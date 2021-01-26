Новоуральский маньяк сознался в еще одном убийстве

Осужденный пожизненно за серию убийств Евгений Петров из Новоуральска пойдет под суд за изнасилование и убийство несовершеннолетней девушки в 2001 году в Башкирии, сообщило региональное следственное управление СК.

Девушка исчезла в мае 2001 года, в сентябре того же года ее тело нашли с признаками насильственной смерти в лесном массиве в нескольких километрах от поселка Улькунды Дуванского района, сообщается на сайте ведомства.

В 2020 году ведомство снова провело допросы свидетелей и родственников погибшей, изучило материалы дела.

«При анализе раскрытых преступлений, аналогичных по криминалистической характеристике, внимание следователей привлекла серия из десяти убийств, сопряженных с изнасилованиями, и двух покушений, совершенных на территории Свердловской области в период с 1998 по 2003 годы. За совершенные преступления в 2005 году виновный был приговорен к пожизненному лишению свободы», – пояснили в СК.

Там добавили, что способ совершения преступлений, почерк преступника и личности потерпевших имели много общего с убийством 16-летней девушки в Дуванском районе. Все преступления были совершены в лесу, около автомобильной дороги, а само место преступления было в нескольких часах езды на машине от места жительства злоумышленника.

«В ходе проведения дальнейших следственных действий причастность обвиняемого к совершенному преступлению была установлена и в ходе допроса, под тяжестью собранных доказательств, он сознался в содеянном», – указали в СК.

Следователям удалось установить, что 12 мая 2001 года Петров ехал на своей ВАЗ-21051 через поселок Месягутово Дуванского района. Он увидел девушку возле автовокзала, предложил подвезти, и она согласилась. Подозреваемый вывез ее в лесополосу, изнасиловал, а потом задушил.

Уже после убийства мужчина нанес ей несколько ножевых ранений, привязал тело буксировочным тросом к машине и вывез вглубь леса, где оставил, после чего скрылся.

В апреле 2005 года Петрова приговорили к пожизненному заключению за серию 10 убийств, сопряженных с изнасилованиями, и двух покушений в Свердловской области с 1998 по 2003 годы.