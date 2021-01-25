Сотрудник британской авиабазы две недели прятал в комнате любовницу

В Великобритани авиамеханик две недели прятал женщину в своей комнате на территории базы Военно-морского флота. Пытаясь сохранить присутствие подруги в тайне, он повесил на дверь табличку с просьбой не убираться в его комнате, сообщает The Sun.

Жалобы на запах из помещения вынудил офицеров ворваться в комнату. Там они нашли женщину за одеждой в шкафу, передает РИА «Новости».

Женщина – уроженка одной из стран Востока и подданная Нидерландов. На авиабазе считают, что она могла выведать у авиамеханика некоторые военные секреты. Сам мужчина подозрения в шпионаже отвергает. Как сообщил источник в военно-морских силах, женщина находилась на территории авиабазы без разрешения.

Отмечается, что пара познакомилась в 2019 году. Мужчина привез женщину на базу после рождественского отпуска в багажнике автомобиля. В настоящее время она уже покинула Великобританию. Теперь мужчине может грозить тюремный срок.

Тем временем источник в ВМФ рассказал, что инцидент расследуют. По его словам, женщина гражданка Евросоюза, обвинение в шпионаже ей не предъявляли.