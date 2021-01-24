В Москве на несогласованную акцию пришли 19 больных COVID-19 Голикова оценила возможность введения международного сертификата о вакцинации от COVID 24 января 2021, 00:51 Текст: Елизавета Булкина

Единый международный сертификат о вакцинации против коронавируса согласовать невозможно из-за множества нюансов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «России 24». «Да мне кажется, что это (...) невозможно согласовать по определению, ведь не случайно Всемирная организация здравоохранения имеет только один международный сертификат – желтая лихорадка», – передает ее слова РИА «Новости». Голикова пояснила, что о едином документе очень сложно договориться, потому что существует огромное количество нюансов. По ее мнению, следует опираться на ВОЗ, которая вырабатывает международные правила в этой части. Ранее Голикова заявила, что международные «паспорта вакцинации» ограничили бы передвижение людей, такой подход недопустим. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что тема введения данных паспортов пока обсуждается только на уровне экспертов, и единой точки зрения в данном вопросе нет. В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что российские власти не намерены вводить ковидные паспорта. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил газете ВЗГЛЯД, что ввод специальных паспортов – это пустая трата денег из бюджета, потому что разглашение о перенесении заболевания – личное дело каждого, а для подтверждения вакцинации достаточно справки.

Бойцы Нацгвардии США массово заболели COVID-19 в Вашингтоне 23 января 2021, 07:12 Текст: Наталья Ануфриева

Американские власти считают, что почти 200 бойцов Национальной гвардии США, которых привлекли к обеспечению безопасности в Вашингтоне в связи с инаугурацией Джо Байдена, заразились коронавирусом, сообщают местные СМИ. Газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что некоторые официальные лица считают одной из причин распространения инфекции то, что бойцам Национальной гвардии США пришлось во время пребывания в американской столице жить в тесноте, они не имели возможности соблюдать нормы социального дистанцирования, передает ТАСС. Напомним, около 26 тыс. гвардейцев были переброшены из разных частей страны в Вашингтон и его пригороды в связи с инаугурацией Байдена, которая состоялась в среду. Сообщалось, что тысячи военнослужащих Нацгвардии были вынуждены покинуть территорию Капитолия и разместиться на улицах и крытых автостоянках в его окрестностях. Россия договорилась о производстве вакцины «Спутник V» в Турции 23 января 2021, 12:34

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Текст: Вера Басилая

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V». Поставка произведенной вакцины будет осуществляться и в другие страны. «РФПИ подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции по производству вакцины «Спутник V» в Турции и начал процесс трансфера технологии. Взаимодействие с компанией осуществляется в рамках деятельности РФПИ по продвижению вакцины «Спутник V» на внешние рынки», – передает РИА «Новости» сообщение фонда. Как отметили в фонде, потенциальный объем производства – миллионы доз вакцины «Спутник V» в год, также обсуждается вопрос о возможном расширении производства в дальнейшем. Поставка вакцины будет осуществляться как на внутренний рынок внутри Турции, так и в другие страны, подчеркнули в РФПИ. Ранее было заявлено, что южнокорейская компания GL Rapha готова производить вакцину от коронавируса «Спутник V» для внутреннего рынка, если правительство одобрит ее самостоятельное использование или в комбинации с вакциной AstraZeneca. В ноябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с южнокорейской GL Rapha о производстве в стране более 150 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%. В России за сутки зарегистрировали 20,9 тыс. случаев коронавируса 23 января 2021, 11:19

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Текст: Абдулла Шакиров

За минувшие сутки в России выявлен 20921 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Как сказано в сообщении штаба в Telegram, «за последние сутки в России выявлено 20921 новый случай COVID-19 в 85 регионах, из них 11,2% без клинических проявлений болезни. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 3056, Москве – 2668, Московской области – 1121. Всего в стране выявлено 3698273 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3109315 человек, из них 27779 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 559 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 68 971 человек. Накануне, 22 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 21513. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 592. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В Роспотребнадзоре раскрыли причины исчезновения гриппа 23 января 2021, 13:27 Текст: Вера Басилая

Соблюдение мер безопасности: ношение масок, социальная дистанция, ограничение контактов и мытье рук препятствуют не только распространению коронавируса, но и гриппа, пояснил вирусолог-эпидемиолог, эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. По словам эпидемиолога, грипп появляется в ноябре, а его пик приходится на середину-конец января. Сейчас благодаря соблюдаемым мерам ситуация благополучна не только в России, но и в Европе. Кроме того, в России от гриппа привили около 60 процентов населения, а в некоторых регионах страны эта цифра достигала и 70 процентов, сообщил «АиФ» Лебедев. Но прививка от гриппа не защищает от коронавируса и наоборот, прошлогодняя вакцина не поможет в этом году, предупредил Лебедев. «Однако, поскольку появление новых штаммов не ожидается, есть надежда, что у тех, кто не прошел вакцинацию, в этом сезоне также есть защита от гриппа за счет «иммунологической памяти», – считает вирусолог. Ранее сообщалось, что кампания по вакцинации от сезонного гриппа завершилась в Москве. Прививку сделали более 7,4 млн человек. Мексиканский предприниматель заявил о покупке 2 млн доз вакцины «Спутник V» 23 января 2021, 04:55 Текст: Наталья Ануфриева

Бизнесмен из мексиканского штата Веракрус Алехандро Коссио заявил СМИ, что приобрел 2 млн доз вакцины от COVID-19 разработки российского института Гамалеи, а также право эксклюзивной дистрибуции в Мексике, Центральной и Южной Америке, однако источники в местном секторе здравоохранения назвали эту информацию ложной. Коссио заявил в интервью изданию Financiero, что у него «уже есть 2 млн доз вакцины «Спутник V». Он отметил, что приветствует «решение президента (разрешить закупку вакцин регионам и частным лицам), мы ждем публикации указа и надеемся на одновременное разрешение регулирующего мексиканского органа Cofepris», передает РИА «Новости». Бизнесмен также указал, что уже ведет прямые переговоры о продаже с правительствами по крайней мере семи штатов Мексики, а также дистрибьюторами лекарств и больницами. По словам Коссио, цена вакцины для населения будет находиться в пределах 720-820 песо (2,7 тыс. – 3,1 тыс. рублей) в зависимости от того, кто и где будет ее применять. Предприниматель хотел бы продать всю партию в Мексике, но не исключает возможности поставок в другие страны региона, например, в Аргентину. Изданию Mural в комментарии, опубликованном также в пятницу, бизнесмен сообщил, что «получил исключительное право на распространение через компанию Construmedic российской вакцины «Спутник V» в Мексике, Центральной и Южной Америке». При этом источник в секторе здравоохранения Мексики, знакомый с ситуацией, назвал утверждения предпринимателя о покупке вакцины ложными и опроверг его исключительные права на дистрибуцию российской вакцины в регионе. Ранее власти Мексики разрешили ввоз одобренных национальным регулятором вакцин от COVID-19 частным компаниям и региональным правительствам. Заинтересованные стороны должны предоставить договор купли-продажи с фармацевтической компанией, предварительно одобренной комиссией по защите от санитарных рисков Cofepris. На следующей неделе Мексика ожидает поставку первой партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» объемом 400 тыс. доз и начало централизованной вакцинации этим препаратом, однако он до сих пор не получил разрешения на экстренное использование на территории страны. Ранее было названо число зарубежных производственных площадок «Спутника V». Голикова назвала наиболее вероятную версию происхождения COVID-19 23 января 2021, 12:19 Текст: Вера Басилая

Исследования об источнике происхождения коронавирусной инфекции продолжаются, но самой вероятной версией остаются летучие мыши, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым. «Я думаю, что еще потребуется исследование, во всяком случае, мы эти исследования ведем. Но самая близкая версия – это летучие мыши, но она тоже уже модифицировалась – якобы между человеком и летучей мышью кто-то еще был», ­– цитирует ТАСС стеннограмму интервью Голиковой «Вестям». Ранее глава британского правительства обвинил в пандемии коронавируса лечебные практики с использованием панголинов. Британское издание Daily Mail увидело в его словах «тонкую завуалированную критику» традиционной китайской медицины. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, в свою очередь, подчеркнул, что выяснением происхождения коронавируса должны заниматься ученые. В начале января глава МИД КНР Ван И заявил, что новый коронавирус появился не в Китае, а в нескольких местах по всему миру, хотя республика и стала первой страной, сообщившей о COVID. В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID 23 января 2021, 04:28 Текст: Наталья Ануфриева

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) без объявления изменил рекомендации по вакцинации, позволив пациентам прививаться разными препаратами, однако уточнил, что результат смешивания вакцин еще не изучен, сообщают местные СМИ. Газета The New York Times пишет, что CDC разместил новые рекомендации на своем сайте, однако без особого уведомления. Согласно этим рекомендациям, пациенты смогут поменять один одобренный в США препарат на другой между двумя дозами в «исключительных ситуациях», передает РИА «Новости». При этом в ведомстве отметили, что вопрос безопасности и эффективности смешивания вакцин не изучены. Кроме того, CDC также допускает увеличение интервала между дозами вакцины до шести недель, если невозможно ввести вторую дозу раньше. По словам представителя CDC Кристен Нордланд, «намерение не в том, чтобы предлагать людям что-то иное, а в том, чтобы предоставить врачам гибкость в исключительных обстоятельствах». Отмечается, что до этого CDC строго придерживался рекомендаций своего консультативного комитета, в которых отдельно указывалось, что вакцины нельзя смешивать. Ранее в США из-за отключения холодильника испортились 2 тыс. доз вакцины Moderna. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что вакцина от коронавируса заново разделила мир. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Ученые выявили «память» организма на коронавирусы 23 января 2021, 11:39 Текст: Вера Басилая

Прошлые коронавирусные инфекции, которыми человек уже переболел, могут помочь его иммунной системе бороться с SARS CoV-2, считает группа американских ученых из Университета Северной Аризоны и Исследовательского института трансляционной геномики, чье исследование опубликовано на сайте Cell Reports Medicine. Авторы исследования изучили иммунный ответ на несколько коронавирусов: MERS-CoV и SARS-CoV-1, а также еще четырех коронавирусов, напоминающих простуду. Ученые пришли к выводу, что SARS-CoV-2 может вызывать реакцию антител, которые появились после уже перенесенного коронавируса до нынешней пандемии. «А это означает, что у нас уже может быть некоторая степень ранее существовавшего иммунитета к этому вирусу», – приводит РИА «Новости» пояснения инфекциониста и одного из авторов исследования Джона Алтина. По его словам, имеющиеся антитела могут «связываться» с элементами нового коронавируса, а реакция иммунитета на него может получить «помощь» от контактов с другими штаммами вируса. Полученные учеными данные помогут разработать новые методы диагностики и лечения, а также оценить эффективность плазмы выздоравливающих и разработать новые вакцины или другие способы защиты от COVID-19 и его мутаций. Ранее врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал о том, что в перспективе от коронавируса можно ждать устойчивости к иммунному ответу организма, и что это будет самой опасной мутацией COVID-19, сравнимой с ВИЧ. Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В ЮАР также рассказали о новой мутации коронавируса. В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе». В Москве на несогласованную акцию пришли 19 больных COVID-19 23 января 2021, 17:34 Текст: Вера Басилая

На несанкционированную акцию в центре Москвы пришли 19 человек, зараженных коронавирусом, сообщили в столичном департаменте здравоохранения. «По данным приложения «Социальный мониторинг», на несанкционированной акции на Пушкинской площади находятся 19 человек, зараженных COVID-19. В отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции», – сообщается на сайте Мосгорздрава. Приложение «Социальный мониторинг» контролирует соблюдение режима изоляции больными коронавирусом. Ранее глава управления Роспотребнадзора по столице Елена Андреева призывала не посещать массовые акции в Москве из-за риска COVID-19. Андреева заявила, что в ведомстве опасаются отката в стабилизации, которую удалось достичь в ситуации с коронавирусом, после массовых акций. Она подчеркнула, что коронавирус в Москве пока еще не побежден. Ситуацию удалось стабилизировать благодаря разобщению, каникулам и тому, что многие на новогодние каникулы уезжали из города. Сейчас все цифры во всех возрастных группах стабильны и снижены. На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. Finnair объявила о требовании к пассажирам предоставлять отрицательный тест на COVID 23 января 2021, 03:31 Текст: Елизавета Булкина

Пассажиры, направляющиеся в Финляндию, должны будут предоставить сертификат об отрицательном тесте на коронавирус, объявила финская авиакомпания Finnair. «С 28 января Finnair начнет требовать от пассажира предоставить сертификат об отрицательном тесте на коронавирус, если он путешествует в Финляндию на любом рейсе Finnair, или сертификат об уже перенесенном заражении коронавирусом», – передает сообщение авиаперевозчика ТАСС. Это требование не распространяется на транзитных пассажиров. При этом все пассажиры, прибывающие в аэропорт Хельсинки-Вантаа из-за границы, будут направляться на тест по прибытии. Финский Национальный институт здравоохранения и социального развития в пятницу рекомендовал авиакомпаниям при полетах в Финляндию требовать у пассажиров отрицательный тест на коронавирус либо справку о перенесенном заболевании. Ранее авиакомпания Finnair сообщила о планах восстановить рейсы между Хельсинки и Санкт-Петербургом с 28 января. Названа самая опасная мутация коронавируса 23 января 2021, 09:59 Текст: Абдулла Шакиров

В перспективе от коронавируса можно ждать устойчивости к иммунному ответу организма, что будет самой опасной мутацией COVID-19, сравнимой с ВИЧ, рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. «Это как у ВИЧ. На ровном месте вирус вдруг может стать мало того что более заразным, так еще и более устойчивым, создаст новые защитные механизмы от антител. Как вообще работает защита нашего организма? Антитела прикрепляются к рецепторам вируса, но он может мутировать так, что они его просто не увидят или не смогут удержаться», – передает слова врача «Вечерняя Москва». Вместе с тем Кондрахин отметил, что такая мутация в ближайшей перспективе вряд ли возможна. Кроме того, он оценил опасность штамма коронавируса, обнаруженного в ЮАР, который способен «обойти» иммунитет, выработанный после болезни другими вариантами COVID-19. По словам врача, ситуация далеко не такая страшная, как ее представляют, и заболеть повторно можно не только «африканским» штаммом «Здесь проблема не в том, что коронавирус как-то опасно мутировал, а в количестве вирусных частиц и в том, насколько быстро уже наработанные антитела смогут локализовать болезнь в организме. «Африканский» штамм к нам придет или немецкий, разницы, по большому счету, нет. Дело ведь еще и в том, что иммунитет к коронавирусу, к сожалению, не пожизненный, человек не утрачивает возможность заболеть даже после прививки, вопрос только в том, насколько тяжелым окажется его состояние», – сообщил Кондрахин. Также, по словам специалиста, ни одна мутация пока не повлияла на течение болезни, а высокая летальность «британского» штамма можно объяснить тем, что в Великобритании не провели грамотный эпидемический контроль и вовремя не разграничили людей, вследствие чего вирус спокойно «ходил» от человека к человеку, становясь все более устойчивым. Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В ЮАР также рассказали о новой мутации коронавируса. В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе». Первый случай инфицирования «южноафриканским» штаммом COVID выявили в Панаме 23 января 2021, 05:46 Текст: Наталья Ануфриева

Первый случай заражения штаммом коронавируса, обнаруженным недавно в ЮАР, выявили в Панаме, сообщило министерство здравоохранения республики. Ведомство сообщило, что «зафиксирован случай заражения (южноафриканским) штаммом N501Y-V2 коронавируса», передает ТАСС. Отмечается, что речь идет о пассажире, который въехал в страну 5 января из ЮАР. Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В ЮАР также заявили о новой мутации коронавируса. Министр высшего образования, науки и технологии ЮАР Блейд Нзиманде сообщил, что вторая волна пандемии вызвана новой мутацией коронавируса, которая была выявлена в ЮАР и получила название 501.V2. Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе». Между тем французская Майотта приостановила авиасообщение из-за штамма COVID из ЮАР. В ВОЗ объяснили высокую смертность от «британского» штамма COVID-19 23 января 2021, 09:26 Текст: Абдулла Шакиров

Повышенная летальность мутировавшего в Великобритании штамма коронавируса может быть вызвана перегрузкой системы здравоохранения Соединенного Королевства, считает глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове. «Если у вас повышается скорость передачи вируса, у вас будет больше случаев (заражения). Я знаю, это может показаться очевидным, но если у вас больше случаев, у вас растет число госпитализаций… В ситуации, когда есть перегрузка (системы здравоохранения), у вас увеличится летальность, потому что система перегружена», – цитирует Ван Керхове РИА «Новости». Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что «британский» штамм коронавируса на 30% смертельнее, чем ранее известные варианты инфекции, а также до 70% более заразен. По словам Джонсона, больницы в больших городах королевства не справляются с наплывом пациентов с COVID-19, а поэтому о снятии локдауна пока речи не идет. Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В начале января Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации. Голикова оценила первые дни массовой вакцинации от COVID-19 как сложные 23 января 2021, 11:51 Текст: Вера Басилая

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала сложными первые дни массовой вакцинации от COVID-19 и заявила, что в первом квартале этого года прививку от коронавируса получат около 20 млн россиян. «Это были сложные дни, потому что нам многое пришлось делать одновременно вместе с нашими коллегами из 85 регионов страны. На момент, когда президент давал поручение о переходе от масштабной к массовой вакцинации, такой простой пример: в России было порядка 1300 пунктов вакцинации, сейчас уже это 2250» , – приводит РИА «Новости» заявление Голиковой в эфире канала «Россия 1». По словам вице-премьера, в России уже произведены 7,6 млн доз вакцины от COVID-19, из которых 2,1 млн доз поставлены в регионы. Разница объясняется тем, что эти объемы вакцины произведены в разное время, к тому же вакцина проходит контроль качества, а уже потом выпускается для использования, объяснила Голикова. «Мы ожидаем, что на следующей неделе объемы еще дополнительно возрастут… соответственно, будет продолжаться расширение возможностей для вакцинирования. Мы ориентировали наших коллег из регионов, чтобы не только были возможности записи для вакцинирования на портале государственных услуг, но и вакцинация была организована для малонаселенных и отдаленных населенных пунктов», – добавила вице-премьер. Также Татьяна Голикова пообещала, что в медорганизации в 1 квартале 2021 года поступит более 17 млн доз вакцины от COVID-19, привьют порядка 20 млн россиян. По ее словам, это будут как привитые двумя дозами вакцины, так и получившие одну. За минувшие сутки в России выявлен 20921 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,6 млн случаев заболевания. Ученый рассказал о возможности сделать две вакцины от коронавируса 23 января 2021, 16:59 Текст: Вера Басилая

Человек, не привившийся второй дозой вакцины от коронавируса «Спутник V», может поставить себе препарат другого производителя, рассказал доктор биологических наук Алексей Аграновский. По словам специалиста, если человек по каким-то причинам не поставил вторую дозу «Спутника V», то он может сделать вакцину другим препаратом. В этом качестве может выступить «ЭпиВакКорона», произведенный центром «Вектор», приводит Ura.ru мнение Аграновского. Врач также отметил, что можно поставить вторую дозу «Спутника V», даже если немного нарушен рекомендованный интервал между дозами, но все-таки лучше не экспериментировать с прививками и соблюдать все предписанные процедуры. Такого же мнения придерживается заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. Он считает, что нельзя смешивать вакцины, пока не завершились испытания. Напомним, масштабная вакцинация проводится в России с декабря, когда возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. В январе глава российского государства Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации. В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%.