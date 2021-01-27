Генерал объяснил условия Москвы по продлению ДСНВ

«Условия Москвы» подразумевают, что Россия и США продлят договор СНВ-3 без каких-либо изменений и предварительных требований, которые выдвигались администрацией Дональда Трампа, заявил бывший начальник международно-договорного управления Минобороны генерал-лейтенант Евгений Бужинский, участвовавший во всех переговорах по СНВ.

«На наших условиях, потому что мы предлагали продлить без каких-либо предварительных условий. Американцы выдвигали целый ряд предварительных условий – по Китаю, по новым вооружениям, по нестратегическому ядерному оружию. Раз на наших условиях, значит, в том виде, в котором он был подписан в 2010 году», – приводит его слова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Россия не станет затягивать с продлением договора СНВ-3, до истечения которого осталось мало времени. У России есть отлаженная система принятия государственных решений, когда речь идет о безопасности страны и мира, отметил Бужинский.

«У нас система хорошая, это же не американский Сенат. Поставлена задача, чтобы к вечеру договор был рассмотрен и ратифицирован – значит, он будет рассмотрен и ратифицирован», – добавил генерал.

Во вторник президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по инициативе американской стороны провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения. В МИДе сообщали, что Россия и США приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы.

Газета ВЗГЛЯД анализировала решение Байдена в срочном порядке договориться с Россией по ДСНВ, причем на российских условиях.