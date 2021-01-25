Путин рассказал студентам о плюсах ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) подвергается подчас справедливой критике, однако у этой системы есть и плюсы, в том числе – рост случаев поступления в ведущие вузы страны абитуриентов из регионов, заявил президент России Владимир Путин.

«Система ЕГЭ (…) вызывает подчас очень справедливую критику со стороны тех, кто не приемлет такую форму выявления знаний и поступления в высшие учебные заведения», – сказал Путин в ходе встречи со студентами. Он отметил, что ЕГЭ модернизируется, применяется в том числе и смешанная система поступления в ряд вузов, передает ТАСС.

Президент подчеркнул, что у ЕГЭ, несмотря на эту критику, «есть и плюсы». «Плюсы заключатся в том, что ребята, девушки с периферии в большем количестве стали поступать в ведущие вузы страны», – пояснил глава государства.

Ранее Путин поздравил российских студентов с праздником. Глава государства пожелал им успехов в жизни и в профессии, любви и хороших друзей.

После подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета «Татьянин день» стал праздноваться сначала как день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества. С 2005 года день 25 января в России официально отмечается как День российского студенчества.