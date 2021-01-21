Ученые предложили альтернативу Северомуйскому тоннелю-2

Российские ученые обратились в РЖД и правительство с предложением пересмотреть проект строительства второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) из-за сейсмоопасности и проложить трассу по ландшафту, а не под землей.

«В этом письме мы обозначили предварительную трассу обходного маршрута, она пройдет южнее, по долинам – там, конечно, есть определенные уклоны, превышения. Да, это дорого, но, по крайней мере, это безопасно», – сообщил замдиректора Института земной коры СО РАН Константин Семинский, передает «Интерфакс».

Он уточнил, что существующий первый Северомуйский тоннель построен над тектоническим разломом, вдоль трассы второго тоннеля также идет разлом, который, сопровождает «серия оперяющих разломов». «Это активный разлом. Там сейчас формируется совокупность землетрясений – это один фактор. Другой фактор – идет дробление пород и есть миграция подземных вод, образование карьеров. От этого эксплуатация тоннеля становится очень сложной и дорогостоящей», – сказал Семинский.

В свою очередь директор Института земной коры СО РАН Дмитрий Гладкочуб уточнил, что работа по второму Северомуйскому тоннелю в 2020 году «в силу разных обстоятельств прекратилась».

БАМ и Транссиб – единственная товарная магистраль, которая связывает регионы России и рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) через порты Дальнего Востока. Однако экспорт грузов на внешние рынки затруднен из-за множества узких мест в этой транспортной артерии. Протяженность Северомуйского тоннеля на БАМе составляет более 15 км. Предполагается, что второй Северомуйский тоннель станет также одним из самых протяженных в стране, его длина составит около 15,5 км. Он позволит увеличить пропускную способность на этом участке БАМа с 16 млн до 100 млн тонн грузов в год, в частности позволит нарастить экспорт угля в страны АТР.

Строительство второго тоннеля стартовало в 2019 году и займет пять лет, инвестиции не превысят 60 млрд рублей. Для реализации проекта была создана рабочая группа, в которую вошли представители РЖД, «Сибантрацита» и «Востокугля». Рассматривается возможность заключения концессионного соглашения, по которому в конце строительства тоннель будет передан РЖД.