Премьер Испании сообщил о планах перехода на возобновляемые источники энергии

Более 70% энергии в Испании к 2030 году будет из возобновляемых источников, заявил премьер страны Педро Санчес, отметив, что целью являются 100% к 2050 году.

«В скором времени мы примем в парламенте закон о климатических изменениях. В 2030 году 74% энергии будут производится из возобновляемых источников. Цель – 100% возобновляемая энергия к 2050. В следующие три года мы инвестируем 1,5 млрд евро в развитие проектов «зеленого водорода» и около миллиарда в экономику замкнутого цикла», – рассказал Санчес на круглом столе на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит в режиме онлайн, передает РИА «Новости».

Кроме того, в планах правительства – реновация около 500 тыс. зданий для повышения энергоэффективности.

Энергия в Испании одна из самых дорогих в странах ЕС, в январе она достигла исторического максимума – в среднем 90 евро за мегаватт в час.

Согласно планам правительства, проекты в области возобновляемых источников будут способствовать созданию рабочих мест, особенно среди молодежи. По последним данным, 40% испанцев до 25 лет не могут трудоустроиться (общий уровень безработицы в стране превышает 16%). На решение этой проблемы власти намерены выделить 750 млн евро.

Ранее сообщалось, что самая низкая температура за 76 лет – 10,3 ниже нуля – зафиксирована в испанской столице в ночь на 12 января. Такая низкая температура была в последний раз зафиксирована 16 января 1945 года – минус 10,1 градуса в самом городе.