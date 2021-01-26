Резолюция об импичменте Трампа внесена в Сенат США Экс-глава ФРС стала новым министром финансов США 26 января 2021, 04:32 Текст: Антон Никитин

Сенат Соединенных Штатов утвердил экс-главу ФРС Джанет Йеллен на пост министра финансов США в администрации 46-го американского президента Джозефа Байдена. В ближайшее время 74-летняя Йеллен, которая станет первой женщиной во главе Минфина США, будет приведена к присяге, передает ТАСС. Напомним, 21 января Йеллен в Сенате поддержала санкции против России по Украине и Крыму. 3 февраля 2018 года перед отставкой с поста главы ФРС Йеллен спровоцировала панику на фондовом рынке США на фоне позитивных данных о состоянии экономики. В 1967 году Йеллен с отличием окончила экономический факультет Университета Брауна, в 1971 году получила докторскую степень в Йельском университете. В 1997-1999 годах она возглавляла Совет экономических консультантов при 42-м президенте США Билле Клинтоне.

Соловьев ответил на требования Германии разъяснений о «дворце» Путина 25 января 2021, 10:30

Фото: Вечер с Владимиром Соловьевым/YouTube

Текст: Ирина Яровая

«Как может немец у кого-то что-то требовать в России? Пусть он лучше объяснит, как Навальный, пребывая в Германии по медицинским соображениям, выпустил эту фальшивку», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал требование представителя правительства ФРГ Йоханна Затхоффа разъяснить обвинения в адрес президента России Владимира Путина, касающиеся якобы его «дворца». «Этот человек – представитель немецкого правительства. Так какое дело немцу до того, что и кому принадлежит в России? Как он может у кого-то что-то требовать?» – задался вопросом журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам межобщественного сотрудничества с Россией Йоханн Затхофф потребовал от Москвы разъяснить обвинения в адрес Владимира Путина, касающиеся «дворца», якобы имеющегося у российского президента. Затхофф заявил в интервью газете Saarbrucker Zeitung, что речь идет о расследовании «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК), передает Deutsche Welle. Соловьев напомнил – издание «РБК» еще 10 лет назад писало, что хозяином «дворца» является российский предприниматель Александр Пономаренко. «Александр Ткачев в 2011 году, еще будучи губернатором Краснодарского края, также рассказывал, кому принадлежит этот объект. Если бы Затхофф умел читать и хоть чуть-чуть изучил материалы, то знал бы обо всем этом», – отметил Соловьев. «А он не хочет объяснить, каким образом личный гость Германии, фюрер оппозиции Навальный снимал это все, находясь за пределами России? Он не хочет попросить у своих спецслужб, защищавших Навального, отчитаться за деньги налогоплательщиков, которые были потрачены на его нахождение в Германии? Почему получилось так, что Навальный, пребывая в Германии по медицинским соображениям, выпустил эту фальшивку? Судя по словам Затхоффа, получается, что лучшая защита – это нападение», – заключил телеведущий. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. До этого Песков, комментируя псевдорасследование блогера Алексея Навального о якобы «дворце», назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Добавим, что Затхофф выступил против введения новых санкций в отношении России. Кроме того, немецкий чиновник отверг требования остановить проект «Северный поток – 2» из-за ареста Навального, поскольку эти события «не имеют ничего общего друг с другом». В Сети отреагировали на стихотворение Слепакова о «диванных оппозиционерах» 25 января 2021, 12:48

Фото: Николай Галкин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Пользователи Insagram высоко оценили новое стихотворение юмориста Семена Слепакова о «диванных оппозиционерах», призывающих к незаконным акциям, сидя на Мальдивах. В опубликованном в Instagram стихотворении (содержит ненормативную лексику – прим. ВЗГЛЯД) Слепаков высмеял «оппозиционеров», которые «переживают за Россию», сидя на пляжах за границей. Повествование ведется от лица блогера, который, находясь на Мальдивах, собирается «приструнить» обидчиков россиян с помощью «битья по клавишам ноутбука», но засыпает за компьютером. Подписчики оценили стихотворение комика, среди них поэтесса Сола Монова, актеры Александр Петров, Павел Деревянко, Гоша Куценко и Максим Лагашкин, а также модель Дарья Астафьева. Комментаторы сочли стихотворение гениальным и попытались угадать, кто стал прототипом главного героя. «Вся суть российской оппозиции», – пишет bardakovaelena52. «Гениально и, к сожалению, правдиво», – констатирует vadim_perfilov46. «Прекрасно! Про всех диванных борцов», – отметил pchipchi. Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. Советник Кадырова обратился к подравшемуся с ОМОНом на незаконной акции в Москве чеченцу 25 января 2021, 08:44 Текст: Алина Назарова

Советник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов призвал выйти на связь молодого человека, который на опубликованных в Сети видео участвует в потасовке с правоохранителями на несогласованной акции в Москве. «Мы видели в социальных сетях парня-чеченца, который сопротивляется представителю власти, это преступление… Позиция Навального, поддерживающего однополые браки, нам не подходит и не подойдет, как мусульманам и чеченцам. Мы разговаривали и с твоим отцом, если ты не одобряешь эту позицию, понимаешь, что такое мужество, что значит быть чеченцем и мусульманином – напиши в директ или свяжись с кем-то из наших товарищей», – сказал Делимханов, передает РИА «Новости» со ссылкой на его Instagram. В субботу в Москве прошли несанкционированные акции. По данным полиции в них приняли участие около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Напомним, блогер 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. Путин прокомментировал «расследование» про «дворец» 25 января 2021, 15:05

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин назвал монтажом и компиляцией «расследование» блогера Алексея Навального о якобы дворце главы государства под Геленджиком. Путин в понедельник провел встречу с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества. Во время встречи студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университета Даниил Чемезов задал президенту вопрос об опубликованном на YouTube фильме о том, что у президента якобы есть дворец в Геленджике. Студент спросил Путина, правда ли это. «Смотрите. Я не смотрел этого фильма просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли», – ответил Путин, передает РИА «Новости». При этом, по словам президента, представленная в фильме информация «уже муссируется на протяжении более чем десяти лет». «Так или иначе, сейчас просто удобный случай, все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан. И запустили это в интернет – фильмы какие-то там, видеопрограммы», – сказал президент. Глава государства подчеркнул, что ничего из собственности в «расследовании» Навального не принадлежит ни ему, ни его родственникам. «Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда!» – заявил Путин, передает ТАСС. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. В Грузии начали догадываться о поражении в суде против России 25 января 2021, 10:03 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили заявил, что решение ЕСПЧ по делу «Грузия против России» о войне-2008, оглашенное в минувший четверг в Страсбурге, в реальности еще более отдалило Тбилиси от Южной Осетии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Пора заканчивать говорить о победе (в суде), которой нет. Вердикт ЕСПЧ говорит о том, что российских войск не было в Грузии 7 августа и Россия не отвечает за то, что происходило в Цхинвальском регионе 8-12 августа. Нам не осталось чему радоваться», – заявил он. «Поверьте мне: этим вердиктом Цхинвальский регион еще более отдалился от нас, чем прежде», – отметил политик в социальных сетях. Ранее минюст Грузии заявил об «историческом решении» ЕСПЧ по делу «Грузия против России». «ЕСПЧ согласился с требованием Грузии о нарушении Россией многих статей Европейской конвенции прав человека во время войны в августе 2008-го года», – говорится в заявлении министерства юстиции. «Подтверждается этническая чистка Россией грузин. Признана ответственность России за пытки грузинских военнопленных и гражданских лиц, за нечеловеческое и унижающее достоинство обращение», – заявил минюст Грузии. Минюст Грузии также нашел в решении большой палаты ЕСПЧ ответственность России за нарушение прав гражданских лиц на свободу и безопасность. Тбилиси назвал вердикт ЕСПЧ «важнейшим рычагом в международном праве для урегулирования конфликта и восстановления территориальной целостности». Между тем, Минюст России сообщил, что ЕСПЧ признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России по событиям 2008 года. «По результатам почти 12-летнего рассмотрения дела ЕСПЧ пришел к выводу, что на Российскую Федерацию не может возлагаться ответственность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года», – говорится в сообщении на сайте российского ведомства. «Также ЕСПЧ не поддержал утверждения властей Грузии о якобы вторжении Вооруженных Сил Российской Федерации на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года, то есть до нападения грузинских военных на город Цхинвал», – сообщили в ведомстве. Вместе с тем в Минюсте не согласны с рядом выводов ЕСПЧ, в том числе о возложении на российскую сторону ответственности за инциденты, имевшие место на территории Южной Осетии и Абхазии после 12 августа 2008 года, при том, что непосредственная причастность к ним российских военнослужащих так и не была установлена. «Подобная оценка обстоятельств участия Российской Федерации в защите гражданского населения и предотвращении эскалации вооруженного конфликта стала следствием использования ЕСПЧ концепции экстерриториальной юрисдикции, содержание которой расходится с позицией Международного суда ООН и общепризнанными нормами международного права», – сообщили в Минюсте. Пригожин отреагировал на возвращение «блудной дочери» Максаковой в Россию 25 января 2021, 11:34

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Россия является домом для оперной певицы Марии Максаковой, поэтому нигде так тепло не согреют, как здесь, даже когда человек ошибся, сказал газете ВЗГЛЯД музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя возвращение артистки с Украины на родину. Оперная певица и экс-депутат Госдумы от «Единой России» Мария Максакова, которая в 2016 году эмигрировала на Украину, решила вернуться на родину. В Россию она приехала тайно, провернув настоящую спецоперацию. Артистка также сообщила, что полна решимости начать новую жизнь. «Мне хочется сказать ей «добро пожаловать домой». Здесь ее дом, здесь мы не делим на плохих и хороших, она имеет право вернуться к себе домой. Блудные сыновья и дочери рано или поздно возвращаются домой. Нигде так тепло не согреют, как дома, даже когда человек ошибся», – говорит Пригожин. Ранее в беседе с газетой взгляд Пригожин назвал Максакову «ведомой» и подчеркнул, что как артиста ее в России ждут. Также он отметил, что певицу и ранее никто из дома не выгонял. «К сожалению, человеческая доля такова, что он не робот и имеет право на ошибки и на то, чтобы оступиться. Поэтому мы должны иметь возможность давать людям шанс и прощать», – заключил продюсер. В конце 2019 года певица рассказала, что в ее жизни был период, когда ей «не хотелось развлекать россиян», но теперь она видит, что отношение начинает улучшаться, поэтому она будет готова выступить на родине после того, как между Россией и Украиной «будет заключено перемирие». В Германии потребовали от России разъяснений по поводу «дворца» Путина 25 января 2021, 09:04

Фото: Jörg Carstensen/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам межобщественного сотрудничества с Россией Йоханн Затхофф потребовал от Москвы разъяснить обвинения в адрес президента Владимира Путина, касающиеся якобы его «дворца». Затхофф заявил в интервью газете Saarbrucker Zeitung, что речь идет о расследовании «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) о так называемом дворце Путина, передает Deutsche Welle. «Если обвинения не соответствуют действительности, российское правительство может разъяснить это своим гражданам вместо того, чтобы задерживать их», – сказал он. Затхофф отметил, что Путин «всегда называл борьбу с коррупцией своей целью». Вместе с этим он выступил против введения новых санкций в отношении России: «Разрыв экономических отношений не решает проблему», – подчеркнул он. Кроме того, Затхофф отверг требования остановить проект «Северный поток – 2» из-за ареста блогера Алексея Навального, поскольку эти события «не имеют ничего общего друг с другом». Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. До этого Песков, комментируя псевдорасследование Навального о якобы «дворце», назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». В Турции совершено вооруженное нападение на россиян 25 января 2021, 17:01

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

В Стамбуле вооруженный ножом мужчина напал на трех граждан России, все трое получили ранения, сообщил источник в правоохранительных органах. «Инцидент произошел накануне вечером. Камеры наблюдения зафиксировали нападение на (трех) граждан России... Пострадавшие отправлены в больницу, угрозы их жизни нет. По предварительным данным, нападавшим является сборщик мусора Хасан Хюсейн Й», – сказал собеседник РИА «Новости». Источник в полиции сообщил, что подозреваемого задержали. «По предварительным данным, он психически нездоров. Раненые россияне все еще находятся в больнице: это две женщины и мужчина», – указал он. Собеседник отметил, что пострадавшие – не туристы, у них есть вид на жительство в Стамбуле. Также источник уточнил, что у подозреваемого уже есть множество судимостей. Между тем турецкие СМИ сообщили, что нападавший потребовал у россиян деньги, и после отказа атаковал их. Прилепин предсказал возвращение журналистов Муждабаева и Бабченко в Россию 25 января 2021, 17:23

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Текст: Ксения Панькова

Лидер партии «За правду» писатель Захар Прилепин на фоне возвращения из Киева в Москву оперной певицы Марии Максаковой предсказал возвращение в Россию переехавших на Украину российских журналистов Аркадия Бабченко и Айдера Муждабаева. «Я вот с 2015 года говорю, что мы дождемся возвращения Муждабаева, Ганапольского и Бабченко. И Ярош еще в добровольцы запишется по борьбе с российским майданом», – написал Прилепин в своем Telegram. Он отметил, что, возможно, не прямо весь список сбудется, но часть – точно. По его словам, в России «надо долго жить». «Долго жить и сидеть на берегу. Но не просто так сидеть, а деятельно. Например, желательно, чтоб твои парни выше по течению уже работали над сплавом. Сами понимаете чего. Или кого. И они приплывут, мягко покачивая боками и глядя преданным взглядом в одну точку», – добавил писатель. Накануне сообщалось, что оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова, которая в 2016 году эмигрировала на Украину, вернулась в Россию, хотя ранее отказывалсь это делать. Муждабаев в 2015 году переехал на постоянное место жительства на Украину, заняв должность замгендиректора украинского телеканала ATR. В 2019 году Муждабаев возмутился прозвучавшими в Киеве заявлениями главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова и потребовал, чтобы российского журналиста арестовали «за антиукраинскую деятельность и обменивали на Сенцова». Кроме того, Муждабаев в оскорбительном ключе высказался о смерти художественного руководителя московского театра «Ленком», народного артиста СССР Марка Захарова. В июне 2020 года СК России журналисту было предъявлено заочное обвинение в публичных призывах к терроризму, его объявили в международный розыск. В свою очередь Бабченко покинул Россию в 2017 году. В 2016 году он заявил, что не испытывает сочувствия и жалости к погибшим в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем. В конце мая 2018 года на Украине произошла инсценировка убийства Аркадия Бабченко – его почти сутки считали мертвым, после чего журналист появился на брифинге СБУ. После избрания президентом Украины Владимира Зеленского Бабченко покинул страну. Журналист направился в Израиль, где начал выпрашивать деньги у своих подписчиков. В 2018 году Бабченко обещал вернуться в Россию «на первом же «Абрамсе» под флагом НАТО». В инструкцию к вакцине «Спутник V» добавили новое предупреждение 25 января 2021, 08:12

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Вакцину «Спутник V» следует с осторожностью применять у пациентов со злокачественными новообразованиями, говорится в новой редакции инструкции по медицинскому применению вакцины Гам-КОВИД-Вак. Предупреждение объясняется недостатком информации о влиянии препарата на онкологические болезни, передает РИА «Новости». «Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний); со злокачественными новообразованиями», – указывается в инструкции. Ранее был подготовлен план исследований «Спутника V» на онкопациентах. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Умер стендап-комик и актер Александр Шаляпин 25 января 2021, 10:07

Фото: Телеканал ТНТ/YouTube

Текст: Алина Назарова

Стендап-комик и актер Александр Шаляпин умер в возрасте 41 года, сообщила его директор Мария. «Мне его жена подтвердила», – заявила она в комментарии телеканалу «360». Как сообщает Telegram-канал «112», Шаляпин несколько лет злоупотреблял алкоголем и находился на лечении в клинике. Супруга комика последние несколько дней жила на даче, периодически приезжала к мужу. Именно она обнаружила тело Шаляпина в квартире на Хорошевском шоссе. На месте работают полицейские. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Проверяется версия о самоубийстве, сообщает телеканал РЕН ТВ. Александр Шаляпин известен как участник Stand Up Show, а также по ролям в таких фильмах, как «Бумер-2», «Глухарь-2», «Женщины против мужчин», и ролям в сериалах «Бессонница», «Временно недоступен», «Крапленый», «Карпов» и многих других. Легенду советского автопрома решили продать за 37 млн рублей 25 января 2021, 09:56

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Советский автомобиль ЗИЛ-41045 выставили на продажу на auto.ru за 37 млн рублей. По словам владельца, он уверен, что машину, выпущенную в январе 1984 года, заложили в производство в декабре 1982 года для члена Политбюро ЦК КПСС, передает РИА «Новости». В объявлении указано, что в 1984-1985 годах именно в таком кузове выпустили всего 19 автомобилей этой модели. Хозяин машины заявляет, что купил автомобиль в 2004 году, после чего в 2005-2006 годах машину полностью восстановили работники АМО ЗИЛ, используя при этом исключительно родные запчасти. Отдельно отмечается, что салон не подвергался ремонту и находится в полностью оригинальном состоянии. Утверждается, что сейчас автомобиль полностью технически исправен, все системы работают в штатном режиме. Заявленный пробег – 52 тыс. километров, но владелец подчеркивает, что после восстановления машина прошла всего около тысячи километров. Украинский журналист Гордон назвал возможную причину распада Украины 25 января 2021, 08:27 Текст: Евгения Шестак

Тотальная украинизация озлобит русскоязычных людей и разорвет Украину, жители юго-востока страны просто «не хотят насилия над собой», заявил украинский журналист Дмитрий Гордон. «Я считаю, что этот шаг (украинизация) разъединяет, он способствует тому, что от Украины могут остаться клочки», – цитирует «Украина 24» Гордона. Он напомнил, что во Львов приезжает очень много иностранцев, и задался вопросом о том, нужно ли с ними тоже говорить на украинском. По его словам, на западе страны или в Киеве обязательное использование украинского языка не вызовет проблем у жителей, но на юго-востоке ситуация абсолютно противоположна. «А что делать с Одессой, а что делать с Харьковом? Гнуть их через пень-колоду? Толкать в объятия к россиянам? Ну зачем лезть на рожон – люди в Одессе привыкли на Привозе торговать по-русски, ну что теперь требовать от них по-украински? А они не хотят», – заявил Гордон. Журналист добавил, что жители юго-востока страны просто «не хотят насилия над собой». По его мнению, подобные действия официального Киева озлобят и оттолкнут людей. Напомним, с 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5100 до 6800 гривен (180–242 доллара). Депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) намерена добиться отмены языковой дискриминации. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский нарушил свои предвыборные обещания и «встал на сторону радикалов-ксенофобов». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык. Парламентарии ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации на зимней сессии 25 января 2021, 14:20 Текст: Алина Назарова

Ряд представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорили полномочия российской делегации на открытии зимней сессии, на неделе состоится обсуждение дальнейшей судьбы делегации. В ходе открытия в понедельник зимней сессии Ассамблеи, глава делегации Украины Мария Мезенцева выступила с предложением оспорить по существу полномочия делегации России, передает РИА «Новости». «Я оспариваю полномочия российской делегации по субстантивным мотивам в соответствии со статьей 8», – заявила она. Свое требование Мезенцева аргументировала тем, что Россия якобы «продолжает нарушать права человека на оккупированных территориях в нарушение резолюций ПАСЕ». После ее заявления по правилам процедуры было устроено голосование, в результате которого большинство поддержало идею украинского представителя об опротестовании полномочий делегации в соответствии со статьей 8 регламента организации (предложение поддержали 38 парламентариев из пяти различных национальных делегаций). Всего за оспаривание полномочий проголосовали 38 участников заседания, против выступил 61. Еще 51 парламентарий воздержался от голосования. В голосовании участвовали как присутствующие в зале заседаний, так и те, кто участвует в зимней сессии удаленно из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений. Всего, согласно правилам организации, поддержать такую инициативу должны представители не менее пяти национальных делегаций. Согласно правилам, вопрос о полномочиях направляется в профильный комитет ПАСЕ для подготовки доклада, который будет обсужден в ходе зимней сессии Ассамблеи на этой неделе. «Все требования соблюдены, полномочия делегации РФ препровождаются в комитет по мониторингу без дебатов», – сказал ведущий заседание ПАСЕ, передает ТАСС. В понедельник российская делегация прибыла на зимнюю сессию ПАСЕ в Страсбург. «Делегация России во главе с Петром Олеговичем Толстым будет участвовать очно в составе пяти человек – трех депутатов и двух сенаторов», – сообщил глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации Леонид Слуцкий. Зимняя сессия ПАСЕ пройдет 25-28 января. Между тем 24 января в ходе заседания бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) был снят с рассмотрения вопрос о соблюдении прав человека в Крыму, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. На Украине переделали автомат Калашникова под натовские патроны 25 января 2021, 16:30

Фото: mayak.com.ua

Текст: Алексей Дегтярев

Украинский производитель «Маяк» продемонстрировал мультикалиберную платформу «КалашНаш», позволяющую адаптировать автоматы Калашникова под патроны западных производителей тдругих калибров. «Украинская армия – потребитель ведущих мировых патронов в скором времени. С целью перехода эксплуатантов платформы АК на использование ведущих мировых патронов начата разработка мультикалиберной платформы «КалашНаш», – цитирует сообщение завода РИА «Новости». Платформа позволяет формировать калибр с переменным стволом, затвором и магазином под соответствующий патрон. При этом другие детали платформы подходят ко всем другим калибрам. Платформа позволяет вести стрельбу патронами 5,45 × 39, 5,56 × 45 (223 rem), 6XC, 6,5 × 39 Grendel и 7,62 × 39. Переход на другой калибр проводится за две минуты с помощью замены ствола, затвора и магазина. Также планируется вывести платформу «КалашНаш» на рынки охотничьего и спортивного оружия в гражданской версии. В 2019 году украинское государственное бюро расследований (ГБР) опубликовало переговоры чиновников минобороны страны о закупке бракованных бронежилетов для бойцов ВСУ. Изделия назывались непригодными, чиновники заявляли, что они легко простреливаются винтовочной пулей калибра 7,62 мм и автоматом АК-74 пулей калибра 5,45 мм.