Зеленский поздравил украинцев с Днем соборности Названы три версии причин пожара в доме престарелых в Харькове 22 января 2021, 12:59 Текст: Евгения Шестак

Следствие рассматривает три основные версии пожара в частном доме престарелых в Харькове, где произошел пожар с 15 жертвами: поджог, неосторожное обращение с огнем и замыкание электросети, сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. «Следственным путем проверяются следующие основные версии: пожар возник в результате поджога – занесения постороннего огня; пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами; пожар возник в результате замыкания электросети», – написала она в Facebook. Она добавила, что на месте происшествия продолжаются следственные действия – допрашиваются свидетели, проводятся обыски. По словам генпрокурора, правоохранители задержали группу лиц, причастных к организации в Харькове дома престарелых, в частности, задержан владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его жена – директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением. «Задержанные супруги являются учредителями общественной организации, целью деятельности которой является содействие проведению оздоровительной любительской, культурной деятельности, направленной на удовлетворение и защиту законных интересов ее членов, которая вероятно использовалась для прикрытия деятельности, связанной с уходом за пожилыми людьми», – рассказала Венедиктова. Выяснилось, что стоимость пребывания в пансионате «Золотое время» составляла в среднем 15 тыс. гривен (40 тыс. рублей). Также генпрокурор отметила, что у задержанного владельца на участке построены сразу два дома. Здание, в котором обустроили пансионат для пожилых людей, не было введено в эксплуатацию, электро- и газоснабжение к нему были проведены нелегально от второго дома, оформленного надлежащим образом. Венедиктова отметила, что «прокуратура и ГБР (государственное бюро расследований Украины) открыли дело, в котором проверят должным ли образом отдельные должностные лица ГСЧС (государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины) выполняли свои обязанности по контролю за соблюдением правил пожарной безопасности на этом объекте». Напомним, в четверг в результате возгорания в здании, переоборудованном под дом престарелых в Харькове, погибли 15 человек, еще пятеро пострадали. Сотрудники правоохранительных органов Харьковской области в рамках дела задержали владельца здания и двух руководителей учреждения.

Офицер ВСУ поругался с выбравшей Россию блогершей из Киева 21 января 2021, 07:57

Фото: instagram.com/di.rubens

Текст: Дмитрий Зубарев

Между офицером украинской армии и блогершей из Киева разгорелся конфликт из-за видео в TikTok, в котором та между Украиной и Россией выбирает вторую страну. Видео, где блогерша di.rubens отвечает на вопросы другого блогера, выбирая одну из двух названных им стран, было ранее опубликовано в TikTok. Так, из пары Россия – США и Россия – Белоруссия девушка называет Россию, а на предложение выбрать между Россией и Украиной di.rubens нехотя, а потом со смехом, говорит: «Россия». Какой конкретно критерий выбора был предложен блогерше – осталось за кадром, передает РИА «Новости». На ролик обратил внимание офицер ВСУ Анатолий Штефан, написавший: «Вот тебе и патриотическое воспитание». В ответ девушка назвала Штефана «позором украинской армии», который «воюет с мирным населением» и хочет «хайпа». Она также пообещала добиться возбуждения уголовного дела против офицера и пригрозила подать на него в суд. «Данная ситуация рассматривается в министерстве обороны», – добавила блогерша. Также di.rubens обвинила украинского военного в травле. Сам Штефан назвал ответ блогерши «нонсенсом» и заявил, что та якобы сама удалила видео из TikTok. Видео возмутило и других украинских радикалов, которые, помимо прочего, обратили внимание, что оно было снято на майдане. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тася (@di.rubens) Накануне глава МИД Швеции, председатель ОБСЕ Анн Линде призвала не называть конфликт в Донбассе замороженным, поскольку трехсторонняя контактная группа и «нормандский формат» все еще продолжают искать решение по урегулированию ситуации. Украинский эксперт объяснил конфликт блогерши из Киева и офицера ВСУ из-за России 21 января 2021, 11:54

Фото: instagram.com/di.rubens

Текст: Ирина Яровая

«Это поступок очень мужественный и смелый. В нем отразился гражданский протест против нового витка национализма, который окончательно переформатирует страну в огромную «Антироссию», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Так он прокомментировал разгоревшийся конфликт между офицером ВСУ и блогершей из Киева, в котором та между Украиной и Россией выбирает Россию. «Этим поступком девушка-блогер фактически подставила себя и под возможные репрессии со стороны государства, и под издевательства со стороны упоротых полумилитарных патриотов, которые сейчас находятся на службе у украинских властей. Конечно, в этом есть определенное геройство», – добавил политэмигрант с Украины, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко. Между офицером украинской армии и блогершей из Киева разгорелся конфликт из-за видео в TikTok. Пользовательница этой соцсети с ником di.rubens отвечала на вопросы другого блогера, выбирая одну из двух названных им стран. Из пары Россия – США и Россия – Белоруссия девушка называет Россию, а на предложение выбрать между Россией и Украиной di.rubens нехотя, а потом со смехом, говорит: «Россия». Какой конкретно критерий выбора был предложен блогерше – осталось за кадром. На ролик обратил внимание офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Штефан, написавший: «Вот тебе и патриотическое воспитание». В ответ девушка назвала Штефана позором украинской армии, который воюет с мирным населением и хочет «хайпа». Она также пообещала добиться возбуждения уголовного дела против офицера и пригрозила подать на него в суд. Также di.rubens обвинила украинского военного в травле. Сам Штефан назвал ответ блогерши «нонсенсом» и заявил, что та якобы сама удалила видео из TikTok. Видео возмутило и других украинских радикалов, которые, помимо прочего, обратили внимание, что оно было снято на майдане. Скачко допускает, что видео киевской блогерши было опубликовано в том числе и ради банального хайпа в социальных сетях. «Да, сейчас ради лайка в Сети люди готовы сделать все что угодно. Но ведь, извините, ради хайпа интернету показывают свои голые гениталии. А это видео с учетом сложившейся исторической, культурной, психологической, идеологической ситуации на Украине было настоящим поступком, обладало явным политическим подтекстом, поэтому хайп от него ей только в плюс», – считает Скачко. По мнению политолога, опубликованный видеоролик стал свидетельством общественных настроений, он показывает и невысокую оценку украинским обществом собственных вооруженных сил. «Более того, армия Украины сама себя оценивает невысоко. Все, кроме штатных патриотов-пропагандистов и агитаторов, прекрасно понимают, что ВСУ Украины сегодня – это лишь место обогащения генералитета из числа «ястребов войны». Армия уже давно стала служить для заработка людей, которые потеряли смысл жизни в обычном обществе. А такие вооруженные силы без войны очень легко превращаются в мародеров и тупое военизированное стадо», – заключил Скачко. Блогершу di.rubens внесли в базу «Миротворца» с формулировкой «Провокатор. Антиукраинский пропагандист. Сознательная дискредитация вооруженных сил Украины. Сознательное участие в информационной спецоперации России (страна-агрессор) против Украины». В ответ на «провокационный» ролик в украинских соцсетях стали появляться видео с критикой «российских оккупантов». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Суд на Украине обязал пересмотреть отношение к участникам майдана в учебниках 21 января 2021, 20:02

Фото: Mehdi Chebil/Reuters

Текст: Абдулла Шакиров

Юрист Андрей Портнов выиграл суд у министерства образования Украины по делу о содержании школьных учебников. По мнению Портнова, в них участники майдана представлены героями. «Административный суд вынес сегодня решение по моему иску в почти год тянувшемся судебном процессе. На основании проведённых экспертиз суд обязал министерство образования и науки пересмотреть детские учебники истории 5-11 классов, в которых предыдущий политический режим пытался героизировать и мифологизировать ряд государственных преступников и участников массовых беспорядков 2013 – 2014 годов», – написал юрист в своем Telegram. Как считает Портнов, в указанных пособиях «содержатся признаки искажения информации и событий, имевших место в период 2013 – 2014 годов, манипулирование фактами и оценками событий этого периода», пишет «Страна.ua». Также, по его мнению, информация о событиях 2013 – 2014 годов представлена односторонне и с заведомо ложными сведениями, при этом в учебниках умалчивается о важных обстоятельствах майдана. Так, в учебнике для 11 класса Власова-Кульчицкого сказано, что «22 января 2014 года в День соборности Украины снайперы «Беркута» застрелили на улице Грушевского пятерых активистов Евромайдана». Здесь, объяснил Портнов, авторы учебника однозначно обвиняют правоохранителей в убийстве, при том, что ни один суд это не подтвердил. Кроме того, юрист предложил провести новый конкурс по учебникам и пересмотреть на предмет достоверности вообще все пособия по истории Украины, которые были выпущены после 2013 года и рассказывают о событиях майдана. В министерстве образования республики еще до суда Портнову сказали, что все учебники анализировались учеными и имеют полную достоверность изложенной информации. Требование юриста в ведомстве выполнять отказались, после чего он подал иск. 21 ноября 2013 года украинское правительство объявило о приостановке подписания соглашения с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в Киеве начался долгосрочный митинг. Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных снайперов на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От их пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. В общей сложности в результате противостояния в Киеве 18 – 20 февраля погибли более 100 человек, в том числе бойцы спецподразделения «Беркут». «Дело о снайперах» на майдане до сих пор остается нераскрытым. В прошлом году стало известно, что подозреваемыми по делу о расстрелах на «евромайдане» в феврале 2014 года являются более 160 человек. Украинка ответила выбравшей Россию блогерше из Киева 21 января 2021, 10:38

Фото: facebook.com/ukrop.bc

Текст: Евгения Шестак

Украинка записала видеообращение в ответ на ролик блогерши из Киева di.rubens, которая в видео в TikTok между Украиной и Россией выбрала вторую страну. «А что выберете вы? Так называемый русский мир под смертельными бомбардировками или мирный украинский город, благодаря нашим воинам? Российского оккупанта, который пришел на наши земли, чтобы проливать кровь, или украинского защитника, который положил свою жизнь ради того, чтобы мы с вами никогда не ощутили на себе последствия войны? Родина или страна-убийца? Украина или Россия? Эта блогер определилась со своим выбором, а я – со своим. Я люблю свою страну – Украину», – заявила девушка в видеообращении, передает «Обозреватель». Такая позиция вызвала восторг у офицера украинской армии Анатолия Штефана. Он отметил, что активные молодые граждане теперь не дадут замолчать «вопиющий факт российской пропаганды». «Блогер di.rubens, которая призналась в любви России на майдане Независимости, решила отмолчаться. Но отмолчаться ей уже не дает активная часть украинской молодежи и молодежное патриотическое движение «Основа Будущего», запустив новый флешмоб! Горжусь нашей украинской молодежью!» – написал офицер. Между тем блогершу di.rubens внесли в базу «Миротворца». Соответствующее досье на нее появилось на сайте проекта. Выяснилось, что настоящее имя 20-летней девушки – Онацкая (Маламан) Таисия Игоревна. «Провокатор. Антиукраинский пропагандист. Сознательная дискредитация вооруженных сил Украины. Сознательное участие в информационной спецоперации России (страна-агрессор) против Украины», – сказано в сообщении. Напомним, между офицером украинской армии Анатолием Штефаном и блогершей из Киева di.rubens разгорелся конфликт из-за видео в TikTok, в котором та между Украиной и Россией выбирает вторую страну. Штефан обратил внимание на ролик девушки и написал: «Вот тебе и патриотическое воспитание». В ответ девушка назвала Штефана «позором украинской армии», который «воюет с мирным населением» и хочет «хайпа». Киев распорядился не выпускать Медведчука в Россию 21 января 2021, 10:22

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Государственной авиационной службе Украины приказали не выпускать самолеты с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком в Россию, заявил его однопартиец, депутат Верховной рады Илья Кива. «Госавиаслужба получила команду «перекрыть» небо для самолетов, которые использует Медведчук для перелетов в Россию», – написал Кива в Telegram-канале. Ранее полпреды самопровозглашенных ДНР и ЛНР в контактной группе сообщили, что республики при посредничестве Медведчука передадут Киеву в одностороннем порядке группу удерживаемых лиц, передает РИА «Новости». Имя Медведчука неоднократно фигурировало в переговорах об обмене пленными между Киевом и Донбассом. Однако глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в сентябре 2019 года заявил, что Медведчук к процессу обмена привлечен не был и в Россию ездил по собственной инициативе. Делегация Киева в контактной группе по Донбассу заявила, что спецслужбы дадут оценку передаче граждан Украины из Донбасса Медведчуку. Эксперты оценили украинские угрозы «Яндексу» за Крым 19 января 2021, 13:34

Фото: Михаил Фомичев/ТАСС

Текст: Ирина Яровая

«С 2014 года ЕС не предпринимал резких шагов в отношении российских интернет-платформ. Нужно ли теперь Европе таскать каштаны из огня только по призыву Украины?» – заявил газете ВЗГЛЯД ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфентьев, комментируя угрозу украинского МИД привлечь компанию «Яндекс» к ответственности за ведение деятельности в Крыму. «В силу российского законодательства у «Яндекса» сложная схема построения – в Нидерландах зарегистрирован не сам «Яндекс», а только компания-учредитель. Поэтому Еврокомиссия если и будет кого-то привлекать к ответственности, то не саму компанию, работающую в Крыму, а ее компанию-учредителя», – объяснил бывший советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко. Теоретически введение санкций возможно, считает собеседник. «Обстановка сейчас очень сложная. Еще год назад риски от угроз МИД Украины были не столь высоки. Но теперь, если будет принято политическое решение насолить России, такой способ сработает. Тогда к ответственности можно привлечь много разных компаний, в том числе Ozon, который доставляет товары в Крым», – отметил Клименко. Что касается конкретных ограничительных мер, то под ними могут подразумеваться те или иные финансовые санкции и штрафы, считает координатор Центра безопасного интернета, ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев. «Причем для таких санкций нужен не политический, а формальный повод, потому что наложение штрафа по чисто политическим причинам является вопросом тщательного изучения тех возможностей, которые предоставляет европейское законодательство», – рассказал собеседник. Второй по степени серьезности санкцией может стать «введение ограничений, связанных с операционной деятельностью» юридического лица. «Среди таких мер могут быть ограничения на финансовые заимствования, на совершение финансовых операций. Теоретически дело может дойти и до полного приостановления деятельности юридического лица на территории Евросоюза», – предположил эксперт, подчеркнув, что такая мера является крайней и возможна только при наличии доказательств распространения сервисом противоправного контента. «Но от блокировки на территории ЕС «Яндексу» будет ни холодно ни жарко, ведь там и так доминируют американские цифровые корпорации. Такие санкции могут затронуть только русскоязычное население Прибалтики, но, как показывает практика, замотивированные пользователи легко обходят такую блокировку благодаря простейшим программно-техническим манипуляциям», – отметил собеседник. «Сейчас сложно сказать, отреагирует ли Евросоюз на обращение Украины. С 2014 года мы не наблюдали никаких резких шагов ЕС в отношении российских сервисов на европейской территории. Нужно ли теперь Европе таскать каштаны из огня по призыву Украины?» – риторически заключил Парфентьев. Ранее МИД Украины заявил, что Киев ищет пути для привлечения к ответственности компании «Яндекс» за работу в Крыму, на которую не распространяются санкции ЕС. МИД признал, что деятельность компании в Крыму «пока не подпадает под действие санкций», но заверил, что работает «в сотрудничестве с европейскими партнерами» над возможными способами наказать «Яндекс». В частности, Киев привлекает Еврокомиссию – «гаранта соблюдения законодательства ЕС». В мае 2017 года Украина ввела санкции в отношении компании «Яндекс». В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский продлил действие санкций. Заблокирован не только сайт «Яндекса», но и сервисы, предоставляемые компанией. На Украине не работает «Яндекс. Такси». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ОБСЕ исключила признание конфликта в Донбассе замороженным 20 января 2021, 16:55

Фото: MAXIM SHIPENKOV/ЕРА/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Глава МИД Швеции, председатель ОБСЕ Анн Линде считает, что не стоит называть конфликт в Донбассе замороженным, поскольку трехсторонняя контактная группа и «нормандский формат» все еще продолжают искать решение по урегулированию ситуации. «Я считаю, что сейчас конфликт в Донбассе точно не является замороженным. Ведь трехсторонняя контактная группа или «нормандский формат» до сих пор действуют, пытаются найти его решение», – сказала Линде в интервью изданию «Европейская правда». Линде подчеркнула, что если признать конфликт замороженным, это будет означать, что Украина сдалась. «Это будет значить, что вы не видите возможности решить эту проблему», – отметила руководитель ОБСЕ. По ее мнению, Киеву не стоит забывать о Донбассе, при этом никогда не следует применять силу в решении конфликта, «потому что силой не установить мир». Также дипломат добавила, что Киеву не стоит забывать о Донбассе, при этом возвращать контроль над землями Украине не нужно силовыми методами. По ее словам, это не даст установить устойчивый мир в Донбассе. Ранее народная милиция провозглашенной Донецкой народной республики заявила, что у президента Украины Владимира Зеленского есть шанс объявить о достижении мира в Донбассе из Донецка, но только после того, как Киев выполнит Минские соглашения. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что в урегулировании конфликта в Донбассе «что-то должно измениться» в связи с приходом к власти в США Джо Байдена. Украину предупредили о возможности дефолта 20 января 2021, 10:36 Текст: Евгения Шестак

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страна шаг за шагом движется к дефолту, бюджет на 2021 год принят с большим дефицитом – 5,5% ВВП. Эксперт указал, что изначально проект бюджета готовился с дефицитом 6%, однако после замечаний МВФ о чрезмерности этой цифры дефицит уменьшили, хотя и несущественно. Приемлемым считается показатель в 3%, отмечает «Главред». Такой дефицит способствует наращиванию внутреннего и внешнего госдолга. Последний надо будет обслуживать, отдавая значительную часть доходов, и уже на данный момент каждая третья гривна бюджета направлена именно на это, заявил Суслов. Вместе с тем Украина по требованию западных кредиторов вынуждена отказываться от выгодного для нее сотрудничества, говорится в материале от 18 января. Изменить ситуацию, по мнению экс-министра, смогло бы сокращение зарплат чиновников и их количества, а также введение в стране прогрессивной системы налогообложения личных доходов. Кроме того, Суслов считает, что спасти Украину от дефолта сможет отказ от «проедания» иностранных кредитов и средств от выпуска своих долговых обязательств и направление их на модернизацию промышленности, повышение конкурентоспособности украинских предприятий, проведение импортозамещения и т.д. Тогда расплачиваться по кредитным обязательствам Киев смог бы за счет дополнительных доходов бюджета и увеличения валютных поступлений в казну. Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что на Украине может произойти дефолт из-за неправильных мер правительства по борьбе с пандемией коронавируса. Украинский писатель предложил Киеву «продемонстрировать Кремлю зубы» 21 января 2021, 07:42 Текст: Дмитрий Зубарев

Украинский военный эксперт, писатель Валентин Бадрак выразил мнение, что Киеву следует тратить на перевооружение армии по 3-4 млрд долларов, чтобы «показывать Кремлю зубы». По мнению Бадрака, обозначенная сумма – это «минимум». «Тогда мы за пять лет сможем продемонстрировать зубы, так сказать, Кремлю, и в действительности иметь ракеты. Я тут слышал о дальности до 500 километров», – приводит слова Бадрака РИА «Новости». Он отметил, что если бы Киеву хватило «политической воли», то можно было бы создать ракеты дальностью до 1,5 тыс. километров. «И можно [бы] было достать до Кремля ракетой», – заявил Бадрак в эфире Apostrophe TV. По его словам, наличие таких ракет позволит Украине изменить риторику переговоров с Россией. Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что поймали агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретной» ракеты «Нептун». Также ведомство утверждает, что в 2020 году «пресекло деятельность четырех агентурных сетей» и якобы «задержало 11 российских агентов». Власти Украины считают «Нептун» своим «супероружием». При этом главком ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа в июле 2020 года заявил о готовности к боевым действиям с Россией. «Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», – заявил Неижпапа. В свою очередь адмирал Владимир Комоедов в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал заявление главкома ВМС Украины блефом. Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев заявил, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» легко сбиваемы. Крылатая ракета Р-360 весит 870 кг и может нести боеголовку массой 150 кг. Дальность ее пуска – до 280 км, скорость – около 900 км в час, высота полета над гребнем волн – от трех до 10 метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет. Экс-глава ФРС поддержала санкции против России по Украине и Крыму 21 января 2021, 22:59

Фото: Biden Transition via CNP/

CNP/AdMedia/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Кандидат на пост главы Минфина США в администрации Джозефа Байдена, экс-глава ФРС Джанет Йеллен заявила о строгой приверженности санкциям против России по Украине и Крыму. «Я привержена строгому выполнению санкций за российские действия <...> в Восточной Украине и в Крыму, а также по другим угрозам национальной безопасности США», – приводит ТАСС текст ответов Йеллен на вопросы финансового комитета Сената со ссылкой на корреспондента Bloomberg Салеху Мохсин. Йеллен заявила 19 января на слушаниях в Сенате по утверждению своей кандидатуры, что намерена осуществить обстоятельный анализ деятельности финансового ведомства в сфере введения санкций против других стран. «Я попрошу своего заместителя Уолли Адейемо провести всесторонний обзор американской санкций с тем, чтобы они использовались в стратегических целях и соответствующим образом», – отметила кандидат на пост главы Минфина США. Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил надежду на начало новой главы в российско-американских отношениях с приходом к власти Байдена. В воскресенье МИД России заявил о готовности к нормальному диалогу с США при новой администрации. Между тем кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам назвал Россию «неотложным вызовом» для Соединенных Штатов, а также решительно поддержал поставки американского оружия Украине. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Больше половины украинцев не захотели делать прививку от COVID 20 января 2021, 16:04 Текст: Наталья Ануфриева

Больше половины граждан Украины заявили, что не стали бы делать прививку от коронавируса, даже если она будет бесплатной, следует из результатов опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг». В исследовании говорится, что «вакцинироваться, даже бесплатно, не готовы 52% респондентов, 43% пошли бы делать прививку, при условии, что она будет бесплатной», передает ТАСС. Кроме того, 39% опрошенных ответили, что сделали бы прививку, если бы вакцину можно было купить в аптеках, 56% сказали, что отказались бы. Отмечается, что число жителей страны, которые не желают вакцинироваться, за последние полтора месяца увеличилось: в декабре 2020 года не планировали делать прививку от коронавируса 40% украинцев, в ноябре на бесплатную прививку согласились бы 55% респондентов. По данным опроса, проведенного летом 2020 года Киевским международным институтом социологии, больше 40% украинцев не хотели делать прививку от коронавируса. Вместе с тем украинцы стали меньше волноваться из-за того, что они или их близкие заразятся коронавирусной инфекцией. Социологи пришли к выводу, что на данный момент боятся заболеть 39% граждан (в ноябре прошлого года – 57%). При этом за близких и родных переживают 78% респондентов (в ноябре – 87%). Опрос проводился 14-16 января среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет, которые проживают во всех областях страны, кроме неподконтрольных Киеву территорий. Напомним, Украина отказалась от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось. Выбравшая Россию украинская блогерша пожаловалась на фальсификацию видео 22 января 2021, 08:40

Фото: instagram.com/di.rubens

Текст: Алина Назарова

Блогер из Киева Таисия Онацкая (di.rubens) объяснила, почему на видео в TikTok, из-за которого у нее возник конфликт с офицером украинской армии Анатолием Штефаном, выбрала Россию вместо Украины. Девушка рассказала в Instagram, что снимала блиц-опросы с участием других блогеров, на которых нужно было из двух предложенных вариантов ответа выбрать один. «Вопрос звучал так: какую страну ты бы хотела посетить. И на видео я должна была выбрать одну из предлагаемых стран. Логика была следующая: из двух стран выбрать наиболее интересную для путешествий», – заявила Онацкая. Она пояснила, что из предложенной пары «Россия – Украина» выбрала первую, так как уже живет на Украине и объездила всю страну, передает РИА «Новости». Кроме того, Онацкая обвинила Штефана в том, что он намеренно исказил содержание видео, обрезав часть ролика с ее выборами других стран. Также девушка пожаловалась на травлю и поступающие от радикалов угрозы, отметив, что те публикуют в Сети ее личные данные. При этом блогерша разместила видео, на котором «отвечает на контрольный вопрос от Министерства обороны Украины». «Для меня понятия выбора никогда не стояло и не будет стоять априори… Я украинка, и я горжусь этим», – заявила она. Напомним, между офицером украинской армии Анатолием Штефаном и блогершей из Киева Таисией Онацкой (di.rubens) разгорелся конфликт из-за видео в TikTok, в котором та между Украиной и Россией выбирает вторую страну. Штефан обратил внимание на ролик девушки и написал: «Вот тебе и патриотическое воспитание». В ответ девушка назвала Штефана «позором украинской армии», который «воюет с мирным населением» и хочет «хайпа». После этого блогершу di.rubens внесли в базу «Миротворца». Соответствующее досье на нее появилось на сайте проекта. Всемирный банк решил выделить Украине 90 млн долларов на вакцины от COVID-19 21 января 2021, 14:11 Текст: Евгения Шестак

Всемирный банк намерен предоставить Украине порядка 90 млн долларов на закупку вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила замминистра здравоохранения страны Светлана Шаталова. «Деньги в размере примерно 2,5 млрд (90 млн долларов) гривен выделят в рамках проекта «Экстренное реагирование на COVID-19» и вакцинацию в Украине. Соответствующие переговоры проводятся между советом исполнительных директоров Всемирного банка и правительством Украины с декабря 2020 года», – цитирует ТАСС Шаталову. По ее словам, Минздрав планирует закупать вакцину у разных производителей, поэтому разветвленная сеть и опыт в закупке вакцин и лекарственных средств дает преимущество британской компании Crown Agents, что позволит получать от производителей вакцину от COVID-19 как можно скорее. Напомним, что украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». На прошлой неделе стало известно, что Украина заключила контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech. Первые дозы китайской вакцины Киев рассчитывает получить в феврале 2021 года. При этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев отказался от российской вакцины, поскольку она представляет собой «гибридное оружие против Украины». Киевскому пенсионеру насчитали за отопление 28 тыс. рублей 21 января 2021, 09:18 Текст: Евгения Шестак

Киевский пенсионер Станислав Липовский получил квитанцию за услуги ЖКХ, по которой должен заплатить за отопление в декабре 2020 года 10 796 гривен (примерно 28 тыс. рублей). Об этом мужчина рассказал на своей странице в Facebook, прикрепив к сообщению фотографию квитанции. 10 тисяч за тепло! за грудень-це ще не самий холодний місяць! Як Вам така арихметика? Перемога !!! Або просто сильно потрібні гроші? Опубликовано Станиславом Липовским Среда, 20 января 2021 г. «Десять тысяч за тепло! За декабрь – это еще не самый холодный месяц! Как вам такая арифметика? Победа! Или просто сильно нужны деньги?» – написал пенсионер. Площадь квартиры автора поста составляет 102 кв. метра. При этом комментаторы, просканировав QR-код квитанции, выяснили, что общий долг пенсионера за отопление составляет более 70 тыс. гривен (около 182 тыс. рублей). Сам пенсионер прокомментировал ситуацию Telegram-каналу PavlovskyNews. По его словам, он не представляет, как оплачивать такие счета, имея пенсию 1700 гривен (4,5 тыс. рублей). Он подчеркнул, что работы у него сейчас нет, взять деньги неоткуда. Липовский добавил, что ему и раньше не хватало денег на оплату ЖКХ, а субсидию он не может оформить из-за отсутствия необходимых документов и справок. Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что задолженность граждан Украины по оплате коммунальных услуг с начала отопительного сезона выросла на 10 млрд гривен (около 358 тыс. долларов) и достигла 66,1 млрд гривен (2,4 млрд долларов). Напомним, с 1 января правительство Украины по предложению и. о. министра энергетики Юрия Витренко отменило льготный тариф на электроэнергию для населения. Кроме того, с ноября минувшего года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%. Ранее директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров заявил, что новый локдаун и резкое повышение цен на услуги ЖКХ приведут к коллапсу платежеспособности бизнеса и граждан Украины. В Крыму ответили на слова экс-главы МИД Украины о борьбе с Россией 22 января 2021, 08:12 Текст: Алина Назарова

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал призыв бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко предоставить территорию страны США в качестве плацдарма для борьбы с Москвой. Бальбек напомнил, что дипломатическая карьера Огрызко закончилась более десяти лет назад. «Сейчас попытка возвращения на медиаарену одного из ярых русофобов времен (президента Украины Виктора) Ющенко выглядит, на мой взгляд, нелепо», – отметил депутат, передает RT. По его мнению, экс-глава украинского МИД готов отдать все, лишь бы «испортить настроение» Москве. «Сколько бы ни плясал гопака перед Вашингтоном экс-министр, никто с нами на открытый конфликт не пойдет, а к мелким пакостям и подлостям со стороны официального Киева мы уже привыкли. Договариваться нам есть о чем, вот только не с кем», – сказал парламентарий, добавив, что России остается только ждать. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения принадлежности Крыма. При этом он уверен, что Киеву якобы удастся вернуть полуостров. Кроме того, он пообещал мобилизовать все население Украины в случае военного столкновения с Россией. В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о готовности к мобилизации.