Уехавшие в Литву белорусы стали жертвами мошеннических схем

Граждане Белоруссии, уехавшие в Литву в связи с политическими событиями в своей стране, оказались в балтийской республике жертвами мошеннических схем, сообщило национальное радио LRT.

Радио, проведя собственное расследование вопроса, указало, что часть белорусов, бежавших в Литву, стали заложниками мошеннических схем действующих в Литве «предпринимателей», передает ТАСС.

По их данным, публичное учреждение «Дапамога», собирающее пожертвования у литовцев, извлекало прибыль из размещения беженцев. Возглавляет «Дапамогу» живущая в Литве белорусская предпринимательница Наталия Колегова. По данным LRT, данная организация стремилась заработать на приехавших в Литву белорусах. Колегова сдавала им квартиры по цене выше рыночной, хотя публично заявляла, что помогает бесплатно.

Как указывается в материалах расследования, с целью получения денег из фондов международной поддержки арендные договоры могли быть фальсифицированы, могли также подделываться литовские медицинские справки.

Литва, согласно МВД республики, в 2020 году по гуманитарному исключению разрешила въезд 779 гражданам Белоруссии.

В ноябре министерство иностранных дел Литвы предложило бесплатно выдавать визы жителям Белоруссии, преследуемым властями у себя на родине.