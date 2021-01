В Роспотребнадзоре раскрыли причины исчезновения гриппа В Москве на несогласованную акцию пришли 19 больных COVID-19 Ученый рассказал о возможности сделать две вакцины от коронавируса 23 января 2021, 16:59 Текст: Вера Басилая

Человек, не привившийся второй дозой вакцины от коронавируса «Спутник V», может поставить себе препарат другого производителя, рассказал доктор биологических наук Алексей Аграновский. По словам специалиста, если человек по каким-то причинам не поставил вторую дозу «Спутника V», то он может сделать вакцину другим препаратом. В этом качестве может выступить «ЭпиВакКорона», произведенный центром «Вектор», приводит Ura.ru мнение Аграновского. Врач также отметил, что можно поставить вторую дозу «Спутника V», даже если немного нарушен рекомендованный интервал между дозами, но все-таки лучше не экспериментировать с прививками и соблюдать все предписанные процедуры. Такого же мнения придерживается заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. Он считает, что нельзя смешивать вакцины, пока не завершились испытания. Напомним, масштабная вакцинация проводится в России с декабря, когда возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. В январе глава российского государства Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации. В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%.

В Швейцарии пять человек скончались после вакцинации от коронавируса 22 января 2021, 21:00

Текст: Вера Басилая

Пять жителей Швейцарии старше 84 лет скончались после прививки от коронавируса, летальные исходы не связаны с вакцинацией и вызваны сопутствующими заболеваниями, сообщил швейцарский фармацевтический регулятор Swissmedic. Массовая вакцинация от коронавируса началась в стране в декабре прошлого года. На данный момент одобрены две вакцины для экстренного использования. Это вакцина компании Moderna и препарат производства Pfizer/BioNTech. Сообщается, что на данный момент Swissmedic получил в общей сложности 42 отчета о предполагаемых побочных реакциях на лекарства в связи с вакцинацией. «Большинство сообщений (62%) не были серьезными и включали умеренные реакции, которые уже известны из клинических испытаний. 16 сообщений (38%) были классифицированы как серьезные, а пять сообщений были связаны с летальным исходом», – передает РИА «Новости» заявление регулятора. В сообщении также подчеркивается, что пятеро пациентов в возрасте от 84 до 92 лет умерли от сопутствующих болезней, но нет никаких конкретных доказательств того, что причиной смерти была вакцинация. Как сообщается со ссылкой на Федеральный офис общественного здравоохранения страны, по состоянию на 21 января в Швейцарии вакцинированы почти 170 тысяч человек. Ранее сообщалось, что после вакцинации Pfizer в Эстонии скончались два пожилых человека. В пресс-службе лекарственного департамента республики отметили, что побочных эффектов после вакцинации у них не возникло. Во Франции зафиксировали 135 случаев побочных реакций на вакцину Pfizer. Большинство случаев соответствуют ожиданиям либо являются несерьезными побочными эффектами, такими как лихорадка, головная боль и тошнота. К категории серьезных побочных реакций отнесен 31 случай, в том числе четыре случая тахикардии. Кроме того, после прививки препаратом скончались девять человек. Также сообщалось, что в Индии около 600 человек обратились в медицинские учреждения из-за осложнений после вакцинации от коронавируса. В минздраве заявили, что после вакцинации в стране скончались два человека, однако их смерть не связана с прививкой, а вызвана «сердечно-легочной недостаточностью». Стоит отметить, что на первом этапе в Индии для вакцинации от коронавируса используются два препарата: вакцина Covishield, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также вакцина Covaxin индийской компании Bharat Biotech. Ранее в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие – старше 80 лет. В Германии власти также начали проверку после смерти десяти человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer. Эксперт рассказал о влиянии вакцины от коронавируса на репродуктивную функцию 22 января 2021, 20:31

Текст: Вера Басилая

Вакцинация от коронавируса позитивно повлияет на репродуктивную функцию, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. «Вот как раз те, которые поставят вакцину, смогут рожать, а вот те, которые не поставили, вопрос до настоящего момента полностью не решен. Но вместе с тем мы знаем, что шоковым органом, который выбирает коронавирус, у разных людей может быть что угодно. У кого-то легкие, у кого-то мозг, у кого-то почки, у кого-то репродуктивные органы», – передает РИА «Новости» слова Горелова, сказанные им в эфире телеканала «Доктор». По словам эксперта, в настоящий момент, согласно всем мировым рекомендациям, после перенесенной коронавирусной инфекции минимум три месяца нежелательно беременеть и нельзя быть донором спермы. Ранее дерматолог Алексей Шапошников предупредил о неспецифических последствиях COVID-19. По его словам, люди, перенесшие коронавирус, часто жалуются на лишай и сыпь, зачастую это может быть следствием снижения иммунитета. Бойцы Нацгвардии США массово заболели COVID-19 в Вашингтоне 23 января 2021, 07:12 Текст: Наталья Ануфриева

Американские власти считают, что почти 200 бойцов Национальной гвардии США, которых привлекли к обеспечению безопасности в Вашингтоне в связи с инаугурацией Джо Байдена, заразились коронавирусом, сообщают местные СМИ. Газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что некоторые официальные лица считают одной из причин распространения инфекции то, что бойцам Национальной гвардии США пришлось во время пребывания в американской столице жить в тесноте, они не имели возможности соблюдать нормы социального дистанцирования, передает ТАСС. Напомним, около 26 тыс. гвардейцев были переброшены из разных частей страны в Вашингтон и его пригороды в связи с инаугурацией Байдена, которая состоялась в среду. Сообщалось, что тысячи военнослужащих Нацгвардии были вынуждены покинуть территорию Капитолия и разместиться на улицах и крытых автостоянках в его окрестностях. Россия договорилась о производстве вакцины «Спутник V» в Турции 23 января 2021, 12:34

Текст: Вера Басилая

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V». Поставка произведенной вакцины будет осуществляться и в другие страны. «РФПИ подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции по производству вакцины «Спутник V» в Турции и начал процесс трансфера технологии. Взаимодействие с компанией осуществляется в рамках деятельности РФПИ по продвижению вакцины «Спутник V» на внешние рынки», – передает РИА «Новости» сообщение фонда. Как отметили в фонде, потенциальный объем производства – миллионы доз вакцины «Спутник V» в год, также обсуждается вопрос о возможном расширении производства в дальнейшем. Поставка вакцины будет осуществляться как на внутренний рынок внутри Турции, так и в другие страны, подчеркнули в РФПИ. Ранее было заявлено, что южнокорейская компания GL Rapha готова производить вакцину от коронавируса «Спутник V» для внутреннего рынка, если правительство одобрит ее самостоятельное использование или в комбинации с вакциной AstraZeneca. В ноябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с южнокорейской GL Rapha о производстве в стране более 150 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%. Южная Корея назвала условие поставок вакцины «Спутник V» 22 января 2021, 19:54 Текст: Евгения Шестак

Южнокорейская компания GL Rapha готова производить вакцину от коронавируса «Спутник V» для внутреннего рынка, если правительство одобрит ее самостоятельное использование или в комбинации с вакциной AstraZeneca, сообщили в компании. «У AstraZeneca такой же принцип, как и у «Спутник V», тоже два укола. У них ниже эффективность второй дозы. Поэтому в России решили начать сотрудничество. Если вакцина AstraZeneca получит разрешение в Южной Корее, но проблема со вторым уколом будет продолжаться и будет официальное заявление, что при замене второй дозы возрастает эффективность, тогда правительство Южной Кореи обязательно начнет рассматривать этот вопрос», – цитирует РИА «Новости» начальника отдела по связям с общественностью GL Rapha Ким Ги Ен. На сегодняшний день правительство Южной Кореи не заявляло о планах закупки «Спутника V», в частности на сайте Управления по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов нет информации о получении российской вакцины. «Мы можем как-то быть связаны с этим только после решения южнокорейского правительства. Правительства России и Южной Кореи должны приступить к одобрению «Спутник V» на внутреннем рынке в Южной Корее. И Управление по контролю качества продуктов и медикаментов должно подтвердить, что у второго укола AstraZeneca падает эффективность, и поэтому мы заменяем вторую инъекцию. Если по порядку, то сначала разрешение AstraZeneca, потом разрешение самой «Спутник V», потом решение управления, что при замене второй инъекции вырастает эффективность и безопасность», – заявил Ким Ги Ен. По его словам, если это случится, то у Южной Кореи нет причин не осуществлять поставки второго укола «Спутник V» на южнокорейский рынок. Он отметил, что в таком случае с российской стороны их тоже попросят поставлять. В ноябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с южнокорейской GL Rapha о производстве в стране более 150 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%. Президент Литвы призвал ЕС поделиться избытком вакцины от COVID -19 с соседями 22 января 2021, 18:30 Текст: Вера Басилая

Избыток вакцин от коронавируса, если он образуется после проведения массовой вакцинации в Евросоюзе, должен быть незамедлительно передан соседним с сообществом странам, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. «Если после массовых прививок будет хотя бы малейший остаток вакцины, мы (государства ЕС - прим. ВЗГЛЯД) должны будем развернуться лицом к нашим соседям и помочь им в решении проблемы», – цитирует ТАСС литовского президента. По словам Науседы, во время проходившего в четверг саммита ЕС по коронавирусу руководство сообщества и лидеры стран-членов «единодушно согласились» с такой постановкой вопроса. Там же президент Литвы снова призвал коллег по сообществу создать механизм помощи в обеспечении вакциной соседних с Евросоюзом стран. Литва 6 января выступила с призывом к Евросоюзу оказать помощь странам - членам программы ЕС "Восточное партнерство" (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина) в обеспечении вакциной. Как заявил тогда министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, безопасность ЕС от распространения инфекции не будет гарантирована до тех пор, пока не будут защищены все его соседи, в том числе и на востоке. Между тем, в той же Литве и в Латвии власти вводят драконовские меры карантина – комендантский час, ограничение передвижения между регионами. Граждане прибалтийских стран должны умирать от коронавируса, но ни в коем случае не прививаться вакциной российского производства. По крайней мере, такие выводы можно сделать из заявлений политиков Литвы, Латвии и Эстонии. Мексиканский предприниматель заявил о покупке 2 млн доз вакцины «Спутник V» 23 января 2021, 04:55 Текст: Наталья Ануфриева

Бизнесмен из мексиканского штата Веракрус Алехандро Коссио заявил СМИ, что приобрел 2 млн доз вакцины от COVID-19 разработки российского института Гамалеи, а также право эксклюзивной дистрибуции в Мексике, Центральной и Южной Америке, однако источники в местном секторе здравоохранения назвали эту информацию ложной. Коссио заявил в интервью изданию Financiero, что у него «уже есть 2 млн доз вакцины «Спутник V». Он отметил, что приветствует «решение президента (разрешить закупку вакцин регионам и частным лицам), мы ждем публикации указа и надеемся на одновременное разрешение регулирующего мексиканского органа Cofepris», передает РИА «Новости». Бизнесмен также указал, что уже ведет прямые переговоры о продаже с правительствами по крайней мере семи штатов Мексики, а также дистрибьюторами лекарств и больницами. По словам Коссио, цена вакцины для населения будет находиться в пределах 720-820 песо (2,7 тыс. – 3,1 тыс. рублей) в зависимости от того, кто и где будет ее применять. Предприниматель хотел бы продать всю партию в Мексике, но не исключает возможности поставок в другие страны региона, например, в Аргентину. Изданию Mural в комментарии, опубликованном также в пятницу, бизнесмен сообщил, что «получил исключительное право на распространение через компанию Construmedic российской вакцины «Спутник V» в Мексике, Центральной и Южной Америке». При этом источник в секторе здравоохранения Мексики, знакомый с ситуацией, назвал утверждения предпринимателя о покупке вакцины ложными и опроверг его исключительные права на дистрибуцию российской вакцины в регионе. Ранее власти Мексики разрешили ввоз одобренных национальным регулятором вакцин от COVID-19 частным компаниям и региональным правительствам. Заинтересованные стороны должны предоставить договор купли-продажи с фармацевтической компанией, предварительно одобренной комиссией по защите от санитарных рисков Cofepris. На следующей неделе Мексика ожидает поставку первой партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» объемом 400 тыс. доз и начало централизованной вакцинации этим препаратом, однако он до сих пор не получил разрешения на экстренное использование на территории страны. Ранее было названо число зарубежных производственных площадок «Спутника V». В России за сутки зарегистрировали 20,9 тыс. случаев коронавируса 23 января 2021, 11:19

Текст: Абдулла Шакиров

За минувшие сутки в России выявлен 20921 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Как сказано в сообщении штаба в Telegram, «за последние сутки в России выявлено 20921 новый случай COVID-19 в 85 регионах, из них 11,2% без клинических проявлений болезни. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 3056, Москве – 2668, Московской области – 1121. Всего в стране выявлено 3698273 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3109315 человек, из них 27779 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 559 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 68 971 человек. Накануне, 22 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 21513. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 592. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В Роспотребнадзоре раскрыли причины исчезновения гриппа 23 января 2021, 13:27 Текст: Вера Басилая

Соблюдение мер безопасности: ношение масок, социальная дистанция, ограничение контактов и мытье рук препятствуют не только распространению коронавируса, но и гриппа, пояснил вирусолог-эпидемиолог, эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. По словам эпидемиолога, грипп появляется в ноябре, а его пик приходится на середину-конец января. Сейчас благодаря соблюдаемым мерам ситуация благополучна не только в России, но и в Европе. Кроме того, в России от гриппа привили около 60 процентов населения, а в некоторых регионах страны эта цифра достигала и 70 процентов, сообщил «АиФ» Лебедев. Но прививка от гриппа не защищает от коронавируса и наоборот, прошлогодняя вакцина не поможет в этом году, предупредил Лебедев. «Однако, поскольку появление новых штаммов не ожидается, есть надежда, что у тех, кто не прошел вакцинацию, в этом сезоне также есть защита от гриппа за счет «иммунологической памяти», – считает вирусолог. Ранее сообщалось, что кампания по вакцинации от сезонного гриппа завершилась в Москве. Прививку сделали более 7,4 млн человек. Билл Гейтс вакцинировался от коронавируса 23 января 2021, 00:10 Текст: Елизавета Булкина

Основатель Microsoft Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса, он не уточнил, каким именно препаратом вакцинировался. «Одно из преимуществ того, что тебе 65 лет, заключается в том, что я имею право на вакцину от COVID-19. Я получил свою первую дозу на этой неделе и чувствую себя прекрасно. Спасибо всем ученым, участникам испытаний, регулирующим органам и передовым медицинским работникам, которые довели нас до этого момента», – написал Гейтс в Twitter. Напомним, Гейтс высказал мнение, что пандемия коронавируса может завершиться к 2022 году, если люди будут активно вакцинироваться от COVID-19. Гейтс и его жена Мелинда возглавляют благотворительный фонд, который выделил сотни миллионов долларов на борьбу с COVID-19. Миллиардер рассказывал, какой должна быть вакцина от коронавируса, чтобы мир «вернулся к норме». При этом сторонники теорий заговора упрекали бизнесмена в том, что он якобы стремится имплантировать людям микрочипы под видом вакцины от коронавируса. Так, с эфира «России 24» сняли выпуск передачи Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», в которой режиссер рассказал о проекте Гейтса по «чипированию» людей для контроля и «сокращения человечества». После этого прокуратура Москвы потребовала открыть уголовное дело по распространению фейка об искусственном создании коронавируса для чипирования людей. Сам Гейтс заявил, что поражен тем, что его имя активно используется сторонниками теорий заговора в связи с пандемией коронавируса. Голикова назвала наиболее вероятную версию происхождения COVID-19 23 января 2021, 12:19 Текст: Вера Басилая

Исследования об источнике происхождения коронавирусной инфекции продолжаются, но самой вероятной версией остаются летучие мыши, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым. «Я думаю, что еще потребуется исследование, во всяком случае, мы эти исследования ведем. Но самая близкая версия – это летучие мыши, но она тоже уже модифицировалась – якобы между человеком и летучей мышью кто-то еще был», ­– цитирует ТАСС стеннограмму интервью Голиковой «Вестям». Ранее глава британского правительства обвинил в пандемии коронавируса лечебные практики с использованием панголинов. Британское издание Daily Mail увидело в его словах «тонкую завуалированную критику» традиционной китайской медицины. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, в свою очередь, подчеркнул, что выяснением происхождения коронавируса должны заниматься ученые. В начале января глава МИД КНР Ван И заявил, что новый коронавирус появился не в Китае, а в нескольких местах по всему миру, хотя республика и стала первой страной, сообщившей о COVID. В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID 23 января 2021, 04:28 Текст: Наталья Ануфриева

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) без объявления изменил рекомендации по вакцинации, позволив пациентам прививаться разными препаратами, однако уточнил, что результат смешивания вакцин еще не изучен, сообщают местные СМИ. Газета The New York Times пишет, что CDC разместил новые рекомендации на своем сайте, однако без особого уведомления. Согласно этим рекомендациям, пациенты смогут поменять один одобренный в США препарат на другой между двумя дозами в «исключительных ситуациях», передает РИА «Новости». При этом в ведомстве отметили, что вопрос безопасности и эффективности смешивания вакцин не изучены. Кроме того, CDC также допускает увеличение интервала между дозами вакцины до шести недель, если невозможно ввести вторую дозу раньше. По словам представителя CDC Кристен Нордланд, «намерение не в том, чтобы предлагать людям что-то иное, а в том, чтобы предоставить врачам гибкость в исключительных обстоятельствах». Отмечается, что до этого CDC строго придерживался рекомендаций своего консультативного комитета, в которых отдельно указывалось, что вакцины нельзя смешивать. Ранее в США из-за отключения холодильника испортились 2 тыс. доз вакцины Moderna. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что вакцина от коронавируса заново разделила мир. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава ВОЗ назвал сроки поставки вакцин от коронавируса через механизм COVAX 22 января 2021, 21:55 Текст: Вера Басилая

Поставка вакцин от коронавируса посредством международного механизма COVAX может начаться в феврале, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Гебрейесус сообщил о подписанном COVAX соглашении с американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech о поставке «до 40 млн доз их вакцины от COVID-19». Также ожидается, что в первом квартале 2021 года будут получены около 150 млн доз вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. «Учитывая эти сообщения, COVAX мог бы начать доставку доз в феврале, если мы сможем завершить заключение соглашения с Pfizer и BioNTech, а также включение вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета в список препаратов для экстренного применения», – приводит ТАСС слова Гебрейесуса. Ранее сообщалось, что по состоянию на вторую декаду января в мире вакцинировалось более 40 млн человек и более 95% доз вакцин распространялось среди населения только десяти стран. Среди них США (12 млн доз), Китай (10 млн доз), Великобритания (4 млн), Израиль (более 2 млн), а также ОАЭ, Италия, Россия, Германия, Испания и Канада. Finnair объявила о требовании к пассажирам предоставлять отрицательный тест на COVID 23 января 2021, 03:31 Текст: Елизавета Булкина

Пассажиры, направляющиеся в Финляндию, должны будут предоставить сертификат об отрицательном тесте на коронавирус, объявила финская авиакомпания Finnair. «С 28 января Finnair начнет требовать от пассажира предоставить сертификат об отрицательном тесте на коронавирус, если он путешествует в Финляндию на любом рейсе Finnair, или сертификат об уже перенесенном заражении коронавирусом», – передает сообщение авиаперевозчика ТАСС. Это требование не распространяется на транзитных пассажиров. При этом все пассажиры, прибывающие в аэропорт Хельсинки-Вантаа из-за границы, будут направляться на тест по прибытии. Финский Национальный институт здравоохранения и социального развития в пятницу рекомендовал авиакомпаниям при полетах в Финляндию требовать у пассажиров отрицательный тест на коронавирус либо справку о перенесенном заболевании. Ранее авиакомпания Finnair сообщила о планах восстановить рейсы между Хельсинки и Санкт-Петербургом с 28 января. Ученые выявили «память» организма на коронавирусы 23 января 2021, 11:39 Текст: Вера Басилая

Прошлые коронавирусные инфекции, которыми человек уже переболел, могут помочь его иммунной системе бороться с SARS CoV-2, считает группа американских ученых из Университета Северной Аризоны и Исследовательского института трансляционной геномики, чье исследование опубликовано на сайте Cell Reports Medicine. Авторы исследования изучили иммунный ответ на несколько коронавирусов: MERS-CoV и SARS-CoV-1, а также еще четырех коронавирусов, напоминающих простуду. Ученые пришли к выводу, что SARS-CoV-2 может вызывать реакцию антител, которые появились после уже перенесенного коронавируса до нынешней пандемии. «А это означает, что у нас уже может быть некоторая степень ранее существовавшего иммунитета к этому вирусу», – приводит РИА «Новости» пояснения инфекциониста и одного из авторов исследования Джона Алтина. По его словам, имеющиеся антитела могут «связываться» с элементами нового коронавируса, а реакция иммунитета на него может получить «помощь» от контактов с другими штаммами вируса. Полученные учеными данные помогут разработать новые методы диагностики и лечения, а также оценить эффективность плазмы выздоравливающих и разработать новые вакцины или другие способы защиты от COVID-19 и его мутаций. Ранее врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал о том, что в перспективе от коронавируса можно ждать устойчивости к иммунному ответу организма, и что это будет самой опасной мутацией COVID-19, сравнимой с ВИЧ. Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В ЮАР также рассказали о новой мутации коронавируса. В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе».