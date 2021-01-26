Путин открыл транспортную развязку в Химках Музей в Освенциме анонсировал создание программы виртуального посещения Путин запланировал посетить экспозицию в Музее Победы в день снятия блокады Ленинграда 26 января 2021, 15:45 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин 27 января посетит Музей Победы на Поклонной горе в день 77-й годовщины снятия блокады Ленинграда, где осмотрит экспозицию «Подвиг народа», сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что интерактивный проект, открытый к 75-летию Великой Победы, включающий почти семь тысяч экспонатов, 22 фильма-реконструкции и несколько уникальных трехмерных панорам, позволяет воссоздать историческую реальность эпохи военного времени и показать вклад всего советского народа в победу над нацизмом, передает РИА «Новости». В ходе посещения музея, по данным пресс-службы, Путин даст старт иммерсивной онлайн-версии проекта «Подвиг народа: непокоренный Ленинград», посвященной самой трагической странице истории Великой Отечественной войны – блокаде Ленинграда и безмерному подвигу его жителей. В декабре 2020 года Путин призвал страны СНГ действовать солидарно в защите правды о Великой Отечественной войне и подвигах народов. Ранее президент заявил, что необходимо быть самодостаточными, чтобы не допустить переписывания истории. А искажение исторической правды в конечном итоге ударит по тем, кто этим занимается.

Песков рассказал о владельцах «дворца» в Геленджике 26 января 2021, 13:14

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Владельцем «дворца» в Геленджике является один или несколько предпринимателей, в Кремле не имеют права разглашать имена владельцев здания, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Что касается владельцев этого объекта, согласитесь, что очевидно, что владельцем является предприниматель. Действительно, это большой объект, хорошо известный в Геленджике. И один или несколько прямо или опосредованно владеют этим объектом», – рассказал Песков, передает РИА «Новости». При этом он заявил, что в Кремле не имеют права и не будут разглашать имена владельцев здания. «Согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев. И мы не собираемся этого делать, это просто был бы некорректно», – ответил Песков на вопрос о том, кому принадлежит этот объект. Пресс-секретарь президента также опроверг ремарку представителей СМИ о том, что в расследовании Навального якобы не утверждается, что президент или его родственники являются собственниками объекта юридически: «Не соглашусь с вами, в этом расследовании утверждается, что это «дворец Путина» и что он строился для Путина». «И Путин однозначно ответил на этот вопрос. Мало того, он сказал, что ни он, ни его родственники не имеют и не имели никакого отношения, тем более отношения собственности к этому объекту», – напомнил Песков. Комментируя конкретные обращения от журналистов о том, что над объектом находится зона, в пределах которой нельзя летать, пресс-секретарь президента отметил, что «этих журналистов переадресовали в ФСО». «Они же говорят: «Почему охраняется ФСО?». Вот мы переадресовали в ФСО. И почему там нельзя летать, почему бесполетная зона, мы это переадресовали в ФСБ. ... Это именно те ведомства, которые и должны отвечать на эти вопросы, потому что это вопросы, которые в их компетенции», – уточнил Песков. Президент Владимир Путин 25 января назвал монтажом и компиляцией «расследование» блогера Алексея Навального о якобы дворце главы государства под Геленджиком. Глава государства подчеркнул, что ничего из собственности в «расследовании» Навального не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Акции «Абрау-Дюрсо» выросли на 10% на фоне заявлений Путина 25 января 2021, 17:17 Текст: Елена Мирошниченко

На заявлениях президента России Владимира Путина об интересе к виноделию акции «Абрау-Дюрсо» растут на Мосбирже на 10%, свидетельствуют данные торгов. Акции росли на 10,83% к уровню закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали 220 рублей за бумагу, сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи. Ранее Владимир Путин признался, что его интересует виноделие как сфера деятельности. Он не исключил, что по завершении президентской карьеры пошел бы работать в эту отрасль. «Я бы когда-нибудь этим позанимался - не как бизнесом, а как видом деятельности. У меня советник есть, Борис Титов, который является владельцем «Абрау-Дюрсо». Может быть, когда я работу закончу (на посту президента, прим. ВЗГЛЯД), я пойду работать советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист в области права», – рассказал президент. Заявление прозвучало в рамках онлайн-беседы со студентами вузов по случаю Дня российского студенчества. Путин поздравил российских студентов с праздником. Глава государства пожелал им успехов в жизни и в профессии, любви и хороших друзей. В конце 2020 года вина «Абрау-Дюрсо» возглавили рейтинг российских игристых вин стоимостью до 1 тыс. рублей, который ежегодно составляет Роскачество. Стоит отметить, что первое место «Абрау-Дюрсо» занимает третий год подряд. Путин рекомендовал законодательно запретить отождествление СССР с нацистской Германией 25 января 2021, 19:36

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме подготовить проект закона о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии. «Рекомендовать Государственной думе при участии Российского организационного комитета «Победа» подготовить к рассмотрению в период весенней сессии 2021 года проект федерального закона о внесении в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» изменений, направленных на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне (1939-1945 гг.)», – говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля. Срок исполнения поручения установлен до 1 июля 2021 года. Ответственным назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин. Вопрос о законодательных мерах по запрету на отождествление СССР и фашистской Германии подняла глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в ходе заседания с президентом. Глава государства согласился с предложением, но отметил, что запрет необходимо вводить аккуратно, и разработать «механизмы для защиты правды о совсем недавнем прошлом», передает ТАСС. Ямпольская разработала соответствующий проект закона, он еще не внесен в Госдуму. Инициатива предлагает запретить публичные высказывания или публикации, в которых содержится «приравнивание целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР к целям, решениям и действиям руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран «оси». 19 сентября 2019 года Европарламент принял резолюцию под названием «О важности европейской памяти для будущего Европы», в которой утверждается, что Вторая мировая война якобы была спровоцирована Германией и СССР. Владимир Путин указал, что такие «бумаги», как одобренная Европарламентом лживая резолюция «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», несут «опасные реальные угрозы», так как являются проявлением осознанной политики по разрушению послевоенного мироустройства. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин выразил недоумение и возмущение в связи с обвинением СССР со стороны Совета Европы в развязывании Второй мировой войны наравне с фашистской Германией. Кремль анонсировал «интересное выступление» Путина на «давосской неделе» 26 января 2021, 13:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Выступление президента Владимира Путина на мероприятии высокого уровня «Давосская повестка дня» 27 января будет объемным и очень интересным, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Тема Давоса хорошо известна. Это новые мировые условия, в которых мы живем, новые вызовы и так далее. Поэтому обещает быть достаточно объемным и очень интересным это выступление», – передает ТАСС слова Пескова. «Конечно же, я не буду сейчас как-то анонсировать основные моменты», – добавил он. Ранее Песков сообщил, что Путин выступит на всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе 27 января. Пушков оценил готовность Белого дома к диалогу лидеров России и США 26 января 2021, 07:27

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал высказывание пресс-секретаря президента США Джо Байдена Джен Псаки о возможном телефонном разговоре американского лидера и президента России Владимира Путина. «Намек ясен и даже слишком... Но должен ли Путин первым звонить Байдену? Надо ли быть выше «условностей»? Но и в Вашингтоне, и в Москве прекрасно отдают себе отчет: в политике условностей не бывает – важно все», – написал Пушков в своем Telegram-канале. Парламентарий отметил, что особенную важность подобные условности приобретают из-за настроя, с которым новый глава государства пришел в Белый дом, и его слов о России как о «враге США». Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла ответить на вопрос о том, планируется ли проведение телефонного разговора между президентами России и США Джо Байденом и Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Белого дома заметила, что первые телефонные переговоры Байдена ожидаются «с партнерами и союзниками». Титов согласился взять Путина на работу в виноделие 26 января 2021, 12:27

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Уполномоченный по правам бизнесменов Борис Титов, семья которого владеет российской компанией по производству вин «Абрау-Дюрсо», заявил о готовности взять на работу президента Владимира Путина. «Думаю, что не найдется предпринимателя, который бы отказался от такого предложения. В области права Владимир Владимирович очень хорошо знает винодельческую отрасль, поскольку он подписывал закон о винограде и вине, который сегодня вовсю работает и развивает виноделие в России», – написал Титов в Instagam. В понедельник Владимир Путин признался, что его интересует виноделие как сфера деятельности. Он не исключил, что по завершении президентской карьеры пошел бы работать в эту отрасль. «У меня советник есть, Борис Титов, который является владельцем «Абрау-Дюрсо». <...> Может быть, когда я работу закончу (на посту президента, прим. ВЗГЛЯД), я пойду работать советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист в области права. Сейчас мы закон приняли, и я в этом кое-что начинаю понимать», – пояснил Путин. После этого акции «Абрау-Дюрсо» выросли на 10%. В конце 2020 года вина «Абрау-Дюрсо» возглавили рейтинг российских игристых вин стоимостью до 1 тыс. рублей, который ежегодно составляет Роскачество. Стоит отметить, что первое место «Абрау-Дюрсо» занимает третий год подряд. Путин открыл транспортную развязку в Химках 26 января 2021, 15:04 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги М-10 «Россия» и улицы Репина в подмосковных Химках. В хоте мероприятия Путин поблагодарил строителей новой развязки. «Хочу поблагодарить вас за результат работы: замечательно. Для города очень важно, и для работников «Энергомаша», это одно из крупнейших предприятий отрасли», – обратился Путин к строителям на церемонии открытия развязки. В лице строителей этой развязки он также поблагодарил всех дорожников страны, отметив, что практически все планы 2020 года по дорожному строительству были выполнены. «Благодаря тому, что мы прислушались к рекомендациям врачей, эпидемиологов и не стали останавливать дорожное строительство, во-первых, все выполнили, во-вторых, рабочие места сохранили, зарплаты ваши сохранили, и дороги построили», – подчеркнул президент. Объект был создан в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Основная задача развязки – соединить старые и новые Химки, обеспечить транспортную доступность промышленной части города, передает РИА «Новости». В апреле 2019 года во время посещения НПО «Энергомаш» президент России дал поручение решить проблему транспортного соединения между старыми и новыми Химками. После этого было принято решение о строительстве двухуровневой развязки общей протяженностью 3,5 км с эстакадой через Ленинградское шоссе, которая соединит улицу Репина с улицей Дружбы. В октябре 2019 года Путин на встрече с главой Подмосковья Андреем Воробьевым призвал ускорить реализацию проекта, подчеркнув, что «люди ждут» эту развязку. 21 января Кремль сообщил о выполнении поручения Путина по развязке в Химках. Общая площадь транспортной развязки составляет порядка 40 тыс. квадратных метров, протяженность основного хода – 0,8 километра с путепроводом, длина которого 158 метров. Число полос движения по основному ходу от двух до пяти с расчетной скоростью движения 70 километров в час. Названа дата первого с 2009 года выступления Путина на форуме в Давосе 25 января 2021, 16:52 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин выступит на всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе 27 января, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Давос подтверждаю 27 числа», – передает сообщение Пескова РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что выступление Путина на форуме будет публичным. Что касается дискуссий, то они обычно проходят в закрытом режиме. Путин в последний раз выступал на международном экономическом Давосском форуме в 2009 году. Всемирный экономический форум проводится ежегодно в Давосе. На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты. Предметом обсуждения являются наиболее острые мировые проблемы, включая здравоохранение и охрану окружающей среды. РВИО развеяло мифы о Красной Армии в книге про освобождение Европы от нацизма 25 января 2021, 19:03 Текст: Ксения Панькова

Создание объективного образа русского солдата и Красной Армии и борьба с насаждаемым на Западе «образом русского дикаря» – одна из главных целей книги «Освобождение Европы от нацизма 1944-1945 гг.: проблемы научной интерпретации», представленной Российским военно-историческим обществом (РВИО). Презентация прошла в понедельник в Москве. Труд был подготовлен к 76-й годовщине освобождения Красной Армией узников концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), передает ТАСС. Как сообщил директор департамента науки и образования РВИО Юрий Никифоров, книга стала коллективной работой российских историков, над ней трудились специалисты Российского военно-исторического общества, Института российской истории Российской академии наук (РАН), научного совета РАН по фундаментальным вопросам российской и зарубежной истории. «Книга стала результатом многократного обсуждения на различных экспертных площадках, составной частью нашей общей работы по осмыслению и проработке не просто истории войны, но и того, как она сегодня понимается и интерпретируется», – пояснил он. Главной темой, по его словам, была выделена освободительная миссия в Европе, не просто история боевых действий, но разговор о том, от чего освободили Европу в 1945 году, о нацизме как о зле. Ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, профессор Елена Сенявская подчеркнула, что книга прежде всего создает объективный образ Красной Армии. По ее словам, понятие освободительной миссии в Европе на сегодняшний день часто подменяется разговором о советской оккупации стран Восточной Европы. «Целенаправленно создается негативный образ Красной Армии как банды мародеров, насильников, убийц мирного населения в отличие от якобы благородных западных союзников. (…) Полностью игнорируется исторический контекст, ход событий, причинно-следственные связи, меняются местами палачи и жертвы. В результате в западное сознание последовательно внедряется образ русского дикаря, осквернившего культурную Европу», – уточнила она. Как рассказала Сенявская, тема освободительной миссии в современной международной ситуации приобрела особую остроту сразу на нескольких уровнях. Во-первых, она имеет политическую актуальность, поскольку искажение освободительной роли СССР в Победе над фашистской Германией и милитаристской Японией направлено на подрыв международного положения современной России, считает историк. Второй причиной она назвала экономическую актуальность, так как за попытками представить Красную Армию в качестве оккупанта, нанесшего странам материальный ущерб, следуют материальные претензии, которые якобы обязана возместить современная Россия. В-третьих, актуальность объясняется внутрироссийскими процессами. «Когда массовый подвиг страны и ее народа пытаются подменить образом варваров, совершающих массовые преступления, удар наносится на ядро самосознания народа. А травмированное национальное сознание фактически лишает страну будущего, так как лишает народ самоуважения и выбивает психологическую опору для развития», – заметила научный сотрудник Института российской истории РАН. Ранее президент России Владимир Путин назвал «верхом цинизма» утверждения о том, что Иосиф Сталин развязал Великую Отечественную войну. В свою очередь доктор исторических наук Елена Малышева пояснила, что влияние России в различных регионах мира тревожит Запад. Он пытается формировать негативный образ России, представляя ее как агрессора, развязавшего Вторую мировую войну. Стало известно о встрече Путина и Моди в 2021 году 25 января 2021, 20:31 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин прибудет в Нью-Дели для встречи с премьер-министром Индии Нарендрой в середине 2021 года, если позволит эпидемиологическая ситуация, заявил посол Индии в Москве Венкатеш Варма. «Есть договоренность между Россией и Индией, что визит состоится в этом году, как только ситуация с коронавирусом улучшится», – заявил Варма, передает РИА «Новости». Он уточнил, что речь идет об очной встрече, а не о видеоконференции. «Саммит будет именно тет-а-тет», – сказал посол. Прошлая очная встреча лидеров двух стран проходила во Владивостоке, в 2019 году. В ходе переговоров российский лидер в том числе рассказал о вертолетах Ка-226Т. Путин и президент Мексики обсудили поставки вакцины «Спутник V» 25 января 2021, 19:12 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин и глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе телефонного разговора обсудили вопросы организации поставок вакцины «Спутник V», сообщила пресс-служба Кремля. «Предметно обсуждена проблематика противодействия распространению коронавирусной инфекции и обеспечения эпидемической безопасности. Рассмотрены вопросы организации поставок в Мексику российской вакцины «Спутник V», а также подготовки в России профильных мексиканских специалистов-медиков», – говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, с обеих сторон отмечен конструктивный и взаимовыгодный характер российско-мексиканских отношений, которые успешно развиваются по различным направлениям. Кроме того, в связи с диагностированием у президента Мексики коронавируса Путин пожелал ему скорейшего и полного выздоровления. Ранее Обрадор сообщил в соцсетях, что заразился коронавирусом. Накануне в Кремле подтвердили планирующийся на 25 января телефонный разговор Владимира Путина с президентом Мексики. Напомним, по данным британской компании YouGov, российская вакцина от коронавируса вызывает наибольшее доверие у жителей Мексики, Индии и Китая. Путин распорядился утвердить программу консервации памятников истории и культуры 25 января 2021, 21:37 Текст: Елена Мирошниченко

По поручению российского президента Владимира Путина до 1 мая будет составлен перечень объектов культурного наследия, требующих реставрации в первоочередном порядке, а до 1 августа – утверждена долгосрочная программа их консервации. «Правительству... утвердить долгосрочную программу консервации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов, предусмотрев программно–целевой подход при ее реализации. Срок – 1 августа 2021 года... Разработать при участии Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» и научно–реставрационного сообщества и утвердить перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, требующих проведения полного комплекса научно–реставрационных работ в первоочередном порядке. Срок – 1 мая 2021 года», – цитирует РИА «Новости» опубликованный на сайте Кремля перечень поручений главы государства. Также Путин распорядился подготовить изменения по определению статуса, порядка формирования и деятельности научно–методического совета по охране объектов культурного наследия народов России. Ранее Владимир Путин согласился с тем, что применение норм тендерной системы для пополнения библиотек нуждается в корректировке. Путин поддержал инициативу медалиста олимпиады «Я – профессионал» 25 января 2021, 21:19 Текст: Елена Мирошниченко

Глава России Владимир Путин поддержал инициативу студента Уфимского государственного нефтяного технического университета Тимура Маннанова по созданию специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) при УГНТУ. В ходе встречи медалист олимпиады «Я – профессионал» Тимур Маннанов, предложил создать СУНЦ химико-технологической направленности на базе Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ), сообщается в пресс-релизе платформы «Россия – страна возможностей». «Давайте поручу коллегам в администрации (президента – прим. ВЗГЛЯД) для начала, чтобы они проработали (этот вопрос – прим. ВЗГЛЯД) с руководителями вашего вуза и соответствующего министерства», – сказал Путин во время онлайн-конференции со студентами вузов по случаю Дня российского студенчества. При этом глава государства заметил, что создание интерната может осложняться тем, что школьникам бывает непросто уехать от семьи, как пример он привел ситуацию, сложившуюся вокруг центра «Сириус». «Мы стараемся там, где это возможно, оставить талантливых детей в местах их проживания, не отрывать их от семей. Там, где для талантливого, перспективного ребенка невозможно создать необходимых условий, чтобы дать ему качественную или высококачественную подготовку, только тогда и только сейчас начинается процесс создания интерната при «Сириусе», – рассказал Путин. Позже Маннанов пояснил, что, являясь выпускником центра «Сириус» и наставником проекта «Сириус.Лето», он совместно с другими студентами помогает школьникам Республики Башкортостан готовиться к олимпиадам и поступлению в вузы, рассказывает ребятам о государственных социальных лифтах для молодежи. Системная работа со школьниками затруднена из-за того, что ребята проживают в разных городах региона, поэтому собирать их вместе на регулярной основе проблематично. В то же время СУНЦ при Уфимском государственном нефтяном техническом университете мог бы стать центром притяжения талантливых школьников. Ранее Путин поздравил российских студентов с праздником. Глава государства пожелал им успехов в жизни и в профессии, любви и хороших друзей. Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – один из самых масштабных студенческих конкурсов в стране. Цель проекта – поддержка талантливых студентов разных специальностей, которая позволит им продолжить обучение в ведущем вузе страны и начать карьеру в крупной компании. В 2020-2021 учебном году проводится уже четвертый сезон олимпиады. Состязания включают 72 конкурсных направления, которые охватывают широкий круг профессиональных сфер – от медицины и здравоохранения до инженерных наук. Кремль анонсировал участие Путина в мемориальных мероприятиях к юбилею Ельцина 26 января 2021, 13:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Российский лидер Владимир Путин планирует принять участие в мемориальных мероприятиях к 90-летию со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 1 февраля 2021 года исполняется 90 лет со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина. «Планируется, мы вам сообщим. Безусловно, мемориальные мероприятия планируются, сообщим своевременно», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, планируются ли какие-то мероприятия к 90-летию со дня рождения Ельцина. Он не уточнил, будут ли принимать участие в мероприятии члены семьи Ельцина. «Я могу сказать за президента России – он примет участие в мемориальном мероприятии», – добавил Песков. Путин выразил соболезнования в связи со смертью Приходько 26 января 2021, 13:02 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин выразил соболезнования семье умершего бывшего вице-премьера Сергея Приходько, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Сегодня утром пришло очень печальное известие. Скончался Сергей Эдуардович Приходько. Президент глубоко соболезнует в связи с этой утратой. Направил телеграмму семье Приходько», – цитирует Пескова РИА «Новости». «Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с невосполнимой утратой. Ушёл из жизни Сергей Эдуардович Приходько – человек большого таланта и душевной щедрости, яркий представитель отечественной дипломатической школы. Широчайший кругозор и управленческий опыт Сергея Эдуардовича были востребованы на самых разных, но неизменно важных и ответственных направлениях государственной работы», – отмечается в телеграмме. Глава государства отметил вклад Приходько в укрепление позиций России на международной арене. По мнению Путина, Приходько в ходе сложнейших переговоров и организации ключевых международных мероприятий «действовал четко и профессионально, собранно и надежно». «Превыше всего ставил интересы страны. Светлая память о Сергее Эдуардовиче Приходько навсегда сохранится в наших сердцах», – подвел итог президент. Во вторник на 65-м году жизни скончался бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько. Политолог Евгений Минченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Приходько был одним из самых профессиональных российских чиновников.