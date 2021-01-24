Песков прокомментировал заявления Белого дома о России

Первые заявления Белого дома после инаугурации президента США Джо Байдена против России вполне предсказуемы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это достаточно предсказуемо, потому что все-таки новая администрация – это старые, хорошо известные люди. Что касается заявлений, слово «партнер», наверное, к нам неприменимо со стороны Вашингтона. И, конечно, они нас воспринимают по-прежнему, скорее, как противников», – сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», комментируя заявление о расследовании кибератак со стороны России и убийство военных в Афганистане, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что Россия готова в отношениях с США на гибкость, но не до бесконечности и без диктата, хамства и пересечения красных линий.

Говоря о временах после распада СССР, Песков отметил, что была «эйфория, граничащая с ожиданием некоего медового месяца с крупнейшей державой мира». США воспринимались как «та самая держава, которая поможет нам развивать демократию», «которая нас накормит, напоит».

«Мы аплодировали, когда эта великая держава резала на иголки наши подводные лодки, когда мы пилили и рубили топорами нашу стратегическую авиацию. Мы подобострастно на коленях приносили разные планы прослушивающих устройств в посольстве и так далее», – сказал представитель Кремля.

После, когда стали происходить «из ряда вон события, тогда появилась необходимость называть все своими именами и говорить четко, чтобы не было двойного толкования», заметил Песков.

Комментируя мнения о том, что Россия возможно могла бы быть поуступчивее, например, выдать экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена и смириться с госпереворотом на Украине, Песков сказал, что «это как раз те самые красные линии, за которые нельзя переступать».

Ранее кандидат на пост госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкен на слушаниях в Сенате Конгресса США заявил, что руководители новой американской администрации считают, что шаги и политика России представляют собой вызов для Соединенных Штатов, и намерены уделять этому вопросу значительное внимание.

20 января Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации.