Российские студенты рассказали о планах по открытию бизнеса

Больше половины российских студентов планируют стать предпринимателями, об этом свидетельствуют результаты опроса среди 10 тыс. учащихся российских вузов, который провели КГ «ЭФКО» и АНО «Россия – страна возможностей».

Опрос показал, что 61% российских студентов планируют стать предпринимателями, а около 4% опрошенных уже начали вести собственный бизнес, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Почти половина студентов (42%) хотят начать свое дело через несколько лет, когда наберутся опыта, 23% – в ближайшее время, 19% учащихся собираются стать бизнесменами только через пять лет и более, когда станут профессионалами в своей сфере.

Практически все студенты (94%) уверены, что для будущей работы важны стажировки уже во время учебы в университете, большая часть (63%) согласна на прохождение практики онлайн.

«Во время стажировки учащиеся рассчитывают получить обратную связь от опытных коллег (49%), возможность поработать над серьезным проектом (24%), попробовать себя в командной работе (14%). Пройти практику в крупной компании и зарекомендовать себя студенты могут, участвуя в наших конкурсах. Например, в олимпиаде «Я – профессионал» или проекте «Профстажировки 2.0». Мы сотрудничаем с более 1,5 тыс. работодателей по всей стране, чтобы каждый амбициозный и талантливый студент мог начать карьеру в интересном для него направлении под руководством профессиональных наставников», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Мнения насчет преимуществ работы на себя у студентов разделились – каждый четвертый опрошенный считает, что это позволит реализовать свои идеи и создать новые инновационные продукты, 20% важна зарплата, которая зависит только от них. Возможность выбирать проекты и задачи, которые нравятся, а также перспектива стать успешным бизнесменом с именем, получить признание и уважение в обществе привлекает треть опрошенных. Отсутствие начальника и гибкий график важны лишь для 9% студентов.

Согласно опросу ГК «ЭФКО» и АНО «Россия – страна возможностей», самыми перспективными отраслями для открытия своего бизнеса студенты видят сферу услуг (19%), торговлю (14%), искусство и моду (11%), культуру и творчество (10%), а также маркетинг (8%). В топ-10 популярных направлений также вошли FoodTech (сервисы доставки продуктов, разработка новых продуктов питания), EdTech (образовательные сервисы), а также MedTech (медицинские технологии).

Для развития молодежного предпринимательства студенты предлагают привлекать их к реальным проектам (выделили 73% респондентов), создавать специальные программы поддержки и льготы (45%) и добавлять в учебную программу специальные практико-ориентированные курсы (так считают 43% студентов).

83% студентов считают, что для успеха в предпринимательстве стоит иметь бизнес-образование. Около 60% отметили, что важно иметь продуманный бизнес-план, 40% считают, что успех кроется в верно определенной потребности аудитории и высоком спросе. Студенты также считают, что важно иметь инновационную идею (36%) и правильно определить свою аудиторию (37%). Каждый шестой назвал главным фактором успеха в бизнесе удачу.

«В университетах не всегда уделяют достаточно времени подготовке специалистов, готовых придумывать и внедрять инновационные идеи на производстве, поэтому решили учить таких предпринимателей сами и запустили курсы по инновационному предпринимательству в сфере foodtech в университетах ИТМО и НГУ, чтобы студенты смогли приобрести практические навыки и поработать с реальными проектами. По результатам курса они могут провести custom development инновационного продукта, оценить его рыночный потенциал, сделать оценку стартапа и подготовить бизнес-план для инвестора. По словам студентов, которые уже прошли обучение, такие мастер-классы с экспертами рынка очень полезны для будущей работы», – поделился генеральный директор «ЭФКО Инновации» Андрей Зюзин.

Лишь 3% студентов считают, что добиться успехов в области предпринимательства проще женщинам. 26% уверены, что мужчинам заниматься бизнесом легче. Большинство же (71%) ответили, что пол не влияет на успехи в предпринимательстве.

Самым важным для предпринимателя качеством учащиеся вузов и колледжей назвали целеустремленность – его выделили более половины опрошенных. В пятерку также вошли умение договариваться (41%), трудолюбие (39%), лидерские качества (38%) и организованность (35%). Честность отметил каждый седьмой опрошенный.

Студенты считают, что для современных предпринимателей характерны интерес к личностному росту (его выделили 60% опрошенных), инвестициям (53%) и новым технологиям (50%).

Опрос проводился онлайн с 13 по 20 января 2021 года среди 10 тыс. 83 студентов колледжей, бакалавров и магистров российских вузов.