Ученые выяснили причину высокой смертности от коронавируса среди мужчин В Крыму прокомментировали призывы в американских СМИ о вакцинации Украины 27 января 2021, 12:32

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

«Отказ от российского «Спутника V» – это лишь сигнал Украины Западу. Мол, шлите нам свою вакцину от ковида, и бесплатно. Не при деньгах сегодня официальный Киев», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Так он прокомментировал публикацию Bloomberg с жалобами на бедственное положение Украины, оставшейся без COVID-вакцины. «Украина сегодня вообще далека от вакцинации населения. Население для президента Владимира Зеленского – лишь просто публика. Поаплодировали и давайте, расходитесь, нечего тут смотреть, концерт окончен», – заметил депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек. В среду агентство Bloomberg опубликовало материал под заголовком «Сейчас вакцина стала оружием в конфликте России с Украиной». Украина – самая большая из тех немногих стран Европы, которая не начала вакцинацию от COVID-19, указывает агентство. В публикации Bloomberg проводится мысль – 42 млн человек оказались в столь тяжелой ситуации, поскольку Украине до сих пор не предоставили вакцину западного производства. Вместе с тем, «президент России Владимир Путин уже одержал пропагандистскую победу, запустив поддержанную государством прививку вакциной «Спутник V» на Крымском полуострове», сетует Bloomberg, называющий Крым «аннексированным». В материале также подчеркивается, что благодаря содействию Москвы прививать население готовятся провозглашенные народные республики Донбасса. «Зеленский жаловался, что не получил помощи от западных стран», – говорится в сообщении. «Отказ от российского «Спутника V» – это лишь сигнал Украины Западу. Мол, шлите нам свою вакцину от ковида, и бесплатно. Не при деньгах сегодня официальный Киев, вот и приходится отрабатывать надежду на дармовую вакцину», – заметил депутат Бальбек. Именно этим, по его мнению и следует объяснять публикацию, появившуюся в Bloomberg. Напомним, 13 января украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил о разразившейся в мире войне за вакцины против коронавируса. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как доступ к вакцине разделил мир. По данным разработчика препарата «Спутник V» – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от COVID-19. Прививки проводятся бесплатно и на добровольной основе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

В США сравнили ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму 27 января 2021, 07:27

Фото: RTД на Русском/YouTube

Текст: Дмитрий Зубарев

Киев до сих пор не начал прививать украинцев от коронавируса, в то время как в Крыму уже провели вакцинацию, сообщает Bloomberg. В материале подчеркивается, что благодаря содействию Москвы прививать население готовятся самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики, передает РИА «Новости». Авторы статьи обратили внимание, что Украина – самая большая из немногих стран Европы, которая еще не приступила к вакцинации. «Проблема простая: им нечего дать 42-миллионому населению, поскольку заказанные правительством дозы (вакцины) либо не утверждены, либо не прибыли (в страну)», – говорится в статье. По мнению публицистов, эта неудача грозит украинскому президенту Владимиру Зеленскому геополитическими последствиями, а также ростом давления на него внутри страны. Как отметили авторы, предварительно, вакцинация на Украине начнется в феврале. При этом России, как отмечается в материале, удалось вакцинировать население Крыма. Также страна планирует в январе поставить в ДНР и ЛНР 145 тыс. доз вакцины «Спутник V». «Попытка Европы ускорить темпы вакцинации, чтобы победить COVID-19 открыла возможность для России на передовой линии конфронтации с Западом», – считают американские журналисты. Кроме того, вакцина «Спутник V» уже получила одобрение регуляторов в Сербии, а Венгрия стала первой страной в Евросоюзе, санкционировавшей использование российского лекарства, отмечается в материале. Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил о разразившейся в мире войне за вакцины против коронавируса. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как доступ к вакцине разделил мир. Напомним, 13 января партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января 2021 года в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Врач назвал «глубочайшую» ошибку переболевших COVID-19 27 января 2021, 07:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Врач-иммунолог Илья Кукин призвал россиян повременить с интенсивными спортивными тренировками после перенесенной коронавирусной инфекции. По его словам, одна из крупнейших ошибок состоит в попытке вернуть показатели, которые были до болезни. В итоге многие любители спорта перегружают свой организм, а это может привести к тяжелым постковидным состояниям и вызвать повторное заболевание. «Это крайне опасно и недопустимо. После вируса ваш иммунитет еще слаб, ваш организм еще не в состоянии принимать такие нагрузки. Да, многие после болезни хотят снова почувствовать этот спортивный драйв и, конечно, начинают прикладывать максимум усилий, чтобы показать те же самые результаты, которые у них были до появления инфекции. Это одна из глубочайших ошибок», – пояснил Кукин в беседе с «Вечерней Москвой». Иммунолог уточнил, что во время болезни здоровые клетки расходуют повышенное количество энергии, поэтому при больших физических нагрузках организму может не хватить ее запасов. «В ходе воспалительной реакции образуются особые вещества, которые стараются всеми возможными силами изолировать процесс. Это проявляется отеком тканей, например, вы можете не замечать, но ваш нос будет хуже дышать. Все это как раз предрасполагающие факторы, чтобы получить поствирусные осложнения», – отметил врач. Кукин посоветовал переболевшим не нагружать организм сразу после перенесенной инфекции, а выходить на пик физической активности постепенно. Ранее доктор Комаровский назвал самые опасные последствия вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). Имеющих двойное гражданство с РФ украинцев лишат права голоса 26 января 2021, 18:18

Фото: Александр Река/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Граждане Украины смогут иметь двойное гражданство с Россией, однако в этом случае они будут ограничены в правах. Законопроект, легализующий в стране двойное гражданство, внесла в Раду группа депутатов от правящей партии «Слуга народа». «Этот законопроект в первую очередь о двойном гражданстве граждан Украины», – заявил один из авторов инициативы, депутат Олег Дунда. По его словам, большое число граждан Украины уже имеет второе гражданство, и принятие законопроекта поможет вывести этот факт из тени, передает ТАСС. Ранее Украина не рассматривала идею двойного гражданства с Россией, однако новый проект закона предусматривает эту возможность при условии определенных ограничений. «В случае признания СНБО [Совет национальной безопасности и обороны Украины] иностранного государства «страной-агрессором» гражданин Украины, имеющий гражданство такой страны, автоматически теряет право на участие в избирательном процессе. Он не может выдвигать свою кандидатуру на выборах и голосовать до отмены такого статуса или отказа от гражданства «страны-агрессора», – заявили на брифинге в Раде.



Дунда отметил, что вопрос двойного гражданства важен в контексте конфликта в Донбассе. Также, по мнению депутатов, легализация двойного гражданства поможет государству «вести учет граждан Украины с таким статусом, даст толчок к улучшению отношений и усилению взаимосвязей с украинскими диаспорами в ЕС, США, Канаде, Австралии, Аргентине и других странах, поскольку облегчает получение гражданства Украины этническими украинцами за рубежом», которых, приблизительно, не менее 5 млн человек. Кроме того, авторы инициативы полагают, что законопроект позволит активной части украинской диаспоры участвовать в политической жизни Украины, сохраняя при этом свое иностранное гражданство, «что для них является критическим».



Предполагается, что принятие закона поможет пролить свет на наличие двойного гражданства у представителей политического класса страны и сделает обнародование этого факта обязательным. «Доступ на высшие должности исполнительной власти лицам с иностранным гражданством будет закрыт», – подчеркнули члены «Слуги народа».



В соответствии с нормами международного права двойное гражданство возможно при наличии соглашения между двумя странами, при котором их граждане обладают паспортами обоих государств. В украинском законопроекте шла речь о возможности для граждан иметь иностранный паспорт, что не предполагает возникновения у них обязанностей и прав по отношению к другому государству. Напомним, ранее экс-заместитель премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, ныне глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба говорил, что двойное гражданство отвечает украинским интересам, однако это не касается России. Доктор Комаровский назвал самые опасные последствия COVID 26 января 2021, 18:46

Фото: Доктор Комаровский/YouTube

Текст: Ксения Панькова

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о самых опасных последствиях, которые способен вызвать коронавирус, отметив, что заболевание может привести к поражению нервной системы. По словам врача, для таких состояний в медицине используется термин «постковид», которым описывают симптомы у переболевшего коронавирусом, даже когда этап активной борьбы иммунной системы с вирусом завершился. «За то время, пока вирус размножался в организме, произошли очень серьезные изменения не столько даже со стороны легких, сколько со стороны практических всех других внутренних органов», – сказал Комаровский в своем канале на YouTube, передает РИА «Новости». Он отметил, что вирус поражает сосуды, нервную ткань, клетки головного мозга, возникают микрокровоизлияния и нарушение кровоснабжения. Врач разделил симптомы постковида на три группы. В первую он включил симптомы со стороны органов дыхания, отметив, что нет ничего удивительного в дискомфорте со стороны органов дыхания – кашель, одышка, нехватка воздуха. Во вторую группу медик отнес ощущение слабости, которая выражается в «абсолютном нежелании и неготовности» что-либо делать. Этот симптом, как подчеркнул Комаровский, является причиной серьезных социальных конфликтов в семье, например, человеку напоминают, что он уже давно переболел, а все еще «лежит целыми днями» и у него нет ни на что сил. Третья группа симптомов – поражение нервной системы. К ним врач отнес и психические расстройства, проблемы со сном, невозможность строить логические цепочки, а также нарушения памяти. Также он напомнил об обонятельных галлюцинациях и проблемах с ощущением вкусов. «После ковида симптоматика возможна. Возможно, она достаточно длительная, потому ошибочно рассматривать коронавирус исключительно как инфекцию, которая поражает системы дыхания. Нет, это вирус, который поражает прежде всего сосуды и нервную систему», – заявил Комаровский. По его словам, они могут восстанавливаться на протяжении нескольких месяцев. Поэтому врач призвал близких, тех кто столкнулся с COVID-19, помочь им «выкарабкаться» после перенесенного заболевания. Ранее Комаровский развеял заблуждение, что нестероидные противовоспалительные средства якобы могут облегчать течение COVID-19. Большинство украинцев признали ошибочность выбранного страной пути 26 января 2021, 16:42

Фото: Artur Widak/Zuma/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Более 70% населения Украины считают, что дела в стране идут в неправильном направлении, следует из данных Киевского международного института социологии (КМИС). На вопрос, в каком направлении двигаются дела в стране, 74,3% респондентов отвтиели, что в неправильном. Противоположного мнения придерживаются 10% опрошенных, еще 15,7% воздержались, говорится на сайте института. Большинство опрошенных на президентских выборах поддержали был действующего главу республики Владимира Зеленского – за него прямо сейчас готовы отдать голоса 13,4% респондентов. На втором месте экс-президент Украины Петр Порошенко – 10,6%, на третьем – Юлия Тимошенко – 8%. Уточняется, что опрос проводился на основе случайной выборки мобильных номеров. В ноябре прошлого года большинство украинцев признали неизбежность распада страны. Ранее около 30% украинцев признали Зеленского «неудачником года». Вучич заявил о настоящей войне за вакцины против коронавируса 27 января 2021, 02:59

Фото: Patricio Murphy/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

В мире идет настоящая война за вакцины против коронавируса, заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала РТС. «До сих пор мы договорились о поставке в Сербию 6,5 млн вакцин, у меня есть подписанные соглашения, но этих 6,5 млн вакцин нет. То, что мы получили, – это благодаря большой дружбе с Китаем (...), мы единственная страна в мире, которая получила 1 млн китайских вакцин, но не участвовала в третьей фазе испытаний. Настоящая война идет в мире [за вакцины], напрасно мы платили, напрасно договаривались, никто больше не уважает никакие соглашения. Мир ударился об айсберг, как Титаник, и самые богатые спасают себя, а вы, небогатые и маленькие на Западных Балканах – тоните вместе с Титаником, может быть это не является их намерением, но для них это и не особо важно», – приводит слова Вучича ТАСС. Президент Сербии выступил с утверждением, что везде в мире останавливают экспорт вакцин, включая США и ЕС, начинаются процессы против производителей вакцин. «Мы будем бороться и надеемся на успех. Мы ожидаем небольшие объемы российской вакцины, хотя и значительнее предыдущих, в ближайшие шесть дней мы получим 50 тыс. доз – я говорю о том, что мы реально получим, а не о том, что подписано. Мы боремся, и большое спасибо Китаю, у нас сегодня была встреча с послом КНР Чен Бо, я буквально просил, и, зная председателя Си [Цзиньпина], мы верим, что до мая – июня получим значительные объемы новых вакцин из Китая, а может быть, будет какой-то сюрприз и в феврале», – сказал Вучич. По словам политика, Сербия получила всего 21700 доз вакцины американской компании Pfizer, из которых 10 тыс. доз прибыли накануне. «Нам сейчас важна буквально каждая доза», – подчеркнул Вучич, добавив, что удалось вакцинировать больше 319 тыс. граждан Сербии. Напомним, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил соглашение о поставке Сербии 2 млн доз вакцины «Спутник V», что позволит привить 1 млн человек. Первую партию российской вакцины «Спутник V» доставили в Сербию 30 декабря 2020 года. На следующий день сербское агентство по медикаментам разрешило применение вакцины «Спутник V». Вакцинация российским препаратом стартовала в Сербии 5 января. 6 января председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич и министр внутренних дел республики Александар Вулин вакцинировались в Белграде «Спутником V». Позже в Сербии указали на попытку Запада скрыть информацию об успехе российских ученых и данные о препарате «Спутник V» и очернить российское достижение из-за конкурентной борьбы. Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем препараты, использующие один вектор. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как доступ к вакцине от коронавируса заново разделил мир. Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января 2021 года в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. В больнице рассказали о состоянии заболевшей коронавирусом Фрейндлих 26 января 2021, 15:36

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Госпитализированная с коронавирусом народная артистка СССР Алиса Фрейндлих находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили в пресс-службе клинической больницы имени Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге, где лежит актриса. «Состояние средней тяжести, аппетит хороший, общается с окружающими, настрой позитивный, разрешено передвигаться в пределах палаты», – сообщили ТАСС в больнице. Перед Новым годом Фрейндлих госпитализировали в Санкт-Петербурге с диагнозом «коронавирус». 12 января стало известно, что состояние актрисы стабильное, она начала проходить физиотерапию и ЛФК. Ранее во вторник сообщалось, что актриса переведена из палаты интенсивной терапии в лечебное отделение в связи с улучшением состояния. В AstraZeneca объяснили сокращение поставок вакцины в ЕС 27 января 2021, 02:30 Текст: Антон Никитин

Сбои поставок вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca в Евросоюз вызваны двухмесячным отставанием от графика производства, сообщил глава компании Паскаль Сорио в интервью бельгийскому изданию Soir. «У нас сохраняются проблемы на уровне производства основного компонента вакцины, который в континентальной Европе производится на заводах в Нидерландах и Бельгии. Мы считаем, что мы нашли решение этих проблем, но у нас сохраняется отставание на два месяца от графика», – приводит слова Сорио ТАСС. Глава компании добавил, что AstraZeneca в феврале сможет поставить в ЕС «разумное количество вакцины». Сорио категорически отверг предположения ряда европейских СМИ и политиков, что AstraZeneca сократила поставки в ЕС из-за продажи вакцины в другие страны по более выгодным ценам. Сорио подчеркнул, что предназначенная для Евросоюза вакцина не уходит в Великобританию, где у AstraZeneca налажена собственная цепочка производства. «У нас также были определенные проблемы в Великобритании. Однако дело в том, что контракт с Великобританией у нас был заключен в июне [2020 года], то есть на три месяца раньше, чем с ЕС (27 августа). Поэтому с Великобританией у нас было на три месяца больше, чтобы разрешить имеющиеся проблемы», – заявил Сорио. Он заверил, что «стоимость и темпы производства вакцины остаются разумными». «К сожалению, заводы, которые снабжают Европу, имеют более низкую производительность, поэтому соотношение с Великобританией составляет 1 к 3», – сообщил глава компании AstraZeneca. Он также поддержал идею ускорить темпы вакцинации, используя только одну дозу вакцины вместо двух, проводить вакцинацию только одной дозой вакцины, которая, по его словам, «способна обеспечить достаточную защиту» в краткосрочной перспективе. «Вторую дозу вы всегда сможете получить позднее», – заявил Сорио. В конце прошлой недели AstraZeneca уведомила Еврокомиссию (ЕК) о сокращении планируемых поставок вакцины в первом квартале 2021 года на 60%. В понедельник ЕК потребовала от AstraZeneca разъяснений в связи с сокращением объема поставок вакцин. После этого ЕК ввела контроль за экспортом вакцин от коронавируса до полного выполнения контрактных обязательств производителями по поставкам в страны Евросоюза. При этом власти Германии поддержали ограничения на вывоз вакцин от COVID из ЕС. В минувшую пятницу президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем противодействие распространению коронавирусной инфекции, возможность использования и совместного производства вакцин. Днем ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза. Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины «Спутник V» в Европе. Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как доступ к вакцине от коронавируса заново разделил мир. Психолог дал рекомендации по преодолению зимней депрессии в период пандемии 26 января 2021, 21:30

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Все плохое обязательно закончится, нужно помочь себе перешагнуть через негатив и продолжить развиваться в новой нормальности, сказал газете ВЗГЛЯД декан факультета психологии МГУ, директор Психологического института Российской академии образования, президент Российской академии образования Юрий Зинченко. Таким образом, по его мнению, можно преодолеть сезонную депрессию, которую в этом году усиливает вызванный пандемией и ограничительными мерами стресс. В период межсезонья многие россияне становятся более раздражительными, чувствительными к внешним условиям, а также могут грустить и расстраиваться аще обычного. Данное состояние, по мнению многих специалистов, может еще больше усугубиться на фоне пандемии коронавируса и ограничительных мер. «В первую очередь это связано с тем, что наш физический и эмоциональный тонус снижается и нам кажется, что у нас мало ресурсов для совладания со стрессом, негативными переживаниями и трудными ситуациями. Пандемия, безусловно, может стать одним из факторов, которые повлияют на наше настроение. Мы по-прежнему привыкаем и адаптируемся к новой реальности, это всегда очень ответственная и непростая задача», – говорит Зинченко. Он рассказывает, что по результатам Общероссийского научного проекта «Исследуем дома», организованного факультетом психологии МГУ в период пандемии, было показано, что именно саморегуляция и самоорганизация стали самыми важными компетенциями: по мере того, как мы учились самостоятельно организовывать и выстраивать свою жизнь в новом формате, наше эмоциональное состояние улучшалось. И вот когда мы испытываем нехватку внутренних ресурсов для поднятия настроения и ощущения счастья и благополучия, наш эмоциональный фон снижается. «Сейчас в период активного преодоления кризиса нам нужно много сил и позитивного настроя, чтобы успешно справиться с теми трудностями, которые нам создала пандемия. Чаще всего речь идет о социальных ограничениях, нехватке живого общения, возможности путешествовать и развлекаться так, как мы привыкли. Все эти внешние факторы пытаются пробить нашу внутреннюю оборону и заставить нас испытывать негативные переживания. Наша задача – не позволить пандемии и плохой погоде одолеть наше психологическое благополучие. Мы должны дать отпор не только самому вирусу, но и его последствиям. И на самом деле это не так уж сложно. Благодаря отечественной вакцине мы уже можем чувствовать себя защищенными и уверенными в завтрашнем дне и почувствовать почву под ногами. Теперь дело за нашими внутренними ресурсами», – объясняет собеседник. Самое важное – найти источники психологической поддержки, продолжает эксперт. Это могут быть родные и близкие, друзья, хобби, карьера – все то, что доставляет нам удовольствие и, главное, позволяет чувствовать себя защищенно и уверенно. Чем более разнообразна наша жизнь, тем меньше вероятность, что нас настигнет депрессивная симптоматика, полагает психолог. «Второе важное правило хорошего настроения – это объективное восприятие временных трудностей. Мы должны понимать, что все плохое обязательно закончится, оно конечно и чаще всего краткосрочно. И обязательно наступит момент, когда мы сможем вернуться к привычной жизни, насладиться живыми эмоциями, объятиями и развлечениями. Можно уже сейчас начать выстраивать образ своего собственного будущего, в котором обязательно есть место позитиву и успеху, потому что это зависит только от нас самих», – рекомендует Зинченко. Он подчеркивает, что жизнь, скорее всего, уже никогда не будет такой, как была до пандемии. Мы стали продвинутыми пользователями цифрового мира, научились быть более внимательными к себе и близкими, стали больше ценить общение и окружение, значит, именно сейчас важно понять, как можно использовать наши новые гибкие навыки (soft skills) в постпандемический период, продумать новые варианты развития для себя и тех, кто нас окружает. «Конструктивный настрой поможет вытеснить негативные переживания и настроиться на позитивный лад. Пандемия преподнесла нам много уроков, и мы сейчас можем и должны воспользоваться ими и вынести необходимый опыт. Главное помнить, что хорошего в жизни всегда больше, чем плохого. Мы успешно справились с самыми сложными периодами пандемии, и теперь нужно просто найти личностный смысл в каждой сфере нашей жизни, чтобы помочь себе перешагнуть через негатив и продолжить развиваться в новой нормальности», – резюмировал психолог. Осенью прошлого года врач-психиатр Евгений Фомин рассказал, что справиться с депрессивным состоянием может помочь любая вариация спорта – подойдет все, с помощью чего человек будет нагружать свои мышцы. Против Байдена и Порошенко на Украине открыли два дела 27 января 2021, 10:51 Текст: Дмитрий Зубарев

Два уголовных дела зарегистрированы на Украине в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко и президента США Джозефа Байдена по подозрению во вмешательстве в деятельность одного из бывших генеральных прокуроров, сообщил адвокат экс-президента Игорь Головань. «22 января, через два дня после инаугурации президента США, зарегистрировали два новых уголовных дела, касающихся якобы вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины со стороны Порошенко и Байдена», – передает ТАСС слова адвоката. Онназвал эти дела инициативой внефракционного депутата Рады Андрея Деркача. В сентябре прошлого года внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Также он обнародовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Вопреки опубликованным доказательствам, национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена, который сейчас является избранным президентом США, к увольнению Шокина с поста генпрокурора. Украинский политолог Михаил Погребинский сказал газете ВЗГЛЯД, что США начали запугивать всех, кто может представлять угрозу избранному президенту Джо Байдену. В ВОЗ запланировали новое обсуждение «Спутник V» 26 января 2021, 21:30 Текст: Алексей Дегтярев

Эксперты Всемирной организации здравоохранения намерены провести новую встречу по обсуждению российской вакцины «Спутник V», об этом сообщили в самой организации. «Сроки получения и предоставления данных будут обсуждены 28 и 29 января», – сообщили в ВОЗ, передает РИА «Новости». Там добавили, что по российскому препарату провели несколько встреч, и были запрошены дополнительные данные у производителя. Ранее сообщалось, что 27 января ВОЗ начнет процедуру, предваряющую подачу заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В Донбассе сообщили об обстреле окраин Горловки украинскими силовиками 26 января 2021, 22:23

Фото: Степан Петренко/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Украинские силовики обстреливают окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) города Горловка, сообщил глава администрации Иван Приходько. «Идет обстрел окрестностей поселка» 6/7» (поселок на окраине Горловки – прим. ВЗГЛЯД) всеми видами вооружения, включая тяжелое. Пострадавшего населения на этот момент нет. Берегите себя!», – говорится в сообщении Приходько, размещенном на его официальном канале в Telegram. Ранее Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило, что украинские силовики разместили 43 единицы военной техники в районах населенных пунктов в Донбассе. Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Позже, после срыва в сентябре совместной инспекции позиций украинских силовиков в районе поселка Шумы, ЛНР и ДНР обвинили Киев в сознательном выходе из договоренностей о дополнительных мерах по перемирию и заявили о резкой эскалации конфликта в Донбассе. Россия возобновила авиасообщение еще с четырьмя странами 27 января 2021, 08:17

Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Текст: Алина Назарова

Россия в среду, 27 января, возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Теперь авиакомпании смогут выполнять рейсы Москва – Ханой (два раза в неделю), Москва – Дели (два раза в неделю), Москва – Хельсинки (два раза в неделю), Санкт-Петербург – Хельсинки (два раза в неделю), Москва – Доха (три раза в неделю), передает РИА «Новости». О возобновлении полетов по этим направлениям пока заявил только «Аэрофлот»: с 28 января он откроет рейсы в Финляндию. По маршруту Москва – Хельсинки – Москва будут летать дважды в неделю, по четвергам и субботам. В середине января в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса было принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 января 2021 года с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией. Напомним, с 1 августа 2020 года Россия постепенно начала возобновлять регулярное международное авиасообщение с рядом стран, прерванное весной из-за угрозы распространения коронавируса. Россияне могут полететь в Абхазию, Белоруссию, Великобританию, Казахстан, Киргизию, Кубу, Польшу, Республику Корея, Сербию, Танзанию, Турцию, Черногорию, Швейцарию, Японию. Эксперты ВОЗ дали рекомендации по вакцине Moderna 26 января 2021, 15:01 Текст: Ольга Никитина

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовала во вторник предварительные данные по оценке эффективности и безопасности вакцины от американской компании Moderna против COVID-19. Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (СКГЭ) встретилась 21 января для обсуждения предварительных данных по третьей фазе испытаний вакцины mRNA-1273 компании Moderna. Препарат еще официально не включен в список лекарств, разрешенных ВОЗ для использования при чрезвычайных ситуациях, передает РИА «Новости». На основании имеющихся данных СКГЭ рекомендовала вводить людям две дозы mRNA-1273 (100 мкг, 0,5 мл каждая) с интервалом в 28 дней между дозами. В исключительных случаях максимальный интервал между дозами может быть увеличен до 42 дней, хотя доказательства эффективности вакцины в таком случае не очень убедительны. СКГЭ также не рекомендует уменьшать дозу наполовину. С учетом возможных аллергических реакций на mRNA-1273 эксперты ВОЗ рекомендуют вводить вакцину только в условиях, где можно будет предотвратить у пациента анафилактический шок. При этом вакцину не рекомендуется использовать во время беременности. Прививку возможно сделать, только если польза от вакцинации беременной женщины не перевешивает потенциальные риски для плода. СКГЭ признает, что в данный момент данных о безопасности вакцины для кормящих женщин нет, однако, учитывая механизм действия препарата, он вряд ли представляет риск для этой категории. Эксперты ВОЗ также дали ряд общих рекомендаций, которые касаются вакцинации. В частности, прививаться советуют независимо от наличия в анамнезе симптоматической или бессимптомной инфекции SARS-CoV-2. По имеющимся данным, человек может повторно заразиться спустя полгода после первоначальной инфекции. Поэтому те, кто недавно переболел COVID-19, могут отложить вакцинацию примерно на полгода. Также эксперты ВОЗ считают, что в условиях недостатка вакцин нельзя делать приоритетным вакцинацию международных путешественников. В связи с этим, а также из-за отсутствия доказательств того, что вакцинация снижает риск передачи инфекции, СКГЭ в настоящее время не рекомендует вакцинацию путешественников от COVID-19, за исключением случаев, когда они входят в группу риска. В начале января Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), отвечающее за выдачу рекомендаций на использование вакцин от коронавируса в ЕС, одобрило вакцину Moderna. Власти Германии поддержали ограничения на вывоз вакцин от COVID из ЕС 27 января 2021, 00:58 Текст: Антон Никитин

Введение ограничений на вывоз вакцин от коронавируса из ЕС является разумной мерой, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан в эфире телеканала ZDF. «На мой взгляд, введение ограничений на экспорт – это разумная мера. Это значит, что для вакцин, которые покидают ЕС, нужно разрешение. Так мы хотя бы будем знать, что производится в Европе, что вывозят из Европы и куда, и является ли это справедливым распределением», – приводит слова министра здравоохранения ФРГ РИА «Новости». «Я понимаю, что при таком сложном процессе, как производство вакцин, возникают проблемы, но это должно затронуть всех равным и справедливым образом. Речь не идет о том, чтобы поставить Европу на первое место, но чтобы она получила свою справедливую долю», – заявил Шпан. Накануне Еврокомиссия (ЕК) приняла решение ввести контроль за экспортом производимых на территории сообщества вакцин от коронавируса до полного выполнения контрактных обязательств производителями по поставкам в страны Евросоюза. В понедельник Еврокомиссия (ЕК) потребовала от англо-шведской компании AstraZeneca разъяснений в связи с сокращением объема поставок вакцин в Евросоюз на 60%. Ранее стало известно о значительных задержках в производстве вакцины компании AstraZeneca. В минувшую пятницу президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем противодействие распространению коронавирусной инфекции, возможность использования и совместного производства вакцин. Днем ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза. Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины «Спутник V» в Европе. Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как доступ к вакцине от коронавируса заново разделил мир.