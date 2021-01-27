В США призвали агрессивно отвечать на действия России

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Как взлетела популярность российских тракторов и комбайнов

Российские трактора, как выяснилось, ничем не хуже импортных Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Кризисный для всей страны 2020 год парадоксальным образом оказался весьма успешным для производства отечественных тракторов и комбайнов. Резко выросли и продажи сельскохозяйственной техники внутри страны, и отправка ее на экспорт. С чем связаны подобные достижения целой отрасли и можно ли будет повторить этот успех в 2021 году? Подробности...
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Продление ДСНВ станет исключением в отношениях России и США

Межконтинентальные баллистические ракеты России и США останутся под присмотром Илья Питалев/РИА «Новости»
То, о чем Трамп отказывался договориться с Россией несколько лет, новый президент США Байден решил буквально за несколько дней. Вашингтон и Москва в срочном порядке продлевают действие ключевого «ракетного» договора СНВ-3, причем на российских условиях. Что заставило Байдена пойти на этот шаг и означает ли это поворот в отношениях между Россией и США? Подробности...
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Россия будет осваивать Луну в одиночестве

Так гипотетически может выглядеть станция на орбите Луны nasa.gov
Роскосмос, по разным сообщениям, то ли исключили, то ли он сам вышел из экспертной группы по обсуждению перспектив создания международной окололунной станции Gateway. В проекте остаются США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство (ESA). Что на самом деле произошло и каковы интересы России с точки зрения экспансии на Луну? Подробности...
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За вступление в НАТО Молдавии придется заплатить неприемлемую цену

Доля молдаван, недовольных перспективой вступления в НАТО, приближается к 60% Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
Если бы прозападный президент Молдавии Майя Санду рискнула сейчас устроить референдум о вступлении республики в НАТО, затея бы с треском провалилась. Большинство молдаван – против членства в антироссийском альянсе, и эта доля растет от месяца к месяцу. На пути на Запад стоит и проблема Приднестровья – в НАТО не берут расколотые страны. Но у Санду есть два способа обойти эти препятствия. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Нас ждет самый жестокий этап противостояния с США

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Соединенные Штаты начали новую кампанию по вмешательству во внутренние дела России. И на этот раз они возьмутся за нас куда основательнее, чем при Обаме или Буше-младшем. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

России будет полезна китайская система социального рейтинга

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Рост уличной активности и особенно расширение практики насилия с обеих сторон во время протестных акций может послужить для властей веским доводом в пользу внимательного изучения новейшего китайского опыта. Подробности...
Обсуждение: 51 комментарий

За что Красная армия воевала в Ленинграде

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
27 января 1944 года была полностью снята блокада Ленинграда. Она стала тяжелейшим испытанием для города – от действий врага погибло как минимум 630 тысяч мирных граждан. За что были принесены эти жертвы? Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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В Европе опять погромы

Чем Байден обязан Зеленскому

Цыплята важнее людей

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Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках

Президент России Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Глава государства напомнил, что раньше местным жителям было сложно добраться из района в район, на это уходило очень много времени. Президент поздравил строителей с этим событием и поблагодарил за работу
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Джозеф Байден стал 46-м президентом США

Джозеф Робинетт Байден–младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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В России пора ослаблять введенные из-за пандемии ограничительные меры?
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    В России пора ослаблять введенные из-за пандемии ограничительные меры?

    В США призвали агрессивно отвечать на действия России

       27 января 2021, 19:54
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Вашингтон должен агрессивно отвечать на действия России, но при этом вместе работать над вопросами из сферы общих интересов, заявила кандидат в постпреды США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

    «Нам ясно, что действия России в отношении США были агрессивными, и они вели себя враждебно. (…) И мы должны отвечать агрессивно на их действия», – передает ее слова ТАСС.

    «В то же время нам надо найти способ работать с ними в Совете Безопасности ООН по вопросам, где у нас есть общий интерес. Я с нетерпением жду начала работы с ними по таким вопросам, как, например, ситуация в Иране», – продолжила Томас-Гринфилд.

    Она добавила, что США хотят работать с Москвой и Пекином по вопросу иранской ядерной программы.

    Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала, чего ждать России с приходом к власти в США администрации Джо Байдена.


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    Байден пошутил в ответ на вопрос про разговор с Путиным

       27 января 2021, 04:55
    Фото: Oliver Contreras/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Президент Соединенных Штатов Джо Байден пошутил в ответ на вопрос о разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным.

    В конце пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала C-SPAN, журналист из зала спросил покидающего помещение Байдена, о чем он разговаривал с президентом России. «О вас. Он шлет наилучшие пожелания», – приводит ответ главы 46-й американской администрации РИА «Новости».

    Во вторник президенты России и США по инициативе Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В тот же день Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ. Глава комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что на ближайшем пленарном заседании 27 января Совфед ратифицирует продление ДСНВ. Ранее Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ.

    В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.

    В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.

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    Белый дом назвал инициатора разговора между лидерами России и США

       26 января 2021, 23:27
    Фото: White House/
    via Globallookpress
    Текст: Антон Никитин

    Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом состоялся по инициативе американского лидера, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

    «Он (Байден) позвонил президенту Путину сегодня [во вторник] во второй половине дня с намерением обсудить нашу готовность продлить ДСНВ на пять лет, а также подтвердить нашу решительную поддержку суверенитета Украины перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России, а также поднять вызывающие обеспокоенность вопросы», – приводит слова Псаки ТАСС.

    По словам пресс-секретаря Белого дома, Байден планировал обсудить с российским лидером продление российско-американского двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), а также ситуацию вокруг Украины, блогера Алексея Навального, американские выборы и другие вопросы. Псаки пообещала опубликовать заявление Белого дома по итогам переговоров.

    Во вторник президенты России и США в ходе телефонного разговора обсудили продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ. Ранее Байден заметил, что наличие разногласий с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ.

    В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.

    В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.

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    Путин поговорил по телефону с Байденом

       26 января 2021, 21:21
    Фото: Алексей Никольский/ТАСС
    Текст: Абдулла Шакиров

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белого дома Джозефом Байденом. В ходе беседы российский лидер поздравил американского коллегу с началом работы на посту президента.

    Путин во время разговора отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечает интересам обеих стран, а учитывая особую ответственность сторон за поддержание безопасности в мире – всего международного сообщества, сказано на сайте Кремля.

    Лидеры двух стран обсудили возможность сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса и в других сферах, в том числе торгово-экономических. Стороны также рассмотрели вопрос об одностороннем выходе США из Договора по открытому небу и план действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование и инициативу России о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН. Как отмечается в сообщении, беседа президентов носила откровенный характер, стороны договорились поддерживать контакт.

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за добрые отношения с США и если новая американская администрация будет готова к сотрудничеству, то Путин ответит взаимностью.

    20 января Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации.

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    Путин разъяснил Байдену ситуацию с Навальным

       27 января 2021, 13:51
    Фото: Алексей Никольский/пресс-служба
    президента РФ/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора разъяснил американскому коллеге Джо Байдену ситуацию с блогером Алексеем Навальным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Что касается этой темы, то да, она была затронута президентом Соединенных Штатов Америки. Были даны необходимые разъяснения со стороны президента Путина», – заявил Песков, говоря о том, поднималась ли в этом разговоре тема с Алексеем Навальным.

    В ответ на реплику о том, что Белый дом писал об этом, а в пресс-службе Кремля соответствующее сообщение то появлялось, то удалялось, пресс-секретарь президента возразил: «У нас был единый текст, который был опубликован сразу», передает РИА «Новости».

    На просьбу уточнить, есть ли по этому вопросу у Путина и Байдена взаимопонимание или их позиции сильно отличаются, представитель Кремля повторил: «С нашей стороны были представлены необходимые разъяснения».

    Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы.

    Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Суд отправил блогера под арест на месяц.  

    Отвечая на заявления Запада по поводу задержания Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны.

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    Россия и США договорились продлить ДСНВ на условиях Москвы

       27 января 2021, 09:42
    Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Россия и США приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «На наших условиях: на пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было «довесков», – сказал Рябков, комментируя условия продления договора.

    Он добавил, что Москва приветствует решение администрация президента США Джо Байдена продлить ДСНВ. «По большому счету, это обоюдовыгодное решение. Оно единственно правильное. У нас появляется значительный запас времени, чтобы запустить и провести углубленные двусторонние переговоры по всему комплексу вопросов, влияющих на стратегическую стабильность, обеспечить надежную безопасность нашего государства на длительный период вперед», – сказал Рябков.

    Тем временем Международный комитет Совфеда, а также комитет верхней палаты парламента по обороне и безопасности на заседании в среду рекомендовали ратифицировать закон о продлении СНВ-3, сообщили источники РИА «Новости» в комитетах.

    Ранее в среду президент Владимир Путин поручил МИД провести с США переговоры о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

    Во вторник президенты России и США по инициативе Джо Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения. Глава комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что Совфед ратифицирует продление ДСНВ на ближайшем пленарном заседании 27 января.

    В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ. 

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    МИД раскрыл подобности продления ДСНВ

       27 января 2021, 12:33
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Алина Назарова

    Соглашение о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменялись Россия и США, и будет действовать до 5 февраля 2026 года, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

    По его словам, Москва предлагает Вашингтону выработать новое уравнение безопасности, включив в него все наступательные и оборонительные ядерные и неядерные вооружения, передает РИА «Новости».

    «Основу для продолжения такого диалога видим в ранее переданных нами американцам наших предложениях. Их суть – выработать новое уравнение безопасности, которое учитывало бы эволюцию как военно-технических, так и военно-политических аспектов безопасности. По сути, мы предлагаем расширить стратегическую повестку дня и включить в нее все наступательные и оборонительные вооружения – как ядерные, так и неядерные, способные решать стратегические задачи», – сказал Рябков.

    Кроме того, Россия подтверждает готовность к контактам с США по вопросам стратегической стабильности и хотела бы добиться договоренностей об ограничении на размещение систем ПРО, а также предотвратить гонку вооружений в космосе, добавил Рябков.

    Дипломат также заявил, что Россия, опираясь на фундамент договора, будет добиваться запуска с новой администрацией США предметного диалога по проблемам в сфере международной безопасности.

    В то же время он заявил, что ДСНВ не ограничивает состав, структуру и возможность модернизации вооружений. «Он выработан на строго паритетной, в соответствии с принципом равной и неделимой безопасности, не ограничивает нашего права самостоятельно определять состав и структуру своих стратегических и наступательных вооружений, модернизировать их, либо создавать новые виды и типы вооружений, что в последние годы было наглядно и внушительно продемонстрировано США и всему миру», – сказал он.

    Ранее в среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия и США приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы.

    Во вторник президенты России и США по инициативе Джо Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не являются поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что Совфед ратифицирует продление ДСНВ на ближайшем пленарном заседании 27 января.

    В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ. 

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    Путин внес в Госдуму законопроект о продлении ДСНВ

       26 января 2021, 22:35
    Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

    «Согласно пункту 2 статьи 14 договора срок его действия составляет десять лет. Договором предусмотрена возможность его продления на срок до пяти лет, если Россией и США будет принято такое решение. <...> В январе 2021 года достигнуто принципиальное согласие сторон продлить договор на пять лет», – приводит выдержку из текста документа ТАСС.

    В пояснительных материалах отмечается, что реализация соглашения не потребует привлечения дополнительных бюджетных ассигнований и будет осуществляться за счет и в пределах средств федерального бюджета, предусматриваемых на соответствующие цели заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, госкорпорациям «Роскосмос» и «Росатом».

    Согласно ноте американской стороны, посольство США в России «от имени Соединенных Штатов Америки предлагает в соответствии с пунктом 2 Статьи XIV Договора продлить срок действия Договора на период в пять лет, до 5 февраля 2026 года». «Министерство имеет честь подтвердить приемлемость данного предложения для Российской Федерации», – говорится в ответной ноте МИД. О дополнительных условиях в документах речи не идет.

    Ранее президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джозеф Байден в ходе телефонного разговора обсудили продление ДСНВ. Перед этим Байден заметил, что наличие разногласий между Россией и США не является поводом для отказа от продления ДСНВ.

    В понедельник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном продление ДСНВ. В Москве заявили о начале экспертной работы с Вашингтоном по продлению Договора.

    В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.

    В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет делать договор заложником своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.

    Коментарии (7)

    Косачев назвал срок ратификации ДСНВ Федеральным собранием

       26 января 2021, 22:59
    Фото: Federation Council of Russia/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Совет Федерации на ближайшем пленарном заседании 27 января готов совершить все ратификационные процедуры для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заявил глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

    «Мы будем обсуждать эту тему, и я уверен, мы дадим добро на продление Договора по стратегическим наступательным вооружениям уже на нашем ближайшем заседании, которое состоится завтра (27 января)», – приводит слова Косачева ТАСС.

    Глава комитета СФ по международным делам выразил уверенность, что обе палаты Федерального собрания «не потеряют ни минуты с тем, чтобы этот договор был продлен уже юридически, через все необходимые ратификационные процедуры». «Я совершенно точно знаю, что мы в Совете Федерации к этому абсолютно готовы», – добавил Косачев.

    Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

    Напомним, во вторник глава Белого дома Джозеф Байден заметил, что наличие разногласий между Россией и США не является поводом для отказа от продления ДСНВ. В тот же день президенты России и США в ходе телефонного разговора обсудили продление ДСНВ.

    В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.

    В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.

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    Коллекцию «оружия КГБ» выставили на аукцион в США

    27 января 2021, 08:39

    Текст: Алина Назарова

    Большая коллекция предметов времен холодной войны, в том числе замаскированное оружие, которым, как утверждается, владели агенты КГБ СССР, уйдет с молотка в США после разорения музея шпионажа КГБ в Нью-Йорке.

    Собрание принадлежит владельцу музея шпионажа КГБ в Нью-Йорке Юлиусу Урбайтису. Из-за пандемии коронавируса галерею пришлось закрыть, а коллекцию – выставить на продажу, пишет Daily Mail.

    Урбайтис собирал вещи, связанные с КГБ, на протяжении 30 лет. В открытом в 2019 году музее экспонировались как предметы из его личной коллекции, так и приобретенные специально для галереи артефакты и их копии. Среди выставленных на продажу экспонатов – миниатюрные пистолеты, спрятанные в губной помаде (оценен примерно в 1500 фунтов стерлингов, около 155 тыс. рублей) и авторучке; специальные камеры, скрытые в галстуке, пачке сигарет, пепельнице (оценена в 900 фунтов, около 93 тыс. рублей), портсигаре и перстне.

    Один из самых дорогих лотов – специальный набор для сверления узких отверстий в стенах, в которые затем можно было бы вставить микрофоны и камеры. Этот лот оценивается примерно в 4400 фунтов стерлингов (453 тыс. рублей). Кроме того, в коллекции есть «шпионский зонт», в котором спрятан шприц с ядом. Он оценен в 3700 фунтов стерлингов (380 тыс. рублей).

    Всего за коллекцию планируют выручить 365 000 фунтов (37,6 млн рублей), передает РИА «Новости».

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    Путин и Байден обсудили продление ДСНВ

    26 января 2021, 22:08

    Текст: Абдулла Шакиров

    Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джозеф Байден в ходе телефонного разговора выразили удовлетворение о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

    «Президенты выразили удовлетворение в связи с осуществленным сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов», – сказано на сайте Кремля.

    Во вторник Путин провел телефонный разговор с Байденом. В ходе беседы российский лидер поздравил американского коллегу с началом работы на посту президента.

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за добрые отношения с США и если новая американская администрация будет готова к сотрудничеству, то Путин ответит взаимностью.

    20 января Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации.

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    Эксперт: За ДСНВ никакого сближения между Россией и США не последует

       27 января 2021, 11:14
    Фото: Алексей Дружинин/ТАСС,
    Tomas Bravo/Reuters
    Текст: Ирина Яровая

    «Стало понятно, что за оживлением темы СНВ-3 не последует никакого сближения. Этот вопрос остается формальностью, хоть и явно положительной», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя состоявшийся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом.

    «По версии американской стороны, звонок президенту США запрашивали из Москвы. Джо Байден согласился на него, но выдержал небольшую паузу для консультаций с советниками, после чего, как вежливый человек, перезвонил. Но на самом деле совсем не важно, кто кому позвонил первый. Реальное значение имеет только содержательная сторона разговора. Она исчерпала себя вопросом запуска форсированной процедуры продления СНВ-3 на пятилетний срок без дополнительных условий», – считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белого дома Байденом. Как сообщается на сайте Кремля, стороны рассмотрели вопрос об одностороннем выходе США из Договора по открытому небу (ДОН). Два президента выразили удовлетворение в связи с тем, что Москва и Вашингтон во вторник обменялись дипломатическими нотами – в них говорилось о достижении договоренностей по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ или СНВ-3).

    В сообщении на сайте Белого дома подтверждается, что президенты России и США обсудили готовность обеих стран продлить ДСНВ на пять лет, договорившись о том, чтобы их рабочие группы срочно работали над завершением продления договора к 5 февраля.

    Кроме того, пресс-служба Байдена утверждает, что темами разговора также были: действия «русских хакеров», сообщения о том, что Россия якобы платила талибам за ликвидацию военных США в Афганистане, а также обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в американские выборы 2020 года и «отравление» Навального. «Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать твердо в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, которые причиняют вред нам или нашим союзникам», – говорится в сообщении на сайте Белого дома.

    По мнению Лукьянова, все перечисленные Вашингтоном темы «представляют собой традиционный набор вопросов, которые американская демократическая администрация обязательно должна поднять для поддержания образа страны, находящейся на страже прав человека и демократических ценностей». «Сейчас Байдену необходимо показать, что он – Трамп наоборот, который все делал не так, как нужно», – подчеркнул Лукьянов.

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    Отметим, международный комитет Совфеда, а также комитет верхней палаты парламента по обороне и безопасности на заседании в среду рекомендовали ратифицировать закон о продлении СНВ-3. Президент Путин поручил МИДу провести с США переговоры о продлении договора. Россия и США приняли решение продлить СНВ-3 на условиях Москвы, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    По оценке Лукьянова, ведение переговоров по продлению ДСНВ поручили именно Рябкову как профильному заместителю министра иностранных дел России, который всегда занимался именно этой темой. «Но нужно понимать, что как таковых переговоров вестись не будет, ведь речь идет о продлении договора в таком виде, как он есть, – объяснил эксперт. – Остаются исключительно процедурные вопросы, например необходимость ратификации договора Госдумой с российской стороны. Однако думаю, что любые процедурные ограничения будут легко преодолены политической волей президента. Уверен, что никакие другие причины не помешают продлению договора, ведь если бы такие шансы были, президенты публично бы об этой теме не заявляли и подобных поручений не давали», – отметил эксперт-международник.

    «При этом понятно, что за оживлением темы СНВ-3, по которой уже давно не было никаких позитивных новостей, больше никакого сближения не последует – это чистая формальность, хоть и положительная», – резюмировал Лукьянов.

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    Коментарии (11)

    В Госдуме решили ратифицировать продление ДСНВ в приоритетном порядке

       27 января 2021, 00:22
    Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Вопрос о ратификации соглашения о продлении Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) Госдума рассмотрит в среду в первую очередь, сообщил информированный источник в палате.

    «Вопрос, скорее всего, будет внесен [на рассмотрение Госдумой] с голоса и поставлен в повестку дня первым номером», – приводит слова источника ТАСС. Он уточнил, что все необходимые документы уже поступили в Госдуму и направлены председателем палаты Вячеславом Володиным в профильный комитет по международным делам.

    Накануне президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Глава комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что на ближайшем пленарном заседании 27 января Совфед ратифицирует продление ДСНВ.

    Напомним, во вторник глава Белого дома Джозеф Байден заметил, что наличие разногласий между Россией и США не является поводом для отказа от продления ДСНВ. В тот же день президенты России и США в ходе телефонного разговора обсудили продление ДСНВ.

    В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.

    В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.

    Коментарии (10)

    В ДСНВ могут включить новые типы ядерных вооружений

    27 января 2021, 12:21

    Текст: Алина Назарова

    Новые виды стратегических ядерных вооружений могут быть включены в Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в ходе переговоров, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

    «Это будет предмет диалога, который определит границы. По крайней мере появляется такая юридическая возможность», – сказал Шаманов, передает ТАСС.

    Ранее в среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия и США приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы.

    Во вторник президенты России и США по инициативе Джо Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения. Глава комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что Совфед ратифицирует продление ДСНВ на ближайшем пленарном заседании 27 января.

    В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.  

    Коментарии (3)

    Постпред России в Вене предрек скорую договоренность с США по ДСНВ

    26 января 2021, 20:34

    Текст: Абдулла Шакиров

    Продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) может быть подписано в ближайшее время, считает постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    «Судя по всему, Россия и США достигают ощутимых и быстрых успехов в продлении ДСНВ. Есть основания полагать, что соответствующее соглашение может стать реальностью в ближайшее время», – написал постпред в Twitter.

    Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что наличие разногласий и противоречий между Россией и США не является поводом для отказа от продления ДСНВ.

    Накануне секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном продление ДСНВ. В Москве заявили о начале экспертной работы с Вашингтоном по продлению Договора.

    В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ, так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.

    Коментарии (2)

    Песков назвал беседу Путина и Байдена рабочей и откровенной

    27 января 2021, 13:45

    Текст: Алина Назарова

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков охарактеризовали беседу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена как рабочую и откровенную. Он уточнил, что лидеры говорили чуть больше 35 минут.

    «Она была рабочей и откровенной. Тем более, если вы помните, Байден и Путин встречались в 2011 году в Москве, и они уже тогда договорились говорить друг с другом достаточно откровенно. А продолжительность была чуть больше 35 минут», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какой была беседа лидеров РФ И США и сколько она продлилась.

    Он уточнил, что разговор Путина и Байдена состоялся по инициативе российской стороны. «Мы предложили провести этот разговоров, в целом, чтобы еще раз поздравить, что и сделал президент Путин, американского коллегу с началом работы президентом Америки», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    «Также, конечно, обсудить наиболее актуальные вопросы, главный из которых – это ратификация соглашения о продлении ДСНВ, и вообще – решение о продлении ДСНВ на пять лет. Эксперты свою работу финализировали и, собственно, главы государств подтвердили наличие такой договоренности», – добавил представитель Кремля.

    Он добавил, что тема личной встречи президентов России и США не обсуждалась, но была подчеркнута готовность и намерение продолжать диалог.

    Во вторник президенты России и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения. В среду Госдума ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ.

    В то же время замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия и США приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы. Соглашение вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменялись Россия и США, и будет действовать до 5 февраля 2026 года.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.

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