Навка пожаловалась на ограничение доступа к видео в Instagram с критикой акций 23 января

Супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова фигуристка Татьяна Навка пожаловалась, что администрация Instagram ограничила прямой доступ к видео в ее «сторис» с критикой действий митингующих на несогласованных акциях 23 января.

«По непонятным для меня причинам, Instagram ограничил прямой доступ для просмотра сторис с фразой «потенциально неприемлемый контент!». Почему-то только на видео, где «мирные» митингующие кидают в спокойно стоящих представителей правопорядка все, что есть под рукой, разбивают стекла, машины, агитаторы призывают к еще более активным действиям, создавая еще больший беспорядок», – написала Навка в Instagram.

На ее страничке размещено несколько таких видео, которые спортсменка сопроводила своими комментариями: «Сами нападают на полицию, беспорядки устраивают, интересно, почему задерживают?»; «Кто нападает? ОМОН отбивается, митингующие нападают»; «Бутылками кидаются! Послушайте звук! В них стеклянные бутылки кидают!», передает РИА «Новости».

При этом видео все же можно посмотреть. Для этого надо найти ссылку «смотреть видео», затем ответить на вопрос «Вы уверены?» и нажать «Продолжить».

В субботу в Москве прошли несанкционированные акции. По данным полиции в них приняли участие около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.

Следствие по итогам несогласованных акций в Москве возбудило четыре дела по статье «применение насилия в отношении представителя власти».

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.