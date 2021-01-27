Касперская отказалась от аккаунта в Facebook в пользу «ВКонтакте»

Глава компании Infowatch Наталья Касперская публично отказалась от аккаунта в Facebook в пользу профиля в соцсети «ВКонтакте» из-за политической цензуры, нарушений IT-гигантом требований Роскомнадзора по размещению персональных данных, а также желания поддержать сильного российского конкурента без нарушения закона.

В своем Facebook она сообщила, что больше не будет писать посты и отвечать на личные сообщения. Удалять аккаунт она не планирует из-за накопившихся в нем комментариев и контента.

«Почему я ухожу с FB? Мне очень не понравилась история с массовой блокировкой трампистов (Facebook блокировал аккаунты экс-президента США Дональда Трампа и его сторонников из-за событий в Конгрессе – прим. ВЗГЛЯД) в этой соцсети. Это цензура частной ИТ-платформы, причем политическая», – отметила Касперская.

Она добавила, что такой же цензурой Facebook занимается и в России. «Многих моих знакомых соцсеть блокировала за вполне невинные высказывания, часто – автоматически, за единственное «неправильное» ключевое слово. Но достучаться до русскоязычных модераторов FB невозможно, они, как правило, за границей, в основном вместо них отвечают роботы», – пояснила Касперская. «ВКонтакте» – российская сеть, продолжила она, и имеет «человеческое лицо».

Еще одной причиной своего отказа от Facebook Касперская назвала тот факт, что соцсеть собирает личные данные и отправляет их за рубеж, нарушая требования Роскомнадзора по размещению персональных данных на территории России.

«При этом нам неизвестно, как соцсеть их использует, кому продает или хотя бы как заботится об их сохранности. Видимо, не очень хорошо, что видно по регулярным масштабным утечкам данных пользователей из этой сети – 50 млн аккаунтов в марте 2018-го, еще 419 млн в сентябре 2019-го (за что пока никто так и не ответил)», – отметила глава Infowatch.

Кроме того, по словам Касперской, было бы неправильно использовать иностранную площадку, поддерживая ее контентом и помогая ей зарабатывать на рекламе, когда в России идет процесс импортозамещения.

Ранее мессенджер WhatsApp обновил пользовательское соглашение, включив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В частности, компания получит сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей. После этого основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил мнение, что новая политика WhatsApp привела к бегству пользователей в Telegram. Так, после обновления пользовательского соглашения от принадлежащего Facebook мессенджера отказалась администрация президента Турции. Кроме того, из WhatsApp в Telegram ушла глава ЦИК Элла Памфилова.

Позже WhatsApp отложил сроки введения новой политики, в соответствии с которой пользователи должны делиться данными с социальной сетью Facebook.