на равных состязаться с IT-монстрами», – подчеркнул эксперт. Журавлев напомнил, что в прошлом году по инициативе Путина в России были предоставлены налоговые льготы российским разработчикам ПО. «Теперь надо выработать меры поддержки и для всех бизнесменов, которые захотят использовать отечественные IT-платформы. Также надо помочь российским разработкам в области искусственного интеллекта, видеохостинга», – подытожил Журавлев. Напомним, президент Владимир Путин в своем онлайн-выступлении в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе указал на непомерную роль, которую в современном обществе начинают играть IT-гиганты. Президент отметил, что транснациональные цифровые платформы в США пытаются «грубо, по своему усмотрению, управлять обществом, подменять легитимные демократические институты, ... ограничивать естественное право человека самому решать: как жить, что выбирать, какую позицию свободно высказывать». Ранее сенатор Алексей Пушков сообщил, что комиссия по информационной политике Совета Федерации готовит заявление о необходимости быстрого создания и развития отечественных интернет-платформ в условиях, когда зарубежные IT-гиганты перешли к политике диктата в отношении интернет-контента. Газета ВЗГЛЯД накануне писала о докладе «Международная конкуренция и лидерство в цифровой среде», который подготовил Валдайский клуб. В нем подробно разбирается проблема охватившего мир нового вида колониализма – «цифрового». Путин указал на попытки цифровых гигантов в США грубо управлять обществом 27 января 2021, 15:24 Текст: Алина Назарова

В Соединенных Штатах стерта грань работы цифровых гигантов, они пытаются грубо управлять обществом и ограничивают естественное право человека на выбор, заявил президент Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн. По словам президента, все более значимую роль в современном обществе играют цифровые гиганты. «Сейчас об этом много говорят, особенно применительно к событиям, которые в (Соединенных) Штатах происходили в предвыборной кампании. И это уже не просто гиганты какие-то экономические, по отдельным направлениям они уже де-факто конкурируют с государством», – сказал Путин, передает РИА «Новости». «Где грань между успешным глобальным бизнесом, с востребованными услугами и сервисами, с консолидацией больших данных, и попытками грубо, по своему усмотрению управлять обществом, подменять легитимные демократические институты, ... ограничивать естественное право человека самому решать, как жить, что выбирать, какую позицию свободно высказывать. Мы все это видели только что в Штатах», – добавил он. Ранее в среду Совет Федерации принял заявление, из которого следует, что американские интернет-компании и государственные структуры США установили монопольный контроль над интернетом; ООН, ПАСЕ и Парламентской ассамблее ОБСЕ следует обсудить возможность ограничения «произвола» глобальных интернет-компаний США. В США через суд потребовали удалить Telegram из магазина приложений Google 26 января 2021, 13:53 Текст: Алина Назарова

Руководитель американской некоммерческой организации Coalition for a Safer Web Марк Гинзберг подал иск к компании Alphabet – материнской компании Google, с требованием удалить мессенджер Telegram из магазина приложений Google Play. Гинзберг в понедельник обратился с жалобой в калифорнийский суд. Он утверждает, что Telegram способствует распространению сообщений о насилии, экстремизме и антисемитизме. В иске указано, что мессенджер также использовался для подстрекательства и координации насилия расистского характера, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg. «Google не приняла никаких мер против Telegram, сравнимых с действиями этой компании против (приложения) Parler, чтобы заставить мессенджер улучшить политику модерирования контента», – говорится в иске. В воскресенье американская НКО Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») также через суд в штате Калифорния потребовала от Apple удалить из AppStore мессенджер Telegram. Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что только с 9 по 12 января количество пользователей созданной им системы обмена сообщениями выросло на 25 млн. В целом число землян, зарегистрированных в Telegram, перевалило за полмиллиарда. Умер актер «Гоголь-центра» Андрей Болсунов 27 января 2021, 14:18 Текст: Ольга Никитина

Актер театра «Гоголь-центр» Андрей Болсунов умер на 53-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра. «Сегодня умер актер Андрей Болсунов. Нашим зрителям он знаком по спектаклям «Палачи», «Молоко», «Девять», «Хармс. Мыр», «Пробуждение весны», «Страх». Андрей остался в труппе после того, как театр им. Гоголя стал «Гоголь-центром», и был важной и неотъемлемой частью нашей команды», – говорится в сообщении на странице театра в Instagram. Причина смерти не уточняется. В «Гоголь-центре» отмечают, что Болсунов был неизменно остроумным, жизнерадостным и деликатным человеком, харизматичным артистом и надежным партнером. «Команда «Гоголь-центра» выражает искренние соболезнования семье и близким Андрея», – добавляют в театре. Болсунов родился 14 января 1969 года. Окончил Театральное училище им. Щепкина. С 1993 года – актер Театра им. Гоголя (с 2013 года – «Гоголь-центра»). Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от «Гоголь-центр» (@gogolcenter) Гендиректора TikTok в России пригласили для беседы в Госдуму 27 января 2021, 11:47 Текст: Алина Назарова

Гендиректор российского отделения социальной сети TikTok Сергей Соколов приглашен в Госдуму для беседы в преддверии заседания комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России, сообщил глава комиссии Василий Пискарев. «Председатель комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев пригласил на беседу в Госдуму генерального директора ООО «ТикТок РУС» Сергея Соколова», – говорится в сообщении пресс-службы депутата, передает ТАСС. По словам Пискарева, члены комиссии «заинтересованы в том, чтобы работающие на российскую аудиторию зарубежные интернет-ресурсы действовали в российском правовом поле и соблюдали законодательство РФ». «К данной компании у нас накопились вопросы, мы хотели бы обсудить их с главой представительства видеохостинга в России и наладить дальнейшее взаимодействие», – заявил председатель думской комиссии. Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального в соцсетях, в том числе в TikTok. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников. По данным TikTok, каждый месяц новыми пользователями приложения становятся 100 млн человек по всему миру, а число скачиваний превысило 2 млрд. Аналитики компании App Annie, которая занимается мобильными данными, прогнозируют, что в 2021 году число активных пользователей TikTok достигнет 1 млрд в месяц, и приложение сравняется по популярности с Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, YouTube и WeChat. Аккаунты Евгения Пригожина в Facebook и Twitter заблокированы 27 января 2021, 12:43 Текст: Алина Назарова

Администрация социальной сети Facebook и сервис микроблогов Twitter заблокировали личные аккаунты российского бизнесмена и главы компании «Конкорд» Евгения Пригожина. «Пресс-служба компании «Конкорд» информирует о том, что Facebook и Twitter заблокировали личные аккаунты Евгения Викторовича Пригожина без объяснения причин. Так социальные сети отреагировали на публикацию комментария Евгения Викторовича о том, что президент США Джо Байден отменил введенный Дональдом Трампом запрет на службу в армии трансгендеров», – сообщает пресс-служба компании «Конкорд» на странице во «ВКонтакте». В справочном центре социальных сетей указано, что решение о блокировке аккаунтов является окончательным, а о причинах не сообщается из целей безопасности. «Это наглядный пример того, как Госдеп США блокирует любые неугодные комментарии. Разгон акций с Навальным им в подметки не годится. Если в Америке на улицу выйдет один человек и тихо скажет: «Я не согласен с Байденом», то минимальное наказание, которое ему грозит – электрический стул», – заявил по этому поводу сам Пригожин. Ранее в среду Совет Федерации принял заявление, из которого следует, что американские интернет-компании и государственные структуры США установили монопольный контроль над интернетом; ООН, ПАСЕ и Парламентской ассамблее ОБСЕ следует обсудить возможность ограничения «произвола» глобальных интернет-компаний США. Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах. Мишустин указал на риски дистанционной продажи лекарств 26 января 2021, 11:46 Текст: Ольга Никитина

Дистанционная продажа безрецептурных лекарств в России не должна повлечь за собой рост цен и появление контрафактной продукции из-за деятельности недобросовестных участников рынка, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава российского кабмина на встрече с первым вице-спикером Совета Федерации России, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком напомнил, что в прошлом апреле была разрешена дистанционная продажа безрецептурных лекарств. По мнению премьера, важно «не допустить как роста цен, так и получения контрафактной продукции». «Потому что когда человек будет заказывать [лекарства] дистанционно, [есть] очень много рисков того, что, скажем так, могут недобросовестные участники рынка этим воспользоваться. Уверен, что при активном общественном обсуждении, при участии партии все это мы сможем преодолеть», – приводит его слова ТАСС. Мишустин также пожелал успешной работы второму Социальному онлайн-форуму партии, который проходит во вторник. При этом премьер отдельно обратил внимание на итоги первого такого форума, который состоялся в декабре прошлого года. «Мы сейчас с вами как раз исполняем решения, которые по итогам форума были приняты президентом, и его поручения соответствующие, – заметил глава кабмина. – Там был целый ряд очень важных мер, которые в первую очередь предназначены для того, чтобы помочь людям в непростое время коронавируса». Он пояснил, что одной из таких мер стала субсидия на оплату коммунальных услуг, которая предоставлялась «в основном людям старшего поколения». «Вы знаете, мы продлили соответствующий беззаявительный порядок на квартал, – добавил Мишустин. – И здесь партия очень серьезно поработала – помогла нам сформулировать правильно все необходимые подходы и меры». В сентябре член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич заявил, что для решения проблемы мошенничества в сфере продажи лекарств нужно вводить уголовную ответственность за такие деяния и подобный обман рассматривать как мошенничество в особо крупных размерах. В декабре президент Владимир Путин заявил, что поручит изучить возможность либерализации требований для онлайн-продажи лекарств. Президент Татарстана опубликовал мем с собой и Шаймиевым 27 января 2021, 08:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Татарстана Рустам Минниханов разместил в соцсетях мем, посвященный Дню студента. На фотографии глава региона изображен со своим предшественником, первым президентом республики Минтимером Шаймиевым, который что-то рассказывает своему внимательно слушающему преемнику, широко разведя при этом руки. «Когда старшекурсник рассказывает, каких размеров конспекты он писал в свое время», – говорится в подписи к фотографии, размещенной в Twitter. С Днем студента! pic.twitter.com/15yLHLr4Mw — Рустам Минниханов (@RusMinnikhanov) January 25, 2021 Также Минниханов в своем посте поздравил студентов с праздником. Также Минниханов в своем посте поздравил студентов с праздником.