Эксперт объяснил готовность Байдена продлить ДСНВ на пять лет В России заявили о приверженности позиции сохранить ДСНВ 22 января 2021, 11:01 Текст: Алина Назарова

Позиция Москвы по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на пять лет остается в силе после заявлений о планах Вашингтона согласиться на такое продление, заявил близкий к переговорам по продлению договора источник. «Наша позиция изложена 20 января», – сказал он, передает ТАСС. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США предложат России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок. Перед этим Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов».

Байден приказал разведке изучить антироссийские истории 22 января 2021, 00:56

Президент Соединенных Штатов Джо Байден дал указание американскому разведсообществу рассмотреть истории с «российскими хакерами», Алексеем Навальным и «наградами» за убитых солдат ВС США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Президент Байден дал задание [американскому] разведсообществу провести полный анализ кибератаки на [компанию] Solar Wind, [якобы имевшее место] вмешательство России в [американские] выборы 2020 года, [якобы имевшее место] использование химического оружия против лидера [несистемной] оппозиции [блогера] Алексея Навального и о предполагаемом вознаграждении за [убийство] американских солдат», – приводит слова Псаки РИА «Новости». Пресс-секретарь Белого дома заявила, что несмотря на то, что США будут взаимодействовать с Россией для продвижения собственных интересов, они будут привлекать Россию к ответственности за действия, которые считают не подобающими. Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил надежду на начало новой главы в российско-американских отношениях с приходом к власти Байдена. В воскресенье МИД России заявил о готовности к нормальному диалогу с США при новой администрации. Между тем кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам назвал Россию «неотложным вызовом» для Соединенных Штатов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Китае восхитились способной «уничтожить США» российской ракетой 21 января 2021, 15:17

Китайский портал Sina опубликовал статью, автор которой восхитился межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат». По его мнению, она является самым ценным оружием России. Автор статьи отмечает, что «Сармат» весит около 100 тонн, а дальность его стрельбы составляет не менее 10 тыс. километров. Ракета может нести 16 управляемых боеголовок как с обычными, так и с ядерными боеприпасами. По его словам, ракета способна преодолевать любые системы ПВО, тем самым «заставляя США прикусить язык», передает РИА «Новости». «Даже если будет использована самая мощная американская система противоракетной обороны, особого эффекта это не принесет», – говорится в публикации. Пользователь заметил, что у «Сармата» есть две версии: одна предназначена для США, а другая – для Европы. Разница двух модификаций заключается в массе и дальности стрельбы, однако оба варианта подходят для доставки ядерных боеголовок с раздельным наведением. «Нужна всего одна ракета, чтобы такая большая страна, как Франция, исчезла с лица земли. Десять подобных ракет обеспечат полное уничтожение американцев. Обо всем этом даже страшно подумать», – заключил автор. Ранее китайские СМИ сообщили, что российские военные комплексы «Сармат», «Авангард» и «Ярс» обладают выдающимися боевыми свойствами, они чрезвычайно опасны для потенциального противника. Кроме того, иранское информационное агентство Akharin Khabar написало статью, в которой «Сармат» назвали «посланием»России к избранному президенту США Джо Байдену. Москва потребовала срочно восстановить телефонную связь Генконсульству в Нью-Йорке 21 января 2021, 16:12

Москва призывает Вашингтон в кратчайшие сроки восстановить телефонную связь Генеральному консульству России в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «В сложившейся ситуации Госдеп, который был официально уведомлен о неполадках, просто самоустранился от проблемы, такая позиция американских властей в очередной раз подтверждает всю беспочвенность обвинений посольства США в Москве в том, что дипломаты в России, в отличие от российских в США, вынуждены выполнять свои обязанности в самых стесненных условиях и обстоятельствах. Еще раз обращаемся к Вашингтону предпринять все необходимые меры, чтобы в кратчайшие сроки восстановить нормальную связь для наших дипломатов в Нью-Йорке», – приводит ее слова РИА «Новости». Она отметила, что многие граждане, которые обращаются в Генконсульство – это граждане США. «Надеемся, что подобная история не является приглашением к взаимности с американской стороны. Я уверена, у нас есть более интересные сферы для ее проявления», – отметила официальный представитель МИД. С 18 января американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии Генерального консульства России в Нью-Йорке, периодически возникают перебои с доступом в интернет. Эксперты увидели политическую подоплеку в отключении связи. Посольство России в США потребовало от Госдепартамента Соединенных Штатов устранить неполадки со связью в российском Генконсульстве в Нью-Йорке. Новая администрация США заявила о намерении продлить СНВ на пять лет 21 января 2021, 20:48

Администрация президента США Джо Байдена хочет продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на пять лет, сообщила The Washington Post. «Президент Байден добивается продления единственного оставшегося договора с Россией, ограничивающего два крупнейших в мире ядерных арсенала, всего за несколько дней до истечения срока его действия 5 февраля», – цитирует РИА «Новости» американское издание. Россия отреагировала на заявления кандидата на пост госсекретаря США Тони Блинкена о возможности продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). «То, что Блинкен уже заявил о готовности заняться вплотную продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях, это позитивный сигнал, который мы приветствуем», – приводит РИА «Новости» слова постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, сказанные им в эфире телеканала «Россия 24». Ранее МИД России сообщил, что Россия считает целесообразным продление договора СНВ с Соединенными Штатами на максимально предусмотренный пятилетний срок. В министерстве также заявили о необходимости сфокусировать внимание Москвы и Вашингтона на «всех видах наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений, способных решать стратегические задачи, с особым акцентом на средства, применимые в первом контрсиловом ударе по национальной территории сторон». Экс-глава ФРС поддержала санкции против России по Украине и Крыму 21 января 2021, 22:59

Кандидат на пост главы Минфина США в администрации Джозефа Байдена, экс-глава ФРС Джанет Йеллен заявила о строгой приверженности санкциям против России по Украине и Крыму. «Я привержена строгому выполнению санкций за российские действия <...> в Восточной Украине и в Крыму, а также по другим угрозам национальной безопасности США», – приводит ТАСС текст ответов Йеллен на вопросы финансового комитета Сената со ссылкой на корреспондента Bloomberg Салеху Мохсин. Йеллен заявила 19 января на слушаниях в Сенате по утверждению своей кандидатуры, что намерена осуществить обстоятельный анализ деятельности финансового ведомства в сфере введения санкций против других стран. «Я попрошу своего заместителя Уолли Адейемо провести всесторонний обзор американской санкций с тем, чтобы они использовались в стратегических целях и соответствующим образом», – отметила кандидат на пост главы Минфина США. Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил надежду на начало новой главы в российско-американских отношениях с приходом к власти Байдена. В воскресенье МИД России заявил о готовности к нормальному диалогу с США при новой администрации. Между тем кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам назвал Россию «неотложным вызовом» для Соединенных Штатов, а также решительно поддержал поставки американского оружия Украине. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость продления ДСНВ 22 января 2021, 03:55

Продление ДСНВ (СНВ-3) на пять лет особенно важно ввиду напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби заметил, что продление договора дает России и США время на выработку новых договоренностей. «Я могу подтвердить, что США намерены добиваться продления ДСНВ на пять лет, как это разрешено [условиями] договора (...), – приводит слова Псаки ТАСС. – Президент США [Джозеф Байден] давно дал понять, что [считает] ДСНВ отвечающим интересам национальной безопасности США». «Продление документа еще более важно ввиду того, что отношения с Россией в данный момент являются враждебными», – сказала пресс-секретарь Белого дома. «Договор – это единственный оставшийся документ, ограничивающий российские ядерные силы, и это является опорой стратегической стабильности между нашими двумя странами», – отметила Псаки. В свою очередь глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби заявил, что «решение президента Байдена стремиться к продлению ДСНВ на пять лет служит укреплению обороны» Соединенных Штатов и дает время на выработку новых договоренностей. «Соблюдение Россией этого договора хорошо служило интересам обеспечения нашей национальной безопасности, и американцы находятся в намного более безопасном положении, когда ДСНВ оказывается нетронутым и продленным», – признали в Пентагоне. «Если мы оперативно не продлим ДСНВ, это ослабит понимание американской стороной состояния российских межконтинентальных ядерных сил», – убежден Кирби. «Продление предусмотренных договором ограничений на количество стратегических ядерных вооружений до 2026 года дает время и пространство, необходимое нашим двум странам для того, чтобы изучить новые подлежащие верификации договоренности, которые могут еще больше снизить риски для американцев», – добавил глава пресс-службы Пентагона. При этом, по словам Кирби, в Пентагоне не намерены забывать и о вызовах для США, которые, по версии Вашингтона, исходят от России. «Хотя мы взаимодействуем с Россией таким образом, что продвигаем тем самым американские интересы, мы в министерстве обороны также будет оставаться дальновидными относительно вызовов, которые представляет Россия <...>», – заявил представитель американского военного ведомства. Накануне Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ (СНВ-3) на пятилетний срок. В прошлую среду кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заметил, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) отвечает интересам национальной безопасности США. В свою очередь кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам также заявил, что новая американская администрация Джозефа Байдена намерена добиваться продления ДСНВ (СНВ-3). В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что в Кремле приветствовали бы, если бы американцы проявили настрой на сохранение ДСНВ, Россия последовательно выступает за сохранение «этого важнейшего и краеугольного документа с точки зрения мировой стабильности и безопасности». Напомним, 4 января Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по национальной безопасности, сообщил, что новая администрация США настроена договариваться с Москвой по вопросу продления СНВ-3. В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Армия получила новейший комплекс артразведки «Пенициллин» 22 января 2021, 07:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские вооруженные силы (ВС) получили новейшие комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин», сообщил генеральный директор концерна «Вега» Вячеслав Михеев. «В декабре 2020 года в соответствии с заключенным контрактом передали заказчику первую партию», – передает РИА «Новости» слова Михеева. «Пенициллин» предназначен для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. Комплекс фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов и выдает точные координаты местоположения орудия противника, которые затем наносятся на электронную карту. По данным «Веги», «Пенициллин» эффективно работает в любое время суток при температуре от -40 до +50 градусов Цельсия. Время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, не превышает пять секунд. Комплекс разработан входящим в состав «Веги» Научно-исследовательским институтом «Вектор». По информации открытых источников, «Пенициллин», в отличие от большинства других подобных систем, засекает артиллерию противника не с помощью радиолокации, а благодаря новому принципу совмещения тепловой и звуковой разведки, что делает невозможным его радиоэлектронное подавление. Кроме того, новая система не демаскирует себя излучением радиолокационной станции, но при этом обеспечивает высокую точность. Комплекс устанавливается на шасси «КамАЗа», разведывательный оптико-электронный модуль системы крепится на подъемной мачте. Напомним, американское военно-политическое издание National Interest опубликовало материал о российском автоматизированном комплексе звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин». Издание считает, что данный комплекс может стать новым «способом для уничтожения американской тяжелой артиллерии». США подготовили предложения о продлении ДСНВ 22 января 2021, 00:32

Соединенные Штаты намерены в четверг передать послу России в Вашингтоне Анатолию Антонову предложение о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на пятилетний срок, сообщил осведомленный источник Associated Press. «Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан планировал передать предложение о продлении документа послу России в США Анатолию Антонову во второй половине дня», – приводит слова осведомленного источника ТАСС. Накануне Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно о намерении новой администрации США продлить ДСНВ (СНВ-3) на пятилетний срок. В прошлую среду кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заметил, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) отвечает интересам национальной безопасности США. В свою очередь кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам также заявил, что новая американская администрация Джозефа Байдена намерена добиваться продления ДСНВ (СНВ-3). В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что в Кремле приветствовали бы, если бы американцы проявили настрой на сохранение ДСНВ, Россия последовательно выступает за сохранение «этого важнейшего и краеугольного документа с точки зрения мировой стабильности и безопасности». Напомним, 4 января Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по национальной безопасности, сообщил, что новая администрация США настроена договариваться с Москвой по вопросу продления СНВ-3. В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать Договор в заложника своих амбиций. Глава Пентагона пренебрежительно высказался об F-35 22 января 2021, 08:26 Текст: Алина Назарова

Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер незадолго до своей отставки назвал истребитель пятого поколения F-35 «куском…». Во время пресс-конференции, стенограмму которой приводит Пентагон, Миллер рассказал о своем разговоре с американским летчиком. По словам и. о. главы Пентагона, на его вопрос о том, на каком самолете летает пилот, тот ответил, что на F-35. «Я такой: это кусок…. А он… засмеялся, я сказал: «Нет, серьезно, расскажите мне о нем», – заявил Миллер. При этом он добавил, что летчик назвал F-35 «невероятным самолетом». «Я думаю, мы создали монстра, но вы это и так знаете», – сказал также и. о. главы Пентагона, передает РИА «Новости». Миллер был назначен на пост действующим на тот момент президентом Дональдом Трампом 9 ноября 2020 года, он ушел в отставку с приходом новой администрации США. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на управление Пентагона по испытаниям сообщило, что у F-35 имеется 871 дефект, подрывающий его боеготовность. Изъяны связаны с программным обеспечением и аппаратурой самолета, десять из них относятся к потенциально серьезным проблемам первой категории: речь идет о критических дефектах, которые способны поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность военных операций. Американское издание The National Interest, оценивая шансы истребителей пятого поколения Су-57 и F-35 в воздушной дуэли, предположило, что при прочих равных пилот F-35 сделает все, что в его силах, чтобы вообще не вступать в бой с российским истребителем. Эксперт объяснил готовность Байдена продлить ДСНВ на пять лет 22 января 2021, 10:48

«Готовность США продлить договор СНВ-3 означает, что архитектура контроля за вооружениями, созданная нами в прежние эпохи, еще не устарела, и сейчас американцы это признали», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя предложение Белого дома продлить истекающий Договор о стратегических наступательных вооружениях на пятилетний срок без дополнительных условий. «Нельзя сказать, что позиция новой администрации США оригинальна. Она просто начала исправлять совершенно ошибочную позицию бывшего президента Дональда Трампа. Это в том числе является причиной возвращения США в Парижские соглашения по климату и во Всемирную организацию здравоохранения», – объяснил эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. Вечером в четверг по вашингтонскому времени появились сообщения о том, что советник президента Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан намерен передать послу России Анатолию Антонову предложение о продлении на пятилетний срок Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ или СНВ-3). Ранее МИД России призвал новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ, так как предыдущая команда «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Напомним, что администрация Трампа затягивала пролонгацию договора, действие которого истекает 5 февраля. России и США не удалось договориться о заключении сделки о возобновлении соглашения даже после того, как Москва пошла на уступки Вашингтону: продление СНВ-3 всего на год вместо пяти лет и готовность пойти на заморозку всех российских ядерных зарядов сроком на год. Американская сторона выставила еще одно условие – взаимные проверки соблюдения моратория (проведение инспекций и т. п.), на что не согласилась Россия. Кроме того, администрация Трампа неоднократно настаивала на превращении двустороннего договора СНВ-3 в трехсторонний, с участием Китая – что было трудновыполнимым условием. Отказ нового президента США включить Китай в процесс продления договора СНВ-3 не означает, что вопрос контроля над китайскими наступательными вооружениями исчез из американской повестки, уверен Ткаченко. «Но позиция Байдена по Китаю будет гораздо сложнее, чем у Трампа, который видел мир черно-белым. Китай для Америки важен как член глобальной экономической системы, без него американские инвесторы станут беднее и потеряют влияние. Поэтому вокруг Китая будут создаваться эшелоны обороны, усилится военная компонента, но в то же время Байден постарается сохранить нынешний уровень торговых отношений с этой страной», – полагает эксперт. «Кроме того, важно, что Россия отказалась давить на Китай в вопросе участия в ДСНВ. Действительно, зачем нам ради американцев таскать каштаны из огня? Наша позиция относительно того, что Китай – суверенная страна, которая сама решит, как ответить на американское предложение, не изменилась», – пояснил Ткаченко, отметив, что поскольку количество вооружений КНР меньше, чем у России и США, его еще рано привлекать в качестве равноправного партнера для таких переговоров. «Теперь, очевидно, продлить это соглашение действительно получится. Я верю в то, что на следующие пять лет контроль над ядерными вооружениями сохранится», – заключил собеседник. В прошлую среду кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заметил, что продление ДСНВ отвечает интересам национальной безопасности США. Продление ДСНВ (СНВ-3) на пять лет особенно важно ввиду напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби заметил, что продление договора дает России и США время на выработку новых договоренностей. «МиГ» запатентовал исключающую попадание самолета в штопор систему 21 января 2021, 12:13 Текст: Дмитрий Зубарев

Инженеры корпорации «МиГ» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») запатентовали комплексную систему, которая ограничивает предельно допустимые нагрузки самолета и исключает попадание машины в штопор, сообщили в пресс-службе ОАК. «Первая из ее [системы] составных частей позволяет пилоту при любом действии ручки управления оставаться в пределах допустимых углов атаки, исключая попадание самолета в штопор. Целью создания второй [части системы] является сохранение предельно допустимой перегрузки боевой машины при маневрировании во всех плоскостях», – передает ТАСС сообщение корпорации. Там отметили, что запатентованная система уже установлена на самолеты МиГ-35 и МиГ-29М/М2. Новинка позволила улучшить тактико-технические показатели истребителей. «Мы занимались усовершенствованием ограничителя предельных режимов полета маневренного самолета последние пять лет. Сложность заключалась в том, что нужно было держаться в рамках предельных параметров во всей области маневрирования, не ухудшив технических свойств боевой машины. Испытания проводили на множестве режимов полета. Теперь мы уверены, что нам удалось достичь поставленной цели», – приводит пресс-служба слова заместителя главного конструктора по системам управления корпорации «МиГ» Юрия Оболенского. Предыдущие образцы ограничителей предельных режимов были механическими – ручка управления самолетом отталкивалась, как только максимальный угол атаки был достигнут. Это мешало пилоту полностью контролировать выход самолета на предельный режим работы. Новая система позволит летчикам при любом режиме полета оставаться в рамках допустимых показателей перегрузки, тем самым существенно повысится безопасность полета. Напомним, в декабре перехватчики МиГ-31 заступили на боевое дежурство в Арктике. МИД возложил на США ответственность за развал ДОН 21 января 2021, 15:59 Текст: Алина Назарова

Вся ответственность за развал Договора по открытому небу лежит на Соединенных Штататх и их союзниках, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Вся ответственность за развал Договора по открытому небу лежит на США и их союзниках. Именно выход США из договора кардинально изменил конфигурацию, которая была заложена при формировании договора. Собственно, таким образом был нарушен баланс интересов государств-участниц», – сказала Захарова, передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что участие США в договоре было «важнейшим условием его ратификации российским парламентом в 2001 году». Захарова добавила, что Москва предприняла максимально возможные усилия для того, чтобы «спасти это соглашение». 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США – 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре, который, по их мнению, устарел. Завершено создание модернизированного командного пункта ПРО Москвы 22 января 2021, 07:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Завершены все работы по модернизации командно-вычислительного пункта и стартовых позиций системы противоракетной обороны Москвы, сообщил командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук. По словам генерала, основу нового командного пункта составляет вычислительная система на базе комплекса «Эльбрус-90С». «В результате замены действующей вычислительной системы на базе вычислительного комплекса «Эльбрус-2» на новую будет достигнуто увеличение быстродействия почти до сотни млрд операций в секунду. Существенно снизится потребляемая мощность – в 40 раз. В четыре раза сократится площадь размещения аппаратуры и оборудования», – передает ТАСС слова Грабчука в интервью изданию «Красная звезда». Благодаря модернизации повысятся надежность, безотказность и ремонтопригодность командного пункта, так как значительно уменьшено количество блоков и ячеек, входящих в состав аппаратуры и оборудования вычислительной системы. Кроме того, новый вычислительный комплекс будет проще в обслуживании. «Также уменьшится время на восстановление боеспособности командно-вычислительного пункта за счет многократного резервирования вычислительного комплекса «Эльбрус-90С», – сказал командир соединения. По его словам, ПРО Москвы способна защитить город от всех типов боевых блоков с вероятностью, близкой к 100 %. «В мирное время система ПРО решает задачи по обнаружению пусков баллистических ракет, запусков ракет космического назначения, сопровождению космических объектов. В военное время в автоматическом режиме решается задача поражения боевых блоков баллистических ракет противника, способных нанести удар по Москве. Возможности системы позволяют обеспечить перехват всех типов боевых блоков с вероятностью, близкой к единице», – информировал Грабчук. По его словам, соединение предназначено для обороны Москвы от ограниченных ударов существующих и перспективных типов баллистических ракет межконтинентальной и средней дальности, оснащенных комплексом средств преодоления ПРО. Оно также выполняет задачи информационного обеспечения систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства, добавил Грабчук. «На вооружении дивизии находится действующая система противоракетной обороны – уникальный комплекс территориально разнесенных сложных информационных, радиолокационных и ракетно-стартовых средств, совместно функционирующих в автоматическом режиме в реальном масштабе времени», – отметил Грабчук. Он добавил, что система ПРО Москвы увеличит точность после глубокой модернизации. «Модернизация системы ПРО позволит повысить точностные характеристики, уровень надежности и безопасной эксплуатации средств ПРО. Она увеличит зоны поражения по дальности и высоте, существенно расширит боевые возможности и возможности работы в интересах решения задач предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства, снизит энергопотребление и эксплуатационные расходы», – сказал Грабчук. Он напомнил, что столичная ПРО проходит глубокую модернизацию с использованием перспективных технологий на основе российских промышленных разработок. Модернизация ведется без снятия системы с боевого дежурства. «Осуществляется переход на современную элементную базу, вводятся в эксплуатацию высокопроизводительные специализированные электронно-вычислительные средства, поступают новые образцы вооружения», – пояснил Грабчук. Он уточнил, что взамен установочных и транспортных машин поступили новые транспортно-установочные машины, которые позволяют качественно решать задачи ракетно-технического обеспечения. «Изготовлены и смонтированы на объектах частей новые системы управления стартовыми позициями, система связи, автоматизированные контрольно-измерительные передвижные станции. Ведутся работы по подготовке новых образцов вооружения к предварительным испытаниям», – сообщил командир соединения ПРО. По его словам, в 2020 году на 10-м испытательном полигоне Минобороны успешно прошли летные испытания новой противоракеты. Кроме того, он рассказал, что модернизация передающей и приемной частей радиолокационной станции «Дон-2Н» завершена. «В настоящее время завершена модернизация передающей и приемной частей МРЛС «Дон-2Н», продолжаются монтажные и наладочные работы новой аппаратуры и оборудования. Завершается подготовка МРЛС «Дон-2Н» к предварительным испытаниям», – сказал Грабчук. По словам командира соединения ПРО, РЛС является центральным и наиболее сложным элементом системы противоракетной обороны. Она решает задачи обнаружения баллистических целей, их сопровождения, селекции, измерения координат и наведения на них противоракет на фоне реальной космической обстановки. «Дон-2Н» – стационарная многофункциональная радиолокационная станция кругового обзора сантиметрового диапазона, созданная в рамках выполнения задач ПРО Москвы. Дальность обнаружения головной части межконтинентальной баллистической ракеты составляет 3,7 тыс. км, а высота обнаружения цели – 40 тыс. км. Ранее журнал Stern назвал российскую противоракету ПРС-1М «настоящим оружим конца света». ПРС-1М входит в состав системы противоракетной обороны А-135 «Амур». Ракета способна развивать скорость до 14,5 тыс. километров в час и может перехватывать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на дальности свыше 100 километров и на высотах до пятидесяти километров. Россия и Мьянма договорились о поставке ЗРПК «Панцирь-С1» 22 января 2021, 10:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия поставит Мьянме зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», беспилотные летательные комплексы «Орлан-10Е», а также радиолокационные станции. Документ был подписан в присутствии министра обороны генерала армии Сергея Шойгу, находящегося с официальным визитом в Мьянме, и главнокомандующего Вооруженными силами Мьянмы старшего генерала Мин Аунг Хлайна, передает ТАСС. От российской стороны подпись под соглашением поставил заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин. Напомним, ранее замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Петухов сообщил, что Россия в 2016 году завершила поставку в Мьянму первой партии учебно-боевых самолетов Як-130. В Совфеде допустили продление договора СНВ до истечения срока 22 января 2021, 09:14 Текст: Алина Назарова

Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений может быть продлен до истечения срока его действия, если Москва и Вашингтон придут к соответствующему соглашению, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. «Отличная новость, если эта позиция не будет сопровождаться какими-то дополнительными условиями и если продлеваться будет действующий текст», – сказал сенатор, передает РИА «Новости». По его словам, «успеть до 5 февраля вполне возможно, ведь даже если до этого договоренность будет оформлена только дипломатически, то есть без ратификации, продлённый договор до такой ратификации может применяться на временной основе, как это и предусмотрено законом «О международных договорах РФ». Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США предложат России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок. Перед этим Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». В прошлую среду кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заметил, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) отвечает интересам национальной безопасности США. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что в Кремле приветствовали бы, если бы американцы проявили настрой на сохранение ДСНВ, Россия последовательно выступает за сохранение «этого важнейшего и краеугольного документа с точки зрения мировой стабильности и безопасности».