Израиль решил помочь Палестине с доставкой вакцины «Спутник V» Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 100 млн 26 января 2021, 23:51 Текст: Антон Никитин

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире во вторник превысило 100 млн, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. По данным университета, всего в мире коронавирусом заразился 100032461 человек, из них 2149385 умерли. Больше всего выявленных случаев инфицирования (25 335 606) приходится на США, далее следуют Индия (10676838) и Бразилия (8871393), передает ТАСС. Последние данные о ситуации с COVID-19 в мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Напомним, во вторник число умерших от коронавируса в Британии превысило 100 тыс. В прошлый четверг американский президент Джо Байден заявил о провале вакцинации от коронавируса в США. По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявлено более 25,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 420 тыс. человек. Ранее кандидат на пост главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски предсказал Штатам 500 тыс. жертв COVID-19 к середине февраля. В середине декабря 2020 года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.

В больнице рассказали о состоянии заболевшей коронавирусом Фрейндлих 26 января 2021, 15:36

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Госпитализированная с коронавирусом народная артистка СССР Алиса Фрейндлих находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили в пресс-службе клинической больницы имени Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге, где лежит актриса. «Состояние средней тяжести, аппетит хороший, общается с окружающими, настрой позитивный, разрешено передвигаться в пределах палаты», – сообщили ТАСС в больнице. Перед Новым годом Фрейндлих госпитализировали в Санкт-Петербурге с диагнозом «коронавирус». 12 января стало известно, что состояние актрисы стабильное, она начала проходить физиотерапию и ЛФК. Ранее во вторник сообщалось, что актриса переведена из палаты интенсивной терапии в лечебное отделение в связи с улучшением состояния. Доктор Комаровский назвал самые опасные последствия COVID 26 января 2021, 18:46

Фото: Доктор Комаровский/YouTube

Текст: Ксения Панькова

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о самых опасных последствиях, которые способен вызвать коронавирус, отметив, что заболевание может привести к поражению нервной системы. По словам врача, для таких состояний в медицине используется термин «постковид», которым описывают симптомы у переболевшего коронавирусом, даже когда этап активной борьбы иммунной системы с вирусом завершился. «За то время, пока вирус размножался в организме, произошли очень серьезные изменения не столько даже со стороны легких, сколько со стороны практических всех других внутренних органов», – сказал Комаровский в своем канале на YouTube, передает РИА «Новости». Он отметил, что вирус поражает сосуды, нервную ткань, клетки головного мозга, возникают микрокровоизлияния и нарушение кровоснабжения. Врач разделил симптомы постковида на три группы. В первую он включил симптомы со стороны органов дыхания, отметив, что нет ничего удивительного в дискомфорте со стороны органов дыхания – кашель, одышка, нехватка воздуха. Во вторую группу медик отнес ощущение слабости, которая выражается в «абсолютном нежелании и неготовности» что-либо делать. Этот симптом, как подчеркнул Комаровский, является причиной серьезных социальных конфликтов в семье, например, человеку напоминают, что он уже давно переболел, а все еще «лежит целыми днями» и у него нет ни на что сил. Третья группа симптомов – поражение нервной системы. К ним врач отнес и психические расстройства, проблемы со сном, невозможность строить логические цепочки, а также нарушения памяти. Также он напомнил об обонятельных галлюцинациях и проблемах с ощущением вкусов. «После ковида симптоматика возможна. Возможно, она достаточно длительная, потому ошибочно рассматривать коронавирус исключительно как инфекцию, которая поражает системы дыхания. Нет, это вирус, который поражает прежде всего сосуды и нервную систему», – заявил Комаровский. По его словам, они могут восстанавливаться на протяжении нескольких месяцев. Поэтому врач призвал близких, тех кто столкнулся с COVID-19, помочь им «выкарабкаться» после перенесенного заболевания. Ранее Комаровский развеял заблуждение, что нестероидные противовоспалительные средства якобы могут облегчать течение COVID-19. Разработчик «Новичка» решил выпустить лекарство от коронавируса 26 января 2021, 08:49

Фото: Андрей Веселов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Один из разработчиков боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк намерен в ближайшее время выпустить противовирусное и иммуномодулирующее средство «Иммофон», способное бороться с COVID-19 и рядом других вирусных заболеваний. «Оно работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм (когда иммунитет начинает уничтожать свой организм), который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19», – передает РИА «Новости» слова Ринка. Лекарство основано на препарате «Диуцифон» (синтезирован в СССР в 1967 году). Он был предназначен для лечения проказы и до 2000-х годов, как рассказал Ринк, входил в список жизненно важных лекарств. В новом средстве устранен главный недостаток советской разработки – плохое растворение в воде и, соответственно, в плазме крови. Обновленное лекарство получило название «Иммофон». Внутри препарата соединены сильное зарубежное противовирусное средство «Дапсон» и две молекулы метилурацила, призванные активизировать обмен веществ в тканях и стимулировать процесс регенерации. Помимо борьбы с коронавирусом, новый препарат предназначен для лечения красной волчанки, склеродермии, ревматоидного артрита, псориаза, аллергии и лейкозов, заболеваний легких. По словам Ринка, на сегодняшний день проведено тестирование препарата на примерно 700 пожилых пациентах-добровольцах. «Не было ни одной тяжелой стадии и ни одной смерти после заражения», – заявил ученый. Сейчас его компания «Межрегиональное торгово-промышленное объединение «ИнтерВита» занимается производством опытных партий нового лекарства для проверки его действия при разных патологиях. Также идут переговоры с Минздравом и другими регуляторами о выпуске на рынок преднаполненных шприцов и капельниц. По словам Ринка, одна доза препарата будет стоить ориентировочно около 1 тыс. рублей. В финансирование промышленного производства препарата готово вложиться большое число инвесторов, утверждает ученый. Он отметил, что эффективность «Диуцифона» подтверждена клиническими испытаниями, есть более 650 публикаций на успешное лечение препаратом разных патологий. Также ученый по заданию Государственного института технологии органического синтеза работал с Научно-исследовательской лабораторией иммунохимиотерапии лепры. Лекарство от проказы в те годы производили с нарушением технического процесса, поэтому на выходе получалась другая химическая формула, из-за чего производство пришлось остановить. После выяснения обстоятельств его наладили должным образом и в 1997 году, по словам Ринка, из лепрозория, использовавшего это лекарство, выписали последнего пациента. «То есть буквально вылечили эту болезнь (проказу)», – рассказал ученый. В дальнейшем препарат некоторое время применяли как иммунокорректирующее средство комплексной терапии ВИЧ-инфекции и СПИДа. Генсек ООН заявил о тяжелейшем экономическом кризисе за последнее столетие 26 января 2021, 09:06 Текст: Алина Назарова

В результате пандемии коронавируса мир стал очень хрупким и вступил в тяжелейший за последнее столетие экономический кризис, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на мероприятии «Давосская повестка дня». Глава ООН отметил, что сегодняшний мир можно описать одним словом – «хрупкость». «Более двух миллионов человек погибли (из-за пандемии), и мы находимся в худшем экономическом кризисе за последние сто лет», – заявил Гутерреш, передает РИА «Новости». Дипломат считает, что пандемия обнажила такие мировые проблемы, как неравенство между людьми и странами, нестабильность «кризисов климата и биоразнообразия». По его словам, «ведение войны с природой» приводит к тому, что «она наносит ответный удар». Гутерреш призывает мир к диалогу и сотрудничеству. «Правительства, международные организации, частный сектор и гражданское общество, города должны работать вместе», – высказался он. Генсек ООН подчеркнул, что в 2021 году у мира есть уникальная возможность, чтобы использовать восстановление от пандемии для «перехода от хрупкости к устойчивости». Ранее генсек ООН сравнил 2021 год с 1945-м, отметив, что сегодня война ведется против коронавируса. В декабре директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что в 2021 году миру грозит один из самых тяжелых за последние 75 лет гуманитарный кризис. «Бразильский» штамм коронавируса выявлен в США 26 января 2021, 02:57

Фото: Spc. John Weaver/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Минздрав американского штата Миннесота выявил первый в Соединенных Штатах случай заражения одним из так называемых бразильских штаммов коронавируса. «Министерство здравоохранения Миннесоты сегодня (в понедельник) объявило, что его лаборатория обнаружила вариант коронавируса, известный как бразильский вариант P.1, в пробе жителя Миннесоты, который недавно побывал в Бразилии. <...> Этот случай знаменует первое задокументированное выявление бразильского варианта P.1 в Соединенных Штатах», – приводит текст заявления ведомства ТАСС. Симптомы вызываемого инфекцией заболевания у пациента появились на первой неделе января, а анализ он сдал 9 числа. Напомним, 16 января министерство здравоохранения Бразилии выявило первый случай заражения коронавирусом, возбудителем в котором стал обнаруженный в Японии новый «бразильский» штамм из штата Амазонас. Ранее в Калифорнии выявили новую разновидность коронавируса (CAL.20C). Кроме того, американские специалисты из Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) предсказали распространение в США «британского» штамма коронавируса. Помимо этого, ученые из университета Огайо обнаружили два новых штамма коронавируса, один из которых имеет сходства с «британским», а второй делает вирус более заразным. Между тем, согласно последнему докладу рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса, в США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта. Эксперты ВОЗ дали рекомендации по вакцине Moderna 26 января 2021, 15:01 Текст: Ольга Никитина

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовала во вторник предварительные данные по оценке эффективности и безопасности вакцины от американской компании Moderna против COVID-19. Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (СКГЭ) встретилась 21 января для обсуждения предварительных данных по третьей фазе испытаний вакцины mRNA-1273 компании Moderna. Препарат еще официально не включен в список лекарств, разрешенных ВОЗ для использования при чрезвычайных ситуациях, передает РИА «Новости». На основании имеющихся данных СКГЭ рекомендовала вводить людям две дозы mRNA-1273 (100 мкг, 0,5 мл каждая) с интервалом в 28 дней между дозами. В исключительных случаях максимальный интервал между дозами может быть увеличен до 42 дней, хотя доказательства эффективности вакцины в таком случае не очень убедительны. СКГЭ также не рекомендует уменьшать дозу наполовину. С учетом возможных аллергических реакций на mRNA-1273 эксперты ВОЗ рекомендуют вводить вакцину только в условиях, где можно будет предотвратить у пациента анафилактический шок. При этом вакцину не рекомендуется использовать во время беременности. Прививку возможно сделать, только если польза от вакцинации беременной женщины не перевешивает потенциальные риски для плода. СКГЭ признает, что в данный момент данных о безопасности вакцины для кормящих женщин нет, однако, учитывая механизм действия препарата, он вряд ли представляет риск для этой категории. Эксперты ВОЗ также дали ряд общих рекомендаций, которые касаются вакцинации. В частности, прививаться советуют независимо от наличия в анамнезе симптоматической или бессимптомной инфекции SARS-CoV-2. По имеющимся данным, человек может повторно заразиться спустя полгода после первоначальной инфекции. Поэтому те, кто недавно переболел COVID-19, могут отложить вакцинацию примерно на полгода. Также эксперты ВОЗ считают, что в условиях недостатка вакцин нельзя делать приоритетным вакцинацию международных путешественников. В связи с этим, а также из-за отсутствия доказательств того, что вакцинация снижает риск передачи инфекции, СКГЭ в настоящее время не рекомендует вакцинацию путешественников от COVID-19, за исключением случаев, когда они входят в группу риска. В начале января Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), отвечающее за выдачу рекомендаций на использование вакцин от коронавируса в ЕС, одобрило вакцину Moderna. ЕК собралась контролировать экспорт вакцин против COVID за пределы ЕС 26 января 2021, 01:59 Текст: Антон Никитин

Еврокомиссия (ЕК) приняла решение ввести контроль за экспортом производимых на территории сообщества вакцин от коронавируса до полного выполнения контрактных обязательств производителями по поставкам в страны Евросоюза, сообщили в ЕК. «Отныне все компании, производящие вакцины от [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19 в ЕС, будут обязаны заблаговременно предоставлять уведомления, когда они хотят поставлять вакцины в третьи страны (за пределы ЕС)», – приводит текст заявления Еврокомиссии ТАСС. «Мы хотим ясности по всем транзакциям и полной прозрачности относительно экспорта вакцин от коронавируса из Евросоюза. Отныне все компании, производящие вакцины от [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19 в ЕС будут обязаны заблаговременно предоставлять уведомления, когда они хотят поставлять вакцины в третьи страны (за пределами ЕС), – говорится в заявлении. – Механизм экспортной транспарентности будет создан в кратчайшие сроки». Накануне Еврокомиссия (ЕК) потребовала от англо-шведской компании AstraZeneca разъяснений в связи с сокращением объема поставок вакцин в Евросоюз на 60%. Ранее стало известно о значительных задержках в производстве вакцины компании AstraZeneca. В минувшую пятницу президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем противодействие распространению коронавирусной инфекции, возможность использования и совместного производства вакцин. Днем ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза. Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины «Спутник V» в Европе. Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как доступ к вакцине от коронавируса заново разделил мир. Психолог дал рекомендации по преодолению зимней депрессии в период пандемии 26 января 2021, 21:30

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Все плохое обязательно закончится, нужно помочь себе перешагнуть через негатив и продолжить развиваться в новой нормальности, сказал газете ВЗГЛЯД декан факультета психологии МГУ, президент Российской академии образования Юрий Зинченко. Таким образом, по его мнению, можно преодолеть сезонную депрессию, которую в этом году усиливает вызванный пандемией и ограничительными мерами стресс. В период межсезонья многие россияне становятся более раздражительными, чувствительными к внешним условиям, а также могут грустить и расстраиваться аще обычного. Данное состояние, по мнению многих специалистов, может еще больше усугубиться на фоне пандемии коронавируса и ограничительных мер. «В первую очередь это связано с тем, что наш физический и эмоциональный тонус снижается и нам кажется, что у нас мало ресурсов для совладания со стрессом, негативными переживаниями и трудными ситуациями. Пандемия, безусловно, может стать одним из факторов, которые повлияют на наше настроение. Мы по-прежнему привыкаем и адаптируемся к новой реальности, это всегда очень ответственная и непростая задача», – говорит Зинченко. Он рассказывает, что по результатам Общероссийского научного проекта «Исследуем дома», организованного факультетом психологии МГУ в период пандемии, было показано, что именно саморегуляция и самоорганизация стали самыми важными компетенциями: по мере того, как мы учились самостоятельно организовывать и выстраивать свою жизнь в новом формате, наше эмоциональное состояние улучшалось. И вот когда мы испытываем нехватку внутренних ресурсов для поднятия настроения и ощущения счастья и благополучия, наш эмоциональный фон снижается. «Сейчас в период активного преодоления кризиса нам нужно много сил и позитивного настроя, чтобы успешно справиться с теми трудностями, которые нам создала пандемия. Чаще всего речь идет о социальных ограничениях, нехватке живого общения, возможности путешествовать и развлекаться так, как мы привыкли. Все эти внешние факторы пытаются пробить нашу внутреннюю оборону и заставить нас испытывать негативные переживания. Наша задача – не позволить пандемии и плохой погоде одолеть наше психологическое благополучие. Мы должны дать отпор не только самому вирусу, но и его последствиям. И на самом деле это не так уж сложно. Благодаря отечественной вакцине мы уже можем чувствовать себя защищенными и уверенными в завтрашнем дне и почувствовать почву под ногами. Теперь дело за нашими внутренними ресурсами», – объясняет собеседник. Самое важное – найти источники психологической поддержки, продолжает эксперт. Это могут быть родные и близкие, друзья, хобби, карьера – все то, что доставляет нам удовольствие и, главное, позволяет чувствовать себя защищенно и уверенно. Чем более разнообразна наша жизнь, тем меньше вероятность, что нас настигнет депрессивная симптоматика, полагает психолог. «Второе важное правило хорошего настроения – это объективное восприятие временных трудностей. Мы должны понимать, что все плохое обязательно закончится, оно конечно и чаще всего краткосрочно. И обязательно наступит момент, когда мы сможем вернуться к привычной жизни, насладиться живыми эмоциями, объятиями и развлечениями. Можно уже сейчас начать выстраивать образ своего собственного будущего, в котором обязательно есть место позитиву и успеху, потому что это зависит только от нас самих», – рекомендует Зинченко. Он подчеркивает, что жизнь, скорее всего, уже никогда не будет такой, как была до пандемии. Мы стали продвинутыми пользователями цифрового мира, научились быть более внимательными к себе и близкими, стали больше ценить общение и окружение, значит, именно сейчас важно понять, как можно использовать наши новые гибкие навыки (soft skills) в постпандемический период, продумать новые варианты развития для себя и тех, кто нас окружает. «Конструктивный настрой поможет вытеснить негативные переживания и настроиться на позитивный лад. Пандемия преподнесла нам много уроков, и мы сейчас можем и должны воспользоваться ими и вынести необходимый опыт. Главное помнить, что хорошего в жизни всегда больше, чем плохого. Мы успешно справились с самыми сложными периодами пандемии, и теперь нужно просто найти личностный смысл в каждой сфере нашей жизни, чтобы помочь себе перешагнуть через негатив и продолжить развиваться в новой нормальности», – резюмировал психолог. Осенью прошлого года врач-психиатр Евгений Фомин рассказал, что справиться с депрессивным состоянием может помочь любая вариация спорта – подойдет все, с помощью чего человек будет нагружать свои мышцы. В ВОЗ запланировали новое обсуждение «Спутник V» 26 января 2021, 21:30 Текст: Алексей Дегтярев

Эксперты Всемирной организации здравоохранения намерены провести новую встречу по обсуждению российской вакцины «Спутник V», об этом сообщили в самой организации. «Сроки получения и предоставления данных будут обсуждены 28 и 29 января», – сообщили в ВОЗ, передает РИА «Новости». Там добавили, что по российскому препарату провели несколько встреч, и были запрошены дополнительные данные у производителя. Ранее сообщалось, что 27 января ВОЗ начнет процедуру, предваряющую подачу заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В России зарегистрировали 18,2 тыс. случаев коронавируса 26 января 2021, 11:12

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявлен 18 241 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 18 241 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2317, Санкт-Петербурге – 1510, Московской области – 1129. Всего в стране выявлен 3 756 931 вирус-положительный пациент в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 174 561 человека, из них 23 798 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 564 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 70 482 человека. Накануне, 25 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 19 290. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 1049. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Американцев обязали доказывать отсутствие COVID-19 для въезда в США 26 января 2021, 02:33 Текст: Антон Никитин

Госдепартамент США проинформировал о необходимости всем направляющимся в Соединенные Штаты пассажирам, включая американских граждан, с 26 января перед посадкой на самолет предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус. «Госдепартамент США и Центры по контролю и профилактике заболеваний США напоминают всем путешествующим, что с завтрашнего дня, 26 января, все пассажиры авиалиний в возрасте от двух лет, прибывающие в Соединенные Штаты, должны будут предоставить доказательство отрицательного результата теста на коронавирус или доказательство выздоровления от коронавируса перед посадкой [на самолет]. Этот указ относится как к иностранцам, так и к гражданам США», – приводит текст заявления Госдепартамента ТАСС. Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки проинформировала о решении американского президента Джозефа Байдена обязать прилетающих в США предъявлять представителям авиакомпаний отрицательные результаты теста на коронавирус. В прошлый четверг Байден заявил о провале вакцинации от коронавируса в США. По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявлено более 25,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 420 тыс. человек. Ранее инфекционист и кандидат на пост главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски предсказал Штатам 500 тыс. жертв COVID-19 к середине февраля. В середине декабря 2020 года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. Эксперты ВОЗ не увидели снижения риска передачи COVID-19 после вакцинации 26 января 2021, 16:11 Текст: Алексей Дегтярев

Фактических данных о снижении риска передачи коронавируса после вакцинации пока не зафиксировано, сообщили в Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации (СКГЭ). На данный момент нет необходимости отдавать приоритет прививания международным путешественникам, считают в группе, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию экспертов. В ВОЗ полагают, что в период ограниченного предложения вакцин «преференции по вакцинации лиц, совершающих международные поездки, будет противоречить принципу справедливости». Также в пользу этого приводится аргумент об отсутствии «фактических данных о том, что вакцинация уменьшает риск передачи инфекции». Ранее в исследовании бразильских ученых, опубликованных на портале medRxiv утверждалось, что коронавирус может вызывать изменения в мозге, связанные с проявлениями шизофрении, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Россиянка раскрыла схему мошенничества на «лечении» туристов от COVID-19 26 января 2021, 16:07 Текст: Ольга Никитина

Россиянка Анна Воскресенская рассказала о схеме, которая практикуется на Кубе с целью получения денег от страховой компании за якобы «лечение» от коронавируса прибывающих в страну туристов. Россиянка рассказала «Ридусу», что после прилета на Кубу у нее и ее мужа взяли тест ПЦР на коронавирус. Супругу Воскресенской сообщили, что его тест положительный, и направили в обсерватор для пациентов с COVID-19. При этом повторный тест, по ее словам, затягивали максимально: ее супругу сделали его в день вылета, хотя по местному законодательству повторный тест должны были провести в течение 24 часов. «То лаборатория сломалась, то еще что. До семи дней. Все это за счет страховой, причем вписывают даже МРТ и КТ, которых там и в помине нет», – рассказала Анна. По ее словам, «госпитализация в обсерватор» является прикрытием для масштабной аферы. Как рассказала Анна, муж заметил, что в обсерваторе все время поддерживают постоянное число больных: сколько выписали – столько потом и привезли. Причем ни у кого из «заболевших» не было симптомов, а в случае их появления человека переводили в обычный госпиталь. «Медицинской квалификации у персонала нет никакой: он сам объяснял медсестре, как мерить давление», – рассказала россиянка. Она добавила, что кормили в обсерваторе скудно: «Горстка риса, два банана». Сама Анна, оторванная от находившегося в обсерваторе мужа, проживала в гостиничном номере на карантине в полном одиночестве. Смысл аферы, по словам туристки, заключается в том, чтобы по максимуму затянуть «лечение» и добиться от страховой компании оплаты всех сделанных и не сделанных туристам процедур. Воскресенская вернулась с Кубы на прошлой неделе, ее муж остался на острове ждать вылета в Россию до 29 января. По прилете туристка попыталась предупредить страховую компанию о мошеннической схеме, но, по ее словам, страховщик отреагировал «подозрительно вяло». «Они ссылались на кубинскую специфику: мол, что вы хотите, там все принадлежит государству, поблагодарили – и все. До этого мы связывались с посольством, но это так ничем и не кончилось. Создается впечатление, что все все прекрасно знают», – рассказала Анна. Отметим, что это не первое сообщение о мошенничестве, связанном с коронавирусом. Так, в Европе уже начали распространять объявления о продаже вакцины от COVID-19. Глава РФПИ не исключил задержек с производством вакцины «Спутник V» 26 января 2021, 10:17 Текст: Ольга Никитина

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу в интервью CNBC заявил, что задержки в производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» возможны из-за наращивания мощностей. «По существу нужно много компонентов. Если есть проблема с одним компонентом, то это вызывает задержку. Такое мы наблюдали с Pfizer, AstraZeneca и другими производителями. Могут быть некоторые задержки в производстве нашей вакцины, потому что мы наращиваем производственные мощности. Надеемся, что задержки не возникнут», – приводит его слова ТАСС. «Мы осознаем, что это процесс, который никогда не проводился в мире. И ожидания должны быть реалистичными. Мы действительно понимаем проблемы производителей других вакцин. Мы уверены, что это решится. Мир должен понять, что то, что совершается сейчас, никогда не совершалось ранее. Производители делают все, чтобы своевременно обеспечивать всех вакциной», – добавил глава РФПИ. Дмитриев также сообщил, что РФПИ ожидает регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» в Мексике, Парагвае и Пакистане. По его словам, эти решения будут основаны на промежуточных результатах третьей фазы клинических испытаний. Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Больше всего заявок на вакцинацию через портал госуслуг подано в Москве, Самарской и Московской областях. Медик оценил вероятность новой волны COVID-19 весной 26 января 2021, 10:07 Текст: Мария Бобылева

Врач-терапевт и клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал, что в настоящее время пандемия коронавируса вступила в «медленную» фазу, и предположил, как будет развиваться ситуация с COVID-19 весной. По словам медика, в настоящее время идет «медленная» фаза пандемии – число заболевших коронавирусом растет, но не так быстро, как раньше. Однако специалист не исключил подъема числа заболевших к весне. В комментарии «Вечерней Москве» он напомнил, что во время новогодних праздников было холодно, поэтому люди были вынуждены проводить время дома. Также Кондрахин напомнил об ограничениях на проведение массовых мероприятий и о том, что в Новый год часть горожан разъехались по регионам. «Произошла разобщенность населения, в результате чего риски заболеть снизились», – пояснил врач. Вспышка заболеваемости, подобно весенней, по его мнению, маловероятна. Однако не стоит забывать о мерах защиты, несмотря на снятие некоторых ограничений. «Полагаю, весной (в Москве) заболеваемость может подняться до четырех-пяти тысяч новых случаев в день, а потом опять пойдет на спад летом. Весной же останется не только коронавирус, но и привычные нам грипп, ОРВИ. Они, естественно, ослабляют иммунитет, что может увеличить риски заражения», – рассказал Кондрахин. При этом он отметил и то, что в крупных развитых государствах ситуация остается сложной. Это объясняется различием механизмов борьбы с эпидемией. Также терапевт напомнил, что в Москве быстро ввели ограничения, а также развернули дополнительные койки для больных коронавирусом. «В том же Нью-Йорке, когда мы ужесточали локдаун, его не было вообще. То же самое произошло в Англии, а у них теперь еще и новый штамм коронавируса, так что болезнь распространяется еще быстрее», – подытожил он. Ранее президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, что позволяет аккуратно снимать введенные ограничения.