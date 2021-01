В Госдуме решили ратифицировать продление ДСНВ в приоритетном порядке В Софведе оценили значение продления ДСНВ для отношений России и США 27 января 2021, 01:26

Фото: Ohde/face to face/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил мнение, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), возможно, позволит России и США продвинуться в решении других сложных вопросов. «Очень хорошо, что мы начинаем нашу работу с новой администрацией США, с администрацией президента [Джозефа] Байдена с такого хорошего, символичного шага, который, возможно, раскроет дополнительные двери и даст новые дополнительные возможности, чтобы продвигаться в наших сложных отношениях и по другим вопросам», – приводит слова Косачева ТАСС. Достигнутые договоренности сенатор охарактеризовал как событие огромного значения, отметив, что у него есть несколько измерений. «Если отталкиваться от сегодняшней ситуации, понятно, что выработать эту договоренность было предельно сложно, [не только] исходя из соображений сжатого времени, но и исходя из атмосферы, которая царит в российско-американских отношениях и которая пока никоим образом не изменилась в связи со сменой американской администрации», – отметил сенатор. Однако, главное измерение этого события, по мнению Косачева, заключается в том, что сохраняется сам договор. «Это важнейший, краеугольный документ, который совершенно точно не утратил своего значения даже после того, как стороны выполнили свои обязательства. Эти обязательства выполнены еще в 2018 году и Россией, и США. Те максимальные потолки, которые соглашением установлены – а я напомню, что по этому договору стороны обязались на одну треть сократить количество боезарядов и в два раза сократить количество стратегического ядерного оружия – вот эти все обязательства выполнены», – подчеркнул глава международного комитета Совфеда. Как отметил сенатор, он считает не менее важным, что сохраняются обязательства сторон по неразмещению такого оружия за пределами своих национальных территорий. «И еще одно обстоятельство – это инспекции. Без инспекции понимать, что происходит с другой стороны, практически невозможно. Договор по открытому небу, который позволял наблюдать за ситуацией, это совершенно точно не инспекции», – подчеркнул Косачев. Он добавил, что инспекции можно было осуществлять и теперь можно будет продолжить это делать в соответствии с положениями договора, чтобы понимать практически на 100%, что происходит «на той стороне противостояния [двух стран] в сфере стратегических ядерных вооружений». Косачев назвал продление соглашения «огромным успехом российской, отечественной дипломатии», а также отметил огромный личный успех президента Владимира Путина. «Потому что именно он еще в конце 2019 года исчерпывающим образом подтвердил готовность России без всяких условий этот договор продлевать, неоднократно говорил об этом и в дальнейшем, добивался продления договора. Наконец, это произошло», – констатировал сенатор. Накануне президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Глава комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что на ближайшем пленарном заседании 27 января Совфед ратифицирует продление ДСНВ. Напомним, во вторник глава Белого дома Джозеф Байден заметил, что наличие разногласий между Россией и США не является поводом для отказа от продления ДСНВ. В тот же день президенты России и США в ходе телефонного разговора обсудили продление ДСНВ. В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора. В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.

Рогозина заблокировали в Facebook за ответ Макфолу 24 января 2021, 14:03

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Аккаунт главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Facebook заблокировали после его комментария на странице бывшего посла США в России Майкла Макфола, об этом сообщил сам руководитель госкорпорации. «Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся «свобода слова» на американский манер», – заявил Рогозин РИА «Новости». Рогозин комментировал высказывание Макфола в соцсетях на тему демократии и либерализма в России, в которых бывший американский дипломат назвал Россию «Свободной Навальнией». «Раньше англосаксы нас хотели превратить в банановую республику, обзывали «бензоколонкой», теперь предлагают назвать именем своего кумира и агента. М-да. Скажу тебе, Майкл, как посол послу, вы, господа американцы, окончательно охамели. Учителей из себя не стройте», – говорилось в комментарии Рогозина. На данный момент он удален. Ранее Twitter блокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V», позже профиль был разблокирован. Аккаунт российской вакцины блокировали из-за возможной попытки взлома. 7 января Twitter временно заблокировал личный аккаунт занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт. В Совфеде отреагировали на провокацию посольства США в России 24 января 2021, 14:50

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Текст: Андрей Самохин

Американское посольство в Москве уже не в первый раз пытается направить незаконные демонстрации на Кремль и администрацию президента РФ, этому надо положить конец, заявил газете ВЗГЛЯД зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. «Я не собираюсь даже гадать, как поступили бы американцы: что они бы восклицали и какие меры приняли бы по отношению к нашему посольству, если бы оно повело себя аналогично американскому в Москве во время незаконных демонстраций в Вашингтоне – просто потому, что наши дипломаты никогда подобным не занимались», – сказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Климов. «Даже допускать такое – контрпродуктивно», – добавил он. «Вообще мне не нравится, что мы иногда идем по той повестке, которую нам навязывают», – подчеркивает сенатор. Он напоминает, что американское посольство поступает так не впервые: два года назад в ситуации аналогичных неразрешенных митингов протеста в Москве они предлагали протестующим маршруты движения даже на русском языке. «Причем им не терпится, чтобы люди, участвующие в этих противоправных акциях в столице, поворачивали либо к Кремлю, либо к комплексу зданий администрации президента. Американцам уже разъясняли, что так делать нельзя. Они отвечали тогда, что указывают эти маршруты, дескать, для того, чтобы их граждане не попали в Москве в сложную ситуацию во время таких шествий. Понятно, что это объяснение не выдерживает никакой критики: ведь они прямо печатают маршруты для демонстрантов, а не подсказывают своим гражданам, куда тем лучше не ходить», – подчеркнул Климов. Собеседник отметил, что в этот раз организаторы и координаторы незаконной демонстрации даже и не собирались направлять людей в сторону Кремля – американское посольство прямо-таки навязывало им этот маршрут. «Таким образом, это может рассматриваться как провокация, когда подливают масла в огонь. И то, что рекомендации были на английском языке, никоим образом их не извиняет: в Москве многие читают по-английски», – отметил сенатор. Он обратил также внимание на то, что ни одно из других иностранных посольств в российской столице не позволило себе ничего подобного. «Они не хотят вмешиваться в наши внутренние дела или, по крайней мере, демонстрировать вмешательство. А их американские коллеги сделали это демонстративно, при том, что неоднократно получали уже предупреждения от нашего МИДа», – констатировал Климов. «Что последует с нашей стороны в этот раз? – размышляет он. – Инструментарий для жесткого ответа у Российской Федерации, разумеется, есть. Все разъяснения американцам, конечно, будут сделаны. Но реакция в таких случаях всегда должна быть соразмерна содеянному и учитывать политические реалии. Мое экспертное мнение таково: в США сейчас идет смена руководства Госдепа и других органов власти. Демократы в свое время подставили Трампа: принимая президентство, он оказался на пике дипломатического скандала с Россией со взаимной высылкой дипломатов, который оставила ему, уходя, администрация Обамы. Здесь ситуация похожая: на президентской «пересменке» меняется в том числе внешнеполитический блок: послы и те, кто их курирует в Госдепе. Поэтому Белый дом вполне может сослаться на то, что нынешний посол – не их креатура и они за его действия не отвечают. С этой логикой в формальной плоскости трудно спорить. Поэтому и самые жесткие решения, возможно, не стоит сейчас принимать», – отмечает Климов, еще раз подчеркивая, что это его личная, экспертная оценка. «Благодаря отличным действиям правоохранительных органов и властей Москвы, провокация со стороны американского посольства не удалась: никто из демонстрантов в сторону Кремля или АП не пошел. Тем не менее оставлять эту провокацию без ответа нельзя. Сейчас на Смоленской площади готовят ответ, и я уверен, что он будет соразмерным, учитывающим все обстоятельства, но и достаточно жестким. Мы же, со своей стороны, должны довести до всех наших партнеров, что такого рода негодная практика по отношению к Российской Федерации со стороны посольства США существует и что она недопустима», – резюмировал Климов. Уже сообщалось, что официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты посольства США в России будут вызваны в МИД в связи с публикациями о незаконных акциях. Она отметила, что посольство США в России публиковало не только карту маршрутов, «они же еще ввинтили туда фразу относительно того, что будет поход на Кремль». Ранее посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что «поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», а меры российских властей якобы «направлены на подавление этих прав». В свою очередь МИД, комментируя публикации посольства США в Москве о незаконных акциях, заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений. Сообщается, что команда избранного президента Джо Байдена попросила действующего посла США в России Джона Салливана остаться на посту главы американской дипмиссии. Захарова заявила о глубочайшем кризисе «западной псевдодемократии» 24 января 2021, 17:09

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Различия в оценке протестов на Западе и в России свидетельствуют о глубочайшем кризисе западного образа мысли, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Это кризис, глубочайший кризис того самого западного образа мысли, западной псевдодемократии и псевдолиберализма (...) Краска сошла – и мы увидели, что там есть на самом деле. Про себя, про то, что проходило в Вашингтоне, про Капитолий – это называли нападением на демократию. А вчера в отношении российских незаконных протестных митингов писали воодушевительные призывы», – сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости». Она отметила, что «это не лицемерие, это кризис их идеологии». «Но опасный кризис, потому что он угрожает суверенитету многих стран», – добавила дипломат. По ее словам, США ранее заявляли, что намерены бороться с фейками в информационном пространстве. При этом Захарова подчеркнула, что если о фейке заявляет российская сторона, американские соцсети никогда не будут информировать своих пользователей о наличии опровержения ложной информации. «Это делается намеренно (...) Для того, чтобы нам добиться изъятия, блокировки фейковой информации нужно пройти семь кругов ада, нужны решения судов, долгая переписка», – заключила она. Накануне посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». В посольстве отметили, что «поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», а меры российских властей якобы «направлены на подавление этих прав». В свою очередь МИД, комментируя публикации посольства США в Москве о незаконных акциях, заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений. В свою очередь Захарова заявила, что дипломаты посольства США в России будут вызваны в МИД в связи с публикациями о незаконных акциях. Напомним, 6 января сторонники на тот момент действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. МИД выразил протест послу США 25 января 2021, 14:15

Фото: ADRIANO MACHADO/Reuters

Текст: Алина Назарова

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил протест послу США в Москве Джону Салливану в связи с заявлениями Вашингтона о несанкционированных акциях в России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков провел разговор с послом США Джоном Салливаном, и американской стороне был заявлен решительный протест в связи с распространением американским посольством в России в социальных сетях и на интернет-ресурсах постов с поддержкой незаконной акции в ряде российских городов», – заявила Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал. По ее словам, до сведения американского посла было доведено, что Москва рассматривает эти материалы, а также заявление Госдепартамента США, как прямое вмешательство во внутренние дела России. «Было указано американскому дипломату на необходимость неукоснительного соблюдения законов Российской Федерации и общепринятых дипломатических норм», – сказала Захарова. В субботу посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». В посольстве отметили, что «поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», а меры российских властей якобы «направлены на подавление этих прав». В свою очередь МИД, комментируя публикации посольства США в Москве о незаконных акциях, заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений. В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что дипломаты посольства США в России будут вызваны в МИД в связи с публикациями о незаконных акциях. Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. МИД решил направить США ноту из-за распространения антироссийских фейков 25 января 2021, 18:32

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Россия направит США ноту в связи с участием американских интернет-гигантов в массовом распространении фейков, связанных с Россией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Мы обратили внимание наших американских коллег, и им будет направлена соответствующая нота, на участие интернет-платформ американских компаний – это и соцсети, и видеохостинги – в распространении фейков. Причем это не единичный случай, это массовое распространение фейков», – сказала Захарова в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС. Она указала, что наряду с массовым распространением фейков американские платформы блокируют аккаунты, связанные с Россией, в том числе официальные. «Этот странный симбиоз вызывает не просто озабоченность, он находится вне правовых норм и правил», – добавила дипломат. Накануне Захарова отметила, что США ранее заявляли, что намерены бороться с фейками в информационном пространстве. При этом она подчеркнула, что, если о фейке заявляет российская сторона, американские соцсети никогда не будут информировать своих пользователей о наличии опровержения ложной информации. Напомним, рабочая группа Общественной палаты (ОП) России по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета обнаружила в соцсетях около 100 ложных сообщений, связанных с несанкционированными акциями 23 января. На прошлой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter. Путин поговорил по телефону с Байденом 26 января 2021, 21:21

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белого дома Джозефом Байденом. В ходе беседы российский лидер поздравил американского коллегу с началом работы на посту президента. Путин во время разговора отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечает интересам обеих стран, а учитывая особую ответственность сторон за поддержание безопасности в мире – всего международного сообщества, сказано на сайте Кремля. Лидеры двух стран обсудили возможность сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса и в других сферах, в том числе торгово-экономических. Стороны также рассмотрели вопрос об одностороннем выходе США из Договора по открытому небу и план действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование и инициативу России о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН. Как отмечается в сообщении, беседа президентов носила откровенный характер, стороны договорились поддерживать контакт. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за добрые отношения с США и если новая американская администрация будет готова к сотрудничеству, то Путин ответит взаимностью. 20 января Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации. Пушков оценил готовность Белого дома к диалогу лидеров России и США 26 января 2021, 07:27

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал высказывание пресс-секретаря президента США Джо Байдена Джен Псаки о возможном телефонном разговоре американского лидера и президента России Владимира Путина. «Намек ясен и даже слишком... Но должен ли Путин первым звонить Байдену? Надо ли быть выше «условностей»? Но и в Вашингтоне, и в Москве прекрасно отдают себе отчет: в политике условностей не бывает – важно все», – написал Пушков в своем Telegram-канале. Парламентарий отметил, что особенную важность подобные условности приобретают из-за настроя, с которым новый глава государства пришел в Белый дом, и его слов о России как о «враге США». Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла ответить на вопрос о том, планируется ли проведение телефонного разговора между президентами России и США Джо Байденом и Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Белого дома заметила, что первые телефонные переговоры Байдена ожидаются «с партнерами и союзниками». Пушков призвал отказаться от попыток понравиться Западу 25 января 2021, 08:28

Фото: flickr.com/photos/sf_press

Текст: Алина Назарова

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предположил, что в России слишком много внимания уделяют тому, что о нас пишут и говорят в западных странах, и призвал прекратить попытки понравиться США и Западу. «У нас, в России, слишком много внимания уделяют тому, что о нас пишут и говорят на Западе. Краткое высказывание бывшей помощницы Трампа о России становится на полдня одной из главных новостей в стране, а статья в не самой влиятельной газете повсеместно цитируется на все лады. Это пережиток конца 1980–1990-х, когда главной целью стало одно – понравиться США и Западу. Но этот пережиток пора оставить в прошлом. Уже пора и понять: Западу мы не понравимся», – написал Пушков в Telegram-канале. По словам сенатора, бессмысленно осуждать двойные стандарты Запада в отношении России, они сохранятся и даже ужесточатся. «Единого стандарта не будет. А продолжая мерить себя их мерилами и отзывами, мы лишь подтверждаем некую собственную вторичность. Словно они – судьи, они выносят оценки, а мы – подсудимые, мы пытаемся оправдаться и эти оценки опровергать», – добавил Пушков. Он указал, что после недавних событий в США, окончательно вскрывших роль их медиа и интернет-платформ как инструментов идейной диктатуры, США более не могут восприниматься как судьи. «У них нет на это ни морального, ни политического права. Даже если они по инерции продолжают играть эту роль, мы не должны по инерции ее принимать. Мы имеем права на собственные критерии и собственные оценки своих действий. Некогда магический фонарь демократического Запада – и особенно США – затухает. Демократии там остается все меньше. После лета погромов и осени скандальных выборов магии уже вообще не осталось. Света – тоже», – заключил Пушков. Ранее сенатор Пушков заявил, что разочарование американцев администрацией нового президента США Джозефа Байдена будет только расти. Захарова пообещала ответ Москвы на публикации посольства США о незаконных акциях в России 24 января 2021, 16:35

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Москва ответит на публикации дипломатов США о незаконных акциях в России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Мы, безусловно, будем на это отвечать», – заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости». Она напомнила о заявлении российского МИД, прозвучавшем накануне, в котором говорилось, что американским дипломатам «придется объясняться в Министерстве иностранных дел и за поведение посольства США в Москве, и за заявления, которые звучали по линии Госдепартамента». По ее словам, «разбираться-то будем и дальше». «Потому что это только вершина айсберга – то, что публиковали официальные структуры США, и те комментарии, которые давались по линии внешнеполитических ведомств различных западных стран», – отметила дипломат. Накануне посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». В посольстве отметили, что «поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», а меры российских властей якобы «направлены на подавление этих прав». В свою очередь МИД, комментируя публикации посольства США в Москве о незаконных акциях, заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений. В свою очередь Захарова заявила, что дипломаты посольства США в России будут вызваны в МИД в связи с публикациями о незаконных акциях. В субботу в Москве прошли несанкционированные акции. По данным полиции в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек. Сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. Напомним, блогер 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. Газета ВЗГЛЯД писала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. Байден оценил влияние разногласий с Россией на продление ДСНВ 26 января 2021, 00:32

Фото: Al Drago - Pool Via Cnp/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Наличие разногласий и противоречий между Россией и США не является поводом для отказа от продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден. «Я нахожу, что мы [в новой администрации США] можем и действовать во взаимных интересах наших стран (как в случае с новым ДСНВ), так и ясно давать понять России, что мы чрезвычайно обеспокоены ее поведением, будь то в случае с [блогером Алексеем] Навальным, [предполагаемой хакерской атакой через программное обеспечение компании] SolarWinds или [неподтвержденными] сообщениями о денежных вознаграждениях за головы американцев в Афганистане», – приводит текст заявления Байдена ТАСС. Глава американской администрации напомнил, что разведывательным ведомствам США дано поручение подготовить новую оценку, касающуюся России. «Я попросил соответствующие ведомства, чтобы они тщательно меня проинформировали по всем этим вопросам, чтобы мне предоставили обновленную информацию», – сказал Байден. «И я без колебаний буду затрагивать эти [проблемные] вопросы [в диалоге] с россиянами», – заверил 46-й президент США. Накануне секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном продление ДСНВ. В Москве заявили о начале экспертной работы с Вашингтоном по продлению Договора. В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора. В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ. Песков отреагировал на публикации посольства США об акциях 24 января 2021, 14:48 Текст: Ксения Панькова

Публикации посольства США в России о незаконных акциях 23 января являются косвенным вмешательством во внутренние дела России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, посоветовав американской стороне «примерять на себя эту ситуацию». «Конечно, это некорректные публикации. И, конечно, они косвенно являются абсолютным вмешательством в наши внутренние дела. То есть косвенно это является прямой поддержкой нарушения закона Российской Федерации, поддержкой несанкционированных акций», – заявил Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости». Так он прокомментировал публикации американского посольства о субботних несогласованных акциях в России. По его словам, если бы российское посольство таким же образом поступило, когда беспорядки были в США, то, наверное, «это вызвало бы определенное чувство дискомфорта в Вашингтоне». «Вот всегда хочется рекомендовать нашим визави примерять на себя эту ситуацию», – добавил представитель Кремля. Комментируя сами несанкционированные акции, прошедшие накануне в Москве и других российских городах, Песков отметил, что количество их участников несопоставимо с числом поддерживающих президента России Владимира Путина. «Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовали за поправки в Конституцию. Если цифры сопоставить, то поймете, насколько это мало людей, хотя это тоже граждане России», – подчеркнул он. Пресс-секретарь президента добавил, что с уважением относится ко всем точкам зрения, но «категорически против участия в незаконных акциях». Накануне посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». В посольстве отметили, что «поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», а меры российских властей якобы «направлены на подавление этих прав». В свою очередь МИД, комментируя публикации посольства США в Москве о незаконных акциях, заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений. В субботу в Москве прошли несанкционированные акции. По данным полиции в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек. Сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. Напомним, блогер 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. Газета ВЗГЛЯД писала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. Песков прокомментировал заявления Белого дома о России 24 января 2021, 14:28 Текст: Ксения Панькова

Первые заявления Белого дома после инаугурации президента США Джо Байдена против России вполне предсказуемы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это достаточно предсказуемо, потому что все-таки новая администрация – это старые, хорошо известные люди. Что касается заявлений, слово «партнер», наверное, к нам неприменимо со стороны Вашингтона. И, конечно, они нас воспринимают по-прежнему, скорее, как противников», – сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», комментируя заявление о расследовании кибератак со стороны России и убийство военных в Афганистане, передает РИА «Новости». Он также отметил, что Россия готова в отношениях с США на гибкость, но не до бесконечности и без диктата, хамства и пересечения красных линий. Говоря о временах после распада СССР, Песков отметил, что была «эйфория, граничащая с ожиданием некоего медового месяца с крупнейшей державой мира». США воспринимались как «та самая держава, которая поможет нам развивать демократию», «которая нас накормит, напоит». «Мы аплодировали, когда эта великая держава резала на иголки наши подводные лодки, когда мы пилили и рубили топорами нашу стратегическую авиацию. Мы подобострастно на коленях приносили разные планы прослушивающих устройств в посольстве и так далее», – сказал представитель Кремля. После, когда стали происходить «из ряда вон события, тогда появилась необходимость называть все своими именами и говорить четко, чтобы не было двойного толкования», заметил Песков. Комментируя мнения о том, что Россия возможно могла бы быть поуступчивее, например, выдать экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена и смириться с госпереворотом на Украине, Песков сказал, что «это как раз те самые красные линии, за которые нельзя переступать». Ранее кандидат на пост госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкен на слушаниях в Сенате Конгресса США заявил, что руководители новой американской администрации считают, что шаги и политика России представляют собой вызов для Соединенных Штатов, и намерены уделять этому вопросу значительное внимание. 20 января Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации. Политолог: Российские правоохранители обращаются с участниками протестов мягче иностранных коллег 25 января 2021, 18:15

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Андрей Самохин

Участникам несанкционированных акций протеста в Европе и азиатских странах грозит от пяти лет лишения свободы. А в США манифестанты и вовсе обвиняются в терроре. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Данюк, комментируя прошедшие в России протестные акции. По его мнению, наше законодательство о проведении митингов и шествий является одним из самых либеральных в мире. «Если сравнивать российские и зарубежные правила проведения митингов и шествий, то наши окажутся едва ли не самыми мягкими в мире, – заявил первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. – Участникам таких акций в США, например, грозят реальные тюремные сроки – до 10 лет лишения свободы и штрафы с тремя-четырьмя нулями. При отягчающих же обстоятельствах: насильственных действиях со стороны демонстранта, а тем более при нападении на полицейских – сроки могут возрасти до нескольких десятков лет, а штрафы измеряться в колоссальных суммах». Можно привести многочисленные примеры из судебной практики США, когда «за призывы к государственному перевороту, опубликованные в социальных сетях, человек признавался террористом и отправлялся на долгий срок в тюрьму», отметил Данюк. «После так называемого штурма Капитолия возбуждено очень много уголовных дел. Хотя судебные процессы еще не состоялись, многим манифестантам, попавшим в здание американского парламента, грозят обвинения в терроре и огромные сроки вплоть пожизненного», – рассказал Данюк. При этом он отметил, что аресты участников движения Black Lives Matter, в том числе и участников погромов, напротив, часто заканчивались освобождением, поскольку местные власти сочувствовали погромщикам, смотрели сквозь пальцы на факты их преступлений, надеясь использовать их в борьбе с президентом Трампом. «Что касается стран западной Европы, то в Великобритании зачинщиков митингов, где прозвучат призывы к массовым беспорядкам, также могут посадить на 10 лет, в Германии – на 6 лет. Во Франции, где в целом более либеральное законодательство, участников несанкционированных манифестаций могут, тем не менее, отправить в тюрьму на срок до 5 лет и присудить штраф до 75 тыс. евро, – указал Данюк. – В Латвии за призывы к свержению власти тоже можно сесть на 5 лет». «Я не говорю уже про такие страны, как Вьетнам или Турция, где человеку, уличенному в публичных призывах к смене государственного строя, грозит очень долгое заключение, дольше, чем в Великобритании», – добавил эксперт. По словам политолога, в других азиатских странах законы еще строже. «В Сингапуре, который тоже часто ставят в пример, многие демонстранты за участие в мероприятиях подобных тем, что произошли у нас в выходные, не отделались бы административными делами и небольшими штрафами. Они угодили бы за решетку на 7 лет», – говорит он. Как подчеркнул Данюк, также есть также сильные отличия в инструкциях, которые получают правоохранительные органы России и других стран на случай, если возникает необходимость разгона незаконных акций. «На кадрах разгона несанкционированных шествий в Германии видно, как правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, дубинки, резиновые пули. Если сравнить это с теми точечными задержаниями, которые происходили у нас в субботу, становится понятно, насколько корректными, за исключением некоторых случаев, были действия нашей полиции», – считает собеседник. «В этом смысле наша страна – образец либерального подхода к своим согражданам. К слову, это не всегда правильно, как мне лично кажется», – заключил собеседник. Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тысяч человек. По итогам в столице возбуждено четыре уголовных дела по статье «применение насилия в отношении представителя власти». Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников подобных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, поскольку такие призывы также запрещены законом. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников. Захарова заявила о старте практической работы по продлению ДСНВ 25 января 2021, 17:48 Текст: Абдулла Шакиров

Россия и США начали практическую работу на уровне экспертов по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24». «Я могу только сказать, что эксперты активно работают на этом направлении. Это практическая работа, и она стартовала», – передает слова Захаровой РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США предложат России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок. В Кремле заявили, что Москва приветствует политическую волю Вашингтона по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но все зависит от деталей этого предложения. Путин внес в Госдуму законопроект о продлении ДСНВ 26 января 2021, 22:35

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). «Согласно пункту 2 статьи 14 договора срок его действия составляет десять лет. Договором предусмотрена возможность его продления на срок до пяти лет, если Россией и США будет принято такое решение. <...> В январе 2021 года достигнуто принципиальное согласие сторон продлить договор на пять лет», – приводит выдержку из текста документа ТАСС. В пояснительных материалах отмечается, что реализация соглашения не потребует привлечения дополнительных бюджетных ассигнований и будет осуществляться за счет и в пределах средств федерального бюджета, предусматриваемых на соответствующие цели заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, госкорпорациям «Роскосмос» и «Росатом». Согласно ноте американской стороны, посольство США в России «от имени Соединенных Штатов Америки предлагает в соответствии с пунктом 2 Статьи XIV Договора продлить срок действия Договора на период в пять лет, до 5 февраля 2026 года». «Министерство имеет честь подтвердить приемлемость данного предложения для Российской Федерации», – говорится в ответной ноте МИД. О дополнительных условиях в документах речи не идет. Ранее президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джозеф Байден в ходе телефонного разговора обсудили продление ДСНВ. Перед этим Байден заметил, что наличие разногласий между Россией и США не является поводом для отказа от продления ДСНВ. В понедельник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном продление ДСНВ. В Москве заявили о начале экспертной работы с Вашингтоном по продлению Договора. В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора. В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет делать договор заложником своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.