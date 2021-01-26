Завершилось проектирование новосибирского синхротрона «СКИФ»

«Европа въелась в Россию, как собака, и при любом неправильном движении достает свою моральную дубинку. В такой политике – трагическая ошибка всего Запада», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал слова экс-премьера Бранденбурга Маттиаса Платцека о том, что Европа без России может остаться в полном одиночестве.

«Вместе с Маттиасом Платцеком мы регулярно выступаем с этими идеями на Германо-российском форуме, пишем книги и поднимаем такие проблемы в ток-шоу. Но наши голоса – это капля в море, ведь, к сожалению, большинство политиков и представителей прессы сегодня считают совсем иначе. И если мнение господина Платцека, как известного человека, еще появляется в СМИ, то точка зрения всех остальных, кто придерживается таких же взглядов, вовсе замалчивается», – с сожалением сказал немецкий политолог Александр Рар.

Бывший глава правительства немецкой земли Бранденбург Маттиас Платцек, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию, призвал Евросоюз возобновить взаимовыгодные отношения с Москвой, поскольку Европа без России может остаться в полном одиночестве. Платцек призвал работать над совместной архитектурой безопасности с Россией на равных условиях. Если этого не сделать, то Европа может подтолкнуть Москву к дальнейшему сближению с Китаем, констатировал политик.

Одновременно с этим выступлением официальный Берлин сделал несколько заявлений, явно не дружественных по отношению к Москве. Глава МИД Германии Хайко Маас в понедельник призвал освободить задержанных участников несогласованных акций, которые прошли 23 января в нескольких городах России. Задержанные россияне, по мнению Мааса, «мирно протестовали».

Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам межобщественного сотрудничества с Россией Йоханн Затхофф, в свою очередь, потребовал от Москвы разъяснить обвинения в адрес Владимира Путина, касающиеся якобы его «дворца». Затхофф заявил, что речь идет о расследовании «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) о так называемом дворце президента России, сообщил портал Deutsche Welle.

Рар напомнил – в начале «нулевых» отношения России и Германии были прекрасными. «Стоит вспомнить хотя бы знаменитую речь Владимира Путина в бундестаге в 2001 году. Тогда были планы построить с Европейским союзом единое пространство на общем континенте, выработать верный для всех консенсус. Но с того времени Европа полностью изменилась и застряла в созданных ей же конфликтах», – отметил Рар.

По словам политолога, причина этому не только в уходе старых политиков типа Вилли Брандта, благодарных Советскому Союзу за объединение ФРГ и ГДР, но и в том, что Европа стала клубом либеральных ценностей, где могут быть правы только демократические страны.

«Фактически в ЕС появился институт инквизиции, который говорит: пока Россия не докажет свою либеральность, она наш враг. Европа стала постмодернистской, начала придумывать для себя новые формы «свободы»: гендерный язык, культ меньшинств, экстремальный феминизм, подавление белого гетеросексуального мужчины и, что самое главное – политкорректность, новую европейскую идеологию. Россия же оказалась чуть ли не единственной страной на территории Европы, которая заявила, что не будет поддерживать этот тренд, и сразу стала врагом европейских элит», – рассказал Рар, предположив, что вместе со вступлением Джо Байдена на пост президента США и усилением партии «Зеленых» в Германии идеологизация политики будет продолжаться.

По мнению Рара, антироссийская риторика Европы в целом и призыв главы МИД ФРГ Хайко Мааса отпустить задержанных в России участников несогласованных митингов 23 января в частности – это отголоски холодной войны, «когда Запад тоже часто перебарщивал в своей критике в отношении СССР, создавая образ врага и запугивая собственное население».

«В Европе въелись в Россию, как собаки. При любом неправильном, «недемократическом» движении они достают моральную дубину и начинают бить по голове. Европа встала на этот курс, делает из России пугало, явно недооценивая ее роль. Такая политика – трагическая ошибка всего Запада», – заключил политолог.